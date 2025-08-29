Кая Калас: Имаме 30 дни за дипломатическо решение на кризата

Западните страни имат 30 дни, за да намерят дипломатическо решение на иранската ядрена криза, заяви днес върховната представителка на ЕС за външните работи Кая Калас, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Влизаме в нова фаза от 30 дни (...), която трябва да използваме, за да намерим дипломатически решения", каза тя преди началото на среща на външните министри от ЕС в Копенхаген, ден след решението на европейците да задействат механизма за възстановяване на международните санкции срещу Иран в рамките на един месец.

Това искане трябва да бъде разгледано днес от Съвета за сигурност на ООН.

Франция, Германия и Великобритания посочиха вчера в писмо до Съвета за сигурност, че "въз основа на фактически доказателства" смятат, че Иран е в положение на значително неспазване на ангажиментите си по силата на ядреното споразумение от 2015 г. и се позовават на механизма, който стартира 30-дневен процес, позволяващ повторно налагане на редица санкции, чието действие беше спряно преди десет години.

Европейският съюз, който подкрепя споразумението от 2015 г., участва в преговорите между трите страни и Иран, по-конкретно в Женева, където тази седмица се състоя последна среща преди решението, което в крайна сметка беше обявено вчера, отбелязва АФП.