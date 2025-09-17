Новини
Пожарът в съоръженията за съхранение на гориво на Запорожката АЕЦ е потушен
  Тема: Украйна

17 Септември, 2025 11:12 306 1

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че екипът ѝ в централата е чул обстрел в близост до обекта

Пожарът в съоръженията за съхранение на гориво на Запорожката АЕЦ е потушен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожарът, избухнал в района на горивните складове на Запорожката атомна електроцентрала след украинска атака, е потушен, съобщи РИА Новости, предаде БТА.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи вчера, че екипът ѝ в централата е чул обстрел в близост до обекта и е видял черен дим, издигащ се от три места в околността.

От екипа на МААЕ, който е разположен в най-голямата атомна електроцентрала в Европа, са чули стрелба в района. От три близки места се издигал черен дим, съобщиха инспекторите на ядрения регулатор на ООН, посочва Ройтерс.

Екипът е бил уведомен, че неуточнен брой снаряди са паднали на около 400 метра от склад за съхранение на дизелово гориво, който се намира извън самата централа.

"Въпреки че няма съобщения за жертви или щети по оборудването, инцидентът за пореден път подчерта постоянните заплахи за ядрената безопасност и сигурност", коментира генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. – малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дедо

    0 0 Отговор
    Най-малоумните репортажи се пишат, когато украинците обстрелват АЕЦ Запорожие - винаги четем, че имаме неизвестен извършител.

    11:22 17.09.2025

