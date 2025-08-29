Новини
Свят »
Германия »
Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната

Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната

29 Август, 2025 12:34 1 122 20

  • иран-
  • германия-
  • техеран

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната и да се въздържат от пътувания до там, за да не се окажат мишена на ответни мерки от страна на Техеран заради ролята на Германия в задействането на механизма за връщането на санкциите на ООН срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс. съобщи БТА.

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите – стъпка, която вероятно ще разпали ново напрежение - два месеца след като Израел и САЩ бомбардираха страната.

"Тъй като иранското правителство многократно заплаши с последици, в този случай не може да бъде изключено, че германските интереси и граждани ще бъдат засегнати от контрамерките на Иран", каза в изявление Министерството на външните работи на Германия.

"В момента германското посолство в Техеран може да осигури само ограничена консулска помощ на място", се предупреждава в изявлението.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф

    23 2 Отговор
    Германия от много санкции я докара до това дередже. Рецесия и банкрут на фирми

    Коментиран от #3

    12:36 29.08.2025

  • 2 демократ

    6 17 Отговор
    Нали уж котайските и руски радари виждали ф-35 що бягате бе плъ хове?

    12:42 29.08.2025

  • 3 Фон дер Миндер

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф":

    Най - накрая европейските градове заприличаха на американските , наркоманите на улицата са повече от асфалта. А иначе нека си играем на санкции и на него либерализъм.... Честно казано, не ги съжалявам

    12:42 29.08.2025

  • 4 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 2 Отговор
    Защо сте забранили коментарите под постовете на ypвата на бойко - Късопейкин ?
    То е ясно, че го активираха дебелаците да прави циркове, докато окрадоха 16,5 млрд. заеми.

    12:50 29.08.2025

  • 5 Злой Карлик :))

    3 7 Отговор
    Няма страшно !!!
    Русия нивга няма да позволи някой да бомбандира най-близкия съюзник. Рoccия Сила......ама маленькая 😁

    12:51 29.08.2025

  • 6 Жалко

    4 3 Отговор
    Псевдо-недемокртаичните терористични РЕЖИМИ в Германия, Англия и Франция са директно подвластни на Сорос. Жалко че Пуслер е тотално бав н0 ра3 виващ.

    12:54 29.08.2025

  • 7 Смешник

    9 2 Отговор
    Какво се заядоха тия фашисти с Иран по добре да си гледат собствената кочина че са затънали в рецесия След бомбардировките на САЩ срещу ядрените обекти на Иран всякакви преговори са приключили

    Коментиран от #9, #18

    12:54 29.08.2025

  • 8 ООН

    9 0 Отговор
    Кога оон ще влезе в западните катуни и ще арестува главите на режимите?

    12:54 29.08.2025

  • 9 Путин ге я

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Аз дадох локацията на Иранското пво на Израел. ахахаха

    Коментиран от #13

    12:55 29.08.2025

  • 10 ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ

    2 9 Отговор
    Иран обвинява Русия в предателство!

    Внимание, до всички русофили, Иран вече не са братушки, а недружественое государство. Плюенето да започне!

    12:56 29.08.2025

  • 11 ПЕХЛИИВАНОВ

    0 1 Отговор
    И много правилна препоръка

    12:57 29.08.2025

  • 12 защо

    5 1 Отговор
    "не може да бъде изключено, че германските интереси и граждани ще бъдат засегнати от контрамерките на Иран"
    Много е важно, пишещите да го запомнят.

    12:57 29.08.2025

  • 13 Аркадий Ротенберг, самбист и друг Путина

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Путин ге я":

    Разбира се, Путин е евреин и ционист и всичките му олигарси и дружки са граждани на Израел, нормално и разбираемо е Путин да подкрепя Израел.

    12:58 29.08.2025

  • 14 Аятолахът

    4 1 Отговор
    Местя Го...

    12:59 29.08.2025

  • 15 Папуц

    9 1 Отговор
    Значи, Иран 35 години спазва препоръките на ООН- една отдавна загубила функции и лигитмност организация- и търпи санкции.Гроси и компания шетаха из всички ядрени обекти на Иран, и въпреки че НЕ намериха незаконни обекти, дадоха координатите на щатите, за да ги бомбандира.
    Сега обаче, западните "ДЕМОКРАТИЧНИ" страни решили, че въпреки всичко, ще наложат санкции!
    Да де, ама светът вече не е еднополюсен - има още две велики сили ,освен САЩ, които "командват парада".
    И тези две велики сили, съвсем скоро заявиха, че такива санкции на Иран вече няма да има- те няма да го позволят.
    Следователно, тези от колицията на желаещите война, си правят вятър на устата, заради собствените си вътрешни проблеми - мигранти, безработица, дрога, джендъри и т.н.
    Но иначе си и вярват де.

    12:59 29.08.2025

  • 16 Не на фашизма

    5 2 Отговор
    "Възраждане" посреща Урсула фон дер Лайен с протест. "Елате, за да ѝ покажем, че не е добре дошла в нашата страна" - фашистите забраниха коментарите, за да не могат гражданите на България да покажат истинската си позиция и отношение към ромската партия на лидера на Максуда.

    13:01 29.08.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    0 6 Отговор
    Американците ще дънят чалмите пак.

    13:02 29.08.2025

  • 18 Умников

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Активирани са от кандидатът за Нобелова награда за мир!
    Мошетат усетиха че са настъпили мотиката, и сега търсят начин да спрат Иран!
    Малко късно, според някои!

    13:04 29.08.2025

  • 19 555

    5 1 Отговор
    Говори се, че войната между Израел и Иран ще започне наново през септември или октомври. Дано не е вярно.

    13:06 29.08.2025

  • 20 Странджа

    1 0 Отговор
    Призовавам всички немски цигани от Столипиново, Шекера, Фалуктета ит т. н. да се заселят в новата си родина - Германия (за постоянно)

    13:33 29.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания