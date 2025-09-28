Без милост към корупцията! Бивш китайски министър е осъден на смърт за подкуп

Китай осъди на смърт с помилване бивш министър на земеделието за подкуп, предаде "Ройтерс".
Тан Рендзян е взел подкупи, включително пари в брой и имущество на стойност над 268 милиона юана, на различни длъжности, заемани от 2007 до 2024 г. Той беше осъден в съда в провинция Дзилин.
Народният съд на Чанчун отложи смъртната му присъда за две години, отбелязвайки, че той е признал престъпленията си.
Китайската комунистическа партия изключи Тан през ноември 2024 г., шест месеца след като той беше разследван от антикорупционния надзорен орган и отстранен от поста си.
Разследването на бившият министър беше необичайно бързо и последва подобни разследвания срещу министъра на отбраната Ли Шанфу и неговия предшественик Вей Фънхъ.
Президентът Си Дзинпин заяви, че корупцията е най-голямата заплаха за Китайската комунистическа партия и продължава да нараства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
15:28 28.09.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #14, #22
15:29 28.09.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
15:30 28.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #6
15:30 28.09.2025
5 Ъъъъъъъъ
Ако последваме примера на Си, населението на България рязко ще намалее....🤔
Коментиран от #7
15:30 28.09.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Сталин":Само " всеки втори" ли е корумпиран в България 🤔
15:32 28.09.2025
7 Първо
До коментар #5 от "Ъъъъъъъъ":ще изчезне ГЕРБ !
15:33 28.09.2025
8 Сталин
Първия - да крада и да вкарам приятели и роднини в списъка "Форбс",
и при това да оставя своя народ на гола земя;
Втория- това да служа на своя народ и да вкарам моята страна в десятката на най добрите страни в света.
И аз избрах втория път... "
- Ли Куан Ю ,експремиер на Сингапур
В Сингапур има специална комисия за борба с корупцията и подчинена на премиера ,там всеки държавен чиновник и политик които имат собственост която не отговаря на доходите им бива веднага разследван и ако се докаже корупция всичко се конфискува
Коментиран от #29
15:33 28.09.2025
9 Крумови закони
15:33 28.09.2025
10 А в Европа всичко е наред
15:34 28.09.2025
11 Джамбaза
Защо в ЕС и Русия не е?
Коментиран от #31
15:35 28.09.2025
12 Сталин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По скоро ще получиш писмо от умрял ,отколкото да събудиш овцете в България,не пречете на демократичния избор на цървулите да бъдат овце
Коментиран от #44
15:35 28.09.2025
13 Недейте така
15:36 28.09.2025
14 Зевс олимпийски
До коментар #2 от "Атина Палада":Точно Европата е виновна,че нямаме смъртно наказание. Те бяха тези,които ни наложиха да го махнем с помощта на САЩ ( в която държава все още има и изпълняват смъртна присъда)
Коментиран от #20, #41
15:36 28.09.2025
15 Ддд
Коментиран от #35, #45
15:38 28.09.2025
16 Сталин
Коментиран от #21
15:38 28.09.2025
17 Сталин
15:39 28.09.2025
18 тиририрам
15:39 28.09.2025
19 праведен
15:39 28.09.2025
20 Атина Палада
До коментар #14 от "Зевс олимпийски":И какво общо има смъртното наказание с узаконена корупция? Корупцията в Европа е узаконена ,дали ще има смъртно или не наказание...е все тая...
15:40 28.09.2025
21 Така ли?
До коментар #16 от "Сталин":Корупцията в България я създадоха комунистите!
Коментиран от #27
15:40 28.09.2025
22 Василевус Полис
До коментар #2 от "Атина Палада":За какво да я узаконяват , като “продължава да нараства “!? Поне така завършва статията .
Коментиран от #28, #36
15:41 28.09.2025
23 Само констатирам
15:42 28.09.2025
24 жаесд
15:42 28.09.2025
25 Тома
15:42 28.09.2025
26 Дудов
15:47 28.09.2025
27 Атина Палада
До коментар #21 от "Така ли?":Грешиш! Корупцията в България я създаде Брюксел и САЩ! В момента най голямата корупция е в Брюксел.По голяма и от САЩ! Брюксел говореха за Украйна,че била корумпирана държава,но Украйна спряно Брюксел по корупция е в детската градина..
15:48 28.09.2025
28 Атина Палада
До коментар #22 от "Василевус Полис":Аз не четох статията:)
15:49 28.09.2025
29 Българин
До коментар #8 от "Сталин":При тази прословута българска алчност никога няма да се роди българският Ли Куан Ю.
15:53 28.09.2025
30 Архимандрисандрит Бибиан
15:54 28.09.2025
31 праведен
До коментар #11 от "Джамбaза":В Русия няма смъртно наказание официално и законно,просто падат от прозореца или се самогърмят с ловни пушки.
15:55 28.09.2025
32 Ако се случи в България
15:55 28.09.2025
33 123456
15:55 28.09.2025
34 Хасковски каунь
Ние демократите -евроатлантици им закачаме ордени и ги правим премиери
15:56 28.09.2025
35 Пенчо доктора
До коментар #15 от "Ддд":Благо Котцев ще го пратим на обмяна на опит в Китай и с еднопосочен билет,те китайците си спазват законите дори и закона за корупцията.
Коментиран от #37
15:57 28.09.2025
36 Ту ту
До коментар #22 от "Василевус Полис":Аконтам "нараства " при такива жестоки мерки, то в България и "демократичния" Запад "парчори с 200"
15:59 28.09.2025
37 Сталин
До коментар #35 от "Пенчо доктора":Само Благо ли да го пращаме в Китай,ами Тиквата и Прасето и цялата им криминална хунта,или българина е доволен от корупцията и всеки път гласува за повече корупция
16:02 28.09.2025
38 нннн
16:02 28.09.2025
39 ганев
16:03 28.09.2025
40 Никой
16:05 28.09.2025
41 факуса
До коментар #14 от "Зевс олимпийски":ами то кат няма осъдени и да има закон кой ще утепат кат все невинни
16:12 28.09.2025
42 Един
Ето това е рецептата да се оправи и България! Бесилото на площада и за по-малко от година ще сме тръгнали напред!
16:14 28.09.2025
43 Извод
16:15 28.09.2025
44 Луд
До коментар #12 от "Сталин":Поклон до земята пред СТАЛИН
16:23 28.09.2025
45 Не е точно така
До коментар #15 от "Ддд":Иванчева трябваше първо да обезглавиме.Тя е най- корумпираната личност в съвременния свят.
16:28 28.09.2025
46 българина
16:29 28.09.2025
47 Даката
16:56 28.09.2025