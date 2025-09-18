Путин: Въпросът за връщане на името Сталинград трябва да се реши на регионално ниво

Руският президент Владимир Путин заяви, че въпросът за възстановяване на историческото име Сталинград на град Волгоград трябва да бъде разгледан и решен на регионално ниво. Изявлението беше направено по време на среща с лидерите на парламентарните фракции в Държавната дума, предаде московското бюро на АПА, пише News.bg.
„Трябва да помислим за това“, подчерта Путин, като посочи, че решението следва да зависи от волята на местното население и институции.
Дискусията около преименуването се засили, след като общественото движение „Ветерани на Русия“ изпрати петиция до президента с призив Волгоград да възвърне старото си име. Според активистите, името Сталинград би могло да привлече повече туристи и да засили историческата значимост на града, известен с решителната битка от Втората световна война.
Комунистическата партия на Руската федерация също подкрепи инициативата, като официално се обърна към Путин с подобно предложение.
Президентът вече е заявявал, че не изключва възможността за връщане на историческото име, но само ако мнозинството от жителите на Волгоград изрази съгласие чрез обществено обсъждане или референдум.
По-рано Путин подкрепи идеята летището в града да бъде преименувано на „Сталинград“ като символичен жест към героичното минало на региона.
Волгоград носи сегашното си име от 1961 г., когато то бе променено в рамките на процеса на десталинизация в Съветския съюз.
1 Хахаха!
18:59 18.09.2025
2 ТЕя хептен
18:59 18.09.2025
3 честен ционист
18:59 18.09.2025
4 Атина Палада
19:01 18.09.2025
5 Кривоверен алкаш
Коментиран от #11, #13
19:04 18.09.2025
6 Няма да се учудя,
Мдааа! Аз предлагам Русия да се казва Большой болотной медвежонок Мишка, т.е. ББММ. Или Малая Медведица с Большой Уборной.
Коментиран от #27
19:05 18.09.2025
7 Кит
Нямаше да има и Европа в днешния й формат, впрочем.
Важи и за света.
Целия свят.
19:05 18.09.2025
8 бебето
19:05 18.09.2025
10 Гръч
Коментиран от #12, #18, #23, #45
19:06 18.09.2025
11 Ачо
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":Говори се че руснаците живеят като в 18 век.Като прасетата.
19:06 18.09.2025
12 Оди у Русиа
До коментар #10 от "Гръч":Свинарник да видиш.
19:07 18.09.2025
14 az СВО Победа80
19:08 18.09.2025
16 Пригожин
Ще каже ли
Защо Бензин 95
В Донецк
Вече се продава за 85 Рубли ?
Где Бензин
Тавариш Путян?
Коментиран от #21, #22
19:08 18.09.2025
17 Е.б.. мамата на тая история
19:09 18.09.2025
18 Джугашвили
До коментар #10 от "Гръч":За какъв Референдум
Става дума
Изобщо разбра ли
Бре Рублоидиот?
19:10 18.09.2025
19 Механик
До коментар #13 от "Атина Палада":Измина една година и един месец откакто путин покани българските русофили да заживеят в Русия.Досега брой заминали НУЛА.
Коментиран от #26, #30
19:10 18.09.2025
20 Факт
19:10 18.09.2025
21 Где
До коментар #16 от "Пригожин":Пригожин.
19:10 18.09.2025
22 А ГДЕ
До коментар #16 от "Пригожин":МОЧАТА?
Коментиран от #24
19:11 18.09.2025
23 Атина Палада
До коментар #10 от "Гръч":Не, не свинарника а сметището на Европа! Все пак Европа си изхвърля боклука в България да изгаря..
19:11 18.09.2025
24 А где
До коментар #22 от "А ГДЕ":Кулеба
19:12 18.09.2025
25 демократ
Коментиран от #35
19:12 18.09.2025
26 Обикновен човек
До коментар #19 от "Механик":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
19:12 18.09.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Няма да се учудя,":Малииииий, колко си пр3д
Коментиран от #39
19:12 18.09.2025
28 Кога ще бъде
За Прекръстване
На РУСИЯ
На ПУТИНЛАНДИЯ.
Питам за едно Путинарче.
19:12 18.09.2025
29 Махараджа
19:14 18.09.2025
30 Атина Палада
До коментар #19 от "Механик":И ти как така си сигурен ,че няма заминали за Русия? Не си чул камбаната ли? А чакаш тя да бие:))
Коментиран от #43
19:15 18.09.2025
31 не може да бъде
Коментиран от #36
19:15 18.09.2025
32 Един
19:15 18.09.2025
33 Путин излезе от Бункера
Запад 2025
Облечен във Военна Униформа
И всички изпопадаха от Смях .
Хахахахаха
Коментиран от #42
19:15 18.09.2025
34 Иван Станков
19:16 18.09.2025
35 А ве, копей, глей си в твоята копанка
До коментар #25 от "демократ":Кой какво пише, на теб темата ти все за хомоси и хетераци. Друг не се интересува. Глей си гейското порно с Костя и не ни занимавай.
Коментиран от #38
19:16 18.09.2025
36 Не си у ред, баце
До коментар #31 от "не може да бъде":Нищо на каза.
19:17 18.09.2025
37 Апти Алаудинов
На
МУСКАЛАБАД.
Целуването на КУРАнът
Ще бъде повсеместно.
19:18 18.09.2025
38 демократ
До коментар #35 от "А ве, копей, глей си в твоята копанка":Искаш да кажеш че ако изчезнат гейовете ще изчезнат и хетеротата?
Коментиран от #44, #48, #51, #54
19:18 18.09.2025
39 Руснаков
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Погледни лайковете и виж как мислят колегите...
Коментиран от #41
19:19 18.09.2025
40 Божей,
Инак ще стана атеист.
19:19 18.09.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Руснаков":Сорснята не мисли, сорснята копипейства за центове
Коментиран от #49
19:21 18.09.2025
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Путин излезе от Бункера":Още един.
Малииииий, колко си пр3д
19:22 18.09.2025
45 Гласувам за
До коментар #10 от "Гръч":В Русия референдумите са да се съберем пет души и да гласуваме дали да ти е..м майката.
19:23 18.09.2025
46 Кривоверен алкаш
До коментар #13 от "Атина Палада":Дори и така да е....а то..не е така,,,на кой да благодарим за катаклизма който се получи,,,,.на Вашият Фюрер.....Обясни кога изгуби връзката между двата мозъка...имам познат хирург,може да ти помогне.
19:23 18.09.2025
47 Злобното Джуджи
19:24 18.09.2025
48 Киркоров
До коментар #38 от "демократ":Не могат да изчезнат .
Ела в Мускалието
Да те разведа по
Голите Вечеринки.
19:24 18.09.2025
52 Каквото исках, го казах
Явно това ти занимава мозъка, само това пишеш. Бъркаш си темите от много ч.кии
19:25 18.09.2025
53 ТИГО
19:26 18.09.2025
54 Каквото исках, го казах
До коментар #38 от "демократ":Само г...те латентни се интересуват от подобна тема, т.е. копейците. Пиши си ги в други сайтове, подходящи за целта.
Явно това ти занимава мозъка, само това пишеш. Бъркаш си темите от много ч.кии
19:27 18.09.2025