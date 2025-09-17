Защо Чарли Кърк беше убит? Какво се знае за заподозрения:

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тайлър Р. бе обвинен за убийството на десния екстремист Чарли Кърк. Прокуратурата в Юта иска смъртна присъда за 22-годишния мъж. Но как стигна дотук и какво е предизвикало радикализацията му?

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк бе обвинен, а прокуратуратурата в САЩ иска смъртна присъда за 22-годишния Тайлър Р.

Той е убил дестния активист, защото се бил "уморил" от неговата "омраза", заяви прокурорът на Юта Джеф Грей. Грей се оповава на текстови съобщения, които заподозреният е изпратил на своята съквaратирантка. "Защо го направих?", цитира Грей съобщението. "Бях се уморил от омразата му. Някои чувства на омраза не могат да бъдат преодолени."

От съдебните документи става ясно, че заподозряният е признал деянието, съобщава АРД. В тях пише, че той е обяснил в бележка, оставена под клавиатурата му, че е планирал убийството на Кърк. След смъртния изстрел е признал деянието чрез текстово съобщение до съквартирантката си, която според властите е транссексуална жена. На въпроса на репортер дали половата идентичност на съквартирантката, която е била и партньорка на Тайлър Р., е имала значение за решението му да извърши покушението, Грей не даде допълнителна информация.

Послания върху патроните на извършителя?

В опит да се установи каква е мотивацията, която стои зад убийството на Чарли Кърк, мнозина се обърнаха към интернет пространството. В платформи като 4chan, Reddit и TikTok Чарли Кърк е бил обект на най-различни подигравки, иронични шеги и дори заплахи с насилие.

Директорът на ФБР Каш Пател и губернаторът на Юта Спенсър Кокс съобщиха още на първата пресконференция, след като Тайлър Р. беше арестуван, че върху куршума, с който Кърк е прострелян, както и върху няколко други, намерени в оръжието, са били изписани определни фрази. Куршумът, убил Кърк, е бил гравиран с фразата "Notices bulge OwO whats this?". Това е интернет шега, популярна от години в определени кръгове. Тя е насочена към т.нар. "Furry" общност - хора, играещи ролеви игри, в които са облечени като антропоморфни животни. Подигравката има и сексуален подтекст. Нищо от това обаче не дава ясна представа нито за живота на Тайлър Р., нито за политическата му принадлежност.

"Меметата са културен код, който е трудно да бъде разбран правилно без контекст. Те са една от най-важните форми на комуникация в интернет", обяснява пред АРД Ян Клас ван Трек, експерт по медии и комуникации. Тези шеги могат да бъдат както безобидни, така и да се използват за политически коментар или дори призиви към насилие и реч на омразата.

Препратки към видеоигри и мемета

На един от другите куршуми е било изписано "Хей, фашист, дръж! ↑ → ↓↓↓". Стрелките са препратка към видеоиграта "Helldivers 2", в която тази комбинация от клавиши задейства възможно най-мощната експлозия. На друг куршум е пишело "O bella ciao, bella ciao, ciao, ciao" - текстът на популярната италианска фолклорна песен, използвана като антифашистки химн, но и добила особено голяма популярност от сериала на Нетфликс "Хартиената къща". Властите твърдят, че на последния открит куршум, е било изписано "if you're reading this you're gay lmao" - от английски буквално "ако четеш това, си гей", lmao е съкращение за laughing my ass off - най-общо казано на български "спуквам се от смях". Фразата се използва онлайн иронично и като провокация.

Ван Трек не се учудва, че стрелецът е оставил подобни препратки - видеоигрите и т.нар. меме култура са част от дигиталния свят от дълги години. "Не е неочаквано, че предполагаемият извършител използва препратки към видеоигра като Helldivers 2", казва експертът.

Среда, в която насилието не е нещо необичайно

Въпросът дали извършителят е действал по идеологически мотиви и затова умишлено е избрал тези конкретни препратки, засега остава без отговор. Сигурно е обаче, че той се е движел в среда, в която насилието, попкултурата и иронията са тясно преплетени. Това е типично за дигиталните пространства, казва Ван Трек пред АРД. Интернет награждава с внимание и популярност острите, бързи и ефективни реакции. "Реалните събития се конкурират с фиктивните за вниманието на хората."

Малко след нападението самият Тайлър Р. се появява в чат групи, където се шегува за случилото се с приятелите си, пише "Ню Йорк Таймс" в свое разследване. В тях той отговаря иронично на това, че полицията издирва извършителя. Когато приятелите му го питат не прилича ли човекът на разпространените снимки на него, той казва, че може да му е "двойник", който се опитва да "го забърка в неприятности". Един потребител в чата, до който "Ню Йорк Таймс" е получил достъп, предлага да го предадат на ФБР за наградата от 100 000 долара. "Само ако и аз получа част от парите", отговаря Тайлър Р.

Видеоигрите ли са виновни за радикализацията на Тайлър Р.?

Дори преди убийството на Чарли Кърк, той многократно е бил обект на обсъждане в интернет - някои само му се подиграваха, други демонстрираха агресия към консервативния активист. Противоречивите му изказвания водеха до конфронтации с него - нещо, което самият Кърк приветстваше и очакваше. Той е иронизиран по най-различни начин, например много популярно е видео, в което по време на дебат за правото на аборт Чарли Кърк обърква ембрион на делфин за човешки.

Според експерта Ван Трек обаче не може да се говори за доказателства за "радикализиране от видеоигри" заради препратката към Helldivers 2. "Въпросът как Тайлър Р. Се е радикализирал и дали това е станало с помощта на видеоигри, в които се използва насилие, напомня за безсмисления дебат дали видеоигрите провокират насилие", смята експертът. Проучванията показват, че макар хората, склонни към насилие, да обичат да играят на насилствени игри, предположението, че самите игри провокират насилие, трябва да бъде категорично отхвърлено.

Дори ако причините за опита за убийство на Кърк остават неясни, случаят ясно показва, че реалното насилие и механизмите на меме и гейминг културата в днешно време се преплитат.