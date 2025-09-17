Белгия ще купи американски ракети за 280 милиона евро

Съединените щати одобриха продажбата на ракети "Сайдуиндър" (AIM-9X Sidewinder) на Белгия в сделка на стойност 280 милиона евро, предаде белгийската агенция Белга, позовавайки се на съобщение на министерството на отбраната на САЩ, съобщи БТА.

Белгия ще получи няколкостотин ракети въздух-въздух и свързаните с тях насочващи устройства за новата си флотилия от изтребители Ф-35. Страната въвежда това поколение бойни самолети, за да замени остаряващите Ф-16.

„Тази продажба ще подобри способността на Белгия да се справя с настоящи и бъдещи заплахи и ще подкрепи отбранителната мисия на НАТО“, заяви Пентагонът.

Покупката е част от белгийска програма, целяща да компенсира дългогодишния недостиг в запасите от боеприпаси. Планът беше одобрен от правителството в Брюксел през юли.

Датите за доставка на ракетите все още не са потвърдени, като продължаващите конфликти в Украйна и Близкия изток удължават сроковете за изпълнение.

Според Пентагона сделката обслужва и по-широки стратегически интереси. „Предложената продажба ще подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на Съединените щати, като засили сигурността на съюзник от НАТО, който е двигател на политическата стабилност и икономическия прогрес в Европа“, се казва в изявлението.