Зеленски обяви повишаване на учителските заплати
  Тема: Украйна

17 Септември, 2025 07:45 604 25

Зеленски обяви, че разходите за образование ще бъдат увеличени с 66 милиарда гривни

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви повишаване на учителските заплати и студентските стипендии от следващата година въпреки войната с Русия, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Разпоредих всички социални задължения на нашата държава да бъдат изпълнени изцяло и да се увеличи подкрепата за хората", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

По-рано вчера украинската министър-председателка Юлия Свириденко запозна президента с основните точки от проектобдюжета за 2026 г.

Снощи Зеленски обяви, че разходите за образование ще бъдат увеличени с 66 милиарда гривни (1,35 милиарда евро), и допълни, че са предвидени повече средства и за здравеопазването.

Заложеният от правителството дефицит възлиза на 18,4% от брутния вътрешен продукт (около 40,5 милиарда евро). Планирано е държавните разходи като цяло да бъдат увеличени с приблизително 8,5 милиарда евро.

Парите за отбрана по-конкретно ще бъдат с почти 3,5 милиарда евро повече. За пенсии са заделени с над 2,5 милиарда евро повече. Близо половината от средствата за бюджета - 43% (почти 43 милиарда евро), ще бъдат осигурени от чужбина. Украйна се защитава с помощта на Запада срещу руската агресия вече повече от три години и половина, отбелязва ДПА.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
