Германия призова гражданите си в Иран да напуснат страната и да се въздържат от пътувания до там, за да не се окажат мишена на ответни мерки от страна на Техеран заради ролята на Германия в задействането на механизма за връщането на санкциите на ООН срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс. съобщи БТА.

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите – стъпка, която вероятно ще разпали ново напрежение - два месеца след като Израел и САЩ бомбардираха страната.

"Тъй като иранското правителство многократно заплаши с последици, в този случай не може да бъде изключено, че германските интереси и граждани ще бъдат засегнати от контрамерките на Иран", каза в изявление Министерството на външните работи на Германия.

"В момента германското посолство в Техеран може да осигури само ограничена консулска помощ на място", се предупреждава в изявлението.