Полша увеличава 30 пъти производството на артилерийски снаряди

Полша планира да увеличи 30 пъти производството на артилерийски снаряди с калибър 155 мм през следващите години. Това заяви вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш по време на форум за местното самоуправление в Закопане, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Производствените възможности за боеприпаси с калибър 155 мм ще бъдат увеличени 30 пъти благодарение на закона за заводите за боеприпаси“, цитира министъра радиостанция RMF24.
Кошиняк-Камиш уточни, че правителството е отделило 3 млрд. злоти (около 750 млн. долара) за изграждането на три нови завода. Според него въвеждането на тези мощности в експлоатация ще гарантира на Полша пълна независимост при производството на артилерийски снаряди от този калибър.
Министърът припомни още, че през последните две години компанията MESKO, част от отбранителния концерн PGZ, е увеличила производството на боеприпаси с малък калибър пет пъти - от 50 на 250 милиона броя годишно.
