Русия атакува железопътната инфраструктура в Централна Украйна

Петима души бяха ранени при руски удари срещу железопътна инфраструктура в Полтавска област в централната част на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители, съобщи БТА.
Един човек пострада в Миргородски район, където бе предизвикан и пожар, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Полтавската областна военна администрация Володимир Кохут.
Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари и е довела до закъснения от до три часа за пътническите влакове.
През последните медици руските сили нанесоха редица удари срещу украинската железопътна инфраструктура, включително нападения срещу транспортни възли в Харковска и Донецка област, както и причиниха спирания на движението в Кировоградска област.
Късно снощи атака с безпилотни летателни апарати срещу Полтавска област нанесе щети на бензиностанция, като предизвика пожар и рани четирима души, според данни на службите за спешна помощ.
Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че са свалили 48 от 75 дрона, изстреляни от Русия, и съобщиха за 26 удара на шест различни локации.
По-рано днес ръководителя на военната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин съобщи в публикация в "Телеграм", че вчера при руски удари срещу Херсонска област са били ранени седем души. Три многоетажни сгради, 35 частни къщи, частен гараж и автомобили са били повредени. Седем души са ранени в резултат на руската агресия, в това число и дете, подчерта Прокудин, цитиран от Укринформ.
Преди това Укринформ съобщи, че вчера сутрин руските сили са нанесли удар с управляема бомба срещу село Ингулец в Херсонска област, при което са пострадали трима възрастни жители и едно дете.
