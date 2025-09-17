Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“

Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, закупена от Варшава от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
На полигона близо до северния град Устка Туск заяви, че маневрите са част от по-голямото учение „Железен защитник“.
Той обясни, че „Железен защитник“ е отговор на руско-беларуските маневри „Запад“, които започнаха на 12 септември и приключиха на 16 септември.
„В тези трудни и критични времена е много важно светът да види как НАТО и Полша са подготвени за различни сценарии и заплахи“, заяви Туск, добавяйки, че десетки хиляди войници участват в полските учения.
Само във вчерашния ден в маневрите са участвали 18 000 войници, посочи той.
Туск също така заяви, че полски войници в момента подкрепят своите съюзници в Литва, Латвия и на шведския остров Готланд.
„Всички ние работим за подобряване на отбранителните си способности. Тези учения са отбранителни по характер и са отговор на агресивните маневри от другата страна на границата“, каза полският премиер.
Кошиняк-Камиш акцентира, че за първи път Полша използва системите „Пейтриът“ в учения. В маневрите бяха използвани също реактивни системи за залпов огън HOMAR-A и HOMAR-K, самоходни гаубици K9, самоходни гаубици „Краб“ и танкове „Ейбрамс“.
Полският министър на отбраната обясни, че Полша разполага с третата по големина армия в НАТО, но „учения като тези в Устка“ са необходими, „за да бъде на върха по отношение на оперативните способности“.
1 Фен
08:35 17.09.2025
3 Дон Корлеоне
Коментиран от #13, #21, #28, #29, #38, #45
08:36 17.09.2025
4 Психо
08:37 17.09.2025
5 А ГДЕ
Коментиран от #7, #33, #39, #46, #50
6 Пацифист
Коментиран от #44
08:39 17.09.2025
7 А где
До коментар #5 от "А ГДЕ":МОЧАТА?
Коментиран от #36
08:41 17.09.2025
8 Дедо ви...
Коментиран от #47
08:41 17.09.2025
9 Жалки и смешни нещасници
Коментиран от #14
08:43 17.09.2025
10 За пореден ден дъжд запръска
08:44 17.09.2025
11 Къде са полските дисиденти
08:44 17.09.2025
12 Молете се да не видите.....
Коментиран от #17, #31, #49, #52
08:45 17.09.2025
13 Абе...
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":Забравили са, забравили..., а който забравя, повтаря! И какво стана, че украинци са объркали джипиесите на дроновете и ги пратили в Полша, а полски самолет, по погрешка, думнал къщата в селото. Провокациите са на високо ниво.
Коментиран от #27
08:45 17.09.2025
14 Военкор
До коментар #9 от "Жалки и смешни нещасници":Само през лятната офанзива 120 000 мераклии за бяла Лада издрънчаха на кухо.
08:45 17.09.2025
15 Полски тракторист
Коментиран от #60
08:46 17.09.2025
16 ИЗИ, ИЗИ
08:46 17.09.2025
17 Буревестник не са виждали да
До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":излита и рашистите... Обикновено избухват в шахтите.
Коментиран от #19, #57
08:47 17.09.2025
18 А ГДЕ
Коментиран от #24
08:48 17.09.2025
19 Фрау фон SS – Урсуланка
До коментар #17 от "Буревестник не са виждали да":Щото са правени с чипове
от стари перални, нали .
08:49 17.09.2025
20 аz СВО Победа80
Путин: Беларус ще ни даде картофи.
Лукашенко:И при нас няма вече.Изядохме ги.
🤣🤣🤣
Коментиран от #65
08:51 17.09.2025
22 Знае
Коментиран от #48, #51, #55
08:54 17.09.2025
23 Госпожо
Коментиран от #61
08:55 17.09.2025
25 Дано само
08:56 17.09.2025
27 гайтанджиева
До коментар #13 от "Абе...":Това са руски фейкове.
09:00 17.09.2025
29 Помни
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":Фактите показаха , че за един час може само да потроши покрива на 1 своя селска къща и да свали няколко пуснати от Украйна подлепени от чаркалъци с тиксо дрона .
09:04 17.09.2025
31 Виждащ
До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":Не знам за поляците, но няма да се учудя, ако българските военно-урсулски заводи, започнат да четат във буря-вестник.
09:04 17.09.2025
32 Питам
Коментиран от #34
09:05 17.09.2025
33 Питам
До коментар #5 от "А ГДЕ":А где Фарион ?
09:07 17.09.2025
34 Питам
До коментар #32 от "Питам":По-глупави народ от руснаците има ли?
09:07 17.09.2025
35 И къв го дирят
09:07 17.09.2025
36 Питам
До коментар #7 от "А где":А где Парубий
09:08 17.09.2025
37 Пепи Волгата
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Не знам и не ме интересува!Аз избрах евровалутата!
09:09 17.09.2025
38 Това е безспорен
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":Факт.
09:09 17.09.2025
39 А чей
До коментар #5 от "А ГДЕ":Курск
09:09 17.09.2025
41 Смехории
Коментиран от #54
09:10 17.09.2025
42 Сега последно
09:12 17.09.2025
43 Zахарова
09:13 17.09.2025
44 Ади де
До коментар #6 от "Пацифист":Задай си въпроса към Путянь
09:14 17.09.2025
45 Пампаец
До коментар #3 от "Дон Корлеоне":Бе те пшеките за 1 нощ успяха да размажат само покрива на 1 селска къща , руснаците щели да размазват! Погледнете залепените с тиксо чаркалъци на уж руските бойни дронове , които дори визуално не приличат на Герань ( Шахед) . Гераните имат два вертикални стабилизатора , по един в края на всяко крило и нямат опашен стабилизатор . А тези на снимките са с по един вертикален стабилизатор на опашката . За капак , някой от частите им са залепени с ...тиксо !!! :-))))
09:16 17.09.2025
47 Пампаец
До коментар #8 от "Дедо ви...":Спокойно дядо . Като им пратим нашите Ф 16 да ги пазят , може и полският Парламент да нацелят с някоя погрешно ,,изпусната" ракета . ;-)))))
Коментиран от #63
09:19 17.09.2025
48 Иранците
До коментар #22 от "Знае":Така Гбаха Израел ама с Еупе. Всички видяхме: 12 дни и Иран - ЧААОО- няма ядрена програма, няма ПВО, няма авиация. Тю- тюууууу
09:21 17.09.2025
49 Ватенките да се
До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":молят ким да не спре помощта от пушечно месо и снаряди... "Вторая в мире"... Аре, нема нужда.
09:23 17.09.2025
52 Знаещ
До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":Според мен , един Орешник ще свърши по добра работа . Движи се с 3 километра в секунда . Има 6 бойни тлави , всяка от тях разделяща се на 6 бойни части . Всяка от които носи по 150 килотона ядрен заряд може да порази отделна конкретна цел . Припомняме, че атомната бомба хвърлена през 1945 година над японският град Хирошима имаше мощност от едва 15 килотона . От Пентагона отдавна признаха , че нямат средства за поразяване на руски хиперзвукови ракети .
Коментиран от #59
09:26 17.09.2025
53 Ние пък
09:26 17.09.2025
54 Ха ха ха ха
До коментар #41 от "Смехории":България е пълноправен член на северноатлантическия алианс (НАТО), което означава, че си от същите.
09:27 17.09.2025
56 Отдавна всички знаят
Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен
09:28 17.09.2025
57 Знаещ
До коментар #17 от "Буревестник не са виждали да":Първо прочети , що за ракета е Буревестник , за да не се излагаш като кифладжия и да ставаш за смях във форума . Буревестник е дозвукова крилата ракета задвижвана от ядрен двигател който и позволява дни наред да баражира в небето с практически неограничен радиус на действие. Буревестник не се базира в силози , и не се изстрелва от силози като балистичните ракети . Буревестник е практически безпилотен самолет камикадзе с ядрен двигател в процес на завършващи изпитания .
Коментиран от #67
09:32 17.09.2025
58 Всъщност
09:32 17.09.2025
59 оня с коня
До коментар #52 от "Знаещ":Не е вярно че пентагонът са признали че нямат противодействие срещу Орешника - НАПРОТИВ,бе изчерпателно обяснено че за разлика от Патриота чийто обсег на засичане на летяща цел е 50км и му е невъзможно да се справи със всичките 36 заряда на Орешника който ги разпръсва на около 150 км,то Системата THAAD от 150-200км преди да се е разпръснал и го унищожава.
Коментиран от #66
09:34 17.09.2025
61 Сатана Z
До коментар #23 от "Госпожо":Атанасова може да изпрати двете си внучета в Украйна да учат занаят.
09:38 17.09.2025
62 Пълно право има Полша
09:38 17.09.2025
63 Моряка
До коментар #47 от "Пампаец":То хубаво,ама Ефките дали ги научиха да летят?Не съм чувал.Пък е единствения ни летец на Ефка по добре да си го пазим и да му се радваме. И най важното- да не не се приближава до самолет.И кола да не кара.И по пешеходни пътеки да не преминава.
09:39 17.09.2025
64 Важното в случая е, че
09:40 17.09.2025
65 Пампаец
До коментар #20 от "аz СВО Победа80":Не се нервете бандеристанци ! Китай има картофи с които да нахрани и Русия и Беларус. И освен това , руснаците и белорусите отдавна не ядат само картофи, а набиват свое свинско , телешко , пилешко , млека и елитни сирена . Дори се стигна до там , Русия да изнася свои яйца в САЩ на закъсалите за яйца , краваристанци . А ти , вместо да береш гайлето на руснаци и белоруси какви картофи ще ядат ( китайски , или египетски) , се замисли какво месо ще ядеш , след като в Гърция телешкото изведнъж скочи двойно , а останалото с 12 процента . В Гърция скочи драстично и кафето и кафеджиите им реват , че ще изпофалират . А заиграе ли мечката в двора на комшията, я чакай и в нашият двор ...
09:43 17.09.2025
66 Моряка
До коментар #59 от "оня с коня":Ще го унищожи,друг път.Орешника е доста хиперзвуков,не си ли чувал?
09:43 17.09.2025
67 ТИГО
До коментар #57 от "Знаещ":Абе байно ,то и подводниците са с "Ядрен двигател" ма реактора прави само пара а турбините са двигателят ! Я ми обясни какъв е тоя "ядрен двигател "на тая ракета че си на път да откриеш антиматерията ? То ако имаше такъв двигател руските космически ракети щяха да са стигнали едва ли не до края на вселената ! А не да лапат стотици хиляди тона гориво за да отлепят до височина 700 км! Ще станеш Нобелов носител резко ,с тия прозрения за "ядреният двигател"!
09:46 17.09.2025
68 Като четем че
09:46 17.09.2025
69 Пълнете на usa джобовете
09:47 17.09.2025
70 И кой и как ще я храни а?
09:49 17.09.2025