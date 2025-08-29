Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната и да се въздържат от пътувания до там, за да не се окажат мишена на ответни мерки от страна на Техеран заради ролята на Германия в задействането на механизма за връщането на санкциите на ООН срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс. съобщи БТА.
Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите – стъпка, която вероятно ще разпали ново напрежение - два месеца след като Израел и САЩ бомбардираха страната.
"Тъй като иранското правителство многократно заплаши с последици, в този случай не може да бъде изключено, че германските интереси и граждани ще бъдат засегнати от контрамерките на Иран", каза в изявление Министерството на външните работи на Германия.
"В момента германското посолство в Техеран може да осигури само ограничена консулска помощ на място", се предупреждава в изявлението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф
Коментиран от #3
12:36 29.08.2025
2 демократ
12:42 29.08.2025
3 Фон дер Миндер
До коментар #1 от "Оффф":Най - накрая европейските градове заприличаха на американските , наркоманите на улицата са повече от асфалта. А иначе нека си играем на санкции и на него либерализъм.... Честно казано, не ги съжалявам
12:42 29.08.2025
4 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
То е ясно, че го активираха дебелаците да прави циркове, докато окрадоха 16,5 млрд. заеми.
12:50 29.08.2025
5 Злой Карлик :))
Русия нивга няма да позволи някой да бомбандира най-близкия съюзник. Рoccия Сила......ама маленькая 😁
12:51 29.08.2025
6 Жалко
12:54 29.08.2025
7 Смешник
Коментиран от #9, #18
12:54 29.08.2025
8 ООН
12:54 29.08.2025
9 Путин ге я
До коментар #7 от "Смешник":Аз дадох локацията на Иранското пво на Израел. ахахаха
Коментиран от #13
12:55 29.08.2025
10 ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ
Внимание, до всички русофили, Иран вече не са братушки, а недружественое государство. Плюенето да започне!
12:56 29.08.2025
11 ПЕХЛИИВАНОВ
12:57 29.08.2025
12 защо
Много е важно, пишещите да го запомнят.
12:57 29.08.2025
13 Аркадий Ротенберг, самбист и друг Путина
До коментар #9 от "Путин ге я":Разбира се, Путин е евреин и ционист и всичките му олигарси и дружки са граждани на Израел, нормално и разбираемо е Путин да подкрепя Израел.
12:58 29.08.2025
14 Аятолахът
12:59 29.08.2025
15 Папуц
Сега обаче, западните "ДЕМОКРАТИЧНИ" страни решили, че въпреки всичко, ще наложат санкции!
Да де, ама светът вече не е еднополюсен - има още две велики сили ,освен САЩ, които "командват парада".
И тези две велики сили, съвсем скоро заявиха, че такива санкции на Иран вече няма да има- те няма да го позволят.
Следователно, тези от колицията на желаещите война, си правят вятър на устата, заради собствените си вътрешни проблеми - мигранти, безработица, дрога, джендъри и т.н.
Но иначе си и вярват де.
12:59 29.08.2025
16 Не на фашизма
13:01 29.08.2025
17 Данко Харсъзина
13:02 29.08.2025
18 Умников
До коментар #7 от "Смешник":Активирани са от кандидатът за Нобелова награда за мир!
Мошетат усетиха че са настъпили мотиката, и сега търсят начин да спрат Иран!
Малко късно, според някои!
13:04 29.08.2025
19 555
13:06 29.08.2025
20 Странджа
13:33 29.08.2025