Израел готви атаки срещу „Хизбула“ в Южен Ливан

Израелската армия ще атакува военна инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан „в отговор на опитите на групировката да поднови дейността си в региона“, заяви днес говорител на армията, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Ливанското правителство е подложено на натиск от страна на САЩ, Саудитска Арабия и вътрешните противници на „Хизбула“, които настояват за разоръжаването на организацията.
„Хизбула“ предупреди, че ще бъде голяма грешка дори да се обсъжда разоръжаването, докато Израел продължава въздушните удари срещу Ливан и окупира територии в южната част на страната.
„Отправяме предупреждение да се евакуират жителите в сградите, отбелязани в червено“, написа говорителят на армията Авихай Ардае в „Екс“ и публикува карти на три ливански села.
Говорителят заяви, че атаката ще бъде извършена скоро, но не уточни точната дата.
През ноември, с посредничеството на САЩ, бе сключено споразумение между Ливан и Израел след повече от година конфликт, предизвикан от войната в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.
