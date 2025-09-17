Новини
Фон дер Лайен обеща на Тръмп: Ще спрем по-бързо да купуваме руски петрол и газ

17 Септември, 2025 07:22, обновена 17 Септември, 2025 06:26

Двамата лидери са разговаряли по телефона

Фон дер Лайен обеща на Тръмп: Ще спрем по-бързо да купуваме руски петрол и газ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателката на Европесйката комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е обещала на президента на САЩ Доналд Тръмп ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Фон дер Лайен написа в "Екс", че е разговаряла по телефона с Тръмп вчера. Тя обеща, цитирана от Франс прес, Европейската комисия да представи в скоро време 19-и пакет със санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украйна преди повече от три години и половина. Той ще бъде насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор, уточни председателката на Европейската комисия.

Завчера Тръмп поиска първо ЕС да спре да купува руски петрол, преди САЩ да наложат санкции на Русия.

"Военната икономика на Русия, поддържана от приходите от изкопаеми горива, финансира кръвопролитията в Украйна", отчете Фон дер Лайен в своята публикация. Тя обяви, че "за да бъде сложен край на това, (Европейската) комисия ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руски изкопаеми горива".

ЕС вече забрани по-голямата част от вноса на руски петрол, като ще намали неговия дял от 29% в началото на 2021 г. до 2% до средата на тази година, отбелязва АФП. Европейският съюз освен това планира пълно прекратяване до края на 2027 г. покупките на петрол и газ от Русия. Фон дер Лайен каза вчера, че Брюксел иска да постигне тази цел още по-скоро.


    Западният режим кърти

    06:28 17.09.2025

    Много мазна тая

    06:28 17.09.2025

    ЕСес продължава да изпълнява заповедите на ФАЩ и да не мисли за Европа...

    06:29 17.09.2025

    Интересно как ли ще изглежда миксът от вносни горива на ЕС след това?

    06:30 17.09.2025

    ЕССР затихва !

    06:31 17.09.2025

    Фактически урсула оповестява сроковете за края на Европейския съюз. Отлично! Колкото по скоро, толкова по-добре. 2026-2027 г. ме устройват.

    06:31 17.09.2025

    Ако САЩ предложат на ЕС газ и петрол на по- ниски цени от Русия,не виждам проблем.

    06:32 17.09.2025

    Страх ме е от запада веее

    06:33 17.09.2025

    Читателите на Факти вече Четири Года се интересуват кога ще падне "превзетия" Покровск и Киев за два дня ? И чакаме подробна статия - Защо Русия се провали в Украйна ? 😁

    06:34 17.09.2025

    Говори за себе си ,а не за всички държави в гейсъюза Всяка държава сама да си решава енергийните източници
    България е крайно време да напусне тая разпадаща се деспотична кочина!

    06:34 17.09.2025

    А да видиме как рашките ще се оправят без европейските пазари.

    06:34 17.09.2025

    Все едно чета че ще започнем по бързо унищожяване на европейскатаа икономика.

    06:36 17.09.2025

    Както и до сега, но да видим как колективните урсулианец ще се оправят без руски ресурси

    06:37 17.09.2025

    Рапорд приет

    06:38 17.09.2025

    Той сигурно Зелю затова плаче за среща и прекратяване на огъня,да спаси Русия от още по голям провал:))))И да си потвърди успехите в преразглеждане на границите от Минските споразумения:)))

    06:41 17.09.2025

    С другаря Си на скорошните парад в Китай обясниха на западналите и изпратили те се ,обаче кой да слуша:)))

    06:44 17.09.2025

    „Това беше ракета „въздух-въздух" AIM-120 AMRAAM, изстреляна от нашия F-16. Ракетата е претърпяла неизправност в системата си за насочване по време на полет и не е изстреляна. За щастие, ракетата не е била въоръжена и не е експлодирала, защото предпазителите ѝ са се задействали", каза един от нашите източници. „Имаше руска въздушна атака, а полската страна се е защитавала", добави веднага той.
Така върху къщата падна ракета с дължина приблизително три метра и тегло над 150 кг
    Така върху къщата падна ракета с дължина приблизително три метра и тегло над 150 кг

    06:46 17.09.2025