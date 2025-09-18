Новини
Тръмп и Стармър празнуват рекордни инвестиции между САЩ и Великобритания

Тръмп и Стармър празнуват рекордни инвестиции между САЩ и Великобритания

18 Септември, 2025

„Специалните отношения“ между двете страни са укрепени чрез сделки за 250 милиарда паунда

Тръмп и Стармър празнуват рекордни инвестиции между САЩ и Великобритания - 1
Снимкa: БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и британският премиер Кийр Стармър приветстваха задълбочаването на „специалните отношения“ между техните страни в четвъртък, като заявиха, че поредица от сделки на стойност 250 милиарда паунда са направили тези връзки „неразрушими“, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

В началото на бизнес прием водещи имена в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са допринесли за укрепването на връзките чрез инвестиране в сделки, вариращи от технологии до енергетика.

Това беше вторият ден от безпрецедентното второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания, което американският лидер определи като „изключителна чест“. Денят включваше помпозни церемонии и „фантастичен“ държавен банкет в замъка Уиндзор с крал Чарлз.

Седнали един до друг в двора на крайградската резиденция на Стармър в Чекърс, двамата лидери отпразнуваха откриването на рекордния пакет от американски инвестиции във Великобритания на стойност 150 милиарда паунда (205 милиарда долара), част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални лица ще бъде от полза за двете страни.

„Това е чудесен ден за специалните ни взаимоотношения“, отбеляза Стармър, като благодари на бизнес лидерите, включително главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и Ема Уолмсли от GSK.
„Честване на историята на нашите отношения, разбира се, но повече от това – момент за осигуряване на инвестиции, работни места и сделки, които ще подобрят живота на хората сега и ще озарят специалните отношения за години напред.“

Тръмп също беше ентусиазиран: „Връзките между нашите страни са безценни. Направихме някои неща, които са от финансова гледна точка страхотни и за двете страни… Мисля, че това е неразривна връзка, която имаме, независимо какво правим днес. Мисля, че е неразрушима.“

Стармър представи Великобритания като дестинация за американски инвестиции в секторите на финансовите услуги, технологиите и енергетиката, с цел привличане на американски капитал, изграждане на инфраструктура и икономическо развитие.

Британският премиер изглежда се е примирил, че няма да получи по-нататъшно намаление на тарифите за стомана, но подкрепи по-широките сделки, включително нов технологичен пакт с компании като Microsoft, Nvidia и OpenAI на стойност 31 милиарда паунда (42 милиарда долара) и 100 милиарда паунда от Blackstone.


  • 1 Пут-ин

    6 7 Отговор
    250 млрд с колко нули се пише? А колко рубли са това?

    Коментиран от #4, #5, #9, #12, #20

    18:00 18.09.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор
    КЛОУНА.......главният счетоводител на Планетата Земя.

    18:01 18.09.2025

  • 3 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Вижте какво прави Тулси Габърд и тогава ще пишете за разпадане на отношения.

    18:03 18.09.2025

  • 4 си дзън

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пут-ин":

    Рублите вече не са актуални, защото и да ги имаш не можеш да си купиш бензин например.
    Новата руска валута се казва "купон"

    18:05 18.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дух

    7 3 Отговор
    Противни са ми тези деградирали и малоумни английски тъпаци , там се е загнездила цялата световна зла анти хумана сган и всички ЛГБТ измекяри от побърканата им сбъркана общтност,същите тези пропаднали измекяри английски искат да направят само една човешка женска ДНК ХХ от всеки мъж а Игрек хромозомата да я унищожат изцяло,ако вече не са я унищожили

    18:08 18.09.2025

  • 8 Дух

    6 2 Отговор
    С една дума сменят пола в Женски на всеки

    18:09 18.09.2025

  • 9 Колко нули ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пут-ин":

    Ами колкото си напечатат.
    Но пък все са си нули!

    Не като нулите на бюджетните дефицити! Там е страшно.

    18:11 18.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Англосаксонските чакали се обединяват ,за радост на Ротшилд ,ще има още много смърт и войни където има долари и паунди

    Коментиран от #13

    18:12 18.09.2025

  • 11 Дух

    3 1 Отговор
    И тук гледам много от комплексарите желаят да ме правят Жена с Сиси слабо женско тяло и клиторен отвор

    18:13 18.09.2025

  • 12 иван костов

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пут-ин":

    Големи празненства падат по улиците на английските градове!!!😂😂😂 Нищо чудно глави да падат от радост!

    18:16 18.09.2025

  • 13 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Не,не се обединяват! Разделят се! Процеса по измъкване от хватката на Британия върви в САЩ!
    Не ги гледай тук кво пишат..Следи какво се върши в САЩ...Казвам "върши",т.е. действия а не преразкази в статии.

    18:19 18.09.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    4 5 Отговор
    Забравихте да напишете, че двамата се договориха Маскалия да утече у каналя!

    Коментиран от #17

    18:25 18.09.2025

  • 15 А нашата Велика

    4 0 Отговор
    Урси гледа и не вярва на информацията.
    Великобритания е вън от Европейския съюз ...А аз обещах на Тръмп всичко и той пак не ме обича.
    Какво трябва да направя за да покажа че европейските граждани не трябва да не ме забравят и изхвърлят от моето удобно място.

    18:30 18.09.2025

  • 16 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор
    Найс.....
    Ние пък в России празнуваме рекордни икономически загуби, пълен дефицит на бензин, картофи, хляб и обувки. Но пък любим Путин и ПаБеда будет за нами 😄

    Коментиран от #18

    18:31 18.09.2025

  • 17 Маскалията има много изкопаеми

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Тръмп да не е луд да остави само на Индия и Китай да лапкат от тези Блага.

    18:33 18.09.2025

  • 18 Не си слагай сам

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Злобното Джуджи":

    плюшени играчки . Това го правят само децата.
    Ако беше прав сега зеленият щеше да е в подмосковието.

    Коментиран от #19

    18:35 18.09.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не си слагай сам":

    Потрябвало му е блатното Подмосковие на Зеленото.
    Че човека стана втория най-богат след Мъск, пет пъти обиколи Земята, спи с Меган Фокс и изкупи Монако и Ница. Подмосковието казваш...... 😁

    Коментиран от #21

    18:38 18.09.2025

  • 20 Kaлпазанин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пут-ин":

    А с колко нули се пише 38 милиарда или бидона с напечатана хартия (долар) и още горе долу половината евра в дългове

    Коментиран от #22

    18:50 18.09.2025

  • 21 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    Джуджи,ти се врътиш:)))) Убедена съм,че в момента няма човек на тази земя ,който да иска да е на мястото на Зеленски...
    А ако смяташ,че западните хищници ще му оставят и един цент...значи не живееш на тази планета .
    Зеленски ще е вечерАл с Бога ,ако се запази физически,макар и беден...Но едва ли!

    18:53 18.09.2025

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Kaлпазанин":

    38 трилиона .Това не са 38 милиарда

    18:54 18.09.2025

Новини по държави:
