Иран: Пътят за преговори със САЩ не е затворен

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани заяви, че пътят за преговори със Съединените щати не е затворен. Той разкритикува американците, че "само на думи подкрепят преговорите, но не седят на масата за преговори", предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

"Пътят за преговори със САЩ не е затворен. Но американците само на думи подкрепят преговорите и не седят на масата за преговори, а за това несправедливо обвиняват Иран! Ние наистина се стремим към рационални преговори", написа Лариджани в социалната мрежа "Екс".

"Като повдигат нереалистични въпроси като ограниченията за ракетите, те поставят пречки, които правят преговорите невъзможни", добави той.