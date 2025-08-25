Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания: расте недоволството срещу мигранти в хотели
  Тема: Кризата с бежанците

Великобритания: расте недоволството срещу мигранти в хотели

25 Август, 2025 09:53 764 10

  • мигранти-
  • великобритания-
  • хотели-
  • бежанци-
  • лондон-
  • убежище

Броят на молбите за убежище във Великобритания напоследък значително се е увеличил

Великобритания: расте недоволството срещу мигранти в хотели - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Протест в английския град Чесхънт, северно от Лондон. Около 250 души са се събрали да демонстрират срещу британската политика за предоставяне на убежище. "Защитете децата ни", пише на плакатите. В същото време е организиран и контрапротест, информира АРД.

В Чесхънт демонстрантите се опасяват, че в местния хотел, където вече живеят бежанци, ще бъдат настанени още мигранти. Поводът за техните притеснения: тази седмица със съдебно решение бе постановено, че мигрантите в съседния град Епинг трябва да бъдат настанени в друг хотел – предполага се, че те ще бъдат изпратени в Чесхънт. В други градове също демонстрират - в голямата си част мирно.

Протести от няколко седмици

Протестите във Великобритания срещу миграционната политика на правителството продължават вече няколко седмици, пишат местни медии. Демонстрантите се обявяват за депортации и са планирали протести пред най-малко 26 хотела, където са настанени мигранти.

В края на юли инцидент в град Епинг разпали недоволството. Мъж, живеещ в местен хотел, беше арестуван и впоследствие обвинен в сексуално посегателство, тормоз и подстрекаване на момиче към сексуални действия, пише Би Би Си. Хадуш Кебату, 41-годишен, от Етиопия, отрича престъпленията и е задържан под стража. Местните власти разследват случая.

В момента в Обединеното кралство около 32 000 мигранти са настанени в около 200 хотела, припомня АРД. Консервативното правителство, което беше на власт до юли 2024 година вкара в сила тази политика и подписа договори с редица хотели, тъй като другите варианти за настаняване на търсещите убежище бяха по-скъпи и сложни.

Без резултат от споразумението за миграция с Франция

След встъпването си в длъжност премиерът на Великобритания Киър Стармър обеща да намали незаконната миграция - най-вече спирайки преминаването през Ла Манша от Франция към Англия. Засега обаче правителството му не е постигнало нищо по този въпрос. Стармър обеща, че ще преследва трафикантите, които прекарват хора през канала и подписа споразумение с Франция за съвместна дейност.

Двете държави се съгласиха да приемат мигранти една от друга, като целта е да бъдат намалени прекосяванията на канала с лодки. Засега обаче никой не се е върнал от Англия във Франция. Мнозина британци са недоволни от правителството, което според тях не е свършило нищо от онова, което обещаваше по отношение на миграцията.

Триумф за десните популисти

Политическото напрежение нарасна особено след като съдът реши кандидатите за убежище да бъдат преместени от Епинг - причината бяха протестите пред хотела, в който живеят търсещите убежище. След него дясната популистка партия Reform UK обяви, че ще подаде искове за преместване на мигрантите и от други английски градове, където има мнозинство в местната власт.

Лидерката на Консервативната партия Кеми Баденох препоръча и на общинските съветници от своята партия да започнат съдебни процедури срещу настаняването на бежанци в хотели в страната. Тази ситуация е абсолютен триумф за партията на Найджъл Фараж - Reform UK. Той вече говори за "криза" и иска масови депортации.

Членове на крайнодясна националистическа партия помагат за организирането на протестите пред хотели, в които се настаняват търсещи убежище, пише британският "Гардиън", цитирайки серия от публикации във Фейсбук и групи в социалната мрежа, създадени през последните седмици. Активисти на партия Homeland (от англ. родина), която е създадена като отцепническа организация от "Патриотична алтернатива", най-голямата крайнодясна група във Великобритания, са създали редица онлайн групи в опит да разпространят протестите, започнали около казуса с хотела в Епинг.

Лейбъристкото правителство иска да обжалва съдебното решение за Епинг, а в същото време държавният секретар по въпросите на сигурността Дан Джарвис заяви, че правителството също е искало да затвори хотелите за мигранти, но е нужно време, за да се случи това по адекватен начин.

Броят на забавените решения за предоставяне на убежище в Обединеното кралство е значителен, пише АРД. До юни 2025 година 111 000 души са подали молба за убежище - нов рекорден брой. 91 000 от тях все още чакат отговор.

Автор: Кристоф Прьосл (ARD)


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крум

    8 0 Отговор
    Да ги пращат в бг то. На слънчака и нз златните хотели бол. Всичко ол инклузив,плаща теменужка.

    09:56 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    11 0 Отговор
    Укропами скоро си заминават за Одеса и Херсон, и БГ хотелите ще разчитат на британските туристи от Етиопия да вържат двата края.

    10:00 25.08.2025

  • 3 Пич

    9 0 Отговор
    Не се радвам на това което ще се случи в близките години , но както съм ви казвал , сигурен съм , че решението на проблема с мигрантите ще е окончателно решение !!! Достигна се точката - или , ние , или те !!! А с убеждение няма да си тръгнат!!!

    10:04 25.08.2025

  • 4 Кафеникавата малобритания

    7 0 Отговор
    Ингилизите правят същите схеми с хотелите като тука. Настаняват хрантутниците в хотелите на наши хора, а държавата плаща и накрая нищо чудно да си отчетат рекордни приходи в туризма. До там ли я докараха ингилизите? Да работят по схеми на Боко-Шиши-Киру Хардвърда. И докато си връткат държавните парици, от единия джоб в другия, британия бавно но стабилно покафенява, досущ като река Ганг

    10:10 25.08.2025

  • 5 Дън Бай

    5 0 Отговор
    Сега пък англичаните да ги превозят до Гренландия, какъв е проблема. Дания е социална държава, голяма част от гражданите са тъмно зелени.

    10:11 25.08.2025

  • 6 ахахаха

    5 0 Отговор
    Разбрахте ли защо от вчера ги ловят по спешност, англиканците и нидирландцити са пред въстание. Дори старите пакистанци протестират, ахахахаа

    10:13 25.08.2025

  • 7 онзи

    3 0 Отговор
    Нетаняху ще ,,помогне,, за миграцията ....

    10:16 25.08.2025

  • 8 Гал

    2 0 Отговор
    Колко ми пука за британското недоволство.

    10:17 25.08.2025

  • 9 Голем смех

    4 0 Отговор
    Нали БРЕКЗИТ-наха, сега вече не могат да обвиняват ЕС, за мигрантите, тогава кой им е виновен в момента ?:) хахахахахахахахаха :)

    10:23 25.08.2025

  • 10 Вучич

    1 0 Отговор
    Ще призова Чарлз да подава оставка и да вървят на избори

    10:30 25.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания