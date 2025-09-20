Доналд Тръмп: На 25 септември ще приема Ердоган в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява на 25 септември да проведе преговори във Вашингтон с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, посветени на търговски въпроси и закупуване на оръжия.

"Ще се радвам да посрещна Ердоган в Белия дом на 25 септември", написа Тръмп в Truth Social.

"Работим с него по редица търговски и военни сделки, включително по мащабна сделка за закупуване на самолети Boeing, по голямо споразумение за изтребители F-16; ще продължим преговорите за изтребители-бомбардировачи F-35, които, както вярваме, ще приключат добре", продължи Тръмп.

Той отбеляза, че винаги е поддържал много добри отношения с Ердоган.

В края на юни американският посланик в Турция Томас Барак предположи, че Анкара и Вашингтон могат до края на 2025 г. да уредят въпроса с изключването на Турция от програмата за производство на F-35, което последва след закупуването от турската страна на руски зенитни ракетни комплекси С-400.

Турция закупи от Русия четири дивизии С-400. На 23 октомври 2019 г. "Рособоронэкспорт" съобщи, че Русия е изпълнила този договор предсрочно, като е доставила на Турция всички елементи на системите С-400, включително ракетите.

В САЩ многократно изразяваха загриженост във връзка с придобиването на С-400 от Турция, тъй като смятаха, че Русия може да използва тези системи за получаване на информация за F-35. Освен това в Пентагона заявиха, че Турция трябва да върне ЗРС С-400 на Русия, ако Анкара иска да получи от САЩ ракетни комплекси Patriot.

В резултат Вашингтон изключи Анкара от програмата за производство на F-35A, след като Турция закупи С-400. САЩ наложиха ограничителни мерки срещу Турция, предвидени в Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA).