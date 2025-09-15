Новини
Сирски уволни двама висши офицери заради териториални загуби
Сирски уволни двама висши офицери заради териториални загуби

Армията на Киев загуби територии в райони под тяхно командване, съобщиха украинските медии

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски е уволнил двама висши офицери, след като армията на Киев загуби територии в райони под тяхно командване, съобщиха днес в. "Украинска правда" и агенция Интерфакс Украйна, цитирани от Ройтерс.

Сирски е наредил уволнението на двамата висши офицери, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпус през последните две седмици, съобщават двете украински медии, които се позовават на официални военни представители, предаде БТА.

Според в. "Украинска правда" 17-и армейски корпус, командван от Володимир Силенко, е разположен в Запорожка област, където украинската армия загуби най-малко едно населено място на брега на река Днепър.

Командваният от Максим Китугин 20-и армейски корпус е базиран на административната граница между източната Донецка област и централната част на Днепропетровска област, където руските сили обявиха поредица от успехи на фронта, превземайки редица селища.

Интерфакс Украйна допълва, че двамата висши офицери са били преместени на друга длъжност.


  • 1 Сталин

    37 1 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    Коментиран от #20, #46, #50

    22:43 15.09.2025

  • 2 Атлантик

    5 20 Отговор
    Украйна побеждава, точка.

    Коментиран от #12, #32, #34

    22:43 15.09.2025

  • 3 А повишил ли е в длъжност

    21 0 Отговор
    някой, който е върнал Крим?

    22:43 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    23 0 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    Коментиран от #11, #44

    22:45 15.09.2025

  • 6 Лост

    23 0 Отговор
    А вчера се хвалеше,че напредвали .А то какво било.

    22:45 15.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    Руската армия настъпва по всички фронтове като валяк.

    Коментиран от #10

    22:45 15.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 така, така

    17 0 Отговор
    Ми да взема да си хвърля оствката сами Сирски.
    Още територия ще губят! Няма нужда да чака.

    22:46 15.09.2025

  • 10 Костадин Костадинов

    0 15 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    И със същата скорост -4ри гудини

    Коментиран от #13, #22

    22:46 15.09.2025

  • 11 Костадин Костадинов

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Искаш ли да се обадя на психиатъра ти?

    Коментиран от #14

    22:47 15.09.2025

  • 12 Мисирски

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атлантик":

    И положението стана Насирски.

    22:47 15.09.2025

  • 13 Войната ще е100-

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    годишна.

    Коментиран от #15, #16

    22:49 15.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 няма

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Войната ще е100-":

    толкова украинци

    Коментиран от #23

    22:50 15.09.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    0 5 Отговор

    До коментар #13 от "Войната ще е100-":

    Браво оракуле

    Коментиран от #18

    22:50 15.09.2025

  • 17 Някойси

    11 0 Отговор
    На кривата ракета,космоса и крив.Та и при тези Соросоиди всички са виновни,а те са прави......

    22:51 15.09.2025

  • 18 Познавам,

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Костадин Костадинов":

    Мерси.

    Коментиран от #21

    22:51 15.09.2025

  • 19 Костадин Костадинов

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Личните нападки са признак за слабост в интелектуално отношение.

    Коментиран от #30

    22:52 15.09.2025

  • 20 Ъъъъ

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Лошо е, че няма руски герой, който да ликвидира техния диктатор.

    22:52 15.09.2025

  • 21 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Познавам,":

    Сигурен съм!

    22:52 15.09.2025

  • 22 Εβροмин ΔиΛ....

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    4ри гУдини, 5ет гУдини,
    колкУтУ, толкУва....
    Важното е колективния западНАЛ
    да просължава да вие безпомощно,
    като гл@Δн@ μ@ζΤΝя на месечина.

    Коментиран от #24

    22:53 15.09.2025

  • 23 Насирски

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "няма":

    Щеял да ги принтира:))

    22:53 15.09.2025

  • 24 Костадин Костадинов

    1 12 Отговор

    До коментар #22 от "Εβροмин ΔиΛ....":

    Реалността е друга. Русия тъне в кълтъ , не Запада. Жалко ,че Путин, твоят господар праща млади хора на сигурна смър

    Коментиран от #29

    22:55 15.09.2025

  • 25 Ама нали

    13 0 Отговор
    Украйна смело настъпва... казват по всички медии и новини.
    И защо ги уволняват.
    Да не е към Полша .

    Коментиран от #35

    22:55 15.09.2025

  • 26 Ъъъъъъъъъъ

    14 0 Отговор
    Какво ви спестяват Факти?

    Загуба на позиции в Днепропетровска област

    20-ти армейски корпус отговаряше за отбраната на района в източната част на Днепропетровска област. Според проучвания, базирани на карти на DeepState, врагът не само е преминал административната граница , но и се е закрепил в Днепропетровска област близо до Сичневе, Терново, Соснивка и други населени места. На фона на противоречивите официални съобщения, в социалните мрежи започнаха да се появяват все повече призиви за прозрачност относно реалната ситуация на фронта. Депутатът Мариана Безугла публично обяви присъствието на руски части в региона и призова нещата да започнат да се наричат с истинските им имена:

    "Руснаци вече са в Днепропетровска област, но властите се опитват да скрият този факт, като манипулират карти и официални доклади“, заяви депутатът.

    Коментиран от #37, #42

    22:56 15.09.2025

  • 27 Сатана Z

    7 1 Отговор
    17 и 20 корпуси н Укро вермахта вече не съществуват.Личният състав е при Бандера,,затова са уволнени.

    22:57 15.09.2025

  • 28 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Е как загуби? Нали напредваха салонацитата?

    22:57 15.09.2025

  • 29 Криво огледало

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Костадин Костадинов":

    Чия "реалност" ?🤣

    Коментиран от #33

    22:58 15.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Още новини от Украйна

    6 0 Отговор
    Сирски уволни командирите на 17-ти и 20-ти корпус, Силенко и Китугин, заради загуба на позиции на фронтовата линия.

    17-ти корпус, начело с Силенко, се намира в Запорожка област, където отбранителните сили наскоро загубиха село Каменское и част от село Плавни, разположено на брега на Днепър. 20-ти корпус, начело с Китугин, се намира на границата между Донецка и Днепропетровска област.

    22:59 15.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Криво огледало":

    Хиленету ти като едеод само го потвърждава. Руската реалнус тъне в кълтъ или викаш тва е пропаганда

    Коментиран от #48

    23:04 15.09.2025

  • 34 Слава У$РАИНЕ!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атлантик":

    Така по-добре ли е?

    23:04 15.09.2025

  • 35 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ама нали":

    Не ве 4ри гудини са ф Украйна

    Коментиран от #40

    23:04 15.09.2025

  • 36 Ленин

    6 0 Отговор
    Завинаги ли ги уволни?

    23:05 15.09.2025

  • 37 Една дузина населени места

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъъъъъъъ":

    в Днепропетровска област вече са освободени от юдео-ционисткия и укро-фашистки хазарски гнет!

    Так держать!

    23:09 15.09.2025

  • 38 Ами

    8 0 Отговор
    Преместени са на друга длъжност, защото са избягали, а подчинените им са се предали :)
    Сега най-вероятно ще ги преместят на място, от където няма да могат да избягат, и ще станат поредните херои на окраина.

    23:10 15.09.2025

  • 39 болен copoсоид

    7 0 Отговор
    Ама в посолството ни казаха че ВСУ са окосили тревата и пак ще влизат в Курск, какви загуби говорите?! А и нали се очаква всеки момент да щурмуват Часов Яр?!

    23:11 15.09.2025

  • 40 А накъде

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    се движат като са там.
    П9Все по-навътре ли влизат.

    23:12 15.09.2025

  • 41 Каунь

    6 0 Отговор
    На Сиренски майка му и баша му и брат му още живеят в Москва. Той скоро и Зеленски ще уволни.

    Коментиран от #45

    23:19 15.09.2025

  • 42 име

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Спестяват и за една неуспешна бандераска "офанзива" към Крим, ама това е заради евроатлантиците, да не се разстройват.

    23:22 15.09.2025

  • 43 az СВО Победа80

    6 0 Отговор
    Руснаците започнаха щурма на гр. Ямпол, на Краснолиманското направление. Освобождението му е ключово за освобождението на Северск и на Лиман.

    23:26 15.09.2025

  • 44 Там кат идем ще видим!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Така отговарял тъпанът на кларинета, който питал дали е честна булката, докато варненските сватбари се движели с волските коли от Варна към Добрич.

    Така и руската армия полека-лека се движи към Днепропетровк, където я чака юдео-хазарският главен равин-талмудист, заедно с хитрата си щерка, в най-големия в света талмудски молитвен център.

    Единствено в Ню Йорк талмудистите от сатанинската им секта "Хабад Любавич" имат по-голямо талмудистко присъствие.

    Накрая булката от Добрич се оказала нечестна и кларинетът припявал "Булката излезна нечестна, булката излезна нечестна..." А цигулката се тюхкала: "Тюх язък! Тюх язък!"

    23:34 15.09.2025

  • 45 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Каунь":

    натам вървят нещата

    23:38 15.09.2025

  • 46 Другарю

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    А ти къде се криеш ,излез застреляй някой ,не нюхах умрялата скумрия на жИна си

    Коментиран от #51

    23:41 15.09.2025

  • 47 Ами

    1 0 Отговор
    духовити коментари, мерси, ако не беше война направо си е за смях

    23:42 15.09.2025

  • 48 Даа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Костадин Костадинов":

    Тъненето в калта не е пропаганда а ежедневие

    23:46 15.09.2025

  • 49 Поет

    0 0 Отговор
    Зелен на бял кон седеше
    30 сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    23:47 15.09.2025

  • 50 4566

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Действай тогава

    23:55 15.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

