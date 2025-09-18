Путин: Въпросът за връщане на името Сталинград трябва да се реши на регионално ниво

Руският президент Владимир Путин заяви, че въпросът за възстановяване на историческото име Сталинград на град Волгоград трябва да бъде разгледан и решен на регионално ниво. Изявлението беше направено по време на среща с лидерите на парламентарните фракции в Държавната дума, предаде московското бюро на АПА, пише News.bg.

„Трябва да помислим за това“, подчерта Путин, като посочи, че решението следва да зависи от волята на местното население и институции.

Дискусията около преименуването се засили, след като общественото движение „Ветерани на Русия“ изпрати петиция до президента с призив Волгоград да възвърне старото си име. Според активистите, името Сталинград би могло да привлече повече туристи и да засили историческата значимост на града, известен с решителната битка от Втората световна война.

Комунистическата партия на Руската федерация също подкрепи инициативата, като официално се обърна към Путин с подобно предложение.

Президентът вече е заявявал, че не изключва възможността за връщане на историческото име, но само ако мнозинството от жителите на Волгоград изрази съгласие чрез обществено обсъждане или референдум.

По-рано Путин подкрепи идеята летището в града да бъде преименувано на „Сталинград“ като символичен жест към героичното минало на региона.

Волгоград носи сегашното си име от 1961 г., когато то бе променено в рамките на процеса на десталинизация в Съветския съюз.