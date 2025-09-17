Гърция проведе мащабно военно учение в Еврос и Егейско море

Рано тази сутрин началникът на гръцката национална отбрана ген. Димитриос Хупис нареди провеждането на съвместно учение за подготовка в североизточната област Еврос и Егейско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.
Според прессъобщение на Генералния щаб целта на учението е „да се повиши оперативната готовност чрез проверка на процедурите за прилагане на специални планове в рамките на оперативното планиране“.
По информация на електронното издание на в. „Катимерини“ в учението участват над 60 изтребителя, целият флот на гръцките военноморски сили, както и специални части, разположени на 30 острова в Егейско море, и армейски формирования в граничния район Еврос.
Маневрите се провеждат в отговор на навигационен телекс (навтекс), издаден от турската станция в Измир, с който бяха запазени зони за изследвания от турския проучвателен кораб „Пири Рейс“. Очакваше се проучванията да започнат този понеделник, но според гръцки представители корабът е останал закотвен в пристанището на Измир - факт, който Атина тълкува като възможен знак за колебание в Анкара, отбелязва „Катимерини“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #4
11:28 17.09.2025
2 Стенли
Коментиран от #5
11:31 17.09.2025
3 хихи
11:33 17.09.2025
4 Стенли
До коментар #1 от "Сталин":Гърчолята ги е страх от султана защото постоянно се дърлят за островите и Ердоган султан им каза чакайте ни някоя нощ
11:34 17.09.2025
5 Сталин
До коментар #2 от "Стенли":НАТО е бизнес проект на ционисткия банков кабал да изнудват колониите да вземат заеми от талмудистите и да купуват оръжие от същия ционистки оръжеен комплекс, всичко друго е парлама за гоите овце да плащат повече данъци в джоба на талмудистите
11:36 17.09.2025
6 Дориана
11:40 17.09.2025
7 калина /алена
Коментиран от #10
11:48 17.09.2025
8 га4е
11:49 17.09.2025
9 Пацифист
11:56 17.09.2025
10 Сталин
До коментар #7 от "калина /алена":Не бе ,гърчулята са православни турци
11:59 17.09.2025
11 Имат си армия, тренират си хората
12:14 17.09.2025
12 Нормално
12:44 17.09.2025