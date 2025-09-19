Новини
Свят »
Румъния »
Румънският премиер: Не искаме „прокси“ начело на Молдова

Румънският премиер: Не искаме „прокси“ начело на Молдова

19 Септември, 2025 09:12 513 16

  • молдова-
  • илие боложан-
  • румъния-
  • русия

Европейският път, по който страната върви през последните години, е пътят към развитието, каза той

Румънският премиер: Не искаме „прокси“ начело на Молдова - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния не иска „прокси“ начело на Молдова, заяви снощи румънският премиер Илие Боложан за Евронюз, след като бе попитан какво ще стане, ако в парламента в Кишинев доминират проруските сили след парламентарните избори в Молдова на 28 септември, съобщава Аджерпрес, предаде БТА.

Боложан каза, че вярва във вота на гражданите на Република Молдова.

„През годините ние подкрепяхме суверенитета на Република Молдова и условията, които позволяват на молдовците сами да решават кой ще управлява Молдова. Очевидно е, че Румъния не иска да има „прокси“ начело на Молдова; това е абсолютно ясно. Считам също, че европейският път, по който страната върви през последните години, е пътят към развитието, защото е доказан път и имам доверие в гласа на бесарабските румънци“, заяви Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес.

Основните политически сили, които се борят за мнозинство в новия парламент в Кишинев, са управляващата в момента проевропейска Партия на действието и солидарността и проруския Патриотичен блок на социалистите, комунистите и още две по-малки партии.

Анкета на Центъра за социологически и маркетингови проучвания (CBS Research) по поръчка на неправителствената организация Общност за защита и публична политика (WatchDog), публикувана тази седмица, показа, че ако парламентарните избори бяха следващата неделя, най-много гласове би получила Партията на действието и солидарността – 29,7 процента. На второ място е Патриотичният блок на социалистите, комунистите, партия „Сърцето на Молдова“ и „Бъдещето на Молдова с 13,2 процента, а на трето – „Нашата партия“ на Ренато Усатъй със 7,5 процента, съобщават молдовските медии.

Останалите политически партии и коалиции, излъчили кандидати на изборите, не преминават прага от 5 процента за партии и 7 процента за коалиции, за да излъчат представители в новия законодателен орган.

Анкета на социологическата компания iData, оповестена в началото на месеца, пък даде преднина на опозиционния Патриотичен блок.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    Скоро ще имате прокси и у Добруджа.

    Коментиран от #4, #8

    09:14 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Агенти на Сорос!

    7 1 Отговор
    Сорос ще каже кой да е, ще ви купи, дръжте се после!

    09:14 19.09.2025

  • 4 Копейкотрошач

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вратлето!

    Коментиран от #12

    09:14 19.09.2025

  • 5 доктор

    0 8 Отговор
    Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще се оправи.

    09:15 19.09.2025

  • 6 Трол

    0 3 Отговор
    Румънците още през 90-те години отпавиха заявка към Молдова да се присъединят и да станат една държава.

    09:15 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Умен та дрънка

    7 1 Отговор
    Ако на изборите победят проруските сили, те са "прокси", а ако победят "прорумънските", те не са прокси. Да им имам логиката на европолитиците. На тях и електорат им е проблем за управление, нужни са чисти овце.

    09:17 19.09.2025

  • 10 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Искат прокси ама тяхно или козяшко. Лицемери. Дори тоя дето плямпа е прокси

    09:18 19.09.2025

  • 11 русия = Мизерия

    1 3 Отговор
    русия има само бомби и мизерия!

    09:18 19.09.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкотрошач":

    Ало, редакцията.човека заплашва с убийство.

    09:19 19.09.2025

  • 13 Молдова в ЕС!

    1 3 Отговор
    Пътят на Молдова е яснен! Късане на руските вериги!

    Коментиран от #16

    09:20 19.09.2025

  • 14 Прокси ще е

    1 0 Отговор
    Ако е сложен от Евросъюза с помощта на лъжа. Тези в Брюксел и Молдова ще подпалят. Не им стига Украйна.

    09:20 19.09.2025

  • 15 Аоо

    0 0 Отговор
    Как ще докажеш, че ти не си прокси на Сорос. Или това е ок.

    09:22 19.09.2025

  • 16 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Молдова в ЕС!":

    Пътят на Молдавия е в составе РФ.

    09:25 19.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания