НАТО: Руските действия са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки
  Тема: Украйна

НАТО: Руските действия са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки

23 Септември, 2025 15:40 864 32

Русия носи пълна отговорност за случаите на нарушаване на европейското въздушно пространство, заяви НАТО

НАТО: Руските действия са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

НАТО съобщи, че Северноатлантическият съвет е заседавал тази сутрин по искане на Естония, съгласно член 4 от Вашингтонския договор, за да се консултира и категорично да осъди опасното нарушение на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември, предаде БТА.

Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (SACEUR) запозна Съвета с този инцидент, при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за повече от 10 минути. Реакцията на НАТО беше бърза и решителна. Съюзнически самолети бяха вдигнати, за да прехванат и ескортират нарушителите, се посочва в изявлението на държавите от пакта.

Още новини от Украйна

Тази случай е част от все по-безотговорно поведение от страна на Русия. Това е вторият път за две седмици, в който Северноатлантическият съвет се събира по член 4, отбелязва НАТО. На 10 септември Съветът се събра за консултации в отговор на мащабното нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове. Няколко други съюзници, включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния, също наскоро установиха нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Изразяваме пълната съпричастност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено, се допълва в изявлението.

Русия носи пълна отговорност за тези действия, те са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки и застрашават човешки живот. Тези действия трябва да спрат, се допълва в изявлението.

Реакцията на НАТО ще остане категорична. На 12 септември предприехме операцията "Източен страж", за да укрепим позициите по целия източен фланг. Русия не бива да се съмнява - НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитят и да възпират всички заплахи от всяка посока. Нашият ангажимент по член 5 е непоклатим, се посочва в изявлението.


Белгия

Оценка 3.2 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 21 Отговор
    Единствената погрешна преценка може да стане като БГ АЛЕРТА почне да ви спами телефоните на всеки кръгъл час.

    15:42 23.09.2025

  • 2 Герги

    17 18 Отговор
    Турция за 17 секунди нарушение на границата свали руската щайга без да им мигне окото,а тук цели 12 минути...решителни хора трябват начело на НАТО и ЕС...

    Коментиран от #12, #14, #15, #18, #32

    15:43 23.09.2025

  • 3 си дзън

    12 3 Отговор
    Няма ли някоя то НАТО като турската кадъна бе?

    15:44 23.09.2025

  • 4 нато

    20 9 Отговор
    Не знаем на кой свят сме, и3п0H@cp@xMe се от истеричен ужас, а руснаците дори още не са запрегнали!

    15:45 23.09.2025

  • 5 Сатана Z

    9 12 Отговор
    НАТО търси поводи да атакува Русия с атом.Русия от своя страна е обещала на Полша цяла Западна Украйна,на Унгария ще се върне Закарпатието а на Румъния нейни територии взети от Укрия .Тия държави са Троянски коне в НАТО и няма да се бият за Урсулите , ще си гледат интереса

    15:49 23.09.2025

  • 6 Наблюдател

    8 13 Отговор
    Украйна: Стотици руски войници са обкръжени в два блока на източния фронт северно от Покровск. Руското командване отхвърля молбите им за отстъпление.
    Възможна е масова капитулация през следващите дни.
    Украинската контраофанзива заплашва да обкръжи и много по-голяма зона от 40 км² ,където са над 15 000 от РФ

    Коментиран от #8, #9

    15:53 23.09.2025

  • 7 Знаете ли

    7 3 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще с тигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха
    ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма,
    Помпощ,опаЙЙсност. . Сетете се защо пиша с гршки. Рпутин е под кревата Ви или в Мазето.
    Проверявайте редовно

    15:56 23.09.2025

  • 8 Абе

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Точно обратното. Тук ще го напишат рано или късно ....от няма и къде.

    15:56 23.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #6 от "Наблюдател":

    Кой верва на нещастници които цяло лято ни 23 губеждаваха че печелят контрнаступа?
    А в Купянск под руски контрол са 5600 сыграли- от 8700

    Коментиран от #13

    15:59 23.09.2025

  • 10 гост

    3 4 Отговор
    Ако са все така нагли руснаците, следващия път направо НАТО да сваля! Те и без това не са руски според пияните Песков и Захарова.

    16:00 23.09.2025

  • 11 Уронг Търн

    8 4 Отговор
    НАТО май иска да настъпи мотиката дано си спомнят как са ги млатили руснаците в миналото и да се вразумят.

    Коментиран от #24

    16:00 23.09.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Малиииий,колко си прзд.Как ще стане Това дет си го писал?!?!?;!;!

    16:01 23.09.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не " сыграли"- а " сгради"

    16:02 23.09.2025

  • 14 Амиии

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Как да ги свали, като сам Рютето каза, че са били в международното пространство. Чети западни медии, не само ФактическатаМара.

    16:02 23.09.2025

  • 15 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    решителни, като Никакая Калас а впрочем где она ?

    16:04 23.09.2025

  • 16 Джамбaза

    5 1 Отговор
    Необходимо е само един от летящите към Москва дронове да бъде обявен за естонски.
    Напрежението ще спадне бързо.

    16:05 23.09.2025

  • 17 Отвратително

    2 7 Отговор
    Съдбата на семейство Маринови в Русия – март–септември 2024 г.

    На 12 март 2024 г. българското семейство Маринови – Димитър (37 г.), Елена (35 г.) и синът им Георги (8 г.) – заминава за Санкт Петербург по кратка работна командировка. Първите дни са изпълнени с радост и любопитство: Димитър се среща с партньори, Елена снима красивите канали и музеи, а Георги се радва на първото си пътуване в чужбина.

    На 18 март обаче Димитър е арестуван от мъже в цивилни дрехи, които твърдят, че „е извикан за военна служба“ без никакво обяснение. Под натиск и заплахи той подписва документи за мобилизация и е изпратен на фронта в източните райони на Украйна.

    Елена и Георги остават сами в квартирата си. След няколко дни получават странни обаждания и писма с ултиматуми. На 25 април сутеньори отвеждат Елена в изолирано помещение, където я заплашват и принуждават да" работи" с тях, докато детето ѝ е изведено и изпратено в детски дом за непълнолетни без родители.

    „Мамо, къде си? Защо ме оставяш сам?“, плаче Георги по телефона в една от редките свързвания.
    „Сине, ще се боря за теб, ще те върна“, успява да отговори Елена между сълзите си, докато е затворена в малка стая със заключена врата.

    След месеци на мъчения, на 15 август 2024 г., Елена успява да избяга през границата и пристига в България. Тя разказва пред медиите за ежедневния тормоз, за физическите и психическите унижения, за бездействието на руските власти и за отказа им да ѝ помогнат да се събере със семейс

    Коментиран от #20, #25

    16:06 23.09.2025

  • 18 8888

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    И един турски генерал го самоубиха, пилота на ефката изчезна. Руснаците изгориха няколкостотин декара местност дето бяха стрелящите по катапултиралия пилот. Ердоган би чело на килима пред Путин. Плати няколко милиарда. А самолета беше обикновен бомбардировач без защита и си вършеше работата без да пречи на Турция. И понеже бяха в добри отношения изобщо не е очаквал тази атака.
    Това не е пример за подражание!

    16:06 23.09.2025

  • 19 Курд Околянов

    7 2 Отговор
    Защо не пишете за отвлечения българин Любомир в Украйна и пратен на фронта ?

    Коментиран от #21

    16:06 23.09.2025

  • 20 Отвратително

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Отвратително":

    След месеци на мъчения, на 15 август 2024 г., Елена успява да избяга през границата и пристига в България. Тя разказва пред медиите за ежедневния тормоз, за физическите и психическите унижения, за бездействието на руските власти и за отказа им да ѝ помогнат да се събере със семейството си.

    Димитър губи живота си на фронта в края на юли, а синът Георги, остава в институцията, травмиран и с усещането за загуба на цялото си семейство.

    Историята на Маринови е живо доказателство за разрушителния ефект на авторитарната система в Русия. Животите на обикновени хора могат да бъдат погълнати от произвол, насилие и бюрократична безчовечност. Трагедията на това семейство показва, че жертвите на властта са невинни граждани, които са платили с живота си и с разбитите си съдби.

    Коментиран от #22

    16:07 23.09.2025

  • 21 иzпражнението гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Курд Околянов":

    Tова са руски фейкове.

    Коментиран от #28

    16:07 23.09.2025

  • 22 Обикновен човек

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Отвратително":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #23, #30

    16:08 23.09.2025

  • 23 Юбре

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Обикновен човек":

    Пък аз благодаря, че не съм украинец.

    16:09 23.09.2025

  • 24 Българин

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Уронг Търн":

    Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.

    Коментиран от #31

    16:09 23.09.2025

  • 25 Заверително

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Отвратително":

    Лъжеш

    16:10 23.09.2025

  • 26 604

    4 0 Отговор
    И що ни ги свалихти...деъ и пудилити ...

    16:10 23.09.2025

  • 27 Някой

    4 1 Отговор
    Хм, а доказани ли са тези случаи? В Полша се доказа, че ракетата ,паднала върху къща, е от F-16. Дроновете така и не се доказа, че са били пуснати от Русия - по снимки се виждаше как са кърпени с тиксо и лепило. Явно от украинците, за да създадат провокация.
    Случаят над Естония? Не е бил над Естония. Естония едностранно е обявила въздушното пространство над някакво скално островче с размер 5х5 метра за свое. В разрез с международното право (ох, как хубаво звучи!). Т.е., за никоя друга страна това въздушно пространство не не на Естония, а си е международно такова. И от там, няма нарушение от стрнана на руснаците.
    Ама да се чете трябва, да се чете и то с разбиране.

    16:11 23.09.2025

  • 28 Курд Околянов

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "иzпражнението гайтанджиева":

    Виж интервюто на баща му в тубата и гласове

    16:11 23.09.2025

  • 29 граф Монте Кристо

    3 0 Отговор
    Явно такава е последната директива от нато,да се пускат опашати лъжи всекидневно за въображаеми руски провокации,да се тиражират до втръсване като нещо абсолютно сигурно и неподлежащо на съмнение.

    16:12 23.09.2025

  • 30 1212

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Обикновен човек":

    Съдбата едно ти е дала ама от друго ти е взела, нали?

    16:12 23.09.2025

  • 31 1212

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Ти ще трябва да участваш в мигването!

    16:14 23.09.2025

  • 32 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Мислех да не коментирам, но да ти кажа за 12 минути тия самолети ще обиколят няколко пъти територията на фашистката държава.... Това е поредната провокация на натовските тигри, за да може да искат парички и да се правят на войници... Но играта на войници не винаги завършва добре.... А на НАТО им трябва умно и отговорно ръководство, а не както казваше решително.... Решително за какво, да влезе във война с Русия, това може само да го мислят болни мозъци.... Бай Дончо ясно каза, че няма да влиза в конфронтация с Русия, за да не се разпали трета световна война.... А НАТО без САЩ е като айран без кисело мляко...

    16:27 23.09.2025

