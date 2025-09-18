Доналд Тръмп обяви лявото антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обявява лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, след убийството на десния политически активист Чарли Кърк, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Ще препоръчам също така тези, които финансират "Антифа", да бъдат подложени на щателно разследване съгласно най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".
По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм".
Заподозреният за убийството на Кърк - Тайлър Робинсън, е описван като "крайноляв убиец", тъй като е осъдил пред семейството и приятелите си "омразата", която според него Кърк разпространявал, и е използвал боеприпаси с гравирани антифашистки послания.
Във вторник на Робинсън бяха повдигнати обвинения, които предвиждат смъртно наказание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чорбара
05:53 18.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ха ха
Коментиран от #9
06:02 18.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уса
06:07 18.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хи хи
До коментар #5 от "ха ха":Имало е фашизъм, нацизъм и комунизъм И трите идеологии са престъпни.При Сталин в конц.лагерите тип ГУЛАГ също е имало доктори тип Менгеле.
Разликата е, че нацистите избиваха други народи, а комунистите собствен народ .
06:24 18.09.2025
10 Мдааа
06:49 18.09.2025
11 Анонимен
06:57 18.09.2025
12 БПФ
07:03 18.09.2025