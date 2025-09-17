Кремъл отказа коментар по думите на Юлия Навална за смъртта на съпруга ѝ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира изявленията на Юлия Навална относно причините за смъртта на съпруга ѝ Алексей Навални, съобщи ТАСС, предава БТА.
„Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви Песков по време на брифинг.
Юлия Навална твърди, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от Навални, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс.
Песков отговори отрицателно на въпрос дали думите на Навална могат да повлияят на политическата ситуация или на уреждането на украинския конфликт. „Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес“, подчерта той.
В същия контекст говорителят на Кремъл заяви, че Русия би предпочела дипломатическо решение за ситуацията около Украйна и остава отворена за преговори. Той коментира думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към страните от НАТО да се откажат от руския петрол.
„Ние запазваме позицията си, запазваме отвореност към преговорния процес. Продължаваме да заявяваме, че за нас за предпочитане е уреждането на украинската криза с политически и дипломатически средства. Затова позицията ни тук е добре известна, тя не се е променила“, каза Песков.
