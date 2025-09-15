Новини
Швеция ще увеличи военните си разходи с 2,44 милиарда евро
  Тема: Украйна

Швеция ще увеличи военните си разходи с 2,44 милиарда евро

15 Септември, 2025 17:48

В резултат военните разходи ще достигнат 2,8% от брутния вътрешен продукт на страната

Швеция ще увеличи военните си разходи с 2,44 милиарда евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведското правителство съобщи днес, че ще увеличи военните разходи в бюджета за следващата година с 26,6 милиарда шведски крони (2,44 милиарда евро), предаде Ройтерс.

"Сега ние предприемаме следващата голяма стъпка към оборудването на шведската" армия, каза премиерът Улф Кристершон на пресконференция, предаде БТА.

Още новини от Украйна

Управляващата дясна коалиция възнамерява да внесе на 22 септември в парламента своя законопроект за бюджета за 2026 г., отбелязва Ройтерс.

Шведското правителство планира да увеличи бюджета за отбрана с 18% спрямо тази година. В резултат военните разходи ще достигнат 2,8% от брутния вътрешен продукт (БВП), което ще ги доближи до новото целево равнище на НАТО от 3,5% от БВП.

Увеличението на средствата за отбрана ще бъде използвано за ново оборудване, например системи за противовъздушна отбрана, артилерия, бойни кораби и тактически транспортни самолети. Също така е предвидено повишаване на заплатите на офицерите и наборниците, посочва Ройтерс.


Швеция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    0 0 Отговор
    Швеция е напълно фалирала и е държавата с най-бързо влошаващи с еусловия за живот в Европа!

    Коментиран от #3, #5

    17:51 15.09.2025

  • 2 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Инфлацията увеличава разходите,а не Швеците

    17:52 15.09.2025

  • 3 Турчин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Швеция е на първо място по ислямизация на населението следвана от Германия.Бългатия е на почетното 6то място в класацията.

    17:53 15.09.2025

  • 4 0001

    0 0 Отговор
    Тия пак ще имат за крал едно куче!

    17:53 15.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

