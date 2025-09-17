Новини
Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“
  Тема: Украйна

Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“

17 Септември, 2025 08:33 1 403 70

Много е важно светът да види как НАТО и Полша са подготвени за различни сценарии и заплахи, заяви Туск

Полша проведе първи бойни стрелби с ракети „Пейтриът“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският министър-председател Доналд Туск и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш наблюдаваха първата бойна стрелба със системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, закупена от Варшава от Съединените щати, съобщи полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

На полигона близо до северния град Устка Туск заяви, че маневрите са част от по-голямото учение „Железен защитник“.

Той обясни, че „Железен защитник“ е отговор на руско-беларуските маневри „Запад“, които започнаха на 12 септември и приключиха на 16 септември.

„В тези трудни и критични времена е много важно светът да види как НАТО и Полша са подготвени за различни сценарии и заплахи“, заяви Туск, добавяйки, че десетки хиляди войници участват в полските учения.

Само във вчерашния ден в маневрите са участвали 18 000 войници, посочи той.

Туск също така заяви, че полски войници в момента подкрепят своите съюзници в Литва, Латвия и на шведския остров Готланд.

„Всички ние работим за подобряване на отбранителните си способности. Тези учения са отбранителни по характер и са отговор на агресивните маневри от другата страна на границата“, каза полският премиер.

Кошиняк-Камиш акцентира, че за първи път Полша използва системите „Пейтриът“ в учения. В маневрите бяха използвани също реактивни системи за залпов огън HOMAR-A и HOMAR-K, самоходни гаубици K9, самоходни гаубици „Краб“ и танкове „Ейбрамс“.

Полският министър на отбраната обясни, че Полша разполага с третата по големина армия в НАТО, но „учения като тези в Устка“ са необходими, „за да бъде на върха по отношение на оперативните способности“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    36 8 Отговор
    Еха! Сега, от 20 дрона, ще свалят 3, и сами ще си чупят 6 покрива.

    08:35 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дон Корлеоне

    13 36 Отговор
    Полша за 10 дни ще размаже ватенките.

    Коментиран от #13, #21, #28, #29, #38, #45

    08:36 17.09.2025

  • 4 Психо

    32 6 Отговор
    Д ракета за 1 милион ще свалят дрон за 10000 рубли

    08:37 17.09.2025

  • 5 А ГДЕ

    5 18 Отговор
    Пригожин?

    Коментиран от #7, #33, #39, #46, #50

    08:39 17.09.2025

  • 6 Пацифист

    32 2 Отговор
    Аман от въоръжения, оръжия , обупчения, войници, офицери и въобще всичко военно. Писва до втръсване, нима човек има няколко живота , такива ресурси за тези военни глупости се дават, че се изумявам, че човека въобще не е еволюирал.

    Коментиран от #44

    08:39 17.09.2025

  • 7 А где

    4 15 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #36

    08:41 17.09.2025

  • 8 Дедо ви...

    20 3 Отговор
    ...., а някоя ударена сграда няма ли?!?!?!?!

    Коментиран от #47

    08:41 17.09.2025

  • 9 Жалки и смешни нещасници

    25 5 Отговор
    Тези бият на кухо

    Коментиран от #14

    08:43 17.09.2025

  • 10 За пореден ден дъжд запръска

    13 2 Отговор
    ник Механик дедовият ми ще изтръска.

    08:44 17.09.2025

  • 11 Къде са полските дисиденти

    24 5 Отговор
    Марионетният режим в Полша кърти.

    08:44 17.09.2025

  • 12 Молете се да не видите.....

    17 6 Отговор
    .....Буревесник 😉

    Коментиран от #17, #31, #49, #52

    08:45 17.09.2025

  • 13 Абе...

    27 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Забравили са, забравили..., а който забравя, повтаря! И какво стана, че украинци са объркали джипиесите на дроновете и ги пратили в Полша, а полски самолет, по погрешка, думнал къщата в селото. Провокациите са на високо ниво.

    Коментиран от #27

    08:45 17.09.2025

  • 14 Военкор

    7 20 Отговор

    До коментар #9 от "Жалки и смешни нещасници":

    Само през лятната офанзива 120 000 мераклии за бяла Лада издрънчаха на кухо.

    08:45 17.09.2025

  • 15 Полски тракторист

    21 4 Отговор
    Слагайте каските братя трактористи!

    Коментиран от #60

    08:46 17.09.2025

  • 16 ИЗИ, ИЗИ

    21 6 Отговор
    НЕ РАЗБРАХА ЛИ ЧЕ ТОЯ ПАТРИОТ ВЕДНАГА КОЛЕНИЧИ КАТО ВИДИ ИСКАНДЕРОВ

    08:46 17.09.2025

  • 17 Буревестник не са виждали да

    6 16 Отговор

    До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":

    излита и рашистите... Обикновено избухват в шахтите.

    Коментиран от #19, #57

    08:47 17.09.2025

  • 18 А ГДЕ

    7 16 Отговор
    1 милион ватняци?

    Коментиран от #24

    08:48 17.09.2025

  • 19 Фрау фон SS – Урсуланка

    13 6 Отговор

    До коментар #17 от "Буревестник не са виждали да":

    Щото са правени с чипове
    от стари перални, нали .

    08:49 17.09.2025

  • 20 аz СВО Победа80

    6 18 Отговор
    Накратко!
    Путин: Беларус ще ни даде картофи.
    Лукашенко:И при нас няма вече.Изядохме ги.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #65

    08:51 17.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Знае

    19 4 Отговор
    Една ракета се счита за хиперзвукова , ако лети със скорост над 5 маха ( мах е мярка използваща се за определяне скоростта на звука . Еврейският железен купол бе превърнат в дателен купол от ирански хиперзвукови ракети летящи със скорост около 6 маха. А руските Кинжали, Циркони , Орешници летят със скорост между 9 и 12 маха и против тях , Пейтриът са безсилни . Факт , доказан с ликвидирането на цели батареи и дивизиони Пейтриът дори със стандартни руски балистични ракети Искандер . Та , кого плашат НАТО с тези Пейтриъти ? Гарите ли ?

    Коментиран от #48, #51, #55

    08:54 17.09.2025

  • 23 Госпожо

    15 4 Отговор
    Атанасова, Вие толкова много ли жадувате да воювате че постоянно пишете сводки за военни действия?? Ако е така Украйна страшно много се нуждае от войници! Идете там и воювайте! Оставете българите на мира! Писна Ни!

    Коментиран от #61

    08:55 17.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дано само

    7 5 Отговор
    АЕЦ Козлодуй не улучат

    08:56 17.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 гайтанджиева

    4 6 Отговор

    До коментар #13 от "Абе...":

    Това са руски фейкове.

    09:00 17.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Помни

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Фактите показаха , че за един час може само да потроши покрива на 1 своя селска къща и да свали няколко пуснати от Украйна подлепени от чаркалъци с тиксо дрона .

    09:04 17.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Виждащ

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":

    Не знам за поляците, но няма да се учудя, ако българските военно-урсулски заводи, започнат да четат във буря-вестник.

    09:04 17.09.2025

  • 32 Питам

    6 3 Отговор
    Тези на снимката , защо са се оградили с бодлива тел ? Страх ги е да не ги ухапе някой руски Кинжал , или Искандер ли ? :-))))

    Коментиран от #34

    09:05 17.09.2025

  • 33 Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    А где Фарион ?

    09:07 17.09.2025

  • 34 Питам

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Питам":

    По-глупави народ от руснаците има ли?

    09:07 17.09.2025

  • 35 И къв го дирят

    3 2 Отговор
    Чак в северния град Устка ? А?

    09:07 17.09.2025

  • 36 Питам

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "А где":

    А где Парубий

    09:08 17.09.2025

  • 37 Пепи Волгата

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах евровалутата!

    09:09 17.09.2025

  • 38 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Факт.

    09:09 17.09.2025

  • 39 А чей

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    Курск

    09:09 17.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Смехории

    5 2 Отговор
    учение „Железен защитник“...... по добре "Атлантически пенделЛ" да беше

    Коментиран от #54

    09:10 17.09.2025

  • 42 Сега последно

    6 2 Отговор
    "бойни стрелби" ли са или учебни? Тея от НАТО съвсем се психясаха и не знаят какво говорят

    09:12 17.09.2025

  • 43 Zахарова

    3 3 Отговор
    Браво на поляците. В тях ми е надеждата,аман от Путина,аман

    09:13 17.09.2025

  • 44 Ади де

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пацифист":

    Задай си въпроса към Путянь

    09:14 17.09.2025

  • 45 Пампаец

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Бе те пшеките за 1 нощ успяха да размажат само покрива на 1 селска къща , руснаците щели да размазват! Погледнете залепените с тиксо чаркалъци на уж руските бойни дронове , които дори визуално не приличат на Герань ( Шахед) . Гераните имат два вертикални стабилизатора , по един в края на всяко крило и нямат опашен стабилизатор . А тези на снимките са с по един вертикален стабилизатор на опашката . За капак , някой от частите им са залепени с ...тиксо !!! :-))))

    09:16 17.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пампаец

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дедо ви...":

    Спокойно дядо . Като им пратим нашите Ф 16 да ги пазят , може и полският Парламент да нацелят с някоя погрешно ,,изпусната" ракета . ;-)))))

    Коментиран от #63

    09:19 17.09.2025

  • 48 Иранците

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Знае":

    Така Гбаха Израел ама с Еупе. Всички видяхме: 12 дни и Иран - ЧААОО- няма ядрена програма, няма ПВО, няма авиация. Тю- тюууууу

    09:21 17.09.2025

  • 49 Ватенките да се

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":

    молят ким да не спре помощта от пушечно месо и снаряди... "Вторая в мире"... Аре, нема нужда.

    09:23 17.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Знаещ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Молете се да не видите.....":

    Според мен , един Орешник ще свърши по добра работа . Движи се с 3 километра в секунда . Има 6 бойни тлави , всяка от тях разделяща се на 6 бойни части . Всяка от които носи по 150 килотона ядрен заряд може да порази отделна конкретна цел . Припомняме, че атомната бомба хвърлена през 1945 година над японският град Хирошима имаше мощност от едва 15 килотона . От Пентагона отдавна признаха , че нямат средства за поразяване на руски хиперзвукови ракети .

    Коментиран от #59

    09:26 17.09.2025

  • 53 Ние пък

    1 0 Отговор
    Че меткаме камънье!

    09:26 17.09.2025

  • 54 Ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Смехории":

    България е пълноправен член на северноатлантическия алианс (НАТО), което означава, че си от същите.

    09:27 17.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Отдавна всички знаят

    3 0 Отговор
    Че румънците са неадекватници и ги използват. Затънаха до гуша в кредити и съсипаха държавата си. Шепа гнусни атлантенца, ама точно както в България с измама овладяха властта и сега дерибействат. След поляците те са вторите набълбукали се с кредити за тенекии и барути а скоро няма да имат какво да ядат....
    Само за последният месец новите дългове са ...... Полша 43,7 милиарда евро, Следващите по големина суми са "отпуснати" на Румъния (16,7 милиарда евро), Франция и Унгария (и двете по 16,2 милиарда ... Доналд Туск радостно заяви че Полша се е набълбукала „най-много от всички страни от ЕС“, с „по-голям дял от Франция, Италия и Испания взети заедно“. Чисто луди хора според мен

    09:28 17.09.2025

  • 57 Знаещ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Буревестник не са виждали да":

    Първо прочети , що за ракета е Буревестник , за да не се излагаш като кифладжия и да ставаш за смях във форума . Буревестник е дозвукова крилата ракета задвижвана от ядрен двигател който и позволява дни наред да баражира в небето с практически неограничен радиус на действие. Буревестник не се базира в силози , и не се изстрелва от силози като балистичните ракети . Буревестник е практически безпилотен самолет камикадзе с ядрен двигател в процес на завършващи изпитания .

    Коментиран от #67

    09:32 17.09.2025

  • 58 Всъщност

    2 0 Отговор
    Някой да каже на полския натовец , че Полша не е с трета , а с четвърта по численост армия в алианса . Което е откачено , защото е двойно по-малка от Франция , а има почти същата армия .

    09:32 17.09.2025

  • 59 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Знаещ":

    Не е вярно че пентагонът са признали че нямат противодействие срещу Орешника - НАПРОТИВ,бе изчерпателно обяснено че за разлика от Патриота чийто обсег на засичане на летяща цел е 50км и му е невъзможно да се справи със всичките 36 заряда на Орешника който ги разпръсва на около 150 км,то Системата THAAD от 150-200км преди да се е разпръснал и го унищожава.

    Коментиран от #66

    09:34 17.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Госпожо":

    Атанасова може да изпрати двете си внучета в Украйна да учат занаят.

    09:38 17.09.2025

  • 62 Пълно право има Полша

    2 1 Отговор
    Да затъва във кредити и пари за дивотии да харчи. Нас това не ни интересува

    09:38 17.09.2025

  • 63 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пампаец":

    То хубаво,ама Ефките дали ги научиха да летят?Не съм чувал.Пък е единствения ни летец на Ефка по добре да си го пазим и да му се радваме. И най важното- да не не се приближава до самолет.И кола да не кара.И по пешеходни пътеки да не преминава.

    09:39 17.09.2025

  • 64 Важното в случая е, че

    1 0 Отговор
    Само за последният месец новите дългове на Полша са над 43,7 милиарда евро.... Пълни олигофрени на 200....

    09:40 17.09.2025

  • 65 Пампаец

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "аz СВО Победа80":

    Не се нервете бандеристанци ! Китай има картофи с които да нахрани и Русия и Беларус. И освен това , руснаците и белорусите отдавна не ядат само картофи, а набиват свое свинско , телешко , пилешко , млека и елитни сирена . Дори се стигна до там , Русия да изнася свои яйца в САЩ на закъсалите за яйца , краваристанци . А ти , вместо да береш гайлето на руснаци и белоруси какви картофи ще ядат ( китайски , или египетски) , се замисли какво месо ще ядеш , след като в Гърция телешкото изведнъж скочи двойно , а останалото с 12 процента . В Гърция скочи драстично и кафето и кафеджиите им реват , че ще изпофалират . А заиграе ли мечката в двора на комшията, я чакай и в нашият двор ...

    09:43 17.09.2025

  • 66 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    Ще го унищожи,друг път.Орешника е доста хиперзвуков,не си ли чувал?

    09:43 17.09.2025

  • 67 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Знаещ":

    Абе байно ,то и подводниците са с "Ядрен двигател" ма реактора прави само пара а турбините са двигателят ! Я ми обясни какъв е тоя "ядрен двигател "на тая ракета че си на път да откриеш антиматерията ? То ако имаше такъв двигател руските космически ракети щяха да са стигнали едва ли не до края на вселената ! А не да лапат стотици хиляди тона гориво за да отлепят до височина 700 км! Ще станеш Нобелов носител резко ,с тия прозрения за "ядреният двигател"!

    09:46 17.09.2025

  • 68 Като четем че

    1 0 Отговор
    Само за последният месец новите дългове на Полша са над 43,7 милиарда евро.. възниква отново въпроса: Колко ще са напечатаните "български евра" На колко е оценена реално България? Със и без 8-те % които на ЕЦБ ще подарим ? ....

    09:46 17.09.2025

  • 69 Пълнете на usa джобовете

    1 0 Отговор
    Да ама Русия има 6000 атомни бомби. Полша може да стане картофено поле.

    09:47 17.09.2025

  • 70 И кой и как ще я храни а?

    1 0 Отговор
    Полша разполага с третата по големина армия в НАТО... И другият въпрос е колко % от населението е, и ако може едно сравнение със България ?

    09:49 17.09.2025

