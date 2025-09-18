Новини
Свят »
Русия »
Путин: Въпросът за връщане на името Сталинград трябва да се реши на регионално ниво

Путин: Въпросът за връщане на името Сталинград трябва да се реши на регионално ниво

18 Септември, 2025 18:56 857 54

  • владимир путин-
  • сталинград

Решението за преименуването на Волгоград ще зависи от волята на местното население и институции

Путин: Въпросът за връщане на името Сталинград трябва да се реши на регионално ниво - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че въпросът за възстановяване на историческото име Сталинград на град Волгоград трябва да бъде разгледан и решен на регионално ниво. Изявлението беше направено по време на среща с лидерите на парламентарните фракции в Държавната дума, предаде московското бюро на АПА, пише News.bg.

„Трябва да помислим за това“, подчерта Путин, като посочи, че решението следва да зависи от волята на местното население и институции.

Дискусията около преименуването се засили, след като общественото движение „Ветерани на Русия“ изпрати петиция до президента с призив Волгоград да възвърне старото си име. Според активистите, името Сталинград би могло да привлече повече туристи и да засили историческата значимост на града, известен с решителната битка от Втората световна война.

Комунистическата партия на Руската федерация също подкрепи инициативата, като официално се обърна към Путин с подобно предложение.

Президентът вече е заявявал, че не изключва възможността за връщане на историческото име, но само ако мнозинството от жителите на Волгоград изрази съгласие чрез обществено обсъждане или референдум.

По-рано Путин подкрепи идеята летището в града да бъде преименувано на „Сталинград“ като символичен жест към героичното минало на региона.

Волгоград носи сегашното си име от 1961 г., когато то бе променено в рамките на процеса на десталинизация в Съветския съюз.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха!

    14 6 Отговор
    Дано стане, та да проверим търпимостта на зомбираните рашки, :>))))))

    18:59 18.09.2025

  • 2 ТЕя хептен

    12 6 Отговор
    изтрещяха.

    18:59 18.09.2025

  • 3 честен ционист

    12 3 Отговор
    В Добрич машините още са с рег ТХ.

    18:59 18.09.2025

  • 4 Атина Палада

    7 8 Отговор
    И България трябва да си върне старото име на Пловдив - Φιλιππούπολη !

    19:01 18.09.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    10 5 Отговор
    Най добре ще да е цяла Русия да се върне в Средните векове....до вчера,Сталин такъв...днес Сталин онакъв...как да им хванеш вяра на приказките.

    Коментиран от #11, #13

    19:04 18.09.2025

  • 6 Няма да се учудя,

    9 13 Отговор
    ако Джуджи кръсти Московия на себе си: Путингород.
    Мдааа! Аз предлагам Русия да се казва Большой болотной медвежонок Мишка, т.е. ББММ. Или Малая Медведица с Большой Уборной.

    Коментиран от #27

    19:05 18.09.2025

  • 7 Кит

    8 11 Отговор
    Уважението към знаковите личности в една национална история е въпрос и на себеуважение. Сталин е сложна и много противоречива личност, но едно нещо у него е безспорно - без Сталин сега нямаше да има Русия
    Нямаше да има и Европа в днешния й формат, впрочем.
    Важи и за света.
    Целия свят.

    19:05 18.09.2025

  • 8 бебето

    10 8 Отговор
    русия е тиня

    19:05 18.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гръч

    9 12 Отговор
    В Русия има референдуми а в задлъжняла България йок..Що така бре, не бяхме ли демокрация или сме свинарника на ЕС

    Коментиран от #12, #18, #23, #45

    19:06 18.09.2025

  • 11 Ачо

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Говори се че руснаците живеят като в 18 век.Като прасетата.

    19:06 18.09.2025

  • 12 Оди у Русиа

    12 6 Отговор

    До коментар #10 от "Гръч":

    Свинарник да видиш.

    19:07 18.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 az СВО Победа80

    7 5 Отговор
    Освен Сталинград, трябва да се върне и името Ленинград на Санкт Петербург!

    19:08 18.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пригожин

    7 4 Отговор
    ДЕДУШКА МУДАК

    Ще каже ли
    Защо Бензин 95
    В Донецк

    Вече се продава за 85 Рубли ?

    Где Бензин
    Тавариш Путян?

    Коментиран от #21, #22

    19:08 18.09.2025

  • 17 Е.б.. мамата на тая история

    4 1 Отговор
    Местното население от българи ще ли е съгласно да преименува старото име с руското. А Царичин е българското.

    19:09 18.09.2025

  • 18 Джугашвили

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гръч":

    За какъв Референдум
    Става дума
    Изобщо разбра ли
    Бре Рублоидиот?

    19:10 18.09.2025

  • 19 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Измина една година и един месец откакто путин покани българските русофили да заживеят в Русия.Досега брой заминали НУЛА.

    Коментиран от #26, #30

    19:10 18.09.2025

  • 20 Факт

    6 1 Отговор
    Кога ще връщат мумията на Сталин в Мавзолея в Москва???

    19:10 18.09.2025

  • 21 Где

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пригожин":

    Пригожин.

    19:10 18.09.2025

  • 22 А ГДЕ

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Пригожин":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #24

    19:11 18.09.2025

  • 23 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Гръч":

    Не, не свинарника а сметището на Европа! Все пак Европа си изхвърля боклука в България да изгаря..

    19:11 18.09.2025

  • 24 А где

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "А ГДЕ":

    Кулеба

    19:12 18.09.2025

  • 25 демократ

    2 3 Отговор
    Мда на хетеросексуалните колкото и да джавкат винаги ще им са необходими хомосексуални над които да си изкарват болните квартални комплекси за малоценност.

    Коментиран от #35

    19:12 18.09.2025

  • 26 Обикновен човек

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    19:12 18.09.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Няма да се учудя,":

    Малииииий, колко си пр3д

    Коментиран от #39

    19:12 18.09.2025

  • 28 Кога ще бъде

    3 1 Отговор
    Референдумът

    За Прекръстване

    На РУСИЯ

    На ПУТИНЛАНДИЯ.

    Питам за едно Путинарче.

    19:12 18.09.2025

  • 29 Махараджа

    3 0 Отговор
    Възродителен процес, ясно. А кога ще покръстват чеченците с руски имена?

    19:14 18.09.2025

  • 30 Атина Палада

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    И ти как така си сигурен ,че няма заминали за Русия? Не си чул камбаната ли? А чакаш тя да бие:))

    Коментиран от #43

    19:15 18.09.2025

  • 31 не може да бъде

    1 1 Отговор
    Аз лично съм против такова политкоректно преименуване на градовете!Има случаи когато това може да стане въз основа на убедителни исторически и социални причини но руснаците все още видимо не са узрели до тази мъдрост отричана безогледно от съветската власт !?Градовете и областите трябва да пазят имената си които са исторически установени -според мен А Русия сега доста се различава от СССР ...!?И ние бяхме засегнати от тази лудост - според мен 9но в крайна сметка горе -долу се справихме ...но мъдростта за която говоря изисква да не се пипат и паметниците ...защото историята е такава каквато е ...може да се бутне един паметник но историята ще остане и един ден ще наплюе тези които са бутнали паметника !?Сталинград всъщност е Царицин и щом Ленинград стана Санкт Петербург Волгоград трябва да бъде Царицин ...а Калининград -Кьонигсберг!!

    Коментиран от #36

    19:15 18.09.2025

  • 32 Един

    6 0 Отговор
    Култът към личността е типично за най-пропадналите държави. Понеже няма с какво да се похвалят сега и газят в тинята на историята.

    19:15 18.09.2025

  • 33 Путин излезе от Бункера

    5 3 Отговор
    Появи се на Военното учение

    Запад 2025

    Облечен във Военна Униформа

    И всички изпопадаха от Смях .

    Хахахахаха

    Коментиран от #42

    19:15 18.09.2025

  • 34 Иван Станков

    1 1 Отговор
    Съмнения за големи изборни измами на изборите в Русия.

    19:16 18.09.2025

  • 35 А ве, копей, глей си в твоята копанка

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "демократ":

    Кой какво пише, на теб темата ти все за хомоси и хетераци. Друг не се интересува. Глей си гейското порно с Костя и не ни занимавай.

    Коментиран от #38

    19:16 18.09.2025

  • 36 Не си у ред, баце

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "не може да бъде":

    Нищо на каза.

    19:17 18.09.2025

  • 37 Апти Алаудинов

    4 1 Отговор
    Скоро ще преименуват МАСКВА

    На

    МУСКАЛАБАД.

    Целуването на КУРАнът
    Ще бъде повсеместно.

    19:18 18.09.2025

  • 38 демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "А ве, копей, глей си в твоята копанка":

    Искаш да кажеш че ако изчезнат гейовете ще изчезнат и хетеротата?

    Коментиран от #44, #48, #51, #54

    19:18 18.09.2025

  • 39 Руснаков

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Погледни лайковете и виж как мислят колегите...

    Коментиран от #41

    19:19 18.09.2025

  • 40 Божей,

    1 2 Отговор
    прибери си вересиите!
    Инак ще стана атеист.

    19:19 18.09.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаков":

    Сорснята не мисли, сорснята копипейства за центове

    Коментиран от #49

    19:21 18.09.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Путин излезе от Бункера":

    Още един.
    Малииииий, колко си пр3д

    19:22 18.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гласувам за

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гръч":

    В Русия референдумите са да се съберем пет души и да гласуваме дали да ти е..м майката.

    19:23 18.09.2025

  • 46 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Дори и така да е....а то..не е така,,,на кой да благодарим за катаклизма който се получи,,,,.на Вашият Фюрер.....Обясни кога изгуби връзката между двата мозъка...имам познат хирург,може да ти помогне.

    19:23 18.09.2025

  • 47 Злобното Джуджи

    4 2 Отговор
    Върнете и истинското Историческо име на Русия - Монголски улус Джучи 😁

    19:24 18.09.2025

  • 48 Киркоров

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "демократ":

    Не могат да изчезнат .
    Ела в Мускалието
    Да те разведа по
    Голите Вечеринки.

    19:24 18.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Каквото исках, го казах

    2 0 Отговор
    Само г...те латентни се интересуват от подобна тема, т.е. копейците. Пиши си ги в други сайтове, подходящи за целта.
    Явно това ти занимава мозъка, само това пишеш. Бъркаш си темите от много ч.кии

    19:25 18.09.2025

  • 53 ТИГО

    2 1 Отговор
    Дедо ми разправяше за един дето продавал мента (питие) във Варна и викал "Варненска мента Варненска мента" в един момент прекръстили Варна на СТАЛИН и оня спрял да вика и да си хвали стоката ,питали го що не викаш а той казал "Викай ти Сталинска мента " Та както казва Айнщайн „Две неща са безгранични – вселената и човешката глупост. Но за първото не съм съвсем сигурен.” Та и Рашките са на път да потвърдят лафа на Айнщайн

    19:26 18.09.2025

  • 54 Каквото исках, го казах

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "демократ":

    Само г...те латентни се интересуват от подобна тема, т.е. копейците. Пиши си ги в други сайтове, подходящи за целта.
    Явно това ти занимава мозъка, само това пишеш. Бъркаш си темите от много ч.кии

    19:27 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания