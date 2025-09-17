Албания търси участие в евросъюзна програма за стимулиране на отбранителното производство

Албания търси възможности да участва в програмата на ЕС за насърчаване на производството в отбраната, съобщи днес албанският премиер Еди Рама при посещение в централата на НАТО в Брюксел за среща с генералния секретар на пакта Марк Рюте, предава БТА.

„Очаквам да обсъдим тези възможности“, каза Рама. По неговите думи Албания се насочва към съживяване на своята военна индустрия. Рама заяви, че неговата страна обучава украински военни и би искала да направи повече за дейностите на алианса.

Рюте посочи, че Албания участва в многонационалните сили, разположени в България, Латвия и Косово. Албания оказва голяма помощ за Украйна с обучението на техници и летци за въоръжените сили, отбеляза той.

Програмата на Европейската комисия за повишаване на отбранителната готовност в ЕС финансира покупките на боеприпаси, артилерийски системи, средства за пехотата, дронове, както и защита на инфраструктура, на комуникациите и развитие на инфраструктура с двойно предназначение. Предвижда се ЕС да покрива също разходи за придобиването на подводници, транспортни самолети, системи за презареждане във въздуха, развитие на изкуствен интелект и за водене на бой в електронна среда.