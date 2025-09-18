Тръмп и Стармър празнуват рекордни инвестиции между САЩ и Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Кийр Стармър приветстваха задълбочаването на „специалните отношения“ между техните страни в четвъртък, като заявиха, че поредица от сделки на стойност 250 милиарда паунда са направили тези връзки „неразрушими“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В началото на бизнес прием водещи имена в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са допринесли за укрепването на връзките чрез инвестиране в сделки, вариращи от технологии до енергетика.

Това беше вторият ден от безпрецедентното второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания, което американският лидер определи като „изключителна чест“. Денят включваше помпозни церемонии и „фантастичен“ държавен банкет в замъка Уиндзор с крал Чарлз.

Седнали един до друг в двора на крайградската резиденция на Стармър в Чекърс, двамата лидери отпразнуваха откриването на рекордния пакет от американски инвестиции във Великобритания на стойност 150 милиарда паунда (205 милиарда долара), част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални лица ще бъде от полза за двете страни.

„Това е чудесен ден за специалните ни взаимоотношения“, отбеляза Стармър, като благодари на бизнес лидерите, включително главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и Ема Уолмсли от GSK.

„Честване на историята на нашите отношения, разбира се, но повече от това – момент за осигуряване на инвестиции, работни места и сделки, които ще подобрят живота на хората сега и ще озарят специалните отношения за години напред.“

Тръмп също беше ентусиазиран: „Връзките между нашите страни са безценни. Направихме някои неща, които са от финансова гледна точка страхотни и за двете страни… Мисля, че това е неразривна връзка, която имаме, независимо какво правим днес. Мисля, че е неразрушима.“

Стармър представи Великобритания като дестинация за американски инвестиции в секторите на финансовите услуги, технологиите и енергетиката, с цел привличане на американски капитал, изграждане на инфраструктура и икономическо развитие.

Британският премиер изглежда се е примирил, че няма да получи по-нататъшно намаление на тарифите за стомана, но подкрепи по-широките сделки, включително нов технологичен пакт с компании като Microsoft, Nvidia и OpenAI на стойност 31 милиарда паунда (42 милиарда долара) и 100 милиарда паунда от Blackstone.