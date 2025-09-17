Украинският президент Володимир Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии от следващата година въпреки войната с Русия, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Разпоредих всички социални задължения на нашата държава да бъдат изпълнени изцяло и да се увеличи подкрепата за хората", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.
По-рано вчера украинската министър-председателка Юлия Свириденко запозна президента с основните точки от проектобдюжета за 2026 г.
Снощи Зеленски обяви, че разходите за образование ще бъдат увеличени с 66 милиарда гривни (1,35 милиарда евро), и допълни, че са предвидени повече средства и за здравеопазването.
Заложеният от правителството дефицит възлиза на 18,4% от брутния вътрешен продукт (около 40,5 милиарда евро). Планирано е държавните разходи като цяло да бъдат увеличени с приблизително 8,5 милиарда евро.
Парите за отбрана по-конкретно ще бъдат с почти 3,5 милиарда евро повече. За пенсии са заделени с над 2,5 милиарда евро повече. Близо половината от средствата за бюджета - 43% (почти 43 милиарда евро), ще бъдат осигурени от чужбина. Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресия вече повече от три години и половина, отбелязва ДПА.
1 пешо
07:47 17.09.2025
2 на издръжка
07:47 17.09.2025
3 А аз
07:50 17.09.2025
4 Я пък тоя
07:53 17.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
07:57 17.09.2025
8 праведен
07:58 17.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бай Бай
08:00 17.09.2025
11 праведен
Коментиран от #15, #16
08:00 17.09.2025
12 центаджия..
08:00 17.09.2025
13 Няма "заделени"
08:01 17.09.2025
14 Ццц
08:01 17.09.2025
15 Атина Палада
До коментар #11 от "праведен":Раздава нещо откраднато от нас.Трябва да си сляп или добре платен от другара унгарски ром сорос.
08:02 17.09.2025
16 болгарин..
До коментар #11 от "праведен":А пък будалите в бг-то..дето търпат двата плондера да ги доот като овци,ще почнат да им дават вода с купони..ама така требва да бъде за стадото с двата пръча..
08:05 17.09.2025
17 Последна линия
08:06 17.09.2025
18 ЯСНО!
Ама то веч не остана нищо в продъненият ни Евро-Джоб,ве Зели...?!
08:08 17.09.2025
19 666
08:09 17.09.2025
20 Трол
08:11 17.09.2025
21 факуса
08:11 17.09.2025
22 Ами честито
08:13 17.09.2025
23 Наблюдател
08:14 17.09.2025
24 Дон Дони
08:17 17.09.2025
25 Злобното Джуджи
Докато Русия обеднява, ходи без абувки и се реди на опашки за бензин и хляб, Украйна цъфти, повишава заплати и си живее живота. Е как да иска Украйна да е в състава на мизерната, нищенска РФ ?
08:18 17.09.2025