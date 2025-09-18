Новини
Доналд Тръмп обяви лявото антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

18 Септември, 2025 06:40, обновена 18 Септември, 2025 05:43 734 12

Ще препоръчам тези, които го финансират, да бъдат подложени на щателно разследване, заяви американският президент

Доналд Тръмп обяви лявото антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обявява лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, след убийството на десния политически активист Чарли Кърк, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ще препоръчам също така тези, които финансират "Антифа", да бъдат подложени на щателно разследване съгласно най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм".

Заподозреният за убийството на Кърк - Тайлър Робинсън, е описван като "крайноляв убиец", тъй като е осъдил пред семейството и приятелите си "омразата", която според него Кърк разпространявал, и е използвал боеприпаси с гравирани антифашистки послания.

Във вторник на Робинсън бяха повдигнати обвинения, които предвиждат смъртно наказание.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чорбара

    4 5 Отговор
    САЩ и Израел са терористични държави.

    05:53 18.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха ха

    4 4 Отговор
    сигурно и фашизъм никога не е имало , и доктор менгеле е бил нищо повече от редови доктор в българия

    Коментиран от #9

    06:02 18.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Уса

    6 3 Отговор
    Антифа е фашистка организация,където плаща сорос.Това са наследници на фашисти окупирали лявото поради факта,че комунисти отдавна няма и умело използват депресираните и объркани млади хора

    06:07 18.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха":

    Имало е фашизъм, нацизъм и комунизъм И трите идеологии са престъпни.При Сталин в конц.лагерите тип ГУЛАГ също е имало доктори тип Менгеле.
    Разликата е, че нацистите избиваха други народи, а комунистите собствен народ .

    06:24 18.09.2025

  • 10 Мдааа

    1 1 Отговор
    А българската комунистическа партия и клонингите х -гробнн,бспнн, дпснн (агенти) итнаркомани кога ще ги забранят. Избили са 2 милиона българи само от 1989 год, от 1944 год без съд и присъда още 2 милиона, работа на ангария, без да се плаща, убийства на "народни" врагове без да е имало фашизъм.

    06:49 18.09.2025

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всички сте провокатори!

    06:57 18.09.2025

  • 12 БПФ

    0 0 Отговор
    Браво на Тръмп - "Антифа" е сбирщина изpoди, които ненавиждат нормалните хора и всеки един партиотизъм.

    07:03 18.09.2025