Гърция проведе мащабно военно учение в Еврос и Егейско море

Рано тази сутрин началникът на гръцката национална отбрана ген. Димитриос Хупис нареди провеждането на съвместно учение за подготовка в североизточната област Еврос и Егейско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Според прессъобщение на Генералния щаб целта на учението е „да се повиши оперативната готовност чрез проверка на процедурите за прилагане на специални планове в рамките на оперативното планиране“.

По информация на електронното издание на в. „Катимерини“ в учението участват над 60 изтребителя, целият флот на гръцките военноморски сили, както и специални части, разположени на 30 острова в Егейско море, и армейски формирования в граничния район Еврос.

Маневрите се провеждат в отговор на навигационен телекс (навтекс), издаден от турската станция в Измир, с който бяха запазени зони за изследвания от турския проучвателен кораб „Пири Рейс“. Очакваше се проучванията да започнат този понеделник, но според гръцки представители корабът е останал закотвен в пристанището на Измир - факт, който Атина тълкува като възможен знак за колебание в Анкара, отбелязва „Катимерини“.