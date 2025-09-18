Израел ударил Доха от изтребители над Червено море

Израелски изтребители над Червено море са изстреляли балистичните ракети, насочени срещу лидерите на "Хамас" в Катар миналата седмица, заяви представител на американското министерство на отбраната, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.

Новаторската тактика вероятно е целяла да преодолее противовъздушната отбрана на богатата на енергийни ресурси страна и да избегне навлизането във въздушното пространство на която и да е държава от Близкия изток.

Атаката от 9 септември, при която загинаха шестима души в столицата на Катар, Доха, обърка месеци на дипломатически усилия, водени с посредничеството на арабската страна и целящи постигане на примирие във войната между Израел и "Хамас" в ивицата Газа, която продължава почти две години.

Малко повече от седмица след изстрелването на ракетите Израел започна наземна офанзива срещу град Газа. Това отново събуди гнева, предизвикан в региона от водената от Израел война, а атаката в Доха породи опасения в други страни, че и те могат да станат обект на удари.

Израелската армия се възползва от елемента на изненадата, стреляйки от посока, която вероятно не е била очаквана от Катар или САЩ, чието предно командване за Близкия изток оперира от военновъздушната база "Удейда" в Катар.

Дори и тези страни да са знаели, експертите казват, че ракетните батареи "Пейтриът" в Катар вероятно не биха могли да прехванат ракетите, летящи със скорост, надхвърляща многократно тази на звука.

"Вероятно става дума за няколко минути от изстрелването до удара, така че не е много дълго", каза Сидхарт Каушал, експерт по ракети и старши научен сътрудник в мозъчния тръст "Роял юнайтид сървисис инститют" в Лондон. "Дори ако батареите "Пейтриът" ги бяха засекли, прехващането в този момент щеше да бъде чист късмет".