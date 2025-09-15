Сирски уволни двама висши офицери заради териториални загуби

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски е уволнил двама висши офицери, след като армията на Киев загуби територии в райони под тяхно командване, съобщиха днес в. "Украинска правда" и агенция Интерфакс Украйна, цитирани от Ройтерс.
Сирски е наредил уволнението на двамата висши офицери, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпус през последните две седмици, съобщават двете украински медии, които се позовават на официални военни представители, предаде БТА.
Според в. "Украинска правда" 17-и армейски корпус, командван от Володимир Силенко, е разположен в Запорожка област, където украинската армия загуби най-малко едно населено място на брега на река Днепър.
Командваният от Максим Китугин 20-и армейски корпус е базиран на административната граница между източната Донецка област и централната част на Днепропетровска област, където руските сили обявиха поредица от успехи на фронта, превземайки редица селища.
Интерфакс Украйна допълва, че двамата висши офицери са били преместени на друга длъжност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #20, #46, #50
22:43 15.09.2025
2 Атлантик
Коментиран от #12, #32, #34
22:43 15.09.2025
3 А повишил ли е в длъжност
22:43 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
Коментиран от #11, #44
22:45 15.09.2025
6 Лост
22:45 15.09.2025
7 Последния Софиянец
Коментиран от #10
22:45 15.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 така, така
Още територия ще губят! Няма нужда да чака.
22:46 15.09.2025
10 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Последния Софиянец":И със същата скорост -4ри гудини
Коментиран от #13, #22
22:46 15.09.2025
11 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Сталин":Искаш ли да се обадя на психиатъра ти?
Коментиран от #14
22:47 15.09.2025
12 Мисирски
До коментар #2 от "Атлантик":И положението стана Насирски.
22:47 15.09.2025
13 Войната ще е100-
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":годишна.
Коментиран от #15, #16
22:49 15.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 няма
До коментар #13 от "Войната ще е100-":толкова украинци
Коментиран от #23
22:50 15.09.2025
16 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "Войната ще е100-":Браво оракуле
Коментиран от #18
22:50 15.09.2025
17 Някойси
22:51 15.09.2025
18 Познавам,
До коментар #16 от "Костадин Костадинов":Мерси.
Коментиран от #21
22:51 15.09.2025
19 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Сталин":Личните нападки са признак за слабост в интелектуално отношение.
Коментиран от #30
22:52 15.09.2025
20 Ъъъъ
До коментар #1 от "Сталин":Лошо е, че няма руски герой, който да ликвидира техния диктатор.
22:52 15.09.2025
21 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "Познавам,":Сигурен съм!
22:52 15.09.2025
22 Εβροмин ΔиΛ....
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":4ри гУдини, 5ет гУдини,
колкУтУ, толкУва....
Важното е колективния западНАЛ
да просължава да вие безпомощно,
като гл@Δн@ μ@ζΤΝя на месечина.
Коментиран от #24
22:53 15.09.2025
23 Насирски
До коментар #15 от "няма":Щеял да ги принтира:))
22:53 15.09.2025
24 Костадин Костадинов
До коментар #22 от "Εβροмин ΔиΛ....":Реалността е друга. Русия тъне в кълтъ , не Запада. Жалко ,че Путин, твоят господар праща млади хора на сигурна смър
Коментиран от #29
22:55 15.09.2025
25 Ама нали
И защо ги уволняват.
Да не е към Полша .
Коментиран от #35
22:55 15.09.2025
26 Ъъъъъъъъъъ
Загуба на позиции в Днепропетровска област
20-ти армейски корпус отговаряше за отбраната на района в източната част на Днепропетровска област. Според проучвания, базирани на карти на DeepState, врагът не само е преминал административната граница , но и се е закрепил в Днепропетровска област близо до Сичневе, Терново, Соснивка и други населени места. На фона на противоречивите официални съобщения, в социалните мрежи започнаха да се появяват все повече призиви за прозрачност относно реалната ситуация на фронта. Депутатът Мариана Безугла публично обяви присъствието на руски части в региона и призова нещата да започнат да се наричат с истинските им имена:
"Руснаци вече са в Днепропетровска област, но властите се опитват да скрият този факт, като манипулират карти и официални доклади“, заяви депутатът.
Коментиран от #37, #42
22:56 15.09.2025
27 Сатана Z
22:57 15.09.2025
28 Хохо Бохо
22:57 15.09.2025
29 Криво огледало
До коментар #24 от "Костадин Костадинов":Чия "реалност" ?🤣
Коментиран от #33
22:58 15.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Още новини от Украйна
17-ти корпус, начело с Силенко, се намира в Запорожка област, където отбранителните сили наскоро загубиха село Каменское и част от село Плавни, разположено на брега на Днепър. 20-ти корпус, начело с Китугин, се намира на границата между Донецка и Днепропетровска област.
22:59 15.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Криво огледало":Хиленету ти като едеод само го потвърждава. Руската реалнус тъне в кълтъ или викаш тва е пропаганда
Коментиран от #48
23:04 15.09.2025
34 Слава У$РАИНЕ!
До коментар #2 от "Атлантик":Така по-добре ли е?
23:04 15.09.2025
35 Костадин Костадинов
До коментар #25 от "Ама нали":Не ве 4ри гудини са ф Украйна
Коментиран от #40
23:04 15.09.2025
36 Ленин
23:05 15.09.2025
37 Една дузина населени места
До коментар #26 от "Ъъъъъъъъъъ":в Днепропетровска област вече са освободени от юдео-ционисткия и укро-фашистки хазарски гнет!
Так держать!
23:09 15.09.2025
38 Ами
Сега най-вероятно ще ги преместят на място, от където няма да могат да избягат, и ще станат поредните херои на окраина.
23:10 15.09.2025
39 болен copoсоид
23:11 15.09.2025
40 А накъде
До коментар #35 от "Костадин Костадинов":се движат като са там.
П9Все по-навътре ли влизат.
23:12 15.09.2025
41 Каунь
Коментиран от #45
23:19 15.09.2025
42 име
До коментар #26 от "Ъъъъъъъъъъ":Спестяват и за една неуспешна бандераска "офанзива" към Крим, ама това е заради евроатлантиците, да не се разстройват.
23:22 15.09.2025
43 az СВО Победа80
23:26 15.09.2025
44 Там кат идем ще видим!
До коментар #5 от "Сталин":Така отговарял тъпанът на кларинета, който питал дали е честна булката, докато варненските сватбари се движели с волските коли от Варна към Добрич.
Така и руската армия полека-лека се движи към Днепропетровк, където я чака юдео-хазарският главен равин-талмудист, заедно с хитрата си щерка, в най-големия в света талмудски молитвен център.
Единствено в Ню Йорк талмудистите от сатанинската им секта "Хабад Любавич" имат по-голямо талмудистко присъствие.
Накрая булката от Добрич се оказала нечестна и кларинетът припявал "Булката излезна нечестна, булката излезна нечестна..." А цигулката се тюхкала: "Тюх язък! Тюх язък!"
23:34 15.09.2025
45 Хмм
До коментар #41 от "Каунь":натам вървят нещата
23:38 15.09.2025
46 Другарю
До коментар #1 от "Сталин":А ти къде се криеш ,излез застреляй някой ,не нюхах умрялата скумрия на жИна си
Коментиран от #51
23:41 15.09.2025
47 Ами
23:42 15.09.2025
48 Даа
До коментар #33 от "Костадин Костадинов":Тъненето в калта не е пропаганда а ежедневие
23:46 15.09.2025
49 Поет
30 сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
23:47 15.09.2025
50 4566
До коментар #1 от "Сталин":Действай тогава
23:55 15.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.