Кирил Шевченко: Украйна замени икономиката с "доноромика"

Бившият управител на Националната банка на Украйна Кирил Шевченко критикува зависимостта на украинската икономика от чуждестранни „донори“, пише украинската медия „Страна“.
„Икономическият модел, формиран в Украйна, е „доноромика“, напълно нов тип икономика, изцяло зависима от чуждестранна помощ“, заяви Шевченко.
Бившият управител на Националната банка подчерта следните характеристики на украинската „доноромика“: бюджетният дефицит на страната е над 20 процента от БВП и се покрива не от вътрешни ресурси, а от външни заеми; валутният курс и инфлацията се контролират не от пазара, а от НБУ; международните резерви са подарък от донори, а не резултат от успешен износ; вместо секторни реформи, правителството разчита на фоторепортажи от Брюксел.
Шевченко също така посочи, че докато в конвенционалната икономика основният фокус е върху създаването на добавена стойност, в „доноромиката“ той е върху поддържането на доверието на донорите и своевременно получаването на нов кръг финансова помощ.
Във вторник Ройтерс съобщи, че САЩ са одобрили първия пакет военна помощ за Киев, финансиран от съюзниците на Вашингтон в НАТО. Тази информация обаче не беше официално потвърдена.
През август украинският премиер Денис Шмигал обяви нов механизъм за подкрепа на страната от НАТО и САЩ чрез инициативата PURL, която предвижда бързи доставки на оръжие чрез доброволни вноски от страните от алианса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 фактиииии
Коментиран от #9
05:55 19.09.2025
8 ПОКЪРТИТЕЛНО ТОЧНО!
05:56 19.09.2025
9 А Ти какво искаш...?!
До коментар #7 от "фактиииии":Като при бай-Тошовото време...?!
Да се скрива истината и да се представя всичко в розов оттенък...?!
Е мина това време...съжалявам!
05:58 19.09.2025
10 ян бибиян
До коментар #6 от "Вашето Мнение":А на 5 септември 1944 г СССР ни обяви война и ни окупира за две години. Избиха интелигенцията и окрадоха държавата. Държавния архив и златния резерв още са в Русия.
Коментиран от #11
05:59 19.09.2025
11 Забравяш за
До коментар #10 от "ян бибиян":Ялтенската конференция от февруари 1945г.
06:02 19.09.2025
12 Коко
06:07 19.09.2025