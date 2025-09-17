Фон дер Лайен обеща на Тръмп: Ще спрем по-бързо да купуваме руски петрол и газ

Председателката на Европесйката комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обещала на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Фон дер Лайен написа в "Екс", че е разговаряла по телефона с Тръмп вчера. Тя обеща, цитирана от Франс прес, Европейската комисия да представи в скоро време 19-и пакет със санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна преди повече от три години и половина. Той ще бъде насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор, уточни председателката на Европейската комисия.
Завчера Тръмп поиска първо ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия.
"Военната икономика на Русия, поддържана от приходите от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", отчете Фон дер Лайен в своята публикация. Тя обяви, че "за да бъде сложен край на това, (Европейската) комисия ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руски изкопаеми горива".
ЕС вече забрани по-голямата част от вноса на руски петрол, като ще намали неговия дял от 29% в началото на 2021 г. до 2% до средата на тази година, отбелязва АФП. Европейският съюз освен това планира пълно прекратяване до края на 2027 г. покупките на петрол и газ от Русия. Фон дер Лайен каза вчера, че Брюксел иска да постигне тази цел още по-скоро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 666
Коментиран от #9
06:28 17.09.2025
2 ООрана държава
06:28 17.09.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:29 17.09.2025
4 Диверсификация
06:30 17.09.2025
5 Време е
06:31 17.09.2025
6 Факт
06:31 17.09.2025
7 Чичо Скруч
06:32 17.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Путин
До коментар #1 от "666":Страх ме е от запада веее
06:33 17.09.2025
10 Злобното Джуджи
Коментиран от #16
06:34 17.09.2025
11 урсуляк неден
България е крайно време да напусне тая разпадаща се деспотична кочина!
06:34 17.09.2025
12 Един
Коментиран от #14, #17
06:34 17.09.2025
13 Хахахаха
06:36 17.09.2025
14 Що за
До коментар #12 от "Един":Както и до сега, но да видим как колективните урсулианец ще се оправят без руски ресурси
06:37 17.09.2025
15 Рапорд даден
06:38 17.09.2025
16 Ами
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Той сигурно Зелю затова плаче за среща и прекратяване на огъня,да спаси Русия от още по голям провал:))))И да си потвърди успехите в преразглеждане на границите от Минските споразумения:)))
06:41 17.09.2025
17 Ами
До коментар #12 от "Един":С другаря Си на скорошните парад в Китай обясниха на западналите и изпратили те се ,обаче кой да слуша:)))
06:44 17.09.2025
18 И Киев е Руски
Така върху къщата падна ракета с дължина приблизително три метра и тегло над 150 кг
06:46 17.09.2025