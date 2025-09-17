Новини
Кремъл отказа коментар по думите на Юлия Навална за смъртта на съпруга ѝ

17 Септември, 2025 15:27

Дмитрий Песков подчерта, че твърденията не влияят върху политическата ситуация и украинския конфликт

Кремъл отказа коментар по думите на Юлия Навална за смъртта на съпруга ѝ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира изявленията на Юлия Навална относно причините за смъртта на съпруга ѝ Алексей Навални, съобщи ТАСС, предава БТА.

„Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви Песков по време на брифинг.

Юлия Навална твърди, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, взети от Навални, показват, че той е бил отровен, предаде Ройтерс.

Песков отговори отрицателно на въпрос дали думите на Навална могат да повлияят на политическата ситуация или на уреждането на украинския конфликт. „Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес“, подчерта той.

В същия контекст говорителят на Кремъл заяви, че Русия би предпочела дипломатическо решение за ситуацията около Украйна и остава отворена за преговори. Той коментира думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към страните от НАТО да се откажат от руския петрол.

„Ние запазваме позицията си, запазваме отвореност към преговорния процес. Продължаваме да заявяваме, че за нас за предпочитане е уреждането на украинската криза с политически и дипломатически средства. Затова позицията ни тук е добре известна, тя не се е променила“, каза Песков.


  • 1 много ясно че ще я подминат

    20 4 Отговор
    то какво да й обръщаш внимание на тая

    всъщност тая коя е и със какво се занимава? че кремъл да й отговаря?

    хахаха, някаква паткаа

    Коментиран от #6

    15:30 17.09.2025

  • 2 Дориана

    14 3 Отговор
    Юлия Невална може да говори всякакви небивалици, защото избяга и се скри от страх от репресии. Да говори когато се върне в Москва.

    15:31 17.09.2025

  • 3 Варна 3

    4 13 Отговор
    Сега е време Русия да признае вината, че го е отровил

    Коментиран от #10

    15:31 17.09.2025

  • 4 Тая кВо цифри още

    13 2 Отговор
    Забрави как се хилонДреха
    с дрегарката Урсуланка,
    когато ингилизите елиминираха
    вероизменника Навалчо !

    15:31 17.09.2025

  • 5 голям смях

    16 3 Отговор
    че тя тая офцаа дори на погребението не отиде, много загрижена иначе за парите му

    15:34 17.09.2025

  • 6 Такъв

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "много ясно че ще я подминат":

    0тπ@∆ък не заслужава внимание.

    15:34 17.09.2025

  • 7 Сега ли ?!

    18 3 Отговор
    Да беше отишла на погребението му ! А тя сега се сетила да изкара някое евро от лаене срещу Москва .

    15:34 17.09.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 3 Отговор
    Жина му го отрови, с ...Урвалъка си. Рас Поретина

    15:36 17.09.2025

  • 9 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    А ТУК КОГА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЧИСТКА НА НАШИТЕ ЕВР...ОГЕЙ......ЗЕР....И ГН.... УСНИ?

    15:36 17.09.2025

  • 10 Варна

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Сега е момента веселата вдовичка да признае, че тя го е отровила, за да обвини Русия.

    15:36 17.09.2025

  • 11 Таkа.

    3 13 Отговор
    Навални е против войната в Украйна и за свободна и модерна Русия. При Путинова Русия се срещат мизерия, кал, репресии, бедност и откъснатост от света. Затова руският опозиционер се е опитал колкото се може повече да победи управляващия, но не успял, защото в сибирския затвор агенти на ФСБ са го отровили отново с отрова, подобно на отравянето на руския цар. Ако Навални е спечелил, щял да модернизира Русия и да се пребори с корупцията и така няма да се стига до война между две братски държави. Но Путин е толкова строг, че през 2020 година Навални е бил отровен с отровата Новичок в питейна вода. Опозиционерът е бил приет в Шарите в Берлин, Германия, където състоянието му се стабилизира.

    Тогава Източна Европа щяла да бъде по-сигурна, жалко че не се получи...

    Коментиран от #16

    15:38 17.09.2025

  • 12 Българин

    2 10 Отговор
    Съвсем нормално е Държавата да отстранява враговете си със всички средства - насилие, убийства, отвличиния, заплахи, шантаж. . И това е най-голямото достижение на Президента Путин, че се бори за интересите на Русия, без да се ограничава в средствата и без да се срамува от това! Щом е необходимо да води война и да унищожи милиони за да наложи Руските условия, прави го решително и с гордост. ЗА това и ние българите обичаме и уважаваме руснаците!

    Коментиран от #20

    15:38 17.09.2025

  • 13 1488

    8 1 Отговор
    купувай руска газ, за да праща путин танкове в 404
    продавай оръжия на 404, за да пуца зелето руските танкове
    едновременно прокарай закон други страни да не купуват руска газ, за да не ти ядат от нишата
    едновременно се прави на демократ дето е против войната, за да гласуват бальците за теб

    мьрсуль е четворен агент
    парите дето изкара от куку19 са нищо

    15:38 17.09.2025

  • 14 Варна 3

    3 5 Отговор
    България постигна малка победа при войната на Русия с Украйна - през януари 2026 влизаме в €врото. Сигурна €вропа! Да живее България! Боже пази България!

    15:40 17.09.2025

  • 15 Дипломатично

    4 1 Отговор
    И точно.....

    15:40 17.09.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Таkа.":

    И колко ти плакат на буква?

    15:40 17.09.2025

  • 17 1488

    6 0 Отговор
    Всички "политици", са едни мързеливи безделници, които лъжат глупаците и така си осигуряват препитание до дълбоки старини!

    15:42 17.09.2025

  • 18 Архимандрисандрит Бибиан

    2 3 Отговор
    Пенбените гагамуги требе да се издират и без народен съд да изчезнат беследно!

    15:42 17.09.2025

  • 19 След целият този

    6 0 Отговор
    Израелски тероризъм който Запада очевидно подкрепя не е ли смехотворно и нелепо на подобни писания да се обръща внимание ? А?

    15:43 17.09.2025

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Пресоли мандата бе серсем. Запри се. Русия не е Запада, кой-то за 40 г със санкции е убил по света 38 млн човека. Данните са от Ал Джазира, не са руски

    15:44 17.09.2025

  • 21 Той Кремъл

    7 0 Отговор
    си няма друга работа освен коментари по цял ден, на глупостите на всяка куха лейка да прави нали ?

    15:47 17.09.2025

  • 22 Човека го е казал

    3 0 Отговор
    Русия би предпочела дипломатическо решение за ситуацията около Украйна и остава отворена за преговори....

    15:49 17.09.2025

  • 23 Много ясно че

    3 0 Отговор
    позицията на Русия е добре известна и тя не се е променила“, и НЕ е нужно постоянно да го повтаря Песков

    15:52 17.09.2025

