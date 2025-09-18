Израел готви атаки срещу „Хизбула“ в Южен Ливан

Израелската армия ще атакува военна инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан „в отговор на опитите на групировката да поднови дейността си в региона“, заяви днес говорител на армията, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Ливанското правителство е подложено на натиск от страна на САЩ, Саудитска Арабия и вътрешните противници на „Хизбула“, които настояват за разоръжаването на организацията.

„Хизбула“ предупреди, че ще бъде голяма грешка дори да се обсъжда разоръжаването, докато Израел продължава въздушните удари срещу Ливан и окупира територии в южната част на страната.

„Отправяме предупреждение да се евакуират жителите в сградите, отбелязани в червено“, написа говорителят на армията Авихай Ардае в „Екс“ и публикува карти на три ливански села.

Говорителят заяви, че атаката ще бъде извършена скоро, но не уточни точната дата.

През ноември, с посредничеството на САЩ, бе сключено споразумение между Ливан и Израел след повече от година конфликт, предизвикан от войната в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.