Израел готви атаки срещу „Хизбула“ в Южен Ливан

18 Септември, 2025 18:33 534 5

Армията предупреждава за евакуация на населени места в отговор на възобновяването на активността на групировката

Израел готви атаки срещу „Хизбула“ в Южен Ливан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Израелската армия ще атакува военна инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан „в отговор на опитите на групировката да поднови дейността си в региона“, заяви днес говорител на армията, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Ливанското правителство е подложено на натиск от страна на САЩ, Саудитска Арабия и вътрешните противници на „Хизбула“, които настояват за разоръжаването на организацията.

„Хизбула“ предупреди, че ще бъде голяма грешка дори да се обсъжда разоръжаването, докато Израел продължава въздушните удари срещу Ливан и окупира територии в южната част на страната.

„Отправяме предупреждение да се евакуират жителите в сградите, отбелязани в червено“, написа говорителят на армията Авихай Ардае в „Екс“ и публикува карти на три ливански села.

Говорителят заяви, че атаката ще бъде извършена скоро, но не уточни точната дата.

През ноември, с посредничеството на САЩ, бе сключено споразумение между Ливан и Израел след повече от година конфликт, предизвикан от войната в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДОЙРАН 2018

    2 0 Отговор
    ДНЕС, 18 СЕПТЕМВРИ, ГЕНЕРАЛ ВАЗОВ РАЗМАЗВА ЗАПАДА НА ДОЙРАН! УРА БЪЛГАРИ!

    Коментиран от #3

    18:36 18.09.2025

  • 2 си дзън

    7 0 Отговор
    Хизбула и Газа ще бъдат занулени.

    18:38 18.09.2025

  • 3 си дзън

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДОЙРАН 2018":

    Една битка не е войната, След Дойран 1918 БГ капитулира и губи Бяло море.

    18:46 18.09.2025

  • 4 Росен Болхариев

    1 0 Отговор
    Мани ги тия......как е контранаступа???

    18:47 18.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Когато се пише за исраел ,да се споменава и подчинения ми западащ запад който му помага ,евала само на испанци и ирландци ,които им затвориха кранчетата

    18:48 18.09.2025