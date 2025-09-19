Новини
Съветът за сигурност на ООН ще вземе ключово решение за Иран

19 Септември, 2025 11:49 423 3

  • иран-
  • съветът за сигурност-
  • оон-
  • санкции

Германия, Великобритания и Франция задействаха механизма за бързо връщане на санкциите

Съветът за сигурност на ООН ще вземе ключово решение за Иран - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН може да направи още една стъпка към възстановяване на санкциите срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ако резолюцията за продължаване на срока на отмяна на санкциите не бъде приета, санкциите на ООН, наложени между 2006 и 2010 г., ще бъдат автоматично върнати в края на следващата седмица. Това може да се случи, ако удължаването на срока не получи необходимите девет гласа в 15-членния Съвет или ако бъде наложено вето.

Дипломати очакват проектът за удължаване на срока да бъде отхвърлен.

Германия, Великобритания и Франция задействаха механизма за бързо връщане на санкциите в края на август, позовавайки се на значителните нарушения на ядрената сделка от 2015 г. от страна на Иран, включително обогатяването на уран над нивата, необходими за използването му за граждански цели.

Дори ако резолюцията бъде отхвърлена, трите държави инициатори ще имат срок до края на следващата седмица, за да договорят отстъпки с Иран, които биха могли да предотвратят влизането в сила на санкциите.

Дипломатите обаче смятат към момента подобен резултат за малко вероятен. Във вторник около 150 световни лидери ще се съберат в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    3 0 Отговор
    "Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."

    Муамар Кадафи

    Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.

    12:00 19.09.2025

  • 2 Сталин

    2 0 Отговор
    Миналата година на срещата на ООН в Ню Йорк,където участва и Зеленски,та жената на Зеленски е похарчила 1,1 милиона долара за бижута в магазин на Cartier ,и където е направила скандал с една от продавачките в магазина ,заради което момичето е било уволнено и докато си е събирало багажа е успяло да снима касовите бележки на Олена Зеленска за 1,1 милиона долара похарчени в магазина и след което тези снимки на касовите бележки са пуснати в социалните мрежи.
    А вие стойте на студено и гладни и пращайте още милиони на Наркозеления.

    12:01 19.09.2025

  • 3 Ахаха

    1 0 Отговор
    Тия смешници губят легитимност със всяко заседание

    12:09 19.09.2025