Новини
Свят »
Белгия »
Белгия ще купи американски ракети за 280 милиона евро
  Тема: Украйна

Белгия ще купи американски ракети за 280 милиона евро

17 Септември, 2025 13:16 557 14

  • нато-
  • ракети-
  • белгия-
  • сащ

Белгия ще получи няколкостотин ракети въздух-въздух и свързаните с тях насочващи устройства за новата си флотилия

Белгия ще купи американски ракети за 280 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съединените щати одобриха продажбата на ракети "Сайдуиндър" (AIM-9X Sidewinder) на Белгия в сделка на стойност 280 милиона евро, предаде белгийската агенция Белга, позовавайки се на съобщение на министерството на отбраната на САЩ, съобщи БТА.

Белгия ще получи няколкостотин ракети въздух-въздух и свързаните с тях насочващи устройства за новата си флотилия от изтребители Ф-35. Страната въвежда това поколение бойни самолети, за да замени остаряващите Ф-16.

Още новини от Украйна

„Тази продажба ще подобри способността на Белгия да се справя с настоящи и бъдещи заплахи и ще подкрепи отбранителната мисия на НАТО“, заяви Пентагонът.

Покупката е част от белгийска програма, целяща да компенсира дългогодишния недостиг в запасите от боеприпаси. Планът беше одобрен от правителството в Брюксел през юли.

Датите за доставка на ракетите все още не са потвърдени, като продължаващите конфликти в Украйна и Близкия изток удължават сроковете за изпълнение.

Според Пентагона сделката обслужва и по-широки стратегически интереси. „Предложената продажба ще подкрепи външнополитическите и националните цели за сигурност на Съединените щати, като засили сигурността на съюзник от НАТО, който е двигател на политическата стабилност и икономическия прогрес в Европа“, се казва в изявлението.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахаха

    9 0 Отговор
    А нашите теглят поредните стотици милиони заем, незнайно къде отиват

    Коментиран от #3, #6

    13:18 17.09.2025

  • 2 Браво

    8 1 Отговор
    Американците правилно подхождат към европейският добитък! Стригане до кръв!

    13:19 17.09.2025

  • 3 стоян

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    До 1 ком - знае се къде отиват заемите - за големи заплати и пенсии на полицаи и държавни чиновници

    Коментиран от #5

    13:21 17.09.2025

  • 4 Атина Палада

    5 3 Отговор
    За 280 милиона долара Белгия ще купи само перките на американските хвърчила..:))))

    13:22 17.09.2025

  • 5 може

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Но те повечето са фиктивни служители....някой просто прибира парите

    13:23 17.09.2025

  • 6 Дренчев:

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    "Забележете, до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години.“, коментира още депутатът Димо Дренчев.

    13:25 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ССС

    3 1 Отговор
    "...Страната въвежда това поколение бойни самолети, за да замени остаряващите Ф-16..."
    А на нас доскоро ни обясняваха, че нашите Ф-16 са от най-модерните. Не пиша самолети, щот нашия още не е ...лет(ял).

    13:35 17.09.2025

  • 9 Мдааа

    1 2 Отговор
    жалко че Raytheon Company и Ford Aerospace нямат акции в Trade Republic да си купя. От Thales които направиха сделка със Швеция вече имам 4% печалба

    13:35 17.09.2025

  • 10 123

    3 1 Отговор
    За какво са им ? Кой ги заплашва ?.

    Коментиран от #12

    13:36 17.09.2025

  • 11 аха...

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    смятай колко гнусни, смотани и пе-ераски са руснаците щом им са по-голям проблем от тези дето изброи.

    13:37 17.09.2025

  • 12 456

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    те и украинците не ги заплашваха... не бе... няма да ги нападаме. Само правим учения по границата... или вече удобно забрави думите на недъгавото джудже преди края на олимпийските игри в Китай? Колко е удобно да си сенилен, а?

    Коментиран от #14

    13:38 17.09.2025

  • 13 Тома

    2 0 Отговор
    И после Белгия ще ги дари на укронацистите.

    13:42 17.09.2025

  • 14 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "456":

    Много ти е къса паметта . Да, говореха,че нямат намерение да влизат в Украйна..Така е! Но при условия ! Ето ги условията :- през декември месец на 2021 г Путин изпрати в САЩ своите искания за безопасността на Русия,ако САЩ откажат то Русия ще си реши своята безопасност по военен път
    САЩ отговориха на Путин,че не се интересуват от безопасността на Русия , Украйна е суверенна страна и могат да разполагат каквито си искат ракети там и започнаха разполагането на ракети на границата на Русия ! Путин само изпълни това,което беше казал и написал ,а именно - в противен случай по военен път ще решим нашата безопасност..
    Впрочем ти знаеш ли,че при Кубинската криза ,когато СССР започва да разполага ракети в Куба,че САЩ се обръщат тогава към СССР и казват,че това не могат да го допуснат,на което СССР отговаря:- Куба е суверенна страна и може да разполага каквито ракети си иска на нейна територия" ..така се стига до ръба на ЯВ..След което Кенеди отстъпва- изтегля своите ракети от Турция,и веднага и СССР изтегля своите от Куба .
    Та,кое не ти е ясно на теб сега ?
    ..

    13:55 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания