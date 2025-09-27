Колко единен е "автократичният съюз", противопоставящ се на Запада?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отвъд дружелюбността на безпрецедентната среща на Си Дзинпин с Владимир Путин и Ким Чен-ун миналата седмица, има ограничения за - както Европейският съюз го определи -"автократичния съюз", противопоставящ се на Запада. Това посочват дипломати, законодатели и анализатори, цитирани от "Ройтерс".

Макар че събирането им на военния парад в Китай на 3 септември предизвика безпокойство сред някои световни лидери, които счетоха, че са свидетели на важна геополитическа промяна, Пекин, Москва и Пхенян са далеч от формирането на сплотен блок, твърдят източниците.

Те посочиха липсата на официална тристранна среща на върха по време на събитието и несигурността относно важни икономически споразумения, като проект за газопровод. Според източниците неясните обещания за по-тясно сътрудничество може да са насочени по-скоро към получаване на влияние в обсъжданите разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Не виждам това като заявка за нов ред", заяви Виктор Ча, ръководител на отдела по геополитика и външна политика в Центъра за стратегически и международни изследвания - мозъчен тръст, базиран във Вашингтон.

"Това е заявка за безредие и опортюнизъм, основана на късоглед личен интерес", изтъкна Ча, който преди това е бил директор по азиатските въпроси в Съвета за национална сигурност на Белия дом.

Въпреки това, "оптиката има значение", отбеляза дългогодишен американски дипломат в Азия, пожелал анонимност.

"Въпреки че Китай, Русия и КНДР несъмнено ще продължат да имат различия по конкретни политически области, и трите страни ясно заявиха, че са единни в антипатията си към международната система, водена от САЩ", отбеляза дипломатът.

Напускащият премиер на Япония Шигеру Ишиба използва речта си за оставка в неделя, за да отбележи, че гледката на нейните въоръжени с ядрено оръжие съседи, стоящи един до друг, подчертава сериозния риск за сигурността. Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас по-рано определи срещата им като разрастващ се "автократичен съюз".

Тръмп заяви в социалната мрежа Truth Social, че Си, Путин и Ким заговорничат срещу него - изказване, което Кремъл определи като иронично. Американски служител посочи, че Тръмп е "разочарован да види някои страни да застават на страната на Китай" и че "Америка ще преоцени" ситуацията.

ТЪРКАНИЯ

Парадът бе кулминацията на дипломатическото турне на силата на Си, помогна на Путин да се бори със западните наративи за международната му изолация заради войната в Украйна и даде на Ким негласна подкрепа за забранените му ядрени оръжия, посочват анализатори.

Въпреки че Си беше домакин на лични разговори както с Путин, така и с Ким обаче, триото не седна заедно за официална среща на върха.

"Китай сякаш не даваше сигнал, че започва официално тристранно сътрудничество", заяви Джени Таун, директор на 38 North - базиран във Вашингтон проект, който наблюдава Северна Корея.

Според анализатори това предполага, че по-директна демонстрация на сила, като тристранни съвместни военни учения, остава далечна перспектива. Това контрастира и със съперничещата суперсила - Съединените щати, която разчита на съюзи за сигурност като НАТО и многостранни срещи на върха с Япония и Южна Корея, както и на групата "Quad" с Япония, Австралия и Индия, за да проектира своята глобална мощ.

На икономическия фронт, изглежда, имаше по-осезаеми резултати, водени от "обвързващ меморандум" между Русия и Китай за огромен газопровод, обявен по време на срещата на върха.

Въпреки рекламата му от Путин, Китай не спомена газопровода в нито едно от официалните си изявления и отклони въпроси по темата на редовен брифинг за пресата.

Остават проблемните моменти по отдавна отлагания проект за пренос на газ на около 3000 км през Сибир до Китай, като цената и условията.

Пекин отказва и да отвори пазара си за зимна пшеница, посочва руският министър на земеделието Оксана Лут, която пътува с Путин до Пекин с надеждата да си осигури достъп до Китай.

След срещата на върха има признаци, че Китай се насочва към отваряне на вътрешните си пазари на облигации за руски компании, лишени от достъп до западния капитал. Руското министерство на финансите обаче предупреди, че биха предпочели облигациите да се емитират локално.

ФАКТОРЪТ ТРЪМП

Съставът от високопоставени китайски икономически служители, участвали в първата лична среща на Си Дзинпин с Ким от шест години, предполага, че търговията вероятно също е била на дневен ред, коментира висш чуждестранен дипломат в Пекин, пожелал анонимност.

В официалната информация от Пекин за тези разговори не се споменава и "ядрено разоръжаване" за първи път от години, което някои анализатори определиха като голяма отстъпка на Ким.

В отговор южнокорейското външно министерство призова Пекин да играе конструктивна роля в довеждането на Пхенян до диалог относно ядрената му програма.

В писмо след срещата на върха Си е уведомил Ким, че Китай е готов да засили стратегическите комуникации със Северна Корея, съобщиха вчера китайските държавни медии.

Тъй като сложни въпроси, като статута на севернокорейските работници в Китай, остават нерешени обаче, приятелският език може да е насочен както към придобиване на влияние върху Вашингтон, така и към търсене на срещи с двамата лидери.

Очаква се Тръмп да посети региона за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея в края на октомври, като по този начин ще се уговорят евентуални разговори със Си на фона на напрегнати търговски преговори между двете водещи икономики в света.

Въпреки че затвореният Ким не е показал признаци, че иска да възобнови преговорите с Тръмп, които се провалиха през 2019 г., южнокорейското разузнаване следи възможността тази дипломатическа вихрушка да доведе до отваряне на вратите, разкри южнокорейският депутат Лий Сонг-куен.