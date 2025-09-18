Новини
Русия атакува железопътната инфраструктура в Централна Украйна
  Тема: Украйна

Русия атакува железопътната инфраструктура в Централна Украйна

18 Септември, 2025 11:01 1 418 36

Украинската държавна железопътна компания съобщи, че атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари

Русия атакува железопътната инфраструктура в Централна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души бяха ранени при руски удари срещу железопътна инфраструктура в Полтавска област в централната част на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители, съобщи БТА.

Един човек пострада в Миргородски район, където бе предизвикан и пожар, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Полтавската областна военна администрация Володимир Кохут.

Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари и е довела до закъснения от до три часа за пътническите влакове.

През последните медици руските сили нанесоха редица удари срещу украинската железопътна инфраструктура, включително нападения срещу транспортни възли в Харковска и Донецка област, както и причиниха спирания на движението в Кировоградска област.

Късно снощи атака с безпилотни летателни апарати срещу Полтавска област нанесе щети на бензиностанция, като предизвика пожар и рани четирима души, според данни на службите за спешна помощ.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че са свалили 48 от 75 дрона, изстреляни от Русия, и съобщиха за 26 удара на шест различни локации.

По-рано днес ръководителя на военната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин съобщи в публикация в "Телеграм", че вчера при руски удари срещу Херсонска област са били ранени седем души. Три многоетажни сгради, 35 частни къщи, частен гараж и автомобили са били повредени. Седем души са ранени в резултат на руската агресия, в това число и дете, подчерта Прокудин, цитиран от Укринформ.

Преди това Укринформ съобщи, че вчера сутрин руските сили са нанесли удар с управляема бомба срещу село Ингулец в Херсонска област, при което са пострадали трима възрастни жители и едно дете.


Украйна
