Володимир Зеленски заплаши Москва: Украйна планира нови удари дълбоко в руска територия
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски заплаши Москва: Украйна планира нови удари дълбоко в руска територия

31 Август, 2025 17:39, обновена 31 Август, 2025 18:24 2 418 129

  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • русия-
  • украйна

През юни 2025 г. Украйна проведе операция "Паяжина", като нанесе удари с дронове по стратегическата авиация на врага, дълбоко в територията на Руската федерация

Володимир Зеленски заплаши Москва: Украйна планира нови удари дълбоко в руска територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Снощните руски удари с дронове срещу енергийните съоръжения в Северна и Южна Украйна са оставили близо 60 000 потребители без електричество, като президентът Володимир Зеленски обеща ответни удари дълбоко в руска територия, предаде Ройтерс, пише БТА.

„Ще продължим активните си операции по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“ след среща с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, но бе да дава подробности за плановете.

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта, а местните власти обявиха, че 29 000 души са били без електричество тази сутрин.

Най-силно засегнат е пристанищният град Чорноморск до Одеса, където са повредени и жилищни и административни сгради, съобщи областният управител Олег Кипер. Той допълни, че „критичната инфраструктура работи на генератори“, както и че един човек е ранен в резултат на нападението.

Във водите близо до голямото и стратегически важно пристанище цивилен кораб за насипни товари, плаващ под флага на Белиз, е претърпял леки щети, след като се е ударил в неизвестно взривно устройство. Според започнати източници екипажът е невредим и съдът е продължил пътя си. Местните медии съобщиха, че по време на експлозията на борда не е имало товар.


Оценка 2.8 от 42 гласа.
Оценка 2.8 от 42 гласа.
  • 1 Атина Палада

    76 18 Отговор
    Зеленски - гробокопача на ЕС!

    17:40 31.08.2025

  • 2 Оптимист

    68 13 Отговор
    Гледам тази снимка и си мисля с тези намерения, тия салфетки дали ще изкарат до Коледа?

    17:40 31.08.2025

  • 3 Наблюдател

    64 12 Отговор
    Уважаеми коментатори, моля да спазвате следното правило :

    С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.

    Коментиран от #84

    17:41 31.08.2025

  • 4 Бисмарк

    73 19 Отговор
    Няма нищо по-гнусно и омерзително, от така наречените "украинци"!

    "Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!”

    Коментиран от #55

    17:42 31.08.2025

  • 5 Соваж бейби

    65 15 Отговор
    Си остане само с плановете наркомана, Бог да пази Русия и стига са жалили тези украинци хвърли нещо по сериозно господин Путин! Отърви Европа от Украйна и наркомана !

    Коментиран от #12, #33, #37

    17:44 31.08.2025

  • 6 Иван

    24 4 Отговор
    ........от американските военни бази Висбаден и Рамщайн в неутрална Германия.

    17:45 31.08.2025

  • 7 стоян

    18 73 Отговор
    Давайте братя украинци - избивайте блатните терористи налазили украинските земи и палете останалите рафинерии и путин да моли за мир

    Коментиран от #18

    17:45 31.08.2025

  • 8 Урсул фон дер Бандер

    51 11 Отговор
    Володимир Зеленски заплаши Москва: Украйна планира да го поеме дълбоко

    17:45 31.08.2025

  • 9 Един

    44 12 Отговор
    Вече дп толкова ми писна, от този и тези, че смятам ядреното решение на проблема за повече от приемливо!
    Удряш и триеш от картата!

    Русия е спасявала Европа от самата нея 3 пъти - време е да го направи и 4ти!

    17:45 31.08.2025

  • 10 Ами ,,планирайте"...!

    38 9 Отговор
    Но на практика си подготвяте и окончателният си крах...!

    17:46 31.08.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    39 10 Отговор
    Европуделите затова не искат да спира тоя конфликт, наркоманчето го ползват като маша срещу Русия и печелят пари за сметка на народите си!

    Коментиран от #31

    17:46 31.08.2025

  • 12 Иван

    19 7 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    И плановете на сатанинската коварна Синагога.

    17:46 31.08.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    32 10 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    17:47 31.08.2025

  • 14 град КОЗЛОДУЙ

    30 17 Отговор
    Г-Н ПУТИН Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ,И ПОДДЪРЖАН ПОЛИТИК В СВЕТА,И В РУСИЯ

    17:48 31.08.2025

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 8 Отговор
    Надрусания май иска да види "Лешници" над Киев...

    17:49 31.08.2025

  • 16 Нежеланият навляк

    31 6 Отговор
    Урсула с посещението си по тези земи на непрекъснато разширяващата се Европейска империя , генерира напрежение и допринася за разделението в обществото и на други места по света

    17:49 31.08.2025

  • 17 Данес

    9 21 Отговор
    копейките са агресивни и злобни както винаги, но нещо не им се работоти. И те като мизерната им матушка са изчерпанеи.

    17:49 31.08.2025

  • 18 Да бе да...?!

    25 7 Отговор

    До коментар #7 от "стоян":

    То лесно така от дивана...-,,давайте"...,пък ,,братята украинци ", да мрат на фронта"...!
    Това си е жив цинизъм от твоя страна!
    Стига приказки,ами рипай от дивана и на фронта да ,,трепеш Ушанки"...!
    Щото иначе и баба знае...

    17:50 31.08.2025

  • 19 Ачо

    7 16 Отговор
    Говори се че ще кацат фламинго на Кремъл.

    Коментиран от #70

    17:50 31.08.2025

  • 20 Свободен

    8 29 Отговор
    Респект пред смелите украинци!
    Само като си представи човек украинец в окопа и путинофил цъкащ от то,алетната може да си умреш от смях!

    Коментиран от #107

    17:50 31.08.2025

  • 21 Нещастник

    27 6 Отговор
    Заплашил бил нещастника. Унищожи Украйна и продължава да обслужва чужди интереси.

    Коментиран от #26

    17:50 31.08.2025

  • 22 Да добре изпитват търпението на руснацит

    19 4 Отговор
    А търпението на руснаците докога?

    17:50 31.08.2025

  • 23 Оръжие на Тръмп

    6 18 Отговор
    Избива руснаци. В Аляска Путин приветства Тръмп....убиецът на руснаци.

    17:51 31.08.2025

  • 24 Сополдат

    5 6 Отговор
    Перевзьохме 2 пасьолки !

    17:53 31.08.2025

  • 25 Вова кво ги жалиш.... почвай

    18 5 Отговор
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    Коментиран от #56

    17:53 31.08.2025

  • 26 Оръжие на Тръмп

    6 15 Отговор

    До коментар #21 от "Нещастник":

    Пали рафинерии, громи командни пунктове, складове с оръжия, летища в ...Русия....Путин са здрависва в Аляска с Тръмп....убиеца на руснаци....

    Коментиран от #34

    17:53 31.08.2025

  • 27 Тъкмо се бях притеснил...!

    9 6 Отговор
    Вече цял ден-ни дума,ни вопъл ни стон за Зеленски...!
    Но вече се успокоих,че същият ,,юнак"...- ,,планирал удари дълбоко в Русия"...!

    17:54 31.08.2025

  • 28 Пушилек Оартенков

    10 14 Отговор
    ТРЯБВА ДА СЕ РЕЖЕ ГЛАВАТА НА ЛАМЯТА И ВСИЧКИ В ГНЕЗДОТО ТО Е В МОСКВА.

    17:54 31.08.2025

  • 29 Анонимен

    4 4 Отговор
    Е сети се най накрая

    17:55 31.08.2025

  • 30 Путинистче идиотче

    4 12 Отговор
    Надуха ни шушоните при Покровск и Суми....при Новопавлика ни скъсаха задника......а Путин са здрависва с Тръмп......

    17:55 31.08.2025

  • 31 Соваж бейби

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Положението е сериозно така е ,ама вече няма пари Макарона се крие и другите лидери предполагам в Германия, в България не знам как сте ,,,Народа е гладен ,много безработни заради фалити ,намалиха и помощите на мигрантите вече няма на къде .Следва всички нормални да вземем по една лопата понеже оръжието е забранено и в парламентите .А що се отнася до наркомана абе тези украинци слепи ли са не са всички боклуци как не го об..иха още,или се крие в бункер ?

    17:56 31.08.2025

  • 32 падналия ангел

    8 1 Отговор
    Има клипове с изстрелватия на т.н. "Фламинго" всъщност английска разработка. Дават и обсег от 3000 км. Вероятно Зеленката ще прави удари с тях. Нещата вървят на ескалация!

    17:56 31.08.2025

  • 33 Путин

    1 6 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Не мога ве, многоходов съм.

    Коментиран от #36

    17:56 31.08.2025

  • 34 Ами война е мъник

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Оръжие на Тръмп":

    Логично е да има поражения по инфраструктура и да загиват хора. Друг е въпроса, че мама и тате са те оставили без ценности и сега си нищо.

    17:56 31.08.2025

  • 35 АЗОВ

    4 7 Отговор
    Точим ножовете при Покровск....Путин ъ струпал сто хиляден башибозук за атака на града.

    17:57 31.08.2025

  • 36 Соваж бейби

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "Путин":

    След войната всички проукрайна и пионки на наркомана в Сибир ,само почакай!

    17:58 31.08.2025

  • 37 Путинистче идиотче

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Путин е...МНОГОПОЛЮСЕН.....как да хвърли всичко на едно място....

    17:58 31.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Уса

    11 6 Отговор
    Наркомана изпраща мухи срещу Русия докато Украйна издъхва.Няма ли кой да спре тоя малоумник или това е целта на Тръмп,Путин и Зеленски да работят заедно за унищожаването на всички фашисти..Тръм подпука и Джордж Сорос,който е главния виновник за много нещастия по света

    Коментиран от #43, #51

    18:00 31.08.2025

  • 41 Димо

    6 12 Отговор
    Жега,само жега на комунягите от Кремъл! Престъпниците руски разбират само и единствено от сила!

    18:00 31.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Димо

    9 10 Отговор

    До коментар #40 от "Уса":

    Жал ми е за такива като теб,честно! Руската пропаганда те е зомбирала и ти е набутала в главата такива страхове,че не знаеш на къде движиш!

    Коментиран от #47

    18:02 31.08.2025

  • 44 Само да попитам

    9 9 Отговор
    Какво чакате Путлер няма да се смили над Украйна Къде са F 16 Защо до сега не е бомбардирана Москва както Киев

    Коментиран от #50, #89

    18:02 31.08.2025

  • 45 Цензура

    10 7 Отговор
    Крайно време е Русия да отговири решително, по единственият адекватен начин - с удар по ул. Банкова в Киев. Цялата нaцистка хyнта, начеро със същия тоя крacтав нaркоман, трябва да бъде унищoжена физичeски.

    18:03 31.08.2025

  • 46 Ганчев

    7 9 Отговор
    Спрямо копейките и душевно болните русофили ще се полагат -тел,сезал,отрова за мишки,тесла и други подръчни материали.

    Коментиран от #60, #83

    18:03 31.08.2025

  • 47 А трябва сам да се съжалиш

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Димо":

    И то искрено.

    18:03 31.08.2025

  • 48 Истината И ПАК ИСТИНАТА

    5 2 Отговор
    Прекалил си с дозата

    18:04 31.08.2025

  • 49 Свободен

    6 9 Отговор
    Ще има екшъни скоро!
    Залагам на директни удари по москва!
    Нищо чудно и кремъл са се разхвърчи!
    Зеленски е мъжкар и действа решително!

    Коментиран от #64

    18:04 31.08.2025

  • 50 Защото мъник

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Само да попитам":

    войната не е игра на компа. Пропадналият запад пак деца унищожава.

    18:04 31.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Димитър Георгиев

    5 7 Отговор
    Защо като пращам копейките да живеят в руския рай им излиза пяна от устата,злоба,обиди! Вместо да се радват, това е някаква оли.гоф.рения! Та нали според тях трябва да градим такъв свят?!Една копейка да ми обясни защо така?

    Коментиран от #58, #62

    18:05 31.08.2025

  • 53 Димо

    2 2 Отговор
    Един як сап зад врата ти стига и после отиваш за храна на прасетата .

    18:05 31.08.2025

  • 54 А що се занимаваш с лепило

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Тихо бе дрисс!":

    На това ли ви учи пропадналият запад?

    Коментиран от #57

    18:06 31.08.2025

  • 55 БПФ

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бисмарк":

    И по-накратко го е казвал Бисмарк: "Руснаците, също както всеки народ, имат добри и лоши черти. Укрoпците обаче притежават всички лоши черти на руснаците, и нито една от добрите им черти !!!"

    18:06 31.08.2025

  • 56 Аааааааа нема,нема.

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Вова кво ги жалиш.... почвай":

    Нема вилици вовата.И бензин

    18:06 31.08.2025

  • 57 Руснак

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "А що се занимаваш с лепило":

    Ние ползваме само Крокодил от 35 години.

    Коментиран от #59

    18:07 31.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Въпроса бе

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Руснак":

    що се оставяш пропадналият запад да те съсипва?

    18:08 31.08.2025

  • 60 Димо

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ганчев":

    Един як сап зад врата ти стига и после отиваш за храна на прасетата .

    18:08 31.08.2025

  • 61 Иван Станков

    2 3 Отговор
    Русия умишлено утилизира собствените си войници.

    Коментиран от #88, #100

    18:09 31.08.2025

  • 62 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Димитър Георгиев":

    Димитре -Диди -Доротея като малък ...али ли са те ?Ако са пропуснали ,може и като голям да го направим .

    18:10 31.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Цензура

    1 3 Отговор

    До коментар #49 от "Свободен":

    ....и с какво ще го удари, бе - сигурно със задната пушка?

    18:10 31.08.2025

  • 65 Zеленски Безстрашний

    5 1 Отговор
    - Ела Мецо изяж ме!

    Коментиран от #98

    18:11 31.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Многополюсно путинистче

    2 3 Отговор
    В Украйна ни бухат, в Китай ни навикват, в САЩ не ни бръснат за нищо.

    18:13 31.08.2025

  • 69 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Разберете,че Зеленски и Путин играят заедно! Този сблъсък между Русия и колективния Запад беше неизбежен на територията на Украйна! Разликата е,че с така водената война на уж Русия нападнала Украйна са загинали милион или макс милион и половина и от двете страни (руска и украинска) там чужди наемници,натовски офицери няма да броим.Докато при другият сценарии директен сблъсък на колективните с Русия по тези ширини,щяха да загинат десетки милиони,а за Европа да не говорим.. А така-Русия чака в Донбас ,а Зеленски доставя натовски оръжие в месомелачката там.Сега натовските държави са голи като пушки и в разпад .
    Само си спомнете как ,Зеленски слезе от Московската сцена и стана Президент .
    Вие смятате,че всеки може да се качи на Московската сцена ли?
    И накрая,защо САЩ излизат от Украйна? ???

    18:14 31.08.2025

  • 70 Компетентен

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ачо":

    Ти поне седна ли да прочетеш малко за това розавото фламинго?
    Първо - зеленски го е кръстил така в чест на любoвникът си макрон.
    Второ - скоростта на това е 0.7 МАХ. Тъй като си грамотен на ниво тpoглодит, ще ти обясня, че това е дозвукова скорост. За сравнение руските ракети се движат със скорост 9 МАХ за Искандер и 9 за Кинжал. Противоракетите на С 500 пък развиват 25 МАХ. Знаеш ли какво значи това, самотна мозъчна клетко? - че руските оператори ще засекат изстрелването на розавото фламинго, ще отидат да изпият по кафе и да пушат по цигара - а после ще се върнат пред пултовете и ще го свалят още над украйна !!!

    Няма озверял русофоб, който да не е oлигoфрeн !!!

    Коментиран от #72, #77

    18:15 31.08.2025

  • 71 Патиланец

    0 0 Отговор
    Давид ще утепа Гoлия (на гoл г. чифте пищови)

    18:15 31.08.2025

  • 72 Компетентен

    5 5 Отговор

    До коментар #70 от "Компетентен":

    ...и трето: заводът, дето трябваще да се произвежда розавото фламинго, беше унищожен преди дни... защото за разлика от укрите, руснаците имат истински ракети !!!

    18:16 31.08.2025

  • 73 НИКО

    3 2 Отговор
    КРАИНО ВРЕМЕ Е ГОЛЕМИТЕ РАКЕТИ ДА ДОВЪРШАТ ТАЯ ДОЛНА УКРАИНСКА ПАСМИНА

    18:16 31.08.2025

  • 74 Путинистче идиотче

    3 2 Отговор
    В Украйна ни избиват, в ЕС ни теглиха по една, САЩ ни пращат ракети и бомби, Сирия ни би шута....нали сме МНОГОПОЛЮСНИ.

    18:16 31.08.2025

  • 75 Механик

    3 2 Отговор
    Сабахлян Зели ша риве, че руснаците му трошат "инфраструктурата". Много ша риве. Пак ще иска да му се даде ядрено оръжие и да се налагат санкции на Русия.
    А щяхме кайве у Крима да пием, па то......

    Коментиран от #80

    18:18 31.08.2025

  • 76 АЗОВ

    2 2 Отговор
    Уточняваме целите по Москва и Питер.....скоро ша има фойерверки.....

    18:18 31.08.2025

  • 77 Тихо прадлияк

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Компетентен":

    Некомпетентен си в областа на ракетите.

    Коментиран от #92

    18:19 31.08.2025

  • 78 Алооо

    3 1 Отговор
    Постоянно ни занимавате с теми които не ни ИНТЕРЕСУВАТ ВОЙНИ БЕДСТВИЯ ПОЖАРИ АМИ КАЖЕТЕ ЗА БЕДНОСТТА ТУК ЗАЩО ИЗМРЯХА 2 МЛН БГ А 3 МЛН НАПУСНАХА ТАЯ ТЕРИТОРИЯ...И ОЩЕ БЯГАТ ТУК НЯМА БЪДЕЩЕ..ТОЕ ОГРАБЕНО ОТ КОМУНЯГИ... срам И ПОЗОРР...

    18:20 31.08.2025

  • 79 МНОГОПОЛЮСЕН руски захватчик

    2 0 Отговор
    Само Аятолаха и КИМ ни подкрепят Другите полюси не ни бръснат за нищо.

    18:20 31.08.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Путин в Китай...

    1 0 Отговор
    Да са отчита на един от ...ПОЛЮСИТЕ.

    18:21 31.08.2025

  • 82 Копейки,

    1 1 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    18:21 31.08.2025

  • 83 Цензура

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Ганчев":

    То и преди 82-83 години на такива като тебе им бяха много големи зypлите, ама да ти напомня ли как свършиха? Тебе знаеш ли какво те чака? Някоя слънчева каменоломна, където ще дялкаш павета на ръка. Дневна дажба - 250 грама хляб и литър вода. Работна смяна - 12 часа. Трудова норма - 80 павета. При неизпълнение на нормата - мотивация с камшик. След месец ще се молиш на надзирателите да ти пуснат едно олово в тилът.

    18:22 31.08.2025

  • 84 Между другото

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Срещам се с много хора. И тях ги подпитвам също дали са срещали в реалния си живот такива с мнения като на тия във форумите. В България такива хора не сме срещали. Разбира се има и такива които не обичат Русия и Путин, но относно причините за войната и отношението им към Урулите се препокрива с останалите.

    Странно откъде са се появили тия и тук дори! Живи хора ли са или AI

    18:22 31.08.2025

  • 85 Атакамс и сторм шадоу

    1 1 Отговор
    За Украйна......скоро

    Коментиран от #95

    18:22 31.08.2025

  • 86 Механик

    2 2 Отговор
    То не беха абрамси, то не беха пантери... Разни хаймерси и пр, а файдата никаква. Укрите се оказаха много слаба ракия. Един Мариупол не могат да си върнат, па кво ли остава за Крим.
    Явно Крим ще си остане руски за винаги.

    18:23 31.08.2025

  • 87 Хи хи

    2 2 Отговор
    Мали мали, утре сабахлем пак ще четем, че укрия е потрошена и Путин не ще мир....

    18:23 31.08.2025

  • 88 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Иван Станков":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #91

    18:23 31.08.2025

  • 89 Иван

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Само да попитам":

    Защо срещу Германия няма обеднен уран, както срещу Сърбия?

    18:24 31.08.2025

  • 90 Прогноза

    15 3 Отговор
    Раша и Путлер ги чакат все по-тежки дни и събития .Фиаското тепърва предстои . САЩ вече даде разрешение за удари в дълбокия тил на РФ с техни ракети .

    Коментиран от #97, #102

    18:24 31.08.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 БПФ

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Тихо прадлияк":

    Абе те укропците сами публикуваха гордо техническите характеристити на фламингото, пък нз кой е некомпетентен.... такави като тебе са компетентни само в лапането на... ракети... Сосът фрикасе на зеленски излита в устата на микрон по-бързо от тая "ракета"....

    18:24 31.08.2025

  • 93 Питер...родното място на путин

    2 2 Отговор
    Нова цел на ВСУ.

    18:25 31.08.2025

  • 94 Тома

    5 1 Отговор
    Ако трябва на Путин и на колене ще застана каза зельо когато го избраха за президент

    18:25 31.08.2025

  • 95 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Атакамс и сторм шадоу":

    .......отдавна.

    18:26 31.08.2025

  • 96 Гост

    2 1 Отговор
    Блатните го утрепаха от бой всеки ден, а тоя планирал удара. Нищо не трябва да му се дава , тоя има няква задкулисна работа, сумати милиарди потънаха там.

    18:26 31.08.2025

  • 97 Механик

    3 8 Отговор

    До коментар #90 от "Прогноза":

    Това за "разрешението на САЩ" си го запомни и си го спомни утре като почнеш да кълнеш Тръмп и да му викаш"агент Краяснов".
    Аман от дребномозъчни рибоци!

    18:27 31.08.2025

  • 98 Дълбоко удрящ

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Zеленски Безстрашний":

    Разчита поне на медийна победа милия!

    18:28 31.08.2025

  • 99 Няма значение

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хаха":

    Пропагандата винаги има една цел. Глупака!

    18:28 31.08.2025

  • 100 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Иван Станков":

    За Кулите Близнаци ли намекваш?

    Коментиран от #104

    18:29 31.08.2025

  • 101 Май ти си овчият

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Хаха":

    Руска, пък оплюва Русия. Колко трябва да си празен на раменете? 😄Затова те ползват за парцалана.

    18:30 31.08.2025

  • 102 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Прогноза":

    Един коментиращ тук в този форум преди няколко дни най правилно беше описал ситуацията .
    А именно (карам по памет) ЕС който няма пари ще купува оръжие от САЩ ,което оръжие САЩ нямат налично за да въоръжава Украйна,която няма войници:)

    18:33 31.08.2025

  • 103 Механик

    5 2 Отговор
    Вижда се, че за Украина вече няма спасение, освен да моли за милост.
    Нямат хора за фронта, нямат вече и желание за победа. А и САЩ им сецнаха безплатното оръжие. ЕС пък нямат пари да купуват оръжие, а и на европейския елит им се клатят краката. Нищо чудно зимъска да има евро-майдани в Брюксел и къде ли не.

    Коментиран от #125

    18:33 31.08.2025

  • 104 Тихо бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Иван":

    Плъх скопен.

    18:33 31.08.2025

  • 105 ЖЕКО

    3 2 Отговор
    АЗ ПЪК МИСЛЯ ЧЕ РУСНАЦИТЕ ЩЕ ОТКРИЯТ ЛЕСНО ВМЗ СОПОТ НА КАРТАТА, УРСУЛА ТОВА ИСКА НЕЩАСНИЦИ

    Коментиран от #108

    18:34 31.08.2025

  • 106 Когато зимата сняг забръска

    1 0 Отговор
    ник Механик дедовият ще ми отръска.

    18:34 31.08.2025

  • 107 Реалист

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Свободен":

    Украинецът по-точно си го представяй в изкоп или найлонов чувал !!

    18:35 31.08.2025

  • 108 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "ЖЕКО":

    Ще мриееш.

    Коментиран от #127

    18:35 31.08.2025

  • 109 Зеления наркоман пак ще реве

    2 2 Отговор
    Не нормален фашист

    18:36 31.08.2025

  • 110 Българин

    2 1 Отговор
    Добрият руснак е мъртвият руснак.

    18:36 31.08.2025

  • 111 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    Плаши гарг.ите

    18:36 31.08.2025

  • 112 Ганчев

    1 0 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #123

    18:37 31.08.2025

  • 113 МНОГО КУКУВЦИЕВ

    1 0 Отговор
    УКРАЙНА НЯМА ДА Е В НАТО НИКОГА НА ПУТЛЕР ТОВА НЕ МУ СТИГА ИСКА ДОБАС И ДРУГАТА ТЕРИТОРИЯ ДА ОРЕСВОЙ ОТ УКРАЙНА. ДОСТА ХОРА УБИ ПУТЛЕР И ПРОДЪЛЖАВА. УРАЙНА Е ОТДЕЛНА САМОСТОЯТЕЛНА ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #116

    18:38 31.08.2025

  • 114 си дзън

    2 0 Отговор
    Краят на войната ще настъпи или при Европа под руски ботуш, или при
    разпадане на русията на феоди с крепостни и частни армии.
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    18:39 31.08.2025

  • 115 Галина Събева

    2 1 Отговор
    Абе Зельоньй Папугай никой не може да плаши ,като удари 2бели линии и става веднага юнак .

    18:39 31.08.2025

  • 116 Когато Путин предупреждаваше

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "МНОГО КУКУВЦИЕВ":

    подлогите на САЩ се правеха, че не го чуват. Когато предлагаше в началото преди да са загинали толкова хора, пак същото. Не случайно се казва, че всяко следващо предложение на Русия, ще е все по тежко.

    18:40 31.08.2025

  • 117 БТР-56

    2 2 Отговор
    Гадните алкаши разбират само от тояга в муцуната - само бой може да умири руския нацизъм!
    Както стана с немския...

    Коментиран от #124

    18:40 31.08.2025

  • 118 ВЕЛА

    2 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е РУСИЯ ДА ЗАЛИЧИ УКРАИНА И ДА ПРОДЪЛЖИ НА ЗАПАД РУСКИТЕ ВОИСКИ ЗНАЯТ ПЪТЯ

    18:40 31.08.2025

  • 119 Само се чудя едно нещо

    2 1 Отговор
    Щом като Зеленски заплашва Москва и планира нови удари дълбоко в руска територия, не трябва ли да е легитимна цел за елиминиране от руските отбранителни сили по примера на Израел който очевидно е толериран от ЕК, Великобритания и САЩ?

    18:40 31.08.2025

  • 120 zuлен потник

    0 1 Отговор
    прави го а не дрънкай !

    18:41 31.08.2025

  • 121 Копейки,

    0 0 Отговор
    Купувайте акции на Райнметал.Ще живнете.

    Коментиран от #128

    18:41 31.08.2025

  • 122 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Зеленски не превзе ли Москва, какво я плаши?
    Маймун, плаши куче с пържолата, само ще даде повод на Путин да го бомби още повече.

    Коментиран от #126

    18:41 31.08.2025

  • 123 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Ганчев":

    Зимъска когато силен сняг забръска ник Механик яко ще миго натррръссска .

    18:41 31.08.2025

  • 124 Гхйгфгг

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "БТР-56":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.

    Коментиран от #129

    18:42 31.08.2025

  • 125 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Механик":

    Зимъска когато силен сняг забръска ник Механик яко ще миго натррръссска .

    18:42 31.08.2025

  • 126 Димяща ушанка

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Я пък тоя":

    Утре влизам в Киев!На 350%.

    18:43 31.08.2025

  • 127 ЖЕКО

    2 0 Отговор

    До коментар #108 от "Механик":

    НЯМА ВЕЧНИ ХОРА БЕ КАПУТ ИЗПОЛЗВАН

    18:43 31.08.2025

  • 128 Не лъжи хората мушмул

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Копейки,":

    Райнметал е затънал в дългове

    18:43 31.08.2025

  • 129 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Гхйгфгг":

    Гледай аз да не те срещна с теслата ,само един замах е достатъчен и ти е хвръкнала кратуната .

    18:44 31.08.2025

