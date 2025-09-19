Бившият управител на Националната банка на Украйна Кирил Шевченко критикува зависимостта на украинската икономика от чуждестранни „донори“, пише украинската медия „Страна“.

„Икономическият модел, формиран в Украйна, е „доноромика“, напълно нов тип икономика, изцяло зависима от чуждестранна помощ“, заяви Шевченко.

Бившият управител на Националната банка подчерта следните характеристики на украинската „доноромика“: бюджетният дефицит на страната е над 20 процента от БВП и се покрива не от вътрешни ресурси, а от външни заеми; валутният курс и инфлацията се контролират не от пазара, а от НБУ; международните резерви са подарък от донори, а не резултат от успешен износ; вместо секторни реформи, правителството разчита на фоторепортажи от Брюксел.

Шевченко също така посочи, че докато в конвенционалната икономика основният фокус е върху създаването на добавена стойност, в „доноромиката“ той е върху поддържането на доверието на донорите и своевременно получаването на нов кръг финансова помощ.

Във вторник Ройтерс съобщи, че САЩ са одобрили първия пакет военна помощ за Киев, финансиран от съюзниците на Вашингтон в НАТО. Тази информация обаче не беше официално потвърдена.

През август украинският премиер Денис Шмигал обяви нов механизъм за подкрепа на страната от НАТО и САЩ чрез инициативата PURL, която предвижда бързи доставки на оръжие чрез доброволни вноски от страните от алианса.