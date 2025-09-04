Новини
Германия връща все повече бежанци
  Тема: Кризата с бежанците

Германия връща все повече бежанци

4 Септември, 2025 14:49

Германските власти оказват натиск върху мигрантите без право на убежище. През 2025 година вече е регистриран ръст в броя на екстрадираните.

Германия връща все повече бежанци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Мерт Сайим обикаля по летищата във федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия. Особено често той е на летището в Дюселдорф. Само оттам през 2024година са били депортирани над 2800 души от Германия. Хора, чиито молби за убежище са били отхвърлени или не са имали перспектива да останат в страната поради други причини.

През 2024 Германия е върнала 20 000 бежанци

Сайим работи към социалната организация на протестантската църква в Германия Diakonie. Там той е референт по въпросите на бежанците, миграцията и интеграцията. Работата му се състои в наблюдение на депортациите на място и документиране на евентуални нарушения при работата със засегнатите лица. Сайим знае и колко точно са те - от 2022 година насам броят им е нараснал от малко под 13 000 на над 20 000 годишно.

През 2025 година се очаква нов ръст. Според Федералното министерство на вътрешните работи през първото полугодие вече са екстрадирани 12 000 души. А това означава още повече работа за хора като Сайим.

При представянето на актуалния годишен доклад на Службата за наблюдение на депортациите към Diakonie Сайим дава следния пример: "Преди време наблюдавахме депортацията на дете след наскоро претърпяна сърдечна операция. Детето беше депортирано без да е било извършено необходимото от медицинска гледна точка контролно изследване – въпреки че то вече беше насрочено." Сайим би желал властите да проявяват в подобни случаи повече тактичност и гъвкавост.

"При депортирането на болни лица трябва да се проверява и проследява във всеки отделен случай дали засегнатото лице действително има достъп до необходимата медицинска помощ в страната, където бива екстрадирано . При това трябва да се вземе предвид дали лечението е лично достъпно, финансово осъществимо и достъпно за него", се препоръчва в годишния доклад на службата. Там смятат, че при наличие на значителни рискове за здравето депортирането трябва да бъде отложено.

Какво казват властите?

Но това се случва рядко. И ако се случва, то е по-скоро по други причини. Така например пилотите понякога отказват да летят, ако лицата, които подлежат на депортиране, се държат агресивно. Безопасността на борда за всички пътници има предимство. Това е и мнението на федералната полиция, отговаряща за охраната на границите, с която независимата държавна служба за наблюдение на депортирането в Северен Рейн-Вестфалия си сътрудничи отдавна.

"Депортациите не се извършват на всяка цена", подчертава главният комисар Андреа Хофмайстер от пресслужбата на федералната полиция в Санкт Аугустин, която е запозната с темата. Всички колеги, участващи в акциите по екстрадиране, са преминали обучение. А по летищата са обособени специални помещения за семейства и деца.

Германия залага на затягане на курса

Германия залага на затягане на курса в бежанската политика. От лятото на 2026 година в страната трябва да влезе в сила реформата на ЕС в областта на предоставянето на убежище. Федералният кабинет вече започна работа по този процес и прие два законопроекта на вътрешното министерство.

Така например планираната нова уредба предвижда при определени условия помощите за търсещите убежище да могат да бъдат намалени до минимум - например при насилие в центровете за настаняване или неспазване на задължението за регистрация. По думите на вътрешния министър Александър Добринт повечето страни в ЕС искат "по-строги мерки".

Държавите членки на ЕС приеха реформата на Общата европейска система за убежище (GEAS) през пролетта на 2024 година. Реформата предвижда, наред с другото, единни процедури за предоставяне на убежище на външните граници на ЕС. Целта е мигрантите да бъдат депортирани директно оттам, ако е необходимо. GEAS предвижда също така проверка на самоличността на пристигащите и по-справедливо разпределение на търсещите закрила между държавите членки на ЕС.

Автор: Марсел Фюрстенау


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    14 10 Отговор
    То си е за тяхно добро ,щото Германия си загива бавно и безславно .бъдещето е на изток а не в една прогнила Европа

    Коментиран от #6

    14:52 04.09.2025

  • 2 имат си покана от вас

    17 3 Отговор
    не се правете на луди

    14:56 04.09.2025

  • 3 Трол

    13 3 Отговор
    После те ще се върнат обратно, Германия пак ще ги върне и т.н.

    14:58 04.09.2025

  • 4 Смешници

    21 1 Отговор
    те влизат по милион на година, те депортирали 20 хиляди вместо 13 хиляди. Шегуват ли се?

    15:02 04.09.2025

  • 5 Дойчо

    13 2 Отговор
    Дойчланд капyт

    15:04 04.09.2025

  • 6 хихихо

    7 15 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Ами бягай на Изток.....кеф ти Русия,кеф ти Северна Корея. И помисли....ако Изток беше така добре, още Хан Аспарух нямаше да тръгва към Запад,а щеше да си остане на Изток

    15:05 04.09.2025

  • 7 онзи

    20 4 Отговор
    А ние кога ще екстрадираме нашите украински навлеци ?!

    Коментиран от #14

    15:07 04.09.2025

  • 8 Ха ха ха

    15 0 Отговор
    И къде ги връща? У нас ли , след като тя ги покани?

    Коментиран от #11

    15:08 04.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ха ха":

    Урсула огледа с хеликоптера, къде ще са новите лагери за бежанци / казарми.

    15:16 04.09.2025

  • 12 Жоро

    5 1 Отговор
    Който не работи, не говори локалния език, или има криминални прояви - обратно в джунглата.... между 70 и 80 % са в самолета за на там.

    15:17 04.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дудов

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "онзи":

    Няма оттърване от тях.Вече е късно.Те имат толяма поддръжка в Бг и по света.Така ви се пада.Ние в Кйрибския басейн нямаме много заселени навлеци.

    Коментиран от #19, #21

    15:20 04.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 все пак урсула ги покани официлано!

    3 1 Отговор
    нека да не забравяме ,че урсула ги покани тия инженери и доктори, вие сега ги връщате

    тая бездеттната маастия си мислише че ще зачене ха ха ха

    15:23 04.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Търновец

    5 0 Отговор
    Това не са бежанци с икономически и в много случаи нелегални мигранти, в САЩ нелегалните мигранти в 95% от случаите нямат шанс да получат статут и номер за социални осигуровки. Бежанец от дадена страна е човек заплашен за живот но нелегалните идващи от Турция не да заплашени и не да бежанци. А според някои Германци в дъното на подкрепата за нелегалната миграция в ЕС е банка Ротшилд - цели се многокултурна глобализация на Европа.

    15:30 04.09.2025

  • 19 онзи

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дудов":

    Като им спрат помощите - ще си потърсят работа , като не си намерят - обратно кой откъде е ...

    15:33 04.09.2025

  • 20 Факт

    1 0 Отговор
    И Русия вече връща стотици хиляди мигранти, а и приемат жестоки закони .

    16:02 04.09.2025

  • 21 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дудов":

    Е как така Украинците имали голяма поддръжка в БГ - нали русофилите казаха че 80% от Бълг. Народ е с русия?Няма лошо да си имаш собствено мнение,но преди това е коректно наречеш Русофилите в България ЛЪЖЦИ!

    Коментиран от #23

    16:04 04.09.2025

  • 22 Леля меркел

    0 0 Отговор
    Аууу, кой е работи сега

    16:16 04.09.2025

  • 23 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Оф, мноо досадно вече всичко

    16:17 04.09.2025

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Путилифонът бати Пунди потвърди каде бъдещето е на изток у Ромсiа и чека фатмашките пембени гагамуги да попълнят оределите редици на защитниците на татароменгянските орди у Окраина! Па до ка си чека мое да земе изгонени од западналиа запад амуджи и давайки им савецко тескере да ги метне на фронта за утилизациа! Ма и да не забраваме- само старателно и ритоално окастрени чимшири!

    16:25 04.09.2025

  • 25 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Укри депортират ли или само цветнокожи? За едни ценности питам

    16:27 04.09.2025

