Гърция проведе мащабно военно учение в Еврос и Егейско море

17 Септември, 2025 11:22 683 12

Участие взеха над 60 изтребителя, военноморският флот и специални части на 30 острова

Гърция проведе мащабно военно учение в Еврос и Егейско море - 1
Снимкa: БГНЕС
Рано тази сутрин началникът на гръцката национална отбрана ген. Димитриос Хупис нареди провеждането на съвместно учение за подготовка в североизточната област Еврос и Егейско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Според прессъобщение на Генералния щаб целта на учението е „да се повиши оперативната готовност чрез проверка на процедурите за прилагане на специални планове в рамките на оперативното планиране“.

По информация на електронното издание на в. „Катимерини“ в учението участват над 60 изтребителя, целият флот на гръцките военноморски сили, както и специални части, разположени на 30 острова в Егейско море, и армейски формирования в граничния район Еврос.

Маневрите се провеждат в отговор на навигационен телекс (навтекс), издаден от турската станция в Измир, с който бяха запазени зони за изследвания от турския проучвателен кораб „Пири Рейс“. Очакваше се проучванията да започнат този понеделник, но според гръцки представители корабът е останал закотвен в пристанището на Измир - факт, който Атина тълкува като възможен знак за колебание в Анкара, отбелязва „Катимерини“.


Гърция
  • 1 Сталин

    7 3 Отговор
    Гърчулята тренират да си вземат Македония ,а Ганьо блее и рупа банани

    Коментиран от #4

    11:28 17.09.2025

  • 2 Стенли

    12 1 Отговор
    Е питам се аз като Турция и Гърция са членове на нато и и постоянно са наточени една среща друга а днес гледам по новините как Дания прави военни учения в Гренландия в защита от САЩ че се чудя каква колективна сигурност какво нато ама иначе тръгнали да се дърлят с Русия

    Коментиран от #5

    11:31 17.09.2025

  • 3 хихи

    11 2 Отговор
    Цялото НАТО на остров Лезбос

    11:33 17.09.2025

  • 4 Стенли

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Гърчолята ги е страх от султана защото постоянно се дърлят за островите и Ердоган султан им каза чакайте ни някоя нощ

    11:34 17.09.2025

  • 5 Сталин

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Стенли":

    НАТО е бизнес проект на ционисткия банков кабал да изнудват колониите да вземат заеми от талмудистите и да купуват оръжие от същия ционистки оръжеен комплекс, всичко друго е парлама за гоите овце да плащат повече данъци в джоба на талмудистите

    11:36 17.09.2025

  • 6 Дориана

    7 3 Отговор
    А, така, превъоръжавайте се , дрънкайте оръжия , под знамето на Европейския съюз, който е готов да запали Трета световна война и да изпрати в Украйна хиляди невинни момчета . Ще ви оставим да се избийте и сами да унищожите Европа ,но да не признаете , че застанахте на грешната страна разпалвайки Световен конфликт.

    11:40 17.09.2025

  • 7 калина /алена

    5 3 Отговор
    Африка-.;нските цигани-наричащи се гърци/знаем че гърците идват от Африка и лъжат ,че са наследници на Елада-не-.;ри са/,и се дърлят и с България.Колкото до еничарите-турци и те са пасмина-неграмотни,и най-тъпите в света.И най-важното е че половината Турция е Българска Земя.Знаят го много добре.И Турция се страхува само от Русия-за пример е Руско-Турската Освободителна Война-1877/78 г.И 3 Март е Национален празник! Русия е Наша Освободителка от 500 години Турско Робство!!! Респект и уважение към Русия!!

    Коментиран от #10

    11:48 17.09.2025

  • 8 га4е

    2 1 Отговор
    НАТО- е ЛЕЗБОС! Ха,ха,ха,

    11:49 17.09.2025

  • 9 Пацифист

    2 0 Отговор
    Аман от военни глупосто

    11:56 17.09.2025

  • 10 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "калина /алена":

    Не бе ,гърчулята са православни турци

    11:59 17.09.2025

  • 11 Имат си армия, тренират си хората

    2 0 Отговор
    Имат армия, тренират си хората. Нека нашата "армия" след 36 години демокрация, направи едно такова мащабно учение. Всички комшии ще умрат от смях. Само като изкараме четирите надуваеми лодки и от всякъде ще започнем да получаваме съобщения, моля ви, спрете! Ще ни уморите от смях

    12:14 17.09.2025

  • 12 Нормално

    1 0 Отговор
    Гърците знаят че техния враг и той се готви да ги напада и да им вземе островите и те затова са тези учения.Това ще се случи във близко време.

    12:44 17.09.2025

