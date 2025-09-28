Новини
Без милост към корупцията! Бивш китайски министър е осъден на смърт за подкуп

28 Септември, 2025 15:27 1 614 47

  • тан рендзян-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • китайска комунистическа партия

Тан Рендзян е взел подкупи, включително пари в брой и имущество на стойност над 268 милиона юана, на различни длъжности, заемани от 2007 до 2024 г.

Без милост към корупцията! Бивш китайски министър е осъден на смърт за подкуп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Китай осъди на смърт с помилване бивш министър на земеделието за подкуп, предаде "Ройтерс".

Тан Рендзян е взел подкупи, включително пари в брой и имущество на стойност над 268 милиона юана, на различни длъжности, заемани от 2007 до 2024 г. Той беше осъден в съда в провинция Дзилин.

Народният съд на Чанчун отложи смъртната му присъда за две години, отбелязвайки, че той е признал престъпленията си.

Китайската комунистическа партия изключи Тан през ноември 2024 г., шест месеца след като той беше разследван от антикорупционния надзорен орган и отстранен от поста си.

Разследването на бившият министър беше необичайно бързо и последва подобни разследвания срещу министъра на отбраната Ли Шанфу и неговия предшественик Вей Фънхъ.

Президентът Си Дзинпин заяви, че корупцията е най-голямата заплаха за Китайската комунистическа партия и продължава да нараства.


Китай
  • 1 Последния Софиянец

    50 9 Отговор
    Скоро ще заработи Народния съд в България.

    Коментиран от #12

    15:28 28.09.2025

  • 2 Атина Палада

    31 4 Отговор
    А защо не си я узаконят,както при нас в Европа и в САЩ? Тогава няма да има осъдени.

    Коментиран от #14, #22

    15:29 28.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    48 2 Отговор
    А у нас си строят ВОДОПАДЧЕТА❗

    15:30 28.09.2025

  • 4 Сталин

    45 3 Отговор
    Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата,вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция,а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция

    Коментиран от #6

    15:30 28.09.2025

  • 5 Ъъъъъъъъ

    41 0 Отговор
    "Бивш китайски министър е осъден на смърт за подкуп"

    Ако последваме примера на Си, населението на България рязко ще намалее....🤔

    Коментиран от #7

    15:30 28.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Само " всеки втори" ли е корумпиран в България 🤔

    15:32 28.09.2025

  • 7 Първо

    38 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъъъъъ":

    ще изчезне ГЕРБ !

    15:33 28.09.2025

  • 8 Сталин

    25 0 Отговор
    "Аз имах два пътя:
    Първия - да крада и да вкарам приятели и роднини в списъка "Форбс",
    и при това да оставя своя народ на гола земя;
    Втория- това да служа на своя народ и да вкарам моята страна в десятката на най добрите страни в света.
    И аз избрах втория път... "

    - Ли Куан Ю ,експремиер на Сингапур

    В Сингапур има специална комисия за борба с корупцията и подчинена на премиера ,там всеки държавен чиновник и политик които имат собственост която не отговаря на доходите им бива веднага разследван и ако се докаже корупция всичко се конфискува

    Коментиран от #29

    15:33 28.09.2025

  • 9 Крумови закони

    29 2 Отговор
    Тук ако имаше смъртна присъда за корупцията, България щеше да е по-малка от Ватикана

    15:33 28.09.2025

  • 10 А в Европа всичко е наред

    15 0 Отговор
    Няма корупция и всичките европейски политици са едни съвестни изпълнители на волята на своите избиратели. Може би затова и няма уличени и осъдени за корупция.

    15:34 28.09.2025

  • 11 Джамбaза

    11 0 Отговор
    В най-големите демокрации - САЩ и Китай - смъртното наказание е разрешено.
    Защо в ЕС и Русия не е?

    Коментиран от #31

    15:35 28.09.2025

  • 12 Сталин

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По скоро ще получиш писмо от умрял ,отколкото да събудиш овцете в България,не пречете на демократичния избор на цървулите да бъдат овце

    Коментиран от #44

    15:35 28.09.2025

  • 13 Недейте така

    20 0 Отговор
    Ще останем без депутатите.

    15:36 28.09.2025

  • 14 Зевс олимпийски

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Точно Европата е виновна,че нямаме смъртно наказание. Те бяха тези,които ни наложиха да го махнем с помощта на САЩ ( в която държава все още има и изпълняват смъртна присъда)

    Коментиран от #20, #41

    15:36 28.09.2025

  • 15 Ддд

    3 10 Отговор
    Какво ще кажете, ако Благо Коцев го очакваше такава присъда?

    Коментиран от #35, #45

    15:38 28.09.2025

  • 16 Сталин

    17 5 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #21

    15:38 28.09.2025

  • 17 Сталин

    18 3 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    15:39 28.09.2025

  • 18 тиририрам

    10 1 Отговор
    Ако живеехме в Китай, отдавна да са подрязали 🎃-те!

    15:39 28.09.2025

  • 19 праведен

    17 2 Отговор
    Като знаеш че ще имаш смъртна присъда за корупция никога няма да строиш хотел с водопад по време на чума.

    15:39 28.09.2025

  • 20 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Зевс олимпийски":

    И какво общо има смъртното наказание с узаконена корупция? Корупцията в Европа е узаконена ,дали ще има смъртно или не наказание...е все тая...

    15:40 28.09.2025

  • 21 Така ли?

    7 9 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Корупцията в България я създадоха комунистите!

    Коментиран от #27

    15:40 28.09.2025

  • 22 Василевус Полис

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    За какво да я узаконяват , като “продължава да нараства “!? Поне така завършва статията .

    Коментиран от #28, #36

    15:41 28.09.2025

  • 23 Само констатирам

    15 0 Отговор
    Ако така се бореше корупцията в бг , надали щеше да остане жив министър или депутат .

    15:42 28.09.2025

  • 24 жаесд

    18 2 Отговор
    На ГЕРБ им пратете статията за да може Винету от Банкя и Роско хотела с водопад да четат как се прави другаде. А този палячо Роско до там е изпаднал че ходи да се снима с восъчни фигури за да излъже че е фактор. Срам и позор са тези палячовци от ГЕРБ и другарчета крадци.

    15:42 28.09.2025

  • 25 Тома

    13 1 Отговор
    Никаква демокрация няма при тези китайци каза бати Бойко на когото му викат чекмеджан

    15:42 28.09.2025

  • 26 Дудов

    8 0 Отговор
    В България яко има такива закони, но държавата ще се обезлюди

    15:47 28.09.2025

  • 27 Атина Палада

    13 5 Отговор

    До коментар #21 от "Така ли?":

    Грешиш! Корупцията в България я създаде Брюксел и САЩ! В момента най голямата корупция е в Брюксел.По голяма и от САЩ! Брюксел говореха за Украйна,че била корумпирана държава,но Украйна спряно Брюксел по корупция е в детската градина..

    15:48 28.09.2025

  • 28 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Василевус Полис":

    Аз не четох статията:)

    15:49 28.09.2025

  • 29 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    При тази прословута българска алчност никога няма да се роди българският Ли Куан Ю.

    15:53 28.09.2025

  • 30 Архимандрисандрит Бибиан

    3 6 Отговор
    Путилифонът императорът Путпатин каза каде оризовата ичкиа нема градус! У Ромсiа такиви ги самообиват пускайки ги да летат свободно!

    15:54 28.09.2025

  • 31 праведен

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Джамбaза":

    В Русия няма смъртно наказание официално и законно,просто падат от прозореца или се самогърмят с ловни пушки.

    15:55 28.09.2025

  • 32 Ако се случи в България

    7 0 Отговор
    Няма да има парламент

    15:55 28.09.2025

  • 33 123456

    9 0 Отговор
    Я виж , как можело !

    15:55 28.09.2025

  • 34 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    КОМУНЯГИ !
    Ние демократите -евроатлантици им закачаме ордени и ги правим премиери

    15:56 28.09.2025

  • 35 Пенчо доктора

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    Благо Котцев ще го пратим на обмяна на опит в Китай и с еднопосочен билет,те китайците си спазват законите дори и закона за корупцията.

    Коментиран от #37

    15:57 28.09.2025

  • 36 Ту ту

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Василевус Полис":

    Аконтам "нараства " при такива жестоки мерки, то в България и "демократичния" Запад "парчори с 200"

    15:59 28.09.2025

  • 37 Сталин

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "Пенчо доктора":

    Само Благо ли да го пращаме в Китай,ами Тиквата и Прасето и цялата им криминална хунта,или българина е доволен от корупцията и всеки път гласува за повече корупция

    16:02 28.09.2025

  • 38 нннн

    11 0 Отговор
    Да препишем антикорупционното законодателство на Китай!

    16:02 28.09.2025

  • 39 ганев

    8 0 Отговор
    БРАВОО...ЕТО ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯ....ЗА ХОРАТА.....СПРАВЕДЛИВОСТ

    16:03 28.09.2025

  • 40 Никой

    5 1 Отговор
    След като Борисов разбра ,че Желязков го загърби в полза на Пеевски, подмолно му напомни чрез медиите ,че е уязвим " хаяско ". Естествено ,че Пеевски защити слугата си . Желязко що не си подаде оставката като Цветанов .

    16:05 28.09.2025

  • 41 факуса

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Зевс олимпийски":

    ами то кат няма осъдени и да има закон кой ще утепат кат все невинни

    16:12 28.09.2025

  • 42 Един

    8 0 Отговор
    Ето така се бори корупция!
    Ето това е рецептата да се оправи и България! Бесилото на площада и за по-малко от година ще сме тръгнали напред!

    16:14 28.09.2025

  • 43 Извод

    12 1 Отговор
    Ако тия които управляват България от 89 насам без Жан Виденов им приложат такова наказание жив политик няма да остане

    16:15 28.09.2025

  • 44 Луд

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Поклон до земята пред СТАЛИН

    16:23 28.09.2025

  • 45 Не е точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    Иванчева трябваше първо да обезглавиме.Тя е най- корумпираната личност в съвременния свят.

    16:28 28.09.2025

  • 46 българина

    1 0 Отговор
    Единствено в САЩ тя е узаконена и наградена, чрез закон за лобизма, а скапания ЕС ПРАВИ СЪЩОТО!

    16:29 28.09.2025

  • 47 Даката

    0 0 Отговор
    Ако тези смъртни наказания срещу корупцията съществуваха в България, щяхме да останем без политици и кметове, започвам да си мечтая за това, току-виж един ден е станало реалност у нас. Само си викам дано се върне смъртното наказание ... иначе нямаме изчистване от тази боклучава сган.

    16:56 28.09.2025

