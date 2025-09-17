Новини
Защо Чарли Кърк беше убит? Какво се знае за заподозрения:

17 Септември, 2025

Дори ако причините за опита за убийство на Кърк остават неясни, случаят ясно показва, че реалното насилие и механизмите на меме и гейминг културата в днешно време се преплитат

Защо Чарли Кърк беше убит? Какво се знае за заподозрения: - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тайлър Р. бе обвинен за убийството на десния екстремист Чарли Кърк. Прокуратурата в Юта иска смъртна присъда за 22-годишния мъж. Но как стигна дотук и какво е предизвикало радикализацията му?

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк бе обвинен, а прокуратуратурата в САЩ иска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Р.

Той е убил дестния активист, защото се бил "уморил" от неговата "омраза", заяви прокурорът на Юта Джеф Грей. Грей се оповава на текстови съобщения, които заподозреният е изпратил на своята съквaратирантка. "Защо го направих?", цитира Грей съобщението. "Бях се уморил от омразата му. Някои чувства на омраза не могат да бъдат преодолени."

От съдебните документи става ясно, че заподозряният е признал деянието, съобщава АРД. В тях пише, че той е обяснил в бележка, оставена под клавиатурата му, че е планирал убийството на Кърк. След смъртния изстрел е признал деянието чрез текстово съобщение до съквартирантката си, която според властите е транссексуална жена. На въпроса на репортер дали половата идентичност на съквартирантката, която е била и партньорка на Тайлър Р., е имала значение за решението му да извърши покушението, Грей не даде допълнителна информация.

Послания върху патроните на извършителя?

В опит да се установи каква е мотивацията, която стои зад убийството на Чарли Кърк, мнозина се обърнаха към интернет пространството. В платформи като 4chan, Reddit и TikTok Чарли Кърк е бил обект на най-различни подигравки, иронични шеги и дори заплахи с насилие.

Директорът на ФБР Каш Пател и губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщиха още на първата пресконференция, след като Тайлър Р. беше арестуван, че върху куршума, с който Кърк е прострелян, както и върху няколко други, намерени в оръжието, са били изписани определни фрази. Куршумът, убил Кърк, е бил гравиран с фразата "Notices bulge OwO whats this?". Това е интернет шега, популярна от години в определени кръгове. Тя е насочена към т.нар. "Furry" общност - хора, играещи ролеви игри, в които са облечени като антропоморфни животни. Подигравката има и сексуален подтекст. Нищо от това обаче не дава ясна представа нито за живота на Тайлър Р., нито за политическата му принадлежност.

"Меметата са културен код, който е трудно да бъде разбран правилно без контекст. Те са една от най-важните форми на комуникация в интернет", обяснява пред АРД Ян Клас ван Трек, експерт по медии и комуникации. Тези шеги могат да бъдат както безобидни, така и да се използват за политически коментар или дори призиви към насилие и реч на омразата.

Препратки към видеоигри и мемета

На един от другите куршуми е било изписано "Хей, фашист, дръж! ↑ → ↓↓↓". Стрелките са препратка към видеоиграта "Helldivers 2", в която тази комбинация от клавиши задейства възможно най-мощната експлозия. На друг куршум е пишело "O bella ciao, bella ciao, ciao, ciao" - текстът на популярната италианска фолклорна песен, използвана като антифашистки химн, но и добила особено голяма популярност от сериала на Нетфликс "Хартиената къща". Властите твърдят, че на последния открит куршум, е било изписано "if you're reading this you're gay lmao" - от английски буквално "ако четеш това, си гей", lmao е съкращение за laughing my ass off - най-общо казано на български "спуквам се от смях". Фразата се използва онлайн иронично и като провокация.

Ван Трек не се учудва, че стрелецът е оставил подобни препратки - видеоигрите и т.нар. меме култура са част от дигиталния свят от дълги години. "Не е неочаквано, че предполагаемият извършител използва препратки към видеоигра като Helldivers 2", казва експертът.

Среда, в която насилието не е нещо необичайно

Въпросът дали извършителят е действал по идеологически мотиви и затова умишлено е избрал тези конкретни препратки, засега остава без отговор. Сигурно е обаче, че той се е движел в среда, в която насилието, попкултурата и иронията са тясно преплетени. Това е типично за дигиталните пространства, казва Ван Трек пред АРД. Интернет награждава с внимание и популярност острите, бързи и ефективни реакции. "Реалните събития се конкурират с фиктивните за вниманието на хората."

Малко след нападението самият Тайлър Р. се появява в чат групи, където се шегува за случилото се с приятелите си, пише "Ню Йорк Таймс" в свое разследване. В тях той отговаря иронично на това, че полицията издирва извършителя. Когато приятелите му го питат не прилича ли човекът на разпространените снимки на него, той казва, че може да му е "двойник", който се опитва да "го забърка в неприятности". Един потребител в чата, до който "Ню Йорк Таймс" е получил достъп, предлага да го предадат на ФБР за наградата от 100 000 долара. "Само ако и аз получа част от парите", отговаря Тайлър Р.

Видеоигрите ли са виновни за радикализацията на Тайлър Р.?

Дори преди убийството на Чарли Кърк, той многократно е бил обект на обсъждане в интернет - някои само му се подиграваха, други демонстрираха агресия към консервативния активист. Противоречивите му изказвания водеха до конфронтации с него - нещо, което самият Кърк приветстваше и очакваше. Той е иронизиран по най-различни начин, например много популярно е видео, в което по време на дебат за правото на аборт Чарли Кърк обърква ембрион на делфин за човешки.

Според експерта Ван Трек обаче не може да се говори за доказателства за "радикализиране от видеоигри" заради препратката към Helldivers 2. "Въпросът как Тайлър Р. Се е радикализирал и дали това е станало с помощта на видеоигри, в които се използва насилие, напомня за безсмисления дебат дали видеоигрите провокират насилие", смята експертът. Проучванията показват, че макар хората, склонни към насилие, да обичат да играят на насилствени игри, предположението, че самите игри провокират насилие, трябва да бъде категорично отхвърлено.

Дори ако причините за опита за убийство на Кърк остават неясни, случаят ясно показва, че реалното насилие и механизмите на меме и гейминг културата в днешно време се преплитат.


САЩ
Оценка 1.6 от 11 гласа.
  • 1 флип

    23 0 Отговор
    Защото започна да говори против Израел, той сподели, че се страхува от тези хора, оказа се, с основание.

    17:24 17.09.2025

  • 2 си дзън

    3 12 Отговор
    Кърк беше убит от хора на Ванс, който го имаше за конкурент.

    Коментиран от #4, #31

    17:26 17.09.2025

  • 3 как стигна дотук?Дотам четох.

    15 0 Отговор
    Прокуратурата в Юта иска смъртна присъда за 22-годишния мъж. Но как стигна дотук и какво е предизвикало радикализацията му?
    Ами чел е дв ,така е стигнал дотук.Сега ще лежи сума си време и ще чака електрическия стол.По гадно нещо от чакането няма.

    17:32 17.09.2025

  • 4 Цеко

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Според мен Бойко го е поръчал, защото ревнува Тръм, нали са приятели.

    17:32 17.09.2025

  • 5 бай Даньо

    12 0 Отговор
    На Х вървят едни много обезпокоителни видеота , където се вижда двама охранители явно на събитието единия дава сигнали с ръка а другия държи нещо под мишница насочено към Кърк. Когато е прострелян Чарли се вижда че се килва в посока ОТ където уж е дошъл куршума ... което изглеждда като да е стреляно от другата страна където е охранителя. Щефа на ФБР лъже и маже в момента. Съобщенията на телефона на Тайлър са без тайстамп, ДНА "доказателствата" може да са подхвърлени кърпи и отверки . Междуругото шефа на ФБР има за гадже инсталирана една кръшна израелка , документирано работила от мосад ...

    17:42 17.09.2025

  • 6 DW - Пропаганден машинен

    23 2 Отговор
    Dойче Zeлки, колко сте д00лни, колко сте д00лни и как манипулирате! Гаджето му НЕ е трансексуална жена, а трансексуален МЪЖ в "преход" и не го пишете в женски род, а в мъжки! DW вие трябва да бъдете забранени, като чужди агенти, защото свободата на словото няма нищо общо с манипулациите, пропагандата и внушенията, които ни натрапвате ежедневно!!!

    17:43 17.09.2025

  • 7 Тръмп-напред

    10 4 Отговор
    Човекът е застрелян,като куче.Но това е правилно,защото е "десен екстремист".И Тръмп оцеля по чудо от либералфашисткия заговор.Половината либерали в Европарламента,демонстративно не станаха от местата си.Видяхме и разбрахме,какво се готви.

    17:45 17.09.2025

  • 8 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Чарли не беше десен екстремист а нормален мъж с консервативни възгледи.На забавни кадър се вижда как убиецът е от дясната му страна и стреля с пистолет ниско отдолу нагоре към главата

    Коментиран от #18

    17:45 17.09.2025

  • 9 Дойче зеле

    6 1 Отговор
    Излизат нови информации, че вероятно този не е убиецът. Много неща не седят

    17:48 17.09.2025

  • 10 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    Аз ви вярвам на 200%,беше убит сигурно щото беше женен за жена и имаше деца

    17:56 17.09.2025

  • 11 DW пак с гадна пропаганда

    12 1 Отговор
    Набързо сложиха на Чарли етикета "десен екстремист". Сега звучи сякаш жертвата е бил злодей!
    А стрелеца какъв е бил тогава? Жертва с погазени права и накърнени чувства?
    DW горете в ада!

    17:57 17.09.2025

  • 12 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Да си припомним думите му в
    Шоуто на Чарли Кърк.

    - Еврейските спонсори имат много да обясняват. Защото именно еврейските спонсори станаха основният източник на финансиране за радикалната, лява, квазимарксистка политика на отворени граници. Плюс създаването на подобни културни институции и неправителствени организации. Това чудовище е създадено от етнически евреи! И сега, когато са изправени пред това, те казват: „Какво се случи?“ И не говоря само за университети, а и за неправителствени организации, филми, Холивуд и всичко останало. Събудете се! Спрете! И не ме интересува дали ме мразите за това.
    След което става интересно:
    Главният равин на Израел (сефарадски) Дейвид Йосеф изрази най-дълбоките си съболезнования в писмо до семейството на Чарли Кърк по повод смъртта му. Но онлайн коментаторите забелязаха, че на бланката е посочена датата „2 септември“. Което е малко странно, тъй като Чарли Кърк е убит на 10 септември. Те попитаха невронната мрежа Grok. Тя казва, че да, на бланката е посочена датата 2 септември, но самото писмо е публикувано едва на 15-16 септември. Някой сигурно случайно е написал грешна дата на бланката. Случва се на всеки.

    17:58 17.09.2025

  • 13 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Имаше един филм на Б.Голдуейт.God bless America.....

    17:59 17.09.2025

  • 14 Перо

    6 3 Отговор
    Дрън, дрън, дрън… ! Типичен, зомбиран неолиберал, превъртял от видеоигри и трансджендъризъм!

    18:03 17.09.2025

  • 15 Гост

    10 1 Отговор
    Дойче веле не чета. Не са обективни и оставят впечатление у мен като зависима медия. Не ми харесват. Не мисля, че това трябва да бъде журналистиката.

    18:03 17.09.2025

  • 16 Перо

    7 2 Отговор
    Точно БГ унтерменшите от DW определят Чарли Кърк за “десен екстремист”!

    18:06 17.09.2025

  • 17 Ами като тоя

    5 2 Отговор
    Чарли Кърк е бил обект на най-различни подигравки, иронични шеги и дори заплахи с насилие що не си е затварял нацистката човка? Определено по голяма част от посланията му са нацистки и ционистки.

    18:09 17.09.2025

  • 18 бай Даньо

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Викаш чарли нормален !? Само направи врагове леви, крайно десни, ционисти , ЛГБТ, атеисти, интелигенция , холувуд ... съвсем нормален само почти всички го мразят . И много умен както се вижда.

    Коментиран от #20, #28

    18:10 17.09.2025

  • 19 И това какво го интересува

    3 1 Отговор
    Целокупният български народ.

    18:10 17.09.2025

  • 20 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "бай Даньо":

    А пропуснах , черни , латинос, феминисти ...

    Коментиран от #22

    18:11 17.09.2025

  • 21 радикал и радикализиран

    4 1 Отговор
    Определено може да се каже за самият Чарли Кърк който беше убит !

    18:12 17.09.2025

  • 22 бай Даньо

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "бай Даньо":

    А още има борци за регулация на оръжията , екоактивисти ...

    18:14 17.09.2025

  • 23 Аре бре

    1 1 Отговор
    И защо предположението, че самите игри провокират насилие, трябва да бъде категорично отхвърлено?

    18:15 17.09.2025

  • 24 Я само ми кажете

    3 2 Отговор
    В качеството си на какъв точно тоя Чарли Кърк е бил в кампуса ? А може ли пропалестински активист да направи това ? .....

    18:17 17.09.2025

  • 25 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Чарли Кърк не е десен(екстремист) ,но шорошките либерални екскременти от медийната клоака DW-🚾 са до един леви и с обратни резби психично болни екстремисти...

    18:19 17.09.2025

  • 26 Тази тема

    2 2 Отговор
    вече омръзна, особено след като стана ясно, че няма международен украинско - еврейски - соросоиден заговор и световната революция се отменя, както и гражданската война.

    18:22 17.09.2025

  • 27 000

    2 0 Отговор
    Истината е проста - този е жинял с травестит, който е бил засегнат от изказвания на убития по темата за травеститите.

    18:23 17.09.2025

  • 28 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "бай Даньо":

    и всички тези са нормални,а той ненормален?

    18:26 17.09.2025

  • 29 ХиХи

    3 2 Отговор
    А соросоидите не ли са екстремисти? Народния съд първо тех ще беси

    18:30 17.09.2025

  • 30 Хмм

    1 0 Отговор
    искал е да стане известен

    18:31 17.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.