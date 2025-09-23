НАТО: Руските действия са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки

НАТО съобщи, че Северноатлантическият съвет е заседавал тази сутрин по искане на Естония, съгласно член 4 от Вашингтонския договор, за да се консултира и категорично да осъди опасното нарушение на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември, предаде БТА.
Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа (SACEUR) запозна Съвета с този инцидент, при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство за повече от 10 минути. Реакцията на НАТО беше бърза и решителна. Съюзнически самолети бяха вдигнати, за да прехванат и ескортират нарушителите, се посочва в изявлението на държавите от пакта.
Тази случай е част от все по-безотговорно поведение от страна на Русия. Това е вторият път за две седмици, в който Северноатлантическият съвет се събира по член 4, отбелязва НАТО. На 10 септември Съветът се събра за консултации в отговор на мащабното нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове. Няколко други съюзници, включително Финландия, Латвия, Литва, Норвегия и Румъния, също наскоро установиха нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Изразяваме пълната съпричастност с всички съюзници, чието въздушно пространство е било нарушено, се допълва в изявлението.
Русия носи пълна отговорност за тези действия, те са ескалиращи, може да доведат до погрешни преценки и застрашават човешки живот. Тези действия трябва да спрат, се допълва в изявлението.
Реакцията на НАТО ще остане категорична. На 12 септември предприехме операцията "Източен страж", за да укрепим позициите по целия източен фланг. Русия не бива да се съмнява - НАТО и съюзниците ще използват, в съответствие с международното право, всички необходими военни и невоенни средства, за да се защитят и да възпират всички заплахи от всяка посока. Нашият ангажимент по член 5 е непоклатим, се посочва в изявлението.
Възможна е масова капитулация през следващите дни.
Украинската контраофанзива заплашва да обкръжи и много по-голяма зона от 40 км² ,където са над 15 000 от РФ
ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма,
Помпощ,опаЙЙсност. . Сетете се защо пиша с гршки. Рпутин е под кревата Ви или в Мазето.
Проверявайте редовно
До коментар #6 от "Наблюдател":Точно обратното. Тук ще го напишат рано или късно ....от няма и къде.
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Наблюдател":Кой верва на нещастници които цяло лято ни 23 губеждаваха че печелят контрнаступа?
А в Купянск под руски контрол са 5600 сыграли- от 8700
До коментар #2 от "Герги":Малиииий,колко си прзд.Как ще стане Това дет си го писал?!?!?;!;!
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не " сыграли"- а " сгради"
До коментар #2 от "Герги":Как да ги свали, като сам Рютето каза, че са били в международното пространство. Чети западни медии, не само ФактическатаМара.
До коментар #2 от "Герги":решителни, като Никакая Калас а впрочем где она ?
Напрежението ще спадне бързо.
На 12 март 2024 г. българското семейство Маринови – Димитър (37 г.), Елена (35 г.) и синът им Георги (8 г.) – заминава за Санкт Петербург по кратка работна командировка. Първите дни са изпълнени с радост и любопитство: Димитър се среща с партньори, Елена снима красивите канали и музеи, а Георги се радва на първото си пътуване в чужбина.
На 18 март обаче Димитър е арестуван от мъже в цивилни дрехи, които твърдят, че „е извикан за военна служба“ без никакво обяснение. Под натиск и заплахи той подписва документи за мобилизация и е изпратен на фронта в източните райони на Украйна.
Елена и Георги остават сами в квартирата си. След няколко дни получават странни обаждания и писма с ултиматуми. На 25 април сутеньори отвеждат Елена в изолирано помещение, където я заплашват и принуждават да" работи" с тях, докато детето ѝ е изведено и изпратено в детски дом за непълнолетни без родители.
„Мамо, къде си? Защо ме оставяш сам?“, плаче Георги по телефона в една от редките свързвания.
„Сине, ще се боря за теб, ще те върна“, успява да отговори Елена между сълзите си, докато е затворена в малка стая със заключена врата.
След месеци на мъчения, на 15 август 2024 г., Елена успява да избяга през границата и пристига в България. Тя разказва пред медиите за ежедневния тормоз, за физическите и психическите унижения, за бездействието на руските власти и за отказа им да ѝ помогнат да се събере със семейс
До коментар #2 от "Герги":И един турски генерал го самоубиха, пилота на ефката изчезна. Руснаците изгориха няколкостотин декара местност дето бяха стрелящите по катапултиралия пилот. Ердоган би чело на килима пред Путин. Плати няколко милиарда. А самолета беше обикновен бомбардировач без защита и си вършеше работата без да пречи на Турция. И понеже бяха в добри отношения изобщо не е очаквал тази атака.
Това не е пример за подражание!
До коментар #17 от "Отвратително":След месеци на мъчения, на 15 август 2024 г., Елена успява да избяга през границата и пристига в България. Тя разказва пред медиите за ежедневния тормоз, за физическите и психическите унижения, за бездействието на руските власти и за отказа им да ѝ помогнат да се събере със семейството си.
Димитър губи живота си на фронта в края на юли, а синът Георги, остава в институцията, травмиран и с усещането за загуба на цялото си семейство.
Историята на Маринови е живо доказателство за разрушителния ефект на авторитарната система в Русия. Животите на обикновени хора могат да бъдат погълнати от произвол, насилие и бюрократична безчовечност. Трагедията на това семейство показва, че жертвите на властта са невинни граждани, които са платили с живота си и с разбитите си съдби.
До коментар #19 от "Курд Околянов":Tова са руски фейкове.
До коментар #20 от "Отвратително":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.
До коментар #22 от "Обикновен човек":Пък аз благодаря, че не съм украинец.
До коментар #11 от "Уронг Търн":Ако НАТО мигне от Русия няма да остане много.
До коментар #17 от "Отвратително":Лъжеш
Случаят над Естония? Не е бил над Естония. Естония едностранно е обявила въздушното пространство над някакво скално островче с размер 5х5 метра за свое. В разрез с международното право (ох, как хубаво звучи!). Т.е., за никоя друга страна това въздушно пространство не не на Естония, а си е международно такова. И от там, няма нарушение от стрнана на руснаците.
Ама да се чете трябва, да се чете и то с разбиране.
До коментар #21 от "иzпражнението гайтанджиева":Виж интервюто на баща му в тубата и гласове
До коментар #22 от "Обикновен човек":Съдбата едно ти е дала ама от друго ти е взела, нали?
До коментар #24 от "Българин":Ти ще трябва да участваш в мигването!
До коментар #2 от "Герги":Мислех да не коментирам, но да ти кажа за 12 минути тия самолети ще обиколят няколко пъти територията на фашистката държава.... Това е поредната провокация на натовските тигри, за да може да искат парички и да се правят на войници... Но играта на войници не винаги завършва добре.... А на НАТО им трябва умно и отговорно ръководство, а не както казваше решително.... Решително за какво, да влезе във война с Русия, това може само да го мислят болни мозъци.... Бай Дончо ясно каза, че няма да влиза в конфронтация с Русия, за да не се разпали трета световна война.... А НАТО без САЩ е като айран без кисело мляко...
