Военните учения „Запад-2025“: Русия и Беларус демонстрират сила, Украйна отвръща с иновации

Руският президент Владимир Путин на 16 септември наблюдава последния ден от съвместните руско-беларуски военни учения „Запад-2025“. Заедно с него присъстваха министърът на отбраната Андрей Белоусов, заместник-министърът на отбраната Юнус-Бек Евкуров и помощникът на президента Алексей Дюмин. Делегацията посети полигона Мулино в Нижегородска област и инспектира войските, участващи в маневрите. Това се съобщава в нов анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Путин заяви, че в ученията са участвали 100 000 военнослужещи, включително военни от още шест държави. По-късно той се срещна с военнослужещи от Бангладеш, Индия, Буркина Фасо, Демократична република Конго, Мали и Иран. На 9 септември Индия обяви, че е изпратила 65 военнослужещи в Мулино за участие, като това е второто ѝ включване след ученията „Запад-2021“.

Още новини от Украйна

Путин носеше военна униформа – едва вторият случай от началото на войната в Украйна, когато се появява публично в такова облекло. Според анализатори целта е демонстрация на съвместната военна мощ на Русия и Беларус на фона на засилена конфронтация с НАТО.

Беларуският генерал-майор Павел Муравейко съобщи, че беларуските сили са използвали нестратегически ядрени оръжия и балистичната система „Орешник“. Те са практикували и интегриране на дронове, мотоциклети и роботизирани платформи – тактики, заимствани от опита на руската армия в Украйна. ISW посочва, че ученията „Запад“ служат за прилагане на уроци от войната.

Украински удари по руската енергийна инфраструктура

На 16 септември украински сили за специални операции, заедно с други части, нанесоха удар с дрон по нефтопреработвателната фабрика „Саратов“, причинявайки експлозии и пожар. Рафинерията, с капацитет от 4,8 милиона тона, снабдява руската армия с гориво. Руските сили извършват оценка на щетите.

Украйна разширява иновациите с дронове

Украйна продължава да развива безпилотни технологии с изкуствен интелект (ИИ). На 15 септември United24 Media съобщи, че производителят „Вийрий“ и компанията „Четвъртият закон“ (TFL) стартират масово производство на FPV дронове „Вийрий-10“. Те са оборудвани със система TFL-1 за терминално насочване с ИИ, която позволява по-прецизни удари и ефективна работа дори при силна електронна война.

Според Ярослав Ажнюк от TFL, модифицираните дронове увеличават ефективността на ударите два до четири пъти. С цена от около 448 долара, „Вийрий-10“ остава достъпен и представлява сериозен технологичен напредък в украинските военни способности.

Лукашенко и опитите за дистанциране от конфликта

На 15 септември беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че страната му не е участвала в навлизането на дронове в полското въздушно пространство. Той посочи, че беларуските сили са свалили някои от тях, изразходвайки „огромни“ ресурси, и че Полша е била уведомена за останалите.

Лукашенко обвини Варшава в „мръсни номера“, но изявленията му вероятно целят да прикрият факта, че Беларус де факто подпомага Русия във войната срещу Украйна.