Белгия ще купи американски ракети за 280 милиона евро

Съединените щати одобриха продажбата на ракети "Сайдуиндър" (AIM-9X Sidewinder) на Белгия в сделка на стойност 280 милиона евро, предаде белгийската агенция Белга, позовавайки се на съобщение на министерството на отбраната на САЩ, съобщи БТА.
Белгия ще получи няколкостотин ракети въздух-въздух и свързаните с тях насочващи устройства за новата си флотилия от изтребители Ф-35. Страната въвежда това поколение бойни самолети, за да замени остаряващите Ф-16.
„Тази продажба ще подобри способността на Белгия да се справя с настоящи и бъдещи заплахи и ще подкрепи отбранителната мисия на НАТО“, заяви Пентагонът.
Покупката е част от белгийска програма, целяща да компенсира дългогодишния недостиг в запасите от боеприпаси. Планът беше одобрен от правителството в Брюксел през юли.
Датите за доставка на ракетите все още не са потвърдени, като продължаващите конфликти в Украйна и Близкия изток удължават сроковете за изпълнение.
Според Пентагона сделката обслужва и по-широки стратегически интереси. „Предложената продажба ще подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на Съединените щати, като засили сигурността на съюзник от НАТО, който е двигател на политическата стабилност и икономическия прогрес в Европа“, се казва в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахаха
Коментиран от #3, #6
13:18 17.09.2025
2 Браво
13:19 17.09.2025
3 стоян
До коментар #1 от "хахаха":До 1 ком - знае се къде отиват заемите - за големи заплати и пенсии на полицаи и държавни чиновници
Коментиран от #5
13:21 17.09.2025
4 Атина Палада
13:22 17.09.2025
5 може
До коментар #3 от "стоян":Но те повечето са фиктивни служители....някой просто прибира парите
13:23 17.09.2025
6 Дренчев:
До коментар #1 от "хахаха":"Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“, коментира още депутатът Димо Дренчев.
13:25 17.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ССС
А на нас доскоро ни обясняваха, че нашите Ф-16 са от най-модерните. Не пиша самолети, щот нашия още не е ...лет(ял).
13:35 17.09.2025
9 Мдааа
13:35 17.09.2025
10 123
Коментиран от #12
13:36 17.09.2025
11 аха...
До коментар #7 от "АМАH OT ИДИOTИ":смятай колко гнусни, смотани и пе-ераски са руснаците щом им са по-голям проблем от тези дето изброи.
13:37 17.09.2025
12 456
До коментар #10 от "123":те и украинците не ги заплашваха... не бе... няма да ги нападаме. Само правим учения по границата... или вече удобно забрави думите на недъгавото джудже преди края на олимпийските игри в Китай? Колко е удобно да си сенилен, а?
Коментиран от #14
13:38 17.09.2025
13 Тома
13:42 17.09.2025
14 Атина Палада
До коментар #12 от "456":Много ти е къса паметта . Да, говореха,че нямат намерение да влизат в Украйна..Така е! Но при условия ! Ето ги условията :- през декември месец на 2021 г Путин изпрати в САЩ своите искания за безопасността на Русия,ако САЩ откажат то Русия ще си реши своята безопасност по военен път
САЩ отговориха на Путин,че не се интересуват от безопасността на Русия , Украйна е суверенна страна и могат да разполагат каквито си искат ракети там и започнаха разполагането на ракети на границата на Русия ! Путин само изпълни това,което беше казал и написал ,а именно - в противен случай по военен път ще решим нашата безопасност..
Впрочем ти знаеш ли,че при Кубинската криза ,когато СССР започва да разполага ракети в Куба,че САЩ се обръщат тогава към СССР и казват,че това не могат да го допуснат,на което СССР отговаря:- Куба е суверенна страна и може да разполага каквито ракети си иска на нейна територия" ..така се стига до ръба на ЯВ..След което Кенеди отстъпва- изтегля своите ракети от Турция,и веднага и СССР изтегля своите от Куба .
Та,кое не ти е ясно на теб сега ?
..
13:55 17.09.2025