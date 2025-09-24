Новини
Молдова: защо това са най-важните избори за страната

24 Септември, 2025

  • молдова-
  • русия-
  • приднестровие-
  • мая санду-
  • избори

На парламентарните избори в Молдова тази неделя се решава бъдещето на страната - в Европа или с Русия

Молдова: защо това са най-важните избори за страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изходът от предстоящите избори не може да бъде предсказан лесно: допитванията свидетелстват за оспорвана надпревара между проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) на президентката Мая Санду и проруските сили. Затова борбата се води за всеки глас – активистите и на двете партии разговарят с хора по улиците и им раздават материали с предизборни обещания.

Един от тях е Кристиан, поддръжник на ПДС. „Надявам се, че страната ни ще реши да стане част от ЕС – като демократична държава, която съблюдава човешките права. Хората трябва да поемат отговорността за своите гласове, тъй като те решават какво ще е нашето бъдеще и бъдещето на следващите поколения“, казва той пред ДВ. За него няма съмнение, че това бъдеще трябва да е в ЕС. „Чрез ЕС ще се увеличат заплатите. Общността ще ни помогне да станем по-независими и да реализираме различни проекти, като например дигитализацията.“

Виталe, който е от противниковия лагер – от партията на оспорвания бизнесмен Ренато Усатъй „Нашата партия“ - пък смята, че пътят към ЕС е грешен. „През последните четири години страната ни много обедня. Т.нар. европейска мечта е голяма лъжа. ЕС няма да бъде готов да приеме Молдова – независимо дали след две, три, четири или десет години. Трябва да се вгледаме внимателно и да не вярваме на европейските лъжи.“

Телевизията и ТикТок

Кристиан, Витале и техните колеги разговарят всеки ден със стотици хора, за да ги убедят в позициите си. По телевизията вървят рекламни клипове на партиите, политиците се опитват да спечелят младите избиратели в ТикТок. Непосредствено преди изборите не се пестят големи думи за тяхната значимост, президентката Санду ги нарича най-важните избори в историята на страната.

ЕС или Русия, Западът или Изтокът – за много молдовци това е най-важният въпрос сега. Непосредствено преди руското нахлуване в Украйна през 2022 година малката държава подаде молба за членство в ЕС и малко по-късно получи статут на кандидатка. Целта на актуалното правителство е присъединяване към Общността до 2030 година – източник на недоволство за Русия, която отдавна се стреми да постави страната под свое икономическо и политическо влияние. Това се вижда и по политическите лозунгите по сградите в Кишинев - „Руснаците вън от Молдова“ е написано на една от стените, отдолу някой с малки червени букви е добавил „Санду е овца“.

Докато мнозина вече са намерили отговора за себе си, 26-годишната Алина вижда нещата другояче. „Ние сме загубени, независимо от изхода от изборите.“ Младата жена се бои, че ЕС ще се отвърне от Молдова, ако проруските партии получат надмощие в парламента, както и че тогава финансирането по линия на Общността може да спре. Но и евентуалният успех на проевропейската партия безпокои Алина – и по-конкретно реакцията на Русия. „Кишинев е малък, а и Молдова като цяло не е голяма – няма нужда от огромна армия, за да бъде превзета страната ни.“

Война при съседите

Границата с Украйна е само на 50 км от Кишинев. След нахлуването на Русия през февруари 2022 година, в Молдова са пристигнали над 1,3 милиона украински бежанци. Около 100 000 са останали, а това е сериозна икономическа тежест за страната с 2,4 милиона население.

Но войната в Украйна е и психическо натоварване – над Молдова постоянно прелитат дронове. „Войната се усеща“, споделя пред ДВ 22-годишната продавачка Мишел. „Усещаме натиска. Междувременно вече не толкова силно – вероятно защото просто сме свикнали.“

Мнозина се страхуват, че и Молдова може да се окаже във война с Русия. И сега в страната има около 1 500 руски войници - в Приднестровието. Отцепническият регион е един вид държава в държавата - със собствена армия, валута и правителство и напълно зависима от Русия икономически и военно. В миналото отцепниците са отправяли искане районът да бъде присъединен към Руската федерация.

Сегашното молдовско правителство на Партията на действието и солидарността постоянно изтъква своята солидарност с Украйна - за разлика от проруския „Патриотичен блок“, който заема второ място в актуалните допитвания. „Наша емблема е неутралитетът. Република Молдова трябва да бъде мост между Изтока и Запада, а не бойно поле“, заявяват от „Патриотичния блок“, които подклаждат страхове от възможна руска инвазия в случай на по-нататъшно сближаване с ЕС.

Тези страхове се разпространяват и в мрежата. Анастасия Нани от Центъра за независима журналистика – организация, която внимателно следи социалните медии – споделя, че в тях се усеща огромното руско влияние. Един от най-често срещаните наративи там гласи „НАТО и Украйна искат да ни вкарат във войната и мъжете ни ще трябва да отидат на фронта“, обяснява Нани. Освен това се разпространяват съмнения по отношение на легитимността на изборите – по този начин Русия иска да подкопае доверието на молдовското население в гласуването като цяло и в правовата държава.

Храни и жилища са поскъпнали

Водеща тема в предизборната кампания обаче е не само войната, но и инфлацията. Алина разказва: „Вчера купих за 70 молдовски леи (3,50 евро) няколко домата и един хляб – това просто е безсрамно“.

След нападението на Русия срещу Украйна през 2022 г. инфлацията в Молдова стигна 29 процента. Междувременно тя е спаднала, но през август все още беше далеч над средните за Европа равнища – 7,3 процента.

„Не харча много и много внимавам с парите“, казва Мишел. „Не ходя в отпуска, почти не купувам дрехи, а само наистина необходимото – храна, домашни потреби и толкова.“

Всички обществени слоеве са засегнати от ръста в цените, но особено потърпевши са по-бедните, например пенсионерите. Междувременно почти една трета от молдовците живее под границата на бедността, особено в селските региони.

През тази година голям ръст отбелязаха и цените на жилищата. Наемът за едностаен апартамент в Кишинев вече често достига 500 евро - при средна месечна заплата от около 800 евро.

„Аз съм на 26 и с удоволствие бих искала да си купя в бъдеще жилище. Но как? Цените са прекомерно високи“, отбелязва Алина. Нейната надежда и надеждата на повечето молдовци е ясна: край на ценовата спирала. В неделя ще се разбере на коя от политическите партии разчитат повече молдовците в това отношениe.

Автори: Астрид Беньолкен | Тобиас Цутман


Молдова (Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    14 1 Отговор
    Имате ли ресурсите (Молдова се нуждае от поне 200 милиарда евро за десет години, за да намали бедността, да подобри развитието и да засили перспективите за растеж), за да накарате младите хора да гласуват за европейски илюзии? Моят отговор е „не“. Ще докарате една малка, изостанала страна до ада. Например Грузия се възползва от късмета си, като обърна гръб на Европа.

    Коментиран от #4

    21:09 24.09.2025

  • 2 Молдованите

    3 8 Отговор
    Са копеи като нас ,да си седят у рашата,да няма после референдуми за ЕС за Шенген ела па за Еврото

    21:10 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гуреел

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    А вие имате ли ги тези ресурси ,или да развявате само руския мир

    Коментиран от #7

    21:11 24.09.2025

  • 5 Тъпото руско говедо

    3 7 Отговор
    Молдовците са с Путин, дано не е така и да последват светлия пример на Румъния, които неутрализираха руските набези в техните избори за президент.

    21:14 24.09.2025

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Молдовските цигани имат да дават 800 000 000 000 € на Газпром но вече получава безплатен газ от България

    21:15 24.09.2025

  • 7 Гориил

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гуреел":

    Няма да повярвате на думите ми. Затова препоръчвам опит.Опитът е критерият за истина.Русия предоставя политическо убежище всяка година на десетки хиляди европейски семейства, които са подлудени от джендър дневния ред във вашите училища. Попитайте и тях.

    Коментиран от #11

    21:16 24.09.2025

  • 8 3.14К

    5 0 Отговор
    Прислужницата на Урсула Санду, е изпратила в Щатите бюлетини, в които липсват две от водещите опозиционни партии. Така тя обърна и президентските избори с гласовете от чужбина и сега готвят същия номер!

    21:16 24.09.2025

  • 9 БАНко

    2 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , НАИСТИНА УРСЪСЕЛА ГИ НАПРАВИ ,,НАЙ-ВАЖНИТЕ" И ЗАЕДНО С ГЛАВНАТА НАТООООООВЦА РЮТЕ ОКУПИРАХА МОЛДОВА И НАТОВСКАТА СКАПАНА АРМИЯ Е НАВСЯКЪДЕ !!!

    21:28 24.09.2025

  • 10 гдфгфдг

    3 2 Отговор
    малдова пада смазана от мечката

    21:29 24.09.2025

  • 11 Гуреел

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Като започнете с тая джендър идеология и олеквате ,много до ре знаеш ,че в расия има не по малко джендаро или по точно руспидери от другите страни ,ама ,че западняците са тръгнали да се местят в руския мир ,издишате .Руснаците сте комплексирани от запада ,искате да сте като тях ,ама сте си колхозници,и започвате с показухата като на времето мьий новие руски

    Коментиран от #13

    21:32 24.09.2025

  • 12 Молдованците

    1 0 Отговор
    Са същите като руснаците бедни и пияни

    21:35 24.09.2025

  • 13 име

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гуреел":

    Даже не си гурел, ами онова другото с г и завършващо на овно. Та, по въпроса за Русия, вместо да знаеш толкова много за руснаците, живота в Русия, проблемите им, вземи свърши нещо за България, хвани няква работа, направи семейство, възпитай деца...

    Коментиран от #15, #16

    21:41 24.09.2025

  • 14 Няма страшно

    0 0 Отговор
    Евродемократите касираха напълно честни резултати в Румъния, та имат опит при неправилен резултат да направят същото и в Молдова!!!

    21:46 24.09.2025

  • 15 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Пък трябва някой да ти обръща внимание ,на теб несртнико,намажи си две филии с на на и си лягай ,до като не е дошла баба меца да си поиска двете минути

    21:49 24.09.2025

  • 16 Гуреел

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Госпожо защо си слагате Д.то там където мъжете си мерят това ,да не би да искате деца

    21:55 24.09.2025