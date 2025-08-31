Володимир Зеленски заплаши Москва: Украйна планира нови удари дълбоко в руска територия

Снощните руски удари с дронове срещу енергийните съоръжения в Северна и Южна Украйна са оставили близо 60 000 потребители без електричество, като президентът Володимир Зеленски обеща ответни удари дълбоко в руска територия, предаде Ройтерс, пише БТА.
„Ще продължим активните си операции по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“ след среща с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, но бе да дава подробности за плановете.
Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта, а местните власти обявиха, че 29 000 души са били без електричество тази сутрин.
Най-силно засегнат е пристанищният град Чорноморск до Одеса, където са повредени и жилищни и административни сгради, съобщи областният управител Олег Кипер. Той допълни, че „критичната инфраструктура работи на генератори“, както и че един човек е ранен в резултат на нападението.
Във водите близо до голямото и стратегически важно пристанище цивилен кораб за насипни товари, плаващ под флага на Белиз, е претърпял леки щети, след като се е ударил в неизвестно взривно устройство. Според започнати източници екипажът е невредим и съдът е продължил пътя си. Местните медии съобщиха, че по време на експлозията на борда не е имало товар.
1 Атина Палада
17:40 31.08.2025
2 Оптимист
17:40 31.08.2025
3 Наблюдател
С радио, телевизия, патка и центаджия избягвайте да спорите! Няма смисъл.
Коментиран от #84
17:41 31.08.2025
4 Бисмарк
"Тази измет, подхранвана от поляците измежду най-гнусните отрепки на руския народ (убийци, кариеристи, присламващи се към властта интелигенция), е готова да убие собствения си баща и майка заради докопването си до властта или доходно място!Тези изроди са готови да разкъсат сънародниците си, даже не за изгода, а да удовлетворят низките си инстинкти; за тях няма нищо свято, предателство е тяхна норма на живот, те са с плитък ум, злобни, завистливи, хитри с особена хитрост. Тези нечовеци са събрали в себе си всичко най-лошо и низко от руснаците, поляците и австрийците, така че в душите им няма място за доброта. Повече от всичко те мразят своите благодетели, тези, които са им направили добро; и са готови всячески да се присламчат към силните на деня.Те не са способни на нищо и могат да изпълняват само примитивна работа. Те никога няма да бъдат в състояние да създадат своя държава. Много страни са ги подритвали буквално като топка по цяла Европа; робските им инстинкти толкова са вкоренени в тях, че са покрили с омерзителни язви цялата им същност!”
Коментиран от #55
17:42 31.08.2025
5 Соваж бейби
Коментиран от #12, #33, #37
17:44 31.08.2025
6 Иван
17:45 31.08.2025
7 стоян
Коментиран от #18
17:45 31.08.2025
8 Урсул фон дер Бандер
17:45 31.08.2025
9 Един
Удряш и триеш от картата!
Русия е спасявала Европа от самата нея 3 пъти - време е да го направи и 4ти!
17:45 31.08.2025
10 Ами ,,планирайте"...!
17:46 31.08.2025
11 БОЛШЕВИК
Коментиран от #31
17:46 31.08.2025
12 Иван
До коментар #5 от "Соваж бейби":И плановете на сатанинската коварна Синагога.
17:46 31.08.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:47 31.08.2025
14 град КОЗЛОДУЙ
17:48 31.08.2025
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:49 31.08.2025
16 Нежеланият навляк
17:49 31.08.2025
17 Данес
17:49 31.08.2025
18 Да бе да...?!
До коментар #7 от "стоян":То лесно така от дивана...-,,давайте"...,пък ,,братята украинци ", да мрат на фронта"...!
Това си е жив цинизъм от твоя страна!
Стига приказки,ами рипай от дивана и на фронта да ,,трепеш Ушанки"...!
Щото иначе и баба знае...
17:50 31.08.2025
19 Ачо
Коментиран от #70
17:50 31.08.2025
20 Свободен
Само като си представи човек украинец в окопа и путинофил цъкащ от то,алетната може да си умреш от смях!
Коментиран от #107
17:50 31.08.2025
21 Нещастник
Коментиран от #26
17:50 31.08.2025
22 Да добре изпитват търпението на руснацит
17:50 31.08.2025
23 Оръжие на Тръмп
17:51 31.08.2025
24 Сополдат
17:53 31.08.2025
25 Вова кво ги жалиш.... почвай
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
Коментиран от #56
17:53 31.08.2025
26 Оръжие на Тръмп
До коментар #21 от "Нещастник":Пали рафинерии, громи командни пунктове, складове с оръжия, летища в ...Русия....Путин са здрависва в Аляска с Тръмп....убиеца на руснаци....
Коментиран от #34
17:53 31.08.2025
27 Тъкмо се бях притеснил...!
Но вече се успокоих,че същият ,,юнак"...- ,,планирал удари дълбоко в Русия"...!
17:54 31.08.2025
28 Пушилек Оартенков
17:54 31.08.2025
29 Анонимен
17:55 31.08.2025
30 Путинистче идиотче
17:55 31.08.2025
31 Соваж бейби
До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":Положението е сериозно така е ,ама вече няма пари Макарона се крие и другите лидери предполагам в Германия, в България не знам как сте ,,,Народа е гладен ,много безработни заради фалити ,намалиха и помощите на мигрантите вече няма на къде .Следва всички нормални да вземем по една лопата понеже оръжието е забранено и в парламентите .А що се отнася до наркомана абе тези украинци слепи ли са не са всички боклуци как не го об..иха още,или се крие в бункер ?
17:56 31.08.2025
32 падналия ангел
17:56 31.08.2025
33 Путин
До коментар #5 от "Соваж бейби":Не мога ве, многоходов съм.
Коментиран от #36
17:56 31.08.2025
34 Ами война е мъник
До коментар #26 от "Оръжие на Тръмп":Логично е да има поражения по инфраструктура и да загиват хора. Друг е въпроса, че мама и тате са те оставили без ценности и сега си нищо.
17:56 31.08.2025
35 АЗОВ
17:57 31.08.2025
36 Соваж бейби
До коментар #33 от "Путин":След войната всички проукрайна и пионки на наркомана в Сибир ,само почакай!
17:58 31.08.2025
37 Путинистче идиотче
До коментар #5 от "Соваж бейби":Путин е...МНОГОПОЛЮСЕН.....как да хвърли всичко на едно място....
17:58 31.08.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Уса
Коментиран от #43, #51
18:00 31.08.2025
41 Димо
18:00 31.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Димо
До коментар #40 от "Уса":Жал ми е за такива като теб,честно! Руската пропаганда те е зомбирала и ти е набутала в главата такива страхове,че не знаеш на къде движиш!
Коментиран от #47
18:02 31.08.2025
44 Само да попитам
Коментиран от #50, #89
18:02 31.08.2025
45 Цензура
18:03 31.08.2025
46 Ганчев
Коментиран от #60, #83
18:03 31.08.2025
47 А трябва сам да се съжалиш
До коментар #43 от "Димо":И то искрено.
18:03 31.08.2025
48 Истината И ПАК ИСТИНАТА
18:04 31.08.2025
49 Свободен
Залагам на директни удари по москва!
Нищо чудно и кремъл са се разхвърчи!
Зеленски е мъжкар и действа решително!
Коментиран от #64
18:04 31.08.2025
50 Защото мъник
До коментар #44 от "Само да попитам":войната не е игра на компа. Пропадналият запад пак деца унищожава.
18:04 31.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Димитър Георгиев
Коментиран от #58, #62
18:05 31.08.2025
53 Димо
18:05 31.08.2025
54 А що се занимаваш с лепило
До коментар #51 от "Тихо бе дрисс!":На това ли ви учи пропадналият запад?
Коментиран от #57
18:06 31.08.2025
55 БПФ
До коментар #4 от "Бисмарк":И по-накратко го е казвал Бисмарк: "Руснаците, също както всеки народ, имат добри и лоши черти. Укрoпците обаче притежават всички лоши черти на руснаците, и нито една от добрите им черти !!!"
18:06 31.08.2025
56 Аааааааа нема,нема.
До коментар #25 от "Вова кво ги жалиш.... почвай":Нема вилици вовата.И бензин
18:06 31.08.2025
57 Руснак
До коментар #54 от "А що се занимаваш с лепило":Ние ползваме само Крокодил от 35 години.
Коментиран от #59
18:07 31.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Въпроса бе
До коментар #57 от "Руснак":що се оставяш пропадналият запад да те съсипва?
18:08 31.08.2025
60 Димо
До коментар #46 от "Ганчев":Един як сап зад врата ти стига и после отиваш за храна на прасетата .
18:08 31.08.2025
61 Иван Станков
Коментиран от #88, #100
18:09 31.08.2025
62 Ганчев
До коментар #52 от "Димитър Георгиев":Димитре -Диди -Доротея като малък ...али ли са те ?Ако са пропуснали ,може и като голям да го направим .
18:10 31.08.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Цензура
До коментар #49 от "Свободен":....и с какво ще го удари, бе - сигурно със задната пушка?
18:10 31.08.2025
65 Zеленски Безстрашний
Коментиран от #98
18:11 31.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Многополюсно путинистче
18:13 31.08.2025
69 Атина Палада
Само си спомнете как ,Зеленски слезе от Московската сцена и стана Президент .
Вие смятате,че всеки може да се качи на Московската сцена ли?
И накрая,защо САЩ излизат от Украйна? ???
18:14 31.08.2025
70 Компетентен
До коментар #19 от "Ачо":Ти поне седна ли да прочетеш малко за това розавото фламинго?
Първо - зеленски го е кръстил така в чест на любoвникът си макрон.
Второ - скоростта на това е 0.7 МАХ. Тъй като си грамотен на ниво тpoглодит, ще ти обясня, че това е дозвукова скорост. За сравнение руските ракети се движат със скорост 9 МАХ за Искандер и 9 за Кинжал. Противоракетите на С 500 пък развиват 25 МАХ. Знаеш ли какво значи това, самотна мозъчна клетко? - че руските оператори ще засекат изстрелването на розавото фламинго, ще отидат да изпият по кафе и да пушат по цигара - а после ще се върнат пред пултовете и ще го свалят още над украйна !!!
Няма озверял русофоб, който да не е oлигoфрeн !!!
Коментиран от #72, #77
18:15 31.08.2025
71 Патиланец
18:15 31.08.2025
72 Компетентен
До коментар #70 от "Компетентен":...и трето: заводът, дето трябваще да се произвежда розавото фламинго, беше унищожен преди дни... защото за разлика от укрите, руснаците имат истински ракети !!!
18:16 31.08.2025
73 НИКО
18:16 31.08.2025
74 Путинистче идиотче
18:16 31.08.2025
75 Механик
А щяхме кайве у Крима да пием, па то......
Коментиран от #80
18:18 31.08.2025
76 АЗОВ
18:18 31.08.2025
77 Тихо прадлияк
До коментар #70 от "Компетентен":Некомпетентен си в областа на ракетите.
Коментиран от #92
18:19 31.08.2025
78 Алооо
18:20 31.08.2025
79 МНОГОПОЛЮСЕН руски захватчик
18:20 31.08.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Путин в Китай...
18:21 31.08.2025
82 Копейки,
18:21 31.08.2025
83 Цензура
До коментар #46 от "Ганчев":То и преди 82-83 години на такива като тебе им бяха много големи зypлите, ама да ти напомня ли как свършиха? Тебе знаеш ли какво те чака? Някоя слънчева каменоломна, където ще дялкаш павета на ръка. Дневна дажба - 250 грама хляб и литър вода. Работна смяна - 12 часа. Трудова норма - 80 павета. При неизпълнение на нормата - мотивация с камшик. След месец ще се молиш на надзирателите да ти пуснат едно олово в тилът.
18:22 31.08.2025
84 Между другото
До коментар #3 от "Наблюдател":Срещам се с много хора. И тях ги подпитвам също дали са срещали в реалния си живот такива с мнения като на тия във форумите. В България такива хора не сме срещали. Разбира се има и такива които не обичат Русия и Путин, но относно причините за войната и отношението им към Урулите се препокрива с останалите.
Странно откъде са се появили тия и тук дори! Живи хора ли са или AI
18:22 31.08.2025
85 Атакамс и сторм шадоу
Коментиран от #95
18:22 31.08.2025
86 Механик
Явно Крим ще си остане руски за винаги.
18:23 31.08.2025
87 Хи хи
18:23 31.08.2025
88 Пропагандата
До коментар #61 от "Иван Станков":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #91
18:23 31.08.2025
89 Иван
До коментар #44 от "Само да попитам":Защо срещу Германия няма обеднен уран, както срещу Сърбия?
18:24 31.08.2025
90 Прогноза
Коментиран от #97, #102
18:24 31.08.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 БПФ
До коментар #77 от "Тихо прадлияк":Абе те укропците сами публикуваха гордо техническите характеристити на фламингото, пък нз кой е некомпетентен.... такави като тебе са компетентни само в лапането на... ракети... Сосът фрикасе на зеленски излита в устата на микрон по-бързо от тая "ракета"....
18:24 31.08.2025
93 Питер...родното място на путин
18:25 31.08.2025
94 Тома
18:25 31.08.2025
95 Иван
До коментар #85 от "Атакамс и сторм шадоу":.......отдавна.
18:26 31.08.2025
96 Гост
18:26 31.08.2025
97 Механик
До коментар #90 от "Прогноза":Това за "разрешението на САЩ" си го запомни и си го спомни утре като почнеш да кълнеш Тръмп и да му викаш"агент Краяснов".
Аман от дребномозъчни рибоци!
18:27 31.08.2025
98 Дълбоко удрящ
До коментар #65 от "Zеленски Безстрашний":Разчита поне на медийна победа милия!
18:28 31.08.2025
99 Няма значение
До коментар #91 от "Хаха":Пропагандата винаги има една цел. Глупака!
18:28 31.08.2025
100 Иван
До коментар #61 от "Иван Станков":За Кулите Близнаци ли намекваш?
Коментиран от #104
18:29 31.08.2025
101 Май ти си овчият
До коментар #91 от "Хаха":Руска, пък оплюва Русия. Колко трябва да си празен на раменете? 😄Затова те ползват за парцалана.
18:30 31.08.2025
102 Атина Палада
До коментар #90 от "Прогноза":Един коментиращ тук в този форум преди няколко дни най правилно беше описал ситуацията .
А именно (карам по памет) ЕС който няма пари ще купува оръжие от САЩ ,което оръжие САЩ нямат налично за да въоръжава Украйна,която няма войници:)
18:33 31.08.2025
103 Механик
Нямат хора за фронта, нямат вече и желание за победа. А и САЩ им сецнаха безплатното оръжие. ЕС пък нямат пари да купуват оръжие, а и на европейския елит им се клатят краката. Нищо чудно зимъска да има евро-майдани в Брюксел и къде ли не.
Коментиран от #125
18:33 31.08.2025
104 Тихо бе!
До коментар #100 от "Иван":Плъх скопен.
18:33 31.08.2025
105 ЖЕКО
Коментиран от #108
18:34 31.08.2025
106 Когато зимата сняг забръска
18:34 31.08.2025
107 Реалист
До коментар #20 от "Свободен":Украинецът по-точно си го представяй в изкоп или найлонов чувал !!
18:35 31.08.2025
108 Механик
До коментар #105 от "ЖЕКО":Ще мриееш.
Коментиран от #127
18:35 31.08.2025
109 Зеления наркоман пак ще реве
18:36 31.08.2025
110 Българин
18:36 31.08.2025
111 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:36 31.08.2025
112 Ганчев
Коментиран от #123
18:37 31.08.2025
113 МНОГО КУКУВЦИЕВ
Коментиран от #116
18:38 31.08.2025
114 си дзън
разпадане на русията на феоди с крепостни и частни армии.
Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
18:39 31.08.2025
115 Галина Събева
18:39 31.08.2025
116 Когато Путин предупреждаваше
До коментар #113 от "МНОГО КУКУВЦИЕВ":подлогите на САЩ се правеха, че не го чуват. Когато предлагаше в началото преди да са загинали толкова хора, пак същото. Не случайно се казва, че всяко следващо предложение на Русия, ще е все по тежко.
18:40 31.08.2025
117 БТР-56
Както стана с немския...
Коментиран от #124
18:40 31.08.2025
118 ВЕЛА
18:40 31.08.2025
119 Само се чудя едно нещо
18:40 31.08.2025
120 zuлен потник
18:41 31.08.2025
121 Копейки,
Коментиран от #128
18:41 31.08.2025
122 Я пък тоя
Маймун, плаши куче с пържолата, само ще даде повод на Путин да го бомби още повече.
Коментиран от #126
18:41 31.08.2025
123 Ганчев
До коментар #112 от "Ганчев":Зимъска когато силен сняг забръска ник Механик яко ще миго натррръссска .
18:41 31.08.2025
124 Гхйгфгг
До коментар #117 от "БТР-56":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто настроение.
Коментиран от #129
18:42 31.08.2025
125 Ганчев
До коментар #103 от "Механик":Зимъска когато силен сняг забръска ник Механик яко ще миго натррръссска .
18:42 31.08.2025
126 Димяща ушанка
До коментар #122 от "Я пък тоя":Утре влизам в Киев!На 350%.
18:43 31.08.2025
127 ЖЕКО
До коментар #108 от "Механик":НЯМА ВЕЧНИ ХОРА БЕ КАПУТ ИЗПОЛЗВАН
18:43 31.08.2025
128 Не лъжи хората мушмул
До коментар #121 от "Копейки,":Райнметал е затънал в дългове
18:43 31.08.2025
129 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #124 от "Гхйгфгг":Гледай аз да не те срещна с теслата ,само един замах е достатъчен и ти е хвръкнала кратуната .
18:44 31.08.2025