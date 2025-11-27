Новини
Полша увеличава 30 пъти производството на артилерийски снаряди

27 Ноември, 2025 09:07

Правителството инвестира 3 млрд. злоти в три нови завода за боеприпаси с цел пълна производствена независимост

Полша увеличава 30 пъти производството на артилерийски снаряди - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша планира да увеличи 30 пъти производството на артилерийски снаряди с калибър 155 мм през следващите години. Това заяви вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш по време на форум за местното самоуправление в Закопане, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Производствените възможности за боеприпаси с калибър 155 мм ще бъдат увеличени 30 пъти благодарение на закона за заводите за боеприпаси“, цитира министъра радиостанция RMF24.

Кошиняк-Камиш уточни, че правителството е отделило 3 млрд. злоти (около 750 млн. долара) за изграждането на три нови завода. Според него въвеждането на тези мощности в експлоатация ще гарантира на Полша пълна независимост при производството на артилерийски снаряди от този калибър.

Министърът припомни още, че през последните две години компанията MESKO, част от отбранителния концерн PGZ, е увеличила производството на боеприпаси с малък калибър пет пъти - от 50 на 250 милиона броя годишно.


  • 1 1488

    5 3 Отговор
    поляците като са най славяни измежду всички славяни що са католици и евреи

    09:10 27.11.2025

  • 2 Пич

    7 2 Отговор
    Погледнете Китай ! Там се променя мисленето за оръжейната инфраструктура и структура !!! Русия и САЩ изостават ! А Полша и ЕС - снаряди !!!??? И ния с тия...!!!???

    Коментиран от #10, #11

    09:10 27.11.2025

  • 3 Путин

    7 1 Отговор
    Пътя към Берлин минава през Полша.

    09:11 27.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Ганя пък ще прави барут за тези снаряди за трепане на маскали!

    09:15 27.11.2025

  • 5 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Путин постигна демилитаризация .

    09:21 27.11.2025

  • 6 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    1 2 Отговор
    За кво са им? Ще си ги тикат в изходите ли?

    09:24 27.11.2025

  • 7 Гук

    1 1 Отговор
    Радвам се.Материл за зануляване на ватенки

    09:37 27.11.2025

  • 8 37.51т

    1 0 Отговор
    Последната война...няма да се нуждае от барут и снаряди......

    Коментиран от #9

    09:37 27.11.2025

  • 9 Йосиф Кобзон

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "37.51т":

    Мен питай.

    09:38 27.11.2025

  • 10 Лепилото!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Спри ли лепилото.Премини на руски крокодил.

    09:40 27.11.2025

  • 11 Повтаряй след мен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо,Киев за два дня и всьо...
    Днес го повтаряш 300 пъти(трудно запаметяваш)
    Утре пак -Киев за два дня и всьо, Киев за два дня и всьо....

    09:44 27.11.2025

