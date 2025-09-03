Новини
Иран: Пътят за преговори със САЩ не е затворен

Иран: Пътят за преговори със САЩ не е затворен

3 Септември, 2025 14:38 477 1

Ние наистина се стремим към рационални преговори, обяви Техеран

Иран: Пътят за преговори със САЩ не е затворен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви, че пътят за преговори със Съединените щати не е затворен. Той разкритикува американците, че "само на думи подкрепят преговорите, но не седят на масата за преговори", предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

"Пътят за преговори със САЩ не е затворен. Но американците само на думи подкрепят преговорите и не седят на масата за преговори, а за това несправедливо обвиняват Иран! Ние наистина се стремим към рационални преговори", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".

"Като повдигат нереалистични въпроси като ограниченията за ракетите, те поставят пречки, които правят преговорите невъзможни", добави той.


