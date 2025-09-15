Новини
Свят »
Беларус »
Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус за военните учения
  Тема: Украйна

Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус за военните учения

15 Септември, 2025 15:05 3 701 58

  • беларус-
  • военни учения-
  • сащ-
  • русия-
  • нато-
  • доналд тръмп

Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като изненадващо

Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус за военните учения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски военнослужещи наблюдаваха днес съвместните военни маневри на Русия и Беларус и беларуският министър на отбраната Виктор Хренин им каза, че могат да наблюдават "всичко, което ги интересува", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Русия и Беларус започнаха в петък учението "Запад-2025" на фона на напрежението с НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство. Присъствието на американци в Беларус бе определено от министъра на отбраната като изненадващо.

Още новини от Украйна

"Кой би могъл да предположи как ще започва всеки следващ ден от учението "Запад-2025?", каза той в изявление по повод присъствието им заедно с представители от общо 23 страни, сред които и две страни членки на НАТО – Унгария и Турция.

Министерството публикува видеозапис, на който се виждат двама американски войници в униформа, които благодарят на Хренин за поканата и се здрависват с него. "Ще ви покажем всичко, което ви интересува. Каквото искате. Може да отидете и да видите, да говорите с хората", каза министърът, който отказа да говори пред репортери.

Присъствието на американски военнослужещи е поредният знак за сближаване между Вашингтон и Беларус, близък съюзник на Русия, който позволи на Москва да използва територията му за нахлуването на войски в Украйна през 2022 г.

Джон Коул, представител на Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти. В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".

Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул. Тръмп, който се опитва да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, поддържа по-тесни връзки с Лукашенко, който редовно провежда разговори с Путин. Миналата седмица Тръмп изпрати на Лукашенко приятелско писмо, подписано на ръка, чрез Коул.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    11 10 Отговор
    Самото име на министъра на отбраната - Хренин , говори много ...

    Коментиран от #49, #53

    15:07 15.09.2025

  • 2 ха ха хааа

    14 53 Отговор
    Руснята сега е много объркана ... 🤭😁

    Коментиран от #10, #12, #22, #25, #31, #36

    15:09 15.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    59 16 Отговор
    Русия и САЩ заедно ще смажат Четвъртият Райх в Брюксел.

    Коментиран от #15

    15:09 15.09.2025

  • 4 Майна

    39 8 Отговор
    Вече открито Путин и Тръмп
    Не разбрали?

    15:09 15.09.2025

  • 5 не са изненадващи

    39 6 Отговор
    Путин покани всички, желаещи да присъстват.

    15:09 15.09.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    45 9 Отговор
    Зеленски от зелен ще стане червен.

    15:09 15.09.2025

  • 7 ти да видиш

    37 5 Отговор
    Искат да видят орешниците😉

    Коментиран от #19

    15:10 15.09.2025

  • 8 СКОРО И БОЙКО БОРИСОВ В БЕЛАРУС

    34 7 Отговор
    НАЛИ КАЗА ЧЕ ГЛЕДА И ПРАВИ САМО ТОВА КОЕТО И САЩ.ЩОМ ТЕ СА ТАМ ТОЙ Е СЛЕДВАЩИЯ

    15:10 15.09.2025

  • 9 Ще,ще

    26 6 Отговор
    правят заедно с тях учението и после ще смажат всички ендери

    15:11 15.09.2025

  • 10 Що да е объркана

    35 8 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха хааа":

    Вчера тук ти написаха, че Путин е поканил всички западняци, имащи желание да присъстват/ да се пукат от яд.

    Коментиран от #14

    15:11 15.09.2025

  • 11 Кой би могъл да предположи как

    8 9 Отговор
    така на място директно ще събират сведения от врага
    вместо разни конспирации за шпиониране

    Коментиран от #13

    15:13 15.09.2025

  • 12 ха ха хааа русофоборчаги смешни

    14 10 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха хааа":

    и сега е много объркана .вашта цъканица
    за крипто копейки или други безмислици да цъкате

    Коментиран от #23

    15:15 15.09.2025

  • 13 То тъй се събират сведения

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "Кой би могъл да предположи как":

    технологиите ще им ги покажат на живо през океана. Сега ще гледат само филм на живо.

    15:16 15.09.2025

  • 14 ха ха хааа

    7 17 Отговор

    До коментар #10 от "Що да е объркана":

    Е , що тогава посещението е "изненадващо" , другарю ?!🤭😁

    Коментиран от #50

    15:17 15.09.2025

  • 15 Дрътия Софианец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Сега сте "братья" , а ?!

    15:19 15.09.2025

  • 16 Питай Мара

    13 5 Отговор
    Явно няма връзка с другите "автори" е сайта. Кравешка пропаганда.

    Коментиран от #18

    15:19 15.09.2025

  • 17 честен ционист

    21 5 Отговор
    Ганчо тоя път ще му се налага да обявява война едновременно освен на Русия, така и на САЩ.

    Коментиран от #24

    15:19 15.09.2025

  • 18 Чети

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Питай Мара":

    В сайта.

    15:20 15.09.2025

  • 19 Абе ,

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "ти да видиш":

    Те и Курск предложиха да извадят , ама Вожда не разреши ..

    15:22 15.09.2025

  • 20 Изненадаха Брюксел

    14 5 Отговор
    Май ще се окаже плюс , че имаме американски бази , когато шерифа се смени

    15:22 15.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ха ха хааа

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха хааа русофоборчаги смешни":

    Крипто не е това , което е ... Още повече па - копейки ..

    15:25 15.09.2025

  • 24 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Като през Втората световна.

    15:25 15.09.2025

  • 25 Мисля че най- объркан е

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха хааа":

    Европейският съюз начело с урсулка и розовите понита. Самата тя преди няколко дена призна че й е било много неприятно да наблюдава срещата между Путин и Тръмп в Аляска и също че не иска да си спомня за сгъваемите столчета които много са и ръбели дупето в коридора пред овалния кабинет.
    За автобуса с който пристигна и си тръгна от Китай каза да не я питаме изобщо защото ѝ е неудобно.
    Но тя ми съсипа така че няма да я жалим.

    15:27 15.09.2025

  • 26 Ролан

    14 3 Отговор
    Ще чакаме да се появи и Марк Рюте)))

    15:30 15.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ролан

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха хааа":

    Ако имаш личен лекар,посети го! Искай направление! Гледам че ти е спешно)))

    Коментиран от #47, #51

    15:33 15.09.2025

  • 32 стоян георгиев

    15 5 Отговор
    Краварите си бият вече камшика от леберасткия шорошки умиращ ЕС и гледат да се присламчат към новите силни на света-Русия,Китай,ШОС и БРИКС .
    Дони Тръмп е бизнесмен и вижда ,че икономиката ,човешкия потенциал ,растежа,ресурсите и бурното развитие не са на запад,а вече са в глобалния Юг и затова изоставя жендърясалата потъваща либерална и шорошка клоака ЕСср на милостта на Вовата ,другаря Си Дзипин и малкия Кирчо..

    15:33 15.09.2025

  • 33 минувач

    12 3 Отговор
    Колко да е изненадващо , щом и ние вече знаем ...Лошо няма , янките има какво да научат ...

    15:34 15.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хохо Бохо

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "ха ха хааа":

    За руснята не знам ама козяците са в шок. Спряха им парите, а сега и това им дойде на главата-краварски телета на руско учение. Тотално изтерясахте

    15:36 15.09.2025

  • 37 604

    11 3 Отговор
    Пхахахяхахя рижътъ съ изходи нъ юрогейчувцити...нъ мусурти....

    15:36 15.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Спорт

    8 2 Отговор
    ППДБ са привикали американския посланик и са му връчили нота.

    15:39 15.09.2025

  • 41 Ами

    8 4 Отговор
    Това присъствие е ясен знак, че правителството на САЩ иска добри отношения както с Беларус, така и с Руската федерация. Повече от ясно е, че без изричното съгласие на руското ръководство тази визита би била немислима. А има и други представители членки на НАТО. Дано се затоплят отношенията. В интерес на човечеството е това.

    15:39 15.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Киану Рийвс

    2 9 Отговор
    Украинските удари опустошиха ключова база на руския Черноморски флот в Крим

    Успешните атаки на ВСУ разкриват слабостите в отбраната на Русия и поставят под въпрос сигурността на Крим, разкриват представители на партизанското движение ATES.

    Атаките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) фактически разрушиха военната база на руснаците в Севастопол на полуостров Крим. За това съобщи на 15 септември агенти от партизанското движение.

    По време на разузнаване на 758-ия Център за материално-техническо осигуряване на Черноморския флот на РФ агентите установиха почти пълна липса на техника на територията на базата, а единичните бройки машини, разположени там, изглеждат неизправни. Това свидетелства за дефицит на техника у руснаците: тя се прехвърля из целия Крим, за да се предпази от ударите на украинските войски.

    15:40 15.09.2025

  • 44 604

    5 2 Отговор
    Те тъквиз кът от снимкътъ пудърихми нъ бандерити....мъ то видуф ден идвъ!

    15:40 15.09.2025

  • 45 Чудо голямо

    1 7 Отговор
    Отишли да да се посмеят и да видят как не се прави.

    15:43 15.09.2025

  • 46 Шок

    3 3 Отговор
    Наистина изненадващо и дори шокиращо.Единственото,което може да бъде по- изненадващо е ако беларуските военни отидат да наблюдават американски учения Не мисля,обаче, че ще бъдат поканени

    15:45 15.09.2025

  • 47 Докторъ

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ролан":

    Той искъ личну къдирув дъ гу прегледъ...

    15:45 15.09.2025

  • 48 Ясен

    5 2 Отговор
    знак към европуйчетата, да не разчитат на американската армия за преследване на расистките си мании за подчиняване на руснаците.

    15:45 15.09.2025

  • 49 Я понял

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Нихрена не получается ..

    15:46 15.09.2025

  • 50 объркана си само ти мила

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха хааа":

    през деня си мъж -нормалния ти пол-- вечерта жена .а защо статията започва изненадващо посещение ами питай факти твойте сороидни любимци или прокопиев и отворено общество който ти плащат да си 24/7 на линия но капацитета ти не е толкова голям да се сетиш

    15:49 15.09.2025

  • 51 Гарос ,

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ролан":

    Ти ли си ве? Моят приятел Последния Софиянец е по нуждаещ се .. 🤭😁

    15:50 15.09.2025

  • 52 Георги

    2 0 Отговор
    чак пък изненадващо... все пак те както и всички останали бяха поканени

    15:53 15.09.2025

  • 53 Салваторе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    За благозвучие човекът може да се преименува в Хренов.

    Коментиран от #57

    15:54 15.09.2025

  • 54 Коко

    0 0 Отговор
    — Американски военни пристигнаха на изненадващо посещение в Беларус за ученията.
    — Беларуският генерал пита: „Какво планирате?“
    — Американците невинно отговарят: „Ще активираме нашите тайни ядрени вибратори.“
    — След секунди базата започва да тресе, алармите пищят, а всичко изглежда като след буря.
    — Путин, облечен като горски пазач, обикаля руините и крещи: Как… как се спира това?“
    — Групичка руски войници се кикотят и отговарят: „С нашите задни части, разбира се! Врагът може да ни пробие, но не и надвие “😂

    15:57 15.09.2025

  • 55 Боцмана

    2 0 Отговор
    Както е тръгнало, няма да ме изненада тази колаборация с Русия и нейните партньори да натика ЕС със слабите си лидери там от където възстановяване няма. Много могъщи цивилизации са изчезвали, що не това да е началото и на европейската.

    15:58 15.09.2025

  • 56 Гледащ

    1 2 Отговор
    Е нормално че искат по тясни връзки със Беларус все пак Беларус във близките години след лукашенко може да се превърне във прокси Украйна 2 хехе но нека да видим само времето ще покаже

    16:00 15.09.2025

  • 57 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Салваторе":

    По -би му отивало - Нихренов ..

    16:06 15.09.2025

  • 58 Д-р Гълъбова

    1 0 Отговор
    Ребята , всички сте за при мен !

    16:07 15.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания