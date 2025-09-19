Новини
Кирил Шевченко: Украйна замени икономиката с "доноромика"
  Тема: Украйна

Кирил Шевченко: Украйна замени икономиката с "доноромика"

19 Септември, 2025 05:29

  • украйна-
  • икономика-
  • финанси-
  • донори

Бившият управител на Националната банка на страната критикува зависимостта на украинската икономика от чуждестранни „донори“

Кирил Шевченко: Украйна замени икономиката с "доноромика" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Бившият управител на Националната банка на Украйна Кирил Шевченко критикува зависимостта на украинската икономика от чуждестранни „донори“, пише украинската медия „Страна“.

„Икономическият модел, формиран в Украйна, е „доноромика“, напълно нов тип икономика, изцяло зависима от чуждестранна помощ“, заяви Шевченко.

Бившият управител на Националната банка подчерта следните характеристики на украинската „доноромика“: бюджетният дефицит на страната е над 20 процента от БВП и се покрива не от вътрешни ресурси, а от външни заеми; валутният курс и инфлацията се контролират не от пазара, а от НБУ; международните резерви са подарък от донори, а не резултат от успешен износ; вместо секторни реформи, правителството разчита на фоторепортажи от Брюксел.

Шевченко също така посочи, че докато в конвенционалната икономика основният фокус е върху създаването на добавена стойност, в „доноромиката“ той е върху поддържането на доверието на донорите и своевременно получаването на нов кръг финансова помощ.

Във вторник Ройтерс съобщи, че САЩ са одобрили първия пакет военна помощ за Киев, финансиран от съюзниците на Вашингтон в НАТО. Тази информация обаче не беше официално потвърдена.

През август украинският премиер Денис Шмигал обяви нов механизъм за подкрепа на страната от НАТО и САЩ чрез инициативата PURL, която предвижда бързи доставки на оръжие чрез доброволни вноски от страните от алианса.


Украйна

Оценка 3.5 от 4 гласа.
  фактиииии

    0 5 Отговор
    От следващата година ще ви плащат в цифрови рубли. На касата в селската бакалия ще показвате файлове на екрана на йотафона.

    Коментиран от #9

    05:55 19.09.2025

  ПОКЪРТИТЕЛНО ТОЧНО!

    4 1 Отговор
    ,,вместо секторни реформи, правителството разчита на ФОТОРЕПОРТАЖИ ОТ БРЮКСЕЛ."

    05:56 19.09.2025

  А Ти какво искаш...?!

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "фактиииии":

    Като при бай-Тошовото време...?!
    Да се скрива истината и да се представя всичко в розов оттенък...?!
    Е мина това време...съжалявам!

    05:58 19.09.2025

  ян бибиян

    0 8 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето Мнение":

    А на 5 септември 1944 г СССР ни обяви война и ни окупира за две години. Избиха интелигенцията и окрадоха държавата. Държавния архив и златния резерв още са в Русия.

    Коментиран от #11

    05:59 19.09.2025

  Забравяш за

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "ян бибиян":

    Ялтенската конференция от февруари 1945г.

    06:02 19.09.2025

  Коко

    4 0 Отговор
    Като има от кой да се храни,паразита благодензтва!

    06:07 19.09.2025

