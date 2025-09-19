Румънският премиер: Не искаме „прокси“ начело на Молдова

Румъния не иска „прокси“ начело на Молдова, заяви снощи румънският премиер Илие Боложан за Евронюз, след като бе попитан какво ще стане, ако в парламента в Кишинев доминират проруските сили след парламентарните избори в Молдова на 28 септември, съобщава Аджерпрес, предаде БТА.
Боложан каза, че вярва във вота на гражданите на Република Молдова.
„През годините ние подкрепяхме суверенитета на Република Молдова и условията, които позволяват на молдовците сами да решават кой ще управлява Молдова. Очевидно е, че Румъния не иска да има „прокси“ начело на Молдова; това е абсолютно ясно. Считам също, че европейският път, по който страната върви през последните години, е пътят към развитието, защото е доказан път и имам доверие в гласа на бесарабските румънци“, заяви Илие Боложан, цитиран от Аджерпрес.
Основните политически сили, които се борят за мнозинство в новия парламент в Кишинев, са управляващата в момента проевропейска Партия на действието и солидарността и проруския Патриотичен блок на социалистите, комунистите и още две по-малки партии.
Анкета на Центъра за социологически и маркетингови проучвания (CBS Research) по поръчка на неправителствената организация Общност за защита и публична политика (WatchDog), публикувана тази седмица, показа, че ако парламентарните избори бяха следващата неделя, най-много гласове би получила Партията на действието и солидарността – 29,7 процента. На второ място е Патриотичният блок на социалистите, комунистите, партия „Сърцето на Молдова“ и „Бъдещето на Молдова с 13,2 процента, а на трето – „Нашата партия“ на Ренато Усатъй със 7,5 процента, съобщават молдовските медии.
Останалите политически партии и коалиции, излъчили кандидати на изборите, не преминават прага от 5 процента за партии и 7 процента за коалиции, за да излъчат представители в новия законодателен орган.
Анкета на социологическата компания iData, оповестена в началото на месеца, пък даде преднина на опозиционния Патриотичен блок.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #8
09:14 19.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Агенти на Сорос!
09:14 19.09.2025
4 Копейкотрошач
До коментар #1 от "честен ционист":Вратлето!
Коментиран от #12
09:14 19.09.2025
5 доктор
09:15 19.09.2025
6 Трол
09:15 19.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Умен та дрънка
09:17 19.09.2025
10 Хохо Бохо
09:18 19.09.2025
11 русия = Мизерия
09:18 19.09.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Копейкотрошач":Ало, редакцията.човека заплашва с убийство.
09:19 19.09.2025
13 Молдова в ЕС!
Коментиран от #16
09:20 19.09.2025
14 Прокси ще е
09:20 19.09.2025
15 Аоо
09:22 19.09.2025
16 честен ционист
До коментар #13 от "Молдова в ЕС!":Пътят на Молдавия е в составе РФ.
09:25 19.09.2025