Доналд Тръмп: На 25 септември ще приема Ердоган в Белия дом

20 Септември, 2025 08:15 500 5

В САЩ многократно изразяваха загриженост във връзка с придобиването на С-400 от Турция, тъй като смятаха, че Русия може да използва тези системи за получаване на информация за F-35

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява на 25 септември да проведе преговори във Вашингтон с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, посветени на търговски въпроси и закупуване на оръжия.

"Ще се радвам да посрещна Ердоган в Белия дом на 25 септември", написа Тръмп в Truth Social.

"Работим с него по редица търговски и военни сделки, включително по мащабна сделка за закупуване на самолети Boeing, по голямо споразумение за изтребители F-16; ще продължим преговорите за изтребители-бомбардировачи F-35, които, както вярваме, ще приключат добре", продължи Тръмп.

Той отбеляза, че винаги е поддържал много добри отношения с Ердоган.

В края на юни американският посланик в Турция Томас Барак предположи, че Анкара и Вашингтон могат до края на 2025 г. да уредят въпроса с изключването на Турция от програмата за производство на F-35, което последва след закупуването от турската страна на руски зенитни ракетни комплекси С-400.

Турция закупи от Русия четири дивизии С-400. На 23 октомври 2019 г. "Рособоронэкспорт" съобщи, че Русия е изпълнила този договор предсрочно, като е доставила на Турция всички елементи на системите С-400, включително ракетите.

В САЩ многократно изразяваха загриженост във връзка с придобиването на С-400 от Турция, тъй като смятаха, че Русия може да използва тези системи за получаване на информация за F-35. Освен това в Пентагона заявиха, че Турция трябва да върне ЗРС С-400 на Русия, ако Анкара иска да получи от САЩ ракетни комплекси Patriot.

В резултат Вашингтон изключи Анкара от програмата за производство на F-35A, след като Турция закупи С-400. САЩ наложиха ограничителни мерки срещу Турция, предвидени в Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA).


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    МНОГО МЕ ПРИТЕСНЯВА ЧЕ БАЙ ДОНЬО КОЗ-А
    БЪРКА АЛБАНИЯ И АРМЕНИЯ
    .. КАЗА ЧЕ СКЛЮЧИЛ МИР МЕЖДУ АЛБАНИЯ И АЗЕРБЕЙДЖАН НЯКОЛКО ПЪТИ
    ......
    КАТО НИЩО МРЪСНИЯ АРМЕНСКИ ПОМАК
    МОЖЕ ДА ПОИСКА ТРАКИЯ И БАЙ ДОНЬО ДА Я ОБЪРКА С ТРИПОЛИТАНИЯ В ЛИБИЯ

    Коментиран от #3

    08:20 20.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тръмпета каза " аБербайлжан", а не азербайджан

    08:24 20.09.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БАЙ ДОНЬО КАЗА ЧЕ СИ МЕЧТАЕЛ
    ДА СЕ ВЪРНАТ 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК.
    ЖИВОТА ТОГАВА БИЛ МНОГО ХУБАВ
    ......
    И ТЪЖНОТО Е ЧЕ
    И В БЪЛГАРИЯ ТОГАВА ЖИВОТА БЕШЕ МНОГО ХУБАВ
    ... .
    ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА СГРЕШИХМЕ МНОГО ЛОШО В НЕЩО И ВЪРВИМ НАДОЛУ... ОТ АЛЧНОСТ ИЗПУСНАХМЕ САТАНАТА ОТ БУТИЛКАТА

    08:25 20.09.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTT

    0 0 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи

    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“

    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“

    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“

    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    08:39 20.09.2025