Тръмп и Стармър празнуват рекордни инвестиции между САЩ и Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Кийр Стармър приветстваха задълбочаването на „специалните отношения“ между техните страни в четвъртък, като заявиха, че поредица от сделки на стойност 250 милиарда паунда са направили тези връзки „неразрушими“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
В началото на бизнес прием водещи имена в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са допринесли за укрепването на връзките чрез инвестиране в сделки, вариращи от технологии до енергетика.
Това беше вторият ден от безпрецедентното второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания, което американският лидер определи като „изключителна чест“. Денят включваше помпозни церемонии и „фантастичен“ държавен банкет в замъка Уиндзор с крал Чарлз.
Седнали един до друг в двора на крайградската резиденция на Стармър в Чекърс, двамата лидери отпразнуваха откриването на рекордния пакет от американски инвестиции във Великобритания на стойност 150 милиарда паунда (205 милиарда долара), част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални лица ще бъде от полза за двете страни.
„Това е чудесен ден за специалните ни взаимоотношения“, отбеляза Стармър, като благодари на бизнес лидерите, включително главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и Ема Уолмсли от GSK.
„Честване на историята на нашите отношения, разбира се, но повече от това – момент за осигуряване на инвестиции, работни места и сделки, които ще подобрят живота на хората сега и ще озарят специалните отношения за години напред.“
Тръмп също беше ентусиазиран: „Връзките между нашите страни са безценни. Направихме някои неща, които са от финансова гледна точка страхотни и за двете страни… Мисля, че това е неразривна връзка, която имаме, независимо какво правим днес. Мисля, че е неразрушима.“
Стармър представи Великобритания като дестинация за американски инвестиции в секторите на финансовите услуги, технологиите и енергетиката, с цел привличане на американски капитал, изграждане на инфраструктура и икономическо развитие.
Британският премиер изглежда се е примирил, че няма да получи по-нататъшно намаление на тарифите за стомана, но подкрепи по-широките сделки, включително нов технологичен пакт с компании като Microsoft, Nvidia и OpenAI на стойност 31 милиарда паунда (42 милиарда долара) и 100 милиарда паунда от Blackstone.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пут-ин
Коментиран от #4, #5, #9, #12, #20
18:00 18.09.2025
2 Кривоверен алкаш
18:01 18.09.2025
3 Атина Палада
18:03 18.09.2025
4 си дзън
До коментар #1 от "Пут-ин":Рублите вече не са актуални, защото и да ги имаш не можеш да си купиш бензин например.
Новата руска валута се казва "купон"
18:05 18.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дух
18:08 18.09.2025
8 Дух
18:09 18.09.2025
9 Колко нули ли?
До коментар #1 от "Пут-ин":Ами колкото си напечатат.
Но пък все са си нули!
Не като нулите на бюджетните дефицити! Там е страшно.
18:11 18.09.2025
10 Kaлпазанин
Коментиран от #13
18:12 18.09.2025
11 Дух
18:13 18.09.2025
12 иван костов
До коментар #1 от "Пут-ин":Големи празненства падат по улиците на английските градове!!!😂😂😂 Нищо чудно глави да падат от радост!
18:16 18.09.2025
13 Атина Палада
До коментар #10 от "Kaлпазанин":Не,не се обединяват! Разделят се! Процеса по измъкване от хватката на Британия върви в САЩ!
Не ги гледай тук кво пишат..Следи какво се върши в САЩ...Казвам "върши",т.е. действия а не преразкази в статии.
18:19 18.09.2025
14 Ганя Путинофила
Коментиран от #17
18:25 18.09.2025
15 А нашата Велика
Великобритания е вън от Европейския съюз ...А аз обещах на Тръмп всичко и той пак не ме обича.
Какво трябва да направя за да покажа че европейските граждани не трябва да не ме забравят и изхвърлят от моето удобно място.
18:30 18.09.2025
16 Злобното Джуджи
Ние пък в России празнуваме рекордни икономически загуби, пълен дефицит на бензин, картофи, хляб и обувки. Но пък любим Путин и ПаБеда будет за нами 😄
Коментиран от #18
18:31 18.09.2025
17 Маскалията има много изкопаеми
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":Тръмп да не е луд да остави само на Индия и Китай да лапкат от тези Блага.
18:33 18.09.2025
18 Не си слагай сам
До коментар #16 от "Злобното Джуджи":плюшени играчки . Това го правят само децата.
Ако беше прав сега зеленият щеше да е в подмосковието.
Коментиран от #19
18:35 18.09.2025
19 Злобното Джуджи
До коментар #18 от "Не си слагай сам":Потрябвало му е блатното Подмосковие на Зеленото.
Че човека стана втория най-богат след Мъск, пет пъти обиколи Земята, спи с Меган Фокс и изкупи Монако и Ница. Подмосковието казваш...... 😁
Коментиран от #21
18:38 18.09.2025
20 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Пут-ин":А с колко нули се пише 38 милиарда или бидона с напечатана хартия (долар) и още горе долу половината евра в дългове
Коментиран от #22
18:50 18.09.2025
21 Атина Палада
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":Джуджи,ти се врътиш:)))) Убедена съм,че в момента няма човек на тази земя ,който да иска да е на мястото на Зеленски...
А ако смяташ,че западните хищници ще му оставят и един цент...значи не живееш на тази планета .
Зеленски ще е вечерАл с Бога ,ако се запази физически,макар и беден...Но едва ли!
18:53 18.09.2025
22 Атина Палада
До коментар #20 от "Kaлпазанин":38 трилиона .Това не са 38 милиарда
18:54 18.09.2025