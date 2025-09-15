Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус за военните учения

Американски военнослужещи наблюдаваха днес съвместните военни маневри на Русия и Беларус и беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като изненадващо.
"Кой би могъл да предположи как ще започва всеки следващ ден от учението "Запад-2025?", каза той в изявление по повод присъствието им заедно с представители от общо 23 страни, сред които и две страни членки на НАТО – Унгария и Турция.
Министерството публикува видеозапис, на който се виждат двама американски войници в униформа, които благодарят на Хренин за поканата и се здрависват с него. "Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото искате. Може да отидете и да видите, да говорите с хората", каза министърът, който отказа да говори пред репортери.
Присъствието на американски военнослужещи е поредният знак за сближаване между Вашингтон и Беларус, близък съюзник на Русия, който позволи на Москва да използва територията му за нахлуването на войски в Украйна през 2022 г.
Джон Коул, представител на Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти. В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".
Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул. Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа по-тесни връзки с Лукашенко, който редовно провежда разговори с Путин. Миналата седмица Тръмп изпрати на Лукашенко приятелско писмо, подписано на ръка, чрез Коул.
10 Що да е объркана
До коментар #2 от "ха ха хааа":Вчера тук ти написаха, че Путин е поканил всички западняци, имащи желание да присъстват/ да се пукат от яд.
11 Кой би могъл да предположи как
вместо разни конспирации за шпиониране
12 ха ха хааа русофоборчаги смешни
До коментар #2 от "ха ха хааа":и сега е много объркана .вашта цъканица
за крипто копейки или други безмислици да цъкате
13 То тъй се събират сведения
До коментар #11 от "Кой би могъл да предположи как":технологиите ще им ги покажат на живо през океана. Сега ще гледат само филм на живо.
15:16 15.09.2025
14 ха ха хааа
До коментар #10 от "Що да е объркана":Е , що тогава посещението е "изненадващо" , другарю ?!🤭😁
15 Дрътия Софианец
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Сега сте "братья" , а ?!
15:19 15.09.2025
16 Питай Мара
17 честен ционист
18 Чети
До коментар #16 от "Питай Мара":В сайта.
15:20 15.09.2025
19 Абе ,
До коментар #7 от "ти да видиш":Те и Курск предложиха да извадят , ама Вожда не разреши ..
15:22 15.09.2025
20 Изненадаха Брюксел
15:22 15.09.2025
23 ха ха хааа
До коментар #12 от "ха ха хааа русофоборчаги смешни":Крипто не е това , което е ... Още повече па - копейки ..
24 Последния Софиянец
До коментар #17 от "честен ционист":Като през Втората световна.
25 Мисля че най- объркан е
До коментар #2 от "ха ха хааа":Европейският съюз начело с урсулка и розовите понита. Самата тя преди няколко дена призна че й е било много неприятно да наблюдава срещата между Путин и Тръмп в Аляска и също че не иска да си спомня за сгъваемите столчета които много са и ръбели дупето в коридора пред овалния кабинет.
За автобуса с който пристигна и си тръгна от Китай каза да не я питаме изобщо защото ѝ е неудобно.
Но тя ми съсипа така че няма да я жалим.
15:27 15.09.2025
26 Ролан
31 Ролан
До коментар #2 от "ха ха хааа":Ако имаш личен лекар,посети го! Искай направление! Гледам че ти е спешно)))
32 стоян георгиев
Дони Тръмп е бизнесмен и вижда ,че икономиката ,човешкия потенциал ,растежа,ресурсите и бурното развитие не са на запад,а вече са в глобалния Юг и затова изоставя жендърясалата потъваща либерална и шорошка клоака ЕСср на милостта на Вовата ,другаря Си Дзипин и малкия Кирчо..
15:33 15.09.2025
33 минувач
36 Хохо Бохо
До коментар #2 от "ха ха хааа":За руснята не знам ама козяците са в шок. Спряха им парите, а сега и това им дойде на главата-краварски телета на руско учение. Тотално изтерясахте
15:36 15.09.2025
37 604
40 Спорт
41 Ами
43 Киану Рийвс
Успешните атаки на ВСУ разкриват слабостите в отбраната на Русия и поставят под въпрос сигурността на Крим, разкриват представители на партизанското движение ATES.
Атаките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) фактически разрушиха военната база на руснаците в Севастопол на полуостров Крим. За това съобщи на 15 септември агенти от партизанското движение.
По време на разузнаване на 758-ия Център за материално-техническо осигуряване на Черноморския флот на РФ агентите установиха почти пълна липса на техника на територията на базата, а единичните бройки машини, разположени там, изглеждат неизправни. Това свидетелства за дефицит на техника у руснаците: тя се прехвърля из целия Крим, за да се предпази от ударите на украинските войски.
15:40 15.09.2025
44 604
45 Чудо голямо
46 Шок
47 Докторъ
До коментар #31 от "Ролан":Той искъ личну къдирув дъ гу прегледъ...
48 Ясен
49 Я понял
До коментар #1 от "мдаааа":Нихрена не получается ..
50 объркана си само ти мила
До коментар #14 от "ха ха хааа":през деня си мъж -нормалния ти пол-- вечерта жена .а защо статията започва изненадващо посещение ами питай факти твойте сороидни любимци или прокопиев и отворено общество който ти плащат да си 24/7 на линия но капацитета ти не е толкова голям да се сетиш
15:49 15.09.2025
51 Гарос ,
До коментар #31 от "Ролан":Ти ли си ве? Моят приятел Последния Софиянец е по нуждаещ се .. 🤭😁
15:50 15.09.2025
52 Георги
53 Салваторе
До коментар #1 от "мдаааа":За благозвучие човекът може да се преименува в Хренов.
54 Коко
— Беларуският генерал пита: „Какво планирате?“
— Американците невинно отговарят: „Ще активираме нашите тайни ядрени вибратори.“
— След секунди базата започва да тресе, алармите пищят, а всичко изглежда като след буря.
— Путин, облечен като горски пазач, обикаля руините и крещи: Как… как се спира това?“
— Групичка руски войници се кикотят и отговарят: „С нашите задни части, разбира се! Врагът може да ни пробие, но не и надвие “😂
55 Боцмана
56 Гледащ
57 мдаааа
До коментар #53 от "Салваторе":По -би му отивало - Нихренов ..
58 Д-р Гълъбова
