Без милост към корупцията! Бивш китайски министър е осъден на смърт за подкуп

Китай осъди на смърт с помилване бивш министър на земеделието за подкуп, предаде "Ройтерс".

Тан Рендзян е взел подкупи, включително пари в брой и имущество на стойност над 268 милиона юана, на различни длъжности, заемани от 2007 до 2024 г. Той беше осъден в съда в провинция Дзилин.

Народният съд на Чанчун отложи смъртната му присъда за две години, отбелязвайки, че той е признал престъпленията си.

Китайската комунистическа партия изключи Тан през ноември 2024 г., шест месеца след като той беше разследван от антикорупционния надзорен орган и отстранен от поста си.

Разследването на бившият министър беше необичайно бързо и последва подобни разследвания срещу министъра на отбраната Ли Шанфу и неговия предшественик Вей Фънхъ.

Президентът Си Дзинпин заяви, че корупцията е най-голямата заплаха за Китайската комунистическа партия и продължава да нараства.