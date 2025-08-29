Новини
Кая Калас: Имаме 30 дни за дипломатическо решение на кризата

Кая Калас: Имаме 30 дни за дипломатическо решение на кризата

29 Август, 2025 13:04 1 238 65

Франция, Германия и Великобритания стартираха 30-дневен процес, позволяващ повторно налагане на редица санкции

Кая Калас: Имаме 30 дни за дипломатическо решение на кризата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Западните страни имат 30 дни, за да намерят дипломатическо решение на иранската ядрена криза, заяви днес върховната представителка на ЕС за външните работи Кая Калас, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Влизаме в нова фаза от 30 дни (...), която трябва да използваме, за да намерим дипломатически решения", каза тя преди началото на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген, ден след решението на европейците да задействат механизма за възстановяване на международните санкции срещу Иран в рамките на един месец.

Това искане трябва да бъде разгледано днес от Съвета за сигурност на ООН.

Франция, Германия и Великобритания посочиха вчера в писмо до Съвета за сигурност, че "въз основа на фактически доказателства" смятат, че Иран е в положение на значително неспазване на ангажиментите си по силата на ядреното споразумение от 2015 г. и се позовават на механизма, който стартира 30-дневен процес, позволяващ повторно налагане на редица санкции, чието действие беше спряно преди десет години.

Европейският съюз, който подкрепя споразумението от 2015 г., участва в преговорите между трите страни и Иран, по-конкретно в Женева, където тази седмица се състоя последна среща преди решението, което в крайна сметка беше обявено вчера, отбелязва АФП.


Дания
  • 1 пешо

    49 2 Отговор
    а бе офсъ кво ще решиш ти бе

    Коментиран от #11

    13:05 29.08.2025

  • 2 пешо

    48 2 Отговор
    много е зле когато някой нещастник се помисли че е фактор

    Коментиран от #25

    13:07 29.08.2025

  • 3 На Кая

    39 2 Отговор
    Сладка моя Кая
    Тъй ще те омая
    Че ще ми дадеш докрая
    Да ти го намая

    Коментиран от #7, #9, #18, #19, #21, #43

    13:07 29.08.2025

  • 4 Орк

    35 2 Отговор
    То има ли дипломати в европа?

    13:08 29.08.2025

  • 5 555

    28 3 Отговор
    Говори се, че войната между Израел и Иран ще започне наново през септември или октомври. Дано не е вярно.

    Коментиран от #17, #42

    13:09 29.08.2025

  • 6 хихи

    37 2 Отговор
    Много интресно за какво си мисли докато прави кекс с мъжа си?
    Сигурно пак за Путин!!!

    13:10 29.08.2025

  • 7 пешо

    20 2 Отговор

    До коментар #3 от "На Кая":

    барабар с топките

    13:10 29.08.2025

  • 8 Смешник

    29 3 Отговор
    Тия евро бюрократи начело с тая кукумявка Калас и Урсула изглежда главите не ги слушат Ще налагат санкции на страни като Иран и Русия с доста по добри икономики

    Коментиран от #33

    13:10 29.08.2025

  • 9 Тя опашката голяма

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "На Кая":

    Нека си спазваме редът, знам че опашката е голяма.....
    Всеки иска да го тури.....

    13:11 29.08.2025

  • 10 DW смърди

    29 2 Отговор
    Франция и Великобритания са в предфалитно състояние и поискване на помощ от МВФ за справяне с финансовите кризи, които са надвиснали над тях, а в същото време тръгнали да налагат санкции на трети страни.
    Смях...
    Като останат гладни черните скакалци по гетата ще изядат живи всички министерчета и политичета...

    13:11 29.08.2025

  • 11 Ко стана със срока на

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Тръмпоча?
    Изтече у киреча.

    Коментиран от #16

    13:11 29.08.2025

  • 12 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    10 5 Отговор
    Защо сте забранили коментарите под постовете на ypвата на бойко Късопейкин ?
    То е ясно, че го активираха дебелаците да прави циркове, докато окрадоха 16,5 млрд. заеми.

    Коментиран от #20, #27, #30

    13:11 29.08.2025

  • 13 Югенд

    12 3 Отговор
    40 годишно налагане на санкции, не „повторно“ налагане. Хайл, Калас!

    13:12 29.08.2025

  • 14 Злой Карлик :))

    11 3 Отговор
    Пф...Иран...
    Мислех че пак ще наказват и пердашат Русийката със санкции. Малко остава 👍

    13:13 29.08.2025

  • 15 Сталин

    23 2 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    13:13 29.08.2025

  • 16 пешо

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ко стана със срока на":

    още много срокове ще са в киреча

    13:13 29.08.2025

  • 17 Смешник

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    Израел може този път и да го отнесат Доста е изтощена армията им от постоянните военни действия

    13:13 29.08.2025

  • 18 И аз

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "На Кая":

    и аз. Затварям очите, без да я гледам тази нацистка наследница.

    13:13 29.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Костя

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Има ли смисел да ме коментирате ,то от далеч се вижда ,че съм про100 парче,ама и лакомо

    13:15 29.08.2025

  • 21 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "На Кая":

    С тоя спаруженa чypka не можеш даже да се изходиш без да си напиkaш пантофите, Къде си тръгна ...?

    Коментиран от #32

    13:16 29.08.2025

  • 22 Резонатор

    11 3 Отговор
    Тази ако си удари главата ще звънти като камбана половин час.

    13:16 29.08.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 2 Отговор
    Според ДРЕБНАТА РИБКА ( кая) , явно им остават 30 дни ...
    до ТОТАЛНИЯ ФАЛИТ 🤔❗

    13:17 29.08.2025

  • 24 Надарена кака

    10 2 Отговор
    После се чудите тая постна канарска смумрия мажот и що не я сайдисва ,ами човекът е харесва истинска пълноценна храна и не си пада по Зрънчо !

    13:18 29.08.2025

  • 25 Злой Карлик :))

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    "....много е зле когато някой нещастник се помисли че е фактор..."

    Сущая Правда !!!
    Толкова пъти го казвах и повтарях на Владимир преди сам да се убеди в това. Напоследък гледам го е хванала мълчанката, движухата и Руския мир никви ги няма 😁

    13:18 29.08.2025

  • 26 А ве

    3 7 Отговор
    Костадинов кво каза по въпроса,ще въвежда ли санкции на копейките

    13:19 29.08.2025

  • 27 Тетя Мутрафона

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Заповед на Посолството до курниците с мисири!

    13:19 29.08.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 2 Отговор
    "Кая" е друго име за попче, което е черноморска дънна риба от семейство Попчеви.

    Коментиран от #37, #40

    13:19 29.08.2025

  • 29 Един

    11 2 Отговор
    Безумно глупави нищожество!
    Заема поста само заради хриничната си русофобия!
    С дЕдо нацист какво да очакваш да се роди!

    13:19 29.08.2025

  • 30 Ха ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Страх ги е от Народната любов и реакция!

    13:20 29.08.2025

  • 31 Луми

    6 10 Отговор
    Путин – човекът, който целува Корана с повече страст, отколкото собствената си конституция, който се моли на Ким Чен Ун като на новия си патрон-светец и който така усърдно слугува на Китай, че скоро може да го назначат за официален чайна-боец първа степен. Истински шампион по геополитическо раболепие. Целият му „възход“ е един дълъг провал, прикрит с телевизионна помпозност. На външен вид може да се прави на тигър, но всъщност е заешка глава, която трепери при всеки по-силен вятър. А от толкова години слухтене и страх, ушите му вече кантят от собствените му комплекси.

    Коментиран от #34, #35

    13:21 29.08.2025

  • 32 Пала Марко

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Муци светлината в тунела е от влака идващ насреща ,а чувството че .ереш навътре е пък от моя ..й.Пази очите с предпазни очила ,да не изскочат от орбитите !

    13:21 29.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Бат Сали-Енергото

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "Луми":

    Коте ,ами кат не щеш Свещенния Коран да целуваш,бат Салиевия е винаги насреща .Внимание ,води до пристрастяване !

    Коментиран от #41

    13:23 29.08.2025

  • 35 България сравнена с Русия

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "Луми":

    Това е разликата между Русия и България. В България всички знаем, че Бойко е крадец и боклук и фалшифицира изборите и го псуваме публично. В Русия Путин е герой особено, когато убива хиляди руснаци.

    13:24 29.08.2025

  • 36 Пълен смях

    7 2 Отговор
    За Изрел санкции изолация няма ли?

    Коментиран от #46

    13:24 29.08.2025

  • 37 Не си компетентен

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    По морски въпроси ,те са от семейство попчеви ,но са различни по вкус и вид

    Коментиран от #60

    13:25 29.08.2025

  • 38 Д-р Гълъбова

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Тувинеца Димон":

    Щом харесваш баба Урсулица ,това е диагноза , явно си геронтофил ,да не кажа некрофилл.

    13:25 29.08.2025

  • 39 спартак

    3 1 Отговор
    селската кметица ,умствено мощно изостаналото парче се издига и папка щот слушка - намайкаевпутката да го наврем

    13:26 29.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Злобното Джуджи

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "555":

    "...войната между Израел и Иран ще започне наново през септември..."

    Русия никого, ама никога не би допуснала това !!!
    Тя е сигурен партньор и съюзник. Армения, Сирия, Херсон и Красни Лиман го знаят на гърба си ))

    13:28 29.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Онзи

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Майка ти":

    Абе що не си ...еш наай катта ,да не идвам аз !

    13:29 29.08.2025

  • 45 Нейчев

    2 1 Отговор
    Гаа му и смешниците!

    13:29 29.08.2025

  • 46 Защо за Израел

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Пълен смях":

    а не за агресора палестинците? Израел е нападнатата страна.

    13:29 29.08.2025

  • 47 Ха ХаХа

    3 2 Отговор
    Дреме му на атолаха за срокове на чакънтиите Кая и Лайян

    13:30 29.08.2025

  • 48 пребиха рускоезичния американец Дмитрий

    2 2 Отговор
    В Московска област местни жители пребиха рускоезичния американец Дмитрий N.
    Гражданинът на САЩ, емигрант от 25 години, дошъл от Калифорния, за да се види с приятели, роднини и близки. Такива пътувания Дмитрий извършвал регулярно в течение на последните 10 години. Конфликтът с бившите съотечественици възникнал на почва политически разногласия.
    И така, на празничната трапеза по случай пристигането му в родината потърпевшият започнал да уверява всички, че президентът Владимир Путин е единственият достоен политик на световно равнище, че Русия се възражда и вече не е на колене, а Америка, наопаки, загнива, там до броени дни ще се разрази страховита криза и САЩ ще се разпадне на съставните си части.
    Слушателите били дълбоко несъгласни с Дмитрий, убеждавайки го, че той нищо не разбира, защото отдавна е напуснал родината, лошо се ориентира в днешната политическа ситуация и не е в състояние да прецени съществено влошилите се условия за живот.

    13:31 29.08.2025

  • 49 Леля Дора - класната

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Боже":

    Научи се на правопис бре манн ...гааууу 3то класен,пише се о-бида .Къде ви събира М ммман Галя от кофите в маалите .

    Коментиран от #51

    13:32 29.08.2025

  • 50 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор
    С тези санкции се опитват да уморят Путин от смях.

    13:32 29.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Боже":

    Божието ти е Монголското куче тангра бе азиатски татарино

    Коментиран от #53

    13:34 29.08.2025

  • 53 Боже

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ХаХа":

    България не е била 2000 години монголско.

    Коментиран от #59

    13:35 29.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ленче кремче

    4 1 Отговор
    Злобна лелка от балтийските тигри...

    13:39 29.08.2025

  • 56 Ехааааааа

    1 1 Отговор
    Тия от ес никой вече не ги бръсне за слива , изложиха се и продължават да се излагат !!!!!! Искаха война .....после искат мир ....ама като Русия им наби канчетата .....сега не знаят какво да поискат .....тотално са побъркани !!!!!!!!?

    13:40 29.08.2025

  • 57 Явно, си

    1 0 Отговор
    си го намразил.

    13:41 29.08.2025

  • 58 МАРО .....марооооо

    3 1 Отговор
    Мисирко оскубана и недоеб......@ .......отивай на магистралата фитко проста да си блъскаш кратуната във скута на някои турчин !!!!!

    Коментиран от #64

    13:42 29.08.2025

  • 59 кви 2000 госини? само 250 бе

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Боже":

    Монголското владичество над руските земи продължава приблизително от 1237 година, когато започват редицата монголски нашествия в къснофеодалните руски княжества, до 1480 година, когато е крайно политическо събитие, известно като "Стоянето на река Угра", което бележи края на татаро-монголското иго върху Русия. Така периодът на монголско влияние и васално подчинение продължава около 243 години.

    По време на този период монголците не колонизират директно територии под формата на пълна окупация, а по-скоро упражняват върховна власт, събират данъци и определят князете, които управляват под техен надзор. Властта на Златната Орда постепенно отслабва през XIV и XV век, а Московското княжество успява да консолидира силите си и да предизвика независимост от монголите.

    13:43 29.08.2025

  • 60 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не си компетентен":

    КУ КУ ВИЦА БЕЗ НИК , пак ли кудкудякаш❓
    Можеш да уточниш вкуса и вида , аз не съм споменавал нищо за тях❗

    13:43 29.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хайл Хитлер !

    1 1 Отговор
    Дойчланд!

    Дойчланд!

    Юбер Ал ! -----

    13:45 29.08.2025

  • 63 Хи хи хи

    1 1 Отговор
    Коя е тая калас бе ....и оная фон дер лай....н.... ????

    13:45 29.08.2025

  • 64 Ааааааа не !

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "МАРО .....марооооо":

    Мара иска да натиска копчета на компа все едно отваря дюкяна на някои и му сваля панталоните и даже пуска езиче !!!!

    13:48 29.08.2025

  • 65 МАРО

    0 1 Отговор
    Де ше бягате със редактора ,помажа и целия ви смотан екип когато братушките стъпят на Дунава ?????

    13:52 29.08.2025

