Новини
Свят »
Албания »
Албания търси участие в евросъюзна програма за стимулиране на отбранителното производство

Албания търси участие в евросъюзна програма за стимулиране на отбранителното производство

17 Септември, 2025 10:56 356 2

  • албания-
  • стимулиране-
  • производство

Премиерът Рама обсъди съживяване на военната индустрия и обучение на украински военни в централата на НАТО

Албания търси участие в евросъюзна програма за стимулиране на отбранителното производство - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Албания търси възможности да участва в програмата на ЕС за насърчаване на производството в отбраната, съобщи днес албанският премиер Еди Рама при посещение в централата на НАТО в Брюксел за среща с генералния секретар на пакта Марк Рюте, предава БТА.

„Очаквам да обсъдим тези възможности“, каза Рама. По неговите думи Албания се насочва към съживяване на своята военна индустрия. Рама заяви, че неговата страна обучава украински военни и би искала да направи повече за дейностите на алианса.

Рюте посочи, че Албания участва в многонационалните сили, разположени в България, Латвия и Косово. Албания оказва голяма помощ за Украйна с обучението на техници и летци за въоръжените сили, отбеляза той.

Програмата на Европейската комисия за повишаване на отбранителната готовност в ЕС финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение. Предвижда се ЕС да покрива също разходи за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха, развитие на изкуствен интелект и за водене на бой в електронна среда.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям смях!

    2 0 Отговор
    Този старец си вярва много, нищожна анадолна Албания се мисли за фактор в Европа!!!

    11:00 17.09.2025

  • 2 онзи

    1 0 Отговор
    Тия образи албанците ,дето са колкото София - и те барабар Петко с мъжете . Ха-ха !

    11:13 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан