Русия атакува украинската железопътна инфраструктура
Русия атакува украинската железопътна инфраструктура

17 Септември, 2025 09:24

Противопожарните екипи са гасили цяла нощ пламъци на различни места

Русия атакува украинската железопътна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Част от град Кропивницки и още 44 селища в Кировоградска област останаха без електричество в резултат на масирана руска атака с безпилотни летателни средства през изминалата нощ. Това съобщи в "Телеграм" местният областен управител Андрий Райкович, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

По думите му през нощта Кировоградска област е била подложена на голям удар с дронове, при който са поразени обекти от инфраструктурата на региона.

Към този час частично без електричество остават областният център и 44 населени пункта в община Олександривка. От Олександривка постъпват сведения и за повредени жилищни домове.

Райкович добави, че противопожарните екипи са гасили цяла нощ пламъци на различни места. Засега няма данни за жертви и пострадали.

Одеският областен филиал на украинските държавни железници "Укрзализниця" съобщават, че е нарушено движението на влакове по две направления, едното от които е към Кропивницки.

По-рано Укринформ съобщи за закъснения на редица влакове заради масиран руски удар по обекти на "Укрзализниця" и спирания на тока в различни участъци от железопътната мрежа. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба каза, че при снощната си атака руските сили са атакували железопътна инфраструктура, без да уточни къде, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ врагът предприе удар с дронове с цел да извади от строя подстанции, захранващи с електричество железопътната мрежа", написа той в "Телеграм". "Задачата на подобни удари е ясна: да затруднят пътническите и товарните превози, да дестабилизират транспортния сектор и да засилят натиска върху хората и икономиката".


