Германия връща все повече бежанци

Мерт Сайим обикаля по летищата във федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия. Особено често той е на летището в Дюселдорф. Само оттам през 2024година са били депортирани над 2800 души от Германия. Хора, чиито молби за убежище са били отхвърлени или не са имали перспектива да останат в страната поради други причини.

През 2024 Германия е върнала 20 000 бежанци

Сайим работи към социалната организация на протестантската църква в Германия Diakonie. Там той е референт по въпросите на бежанците, миграцията и интеграцията. Работата му се състои в наблюдение на депортациите на място и документиране на евентуални нарушения при работата със засегнатите лица. Сайим знае и колко точно са те - от 2022 година насам броят им е нараснал от малко под 13 000 на над 20 000 годишно.

През 2025 година се очаква нов ръст. Според Федералното министерство на вътрешните работи през първото полугодие вече са екстрадирани 12 000 души. А това означава още повече работа за хора като Сайим.

При представянето на актуалния годишен доклад на Службата за наблюдение на депортациите към Diakonie Сайим дава следния пример: "Преди време наблюдавахме депортацията на дете след наскоро претърпяна сърдечна операция. Детето беше депортирано без да е било извършено необходимото от медицинска гледна точка контролно изследване – въпреки че то вече беше насрочено." Сайим би желал властите да проявяват в подобни случаи повече тактичност и гъвкавост.

"При депортирането на болни лица трябва да се проверява и проследява във всеки отделен случай дали засегнатото лице действително има достъп до необходимата медицинска помощ в страната, където бива екстрадирано . При това трябва да се вземе предвид дали лечението е лично достъпно, финансово осъществимо и достъпно за него", се препоръчва в годишния доклад на службата. Там смятат, че при наличие на значителни рискове за здравето депортирането трябва да бъде отложено.

Какво казват властите?

Но това се случва рядко. И ако се случва, то е по-скоро по други причини. Така например пилотите понякога отказват да летят, ако лицата, които подлежат на депортиране, се държат агресивно. Безопасността на борда за всички пътници има предимство. Това е и мнението на федералната полиция, отговаряща за охраната на границите, с която независимата държавна служба за наблюдение на депортирането в Северен Рейн-Вестфалия си сътрудничи отдавна.

"Депортациите не се извършват на всяка цена", подчертава главният комисар Андреа Хофмайстер от пресслужбата на федералната полиция в Санкт Аугустин, която е запозната с темата. Всички колеги, участващи в акциите по екстрадиране, са преминали обучение. А по летищата са обособени специални помещения за семейства и деца.

Германия залага на затягане на курса

Германия залага на затягане на курса в бежанската политика. От лятото на 2026 година в страната трябва да влезе в сила реформата на ЕС в областта на предоставянето на убежище. Федералният кабинет вече започна работа по този процес и прие два законопроекта на вътрешното министерство.

Така например планираната нова уредба предвижда при определени условия помощите за търсещите убежище да могат да бъдат намалени до минимум - например при насилие в центровете за настаняване или неспазване на задължението за регистрация. По думите на вътрешния министър Александър Добринт повечето страни в ЕС искат "по-строги мерки".

Държавите членки на ЕС приеха реформата на Общата европейска система за убежище (GEAS) през пролетта на 2024 година. Реформата предвижда, наред с другото, единни процедури за предоставяне на убежище на външните граници на ЕС. Целта е мигрантите да бъдат депортирани директно оттам, ако е необходимо. GEAS предвижда също така проверка на самоличността на пристигащите и по-справедливо разпределение на търсещите закрила между държавите членки на ЕС.

Автор: Марсел Фюрстенау