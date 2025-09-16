Доналд Тръмп: Зеленски и Путин се мразят, но Украйна ще бъде принудена да сключи сделка с Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде принуден да сключи споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава Clash Report, пише Фокус.
"Зеленски и Путин се мразят. Затова ми се струва, че ще трябва да седя с тях в една стая, защото те не могат да бъдат заедно, омразата им е твърде силна“, подчертава той.
Американският лидер заявява също, че европейските страни трябва да спрат да купуват петрол от Русия.
"Те (европейските страни) говорят за това, но трябва да спрат“, подчертава Тръмп.
По-рано Доналд Трамп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна. Както пише Politico, такова изявление демонстрира промяна в позицията му по отношение на Москва.
"Тази седмица загинаха 8000 войници от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече“, подчерта президентът на САЩ.
16 Септември, 2025 21:03 1 208 59
1 🔴🔴🔴🔴🔴
Днес 15:46
Резултати от работата на полската противовъздушна отбрана в Люблинското войводство. Снимка: Rzeczpospolita
пълната версия на уебсайта
Жилищна сграда в Полша е била ударена от ракета, изстреляна от изтребител F-16, а не от руски дрон. Това съобщи днес, 16 септември, вестник „Жечпосполита“, позовавайки се на източници.
Според вестника, прокуратурата крие информация за „неидентифициран летящ обект“, чиито отломки са се разбили в къща във Вирики, Люблинско войводство. А неидентифицираният обект е ракета, изстреляна от изтребител F-16, който е бил използван за опит за сваляне на „руския дрон“.
Коментиран от #14, #15, #26, #36, #40
21:04 16.09.2025
2 СДЕЛКАТА Е ЕДНА..........
21:06 16.09.2025
3 историк
Коментиран от #8, #11
21:07 16.09.2025
4 Путин
ТО буди само съжалиние,
разсипа уКраИна и И преполови населението
заради интересите на англосЪксонските параζити.
Коментиран от #10
21:07 16.09.2025
5 Данко Харсъзина
21:07 16.09.2025
6 Първанов
Коментиран от #28
21:07 16.09.2025
7 си дзън
21:08 16.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Доналд Тръмп
21:08 16.09.2025
10 .......
До коментар #4 от "Путин":Само през август украински дронове удариха над 67 000 руски обекта (нефтени рафинерии и други ключови съоръжения).Най-интересното е, че украинските въоръжени сили🇺🇦 все още държат част от Курска област🇷🇺. Територията е малка, но е от значение. Руснаците не успяват да ги прогонят оттам цяла година.Искаха „Киев за 3 дни“,а получиха Курска област за цяла година.Путин и неговата „Втора армия в света“ не могат да окупират Донецка област вече 12 години! Вариантите са два: или е най-лошият главнокомандващ в човешката история, или просто иска да унижи всички руски мъже за радост на Китай ,където мъжете са мнозинство.
Коментиран от #18, #24
21:09 16.09.2025
11 Шарли Ебдо
До коментар #3 от "историк":И твоите оаканиГащи
21:09 16.09.2025
12 Данко Харсъзина
21:10 16.09.2025
13 А бе
21:10 16.09.2025
14 Анна Мила
До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":Подмокрих се
21:11 16.09.2025
15 Хмм
До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":ето защо нашите взривяват дроновете и не се занимават с глупости, а за сградата местните казали, че е пострадала от буря, то на такова си и прилича, няма следи от взрив, чистичко, никакво опушване, само нападали керемиди и оголени греди.
21:11 16.09.2025
16 Маг
21:11 16.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да ти припомня
До коментар #10 от ".......":Че на третия ден танковете бяха в Киев .
Всичко е политика,
а териториалния термин уКраИна
не го мисли,
уКраИнската баница вече е нарязана 😉
Коментиран от #25
21:12 16.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Добре
Коментиран от #35
21:13 16.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тоа па
Няма са има никаква укра повече...
Сделка? Пълни глупости...
21:13 16.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Другаря Си
До коментар #10 от ".......":Ако неженените китайски мъже се оженят за рускини, Китай ще претопи Русия. Вероятно това е планът на СИ.
21:14 16.09.2025
25 .......
До коментар #18 от "Да ти припомня":помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
Коментиран от #34
21:14 16.09.2025
26 Получи си 64-те рубли, за най-бърза
До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":реакция.
Сега трябва да намериш къде да ги смениш в София, за да може да си купиш пластмасово патронче от 200мл.- Савой Клуб
21:14 16.09.2025
27 Кривоверен алкаш
21:15 16.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тц,тц
21:16 16.09.2025
30 Данко Харсъзина
21:16 16.09.2025
31 Ама те ,, пичелят ,,
21:17 16.09.2025
32 Ддд
21:17 16.09.2025
33 Симо
21:17 16.09.2025
34 Не виждаш ли
До коментар #25 от ".......":Че това не е нормална война ?
Как може три години фронтовата линия
да е променена минимално
и никой да не надделее !
ВСВ за три годити са изминати
хиляди километри в двете посоки
с оная техника по него време.
Коментиран от #39
21:18 16.09.2025
35 Да ,прав сте
До коментар #20 от "Добре":Юредически не е възможно. Путин губи войната,на всеки и с малко ум му е ясно. Путин ще бъде разкъсан на Червения площад от тълпата. Просто тук копейките трябва да не мрънкат, а да се залавят и да работят
21:18 16.09.2025
36 А тоя клоун що не обсъжда че:
До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":има да плаща милиони по дела, за които е осъден, и че го съдят в момента за измами по още 20+дела, няма ли да кажее нещо?
А защо не обсъжда, че след мандата ще е в кауша с много от цветнокожи емигранти, които искат да го любят?
21:19 16.09.2025
37 Е това...
Или вече се изчерпахте...?!
21:19 16.09.2025
38 Спецназ
"Мирен договор се сключва след края на Войната"
Цисерон мисля че го е казал и са го СПАЗВАЛИ!
И са били прави..
Клоуна с белото по нослето от Киев много добре знае че
спре ли войната той е нежилец.
Ако е НЕ Президент няма да изкара нито дълъг,
нито щастлив живот а старини въобще не му светят.
Намесени са дебели пари, баце милиарди украдени от
американците и европейците вкл. от МЕН и ТЕБ,
приятел защото се разоръжихме а сега ще купуваме на
петорни цени задокеански оръжия, нали
както и ако продължи войната де пак има от 1 до 3 години макс...
21:20 16.09.2025
39 .......
До коментар #34 от "Не виждаш ли":сега се хвалите с 2 села. А трябваше да е " Киев за три дни" , нали така?! Един милион жертви за 20% Украйна. 😆😆Едва ли гнома в Кремъл така си е правил разчетите през 2022г.😡😡😡Малка Украйна се оказа голяма лъжица за руската уста .🙂
Коментиран от #50
21:20 16.09.2025
40 Умрех от смех
До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":"Жеч Посполита" навремето беше печатния орган на Полската комунистическа партия ! Вярваме на всичко публикувано там! Както на Работническо дело..
Коментиран от #47
21:21 16.09.2025
41 Тръмпутин
21:21 16.09.2025
42 66655
21:21 16.09.2025
43 Тръмпито
21:23 16.09.2025
44 Първанов
До коментар #28 от "Сус бе":Ама ти се ядоса нещо! Защо беГомно? Толкова ли сиПрост,че и две думи не схващаш. Браво сладур! Виж тъпотата не е грях,просто се живее тъпо,твоят избор
21:23 16.09.2025
45 Тръмп
21:24 16.09.2025
46 Оръжие на Тръмп
21:24 16.09.2025
47 Абе то ДВ беше едно
До коментар #40 от "Умрех от смех":пък стана друго. Обърна резбата.
21:25 16.09.2025
48 Русофил
21:26 16.09.2025
49 Тръмп да дава оръжия
21:26 16.09.2025
50 уКраински гамбит
До коментар #39 от ".......":СВО което започна Русия
по денацификация и демилитаризация
в териториалния термин уКраИна
се превърна в прокси войната
между Русия и НАТЮ, като в момента
ползват КраИна за полигон
както каза ония пеρко Борис ДжонсОн
...до последния уКраИнец 😁
Коментиран от #55
21:26 16.09.2025
51 А Путин
Коментиран от #58
21:27 16.09.2025
52 Ами
Но това не е от голямо значение. Само не знам кой ще го подписва.
Зеленски е с изтекъл мандат, а мераклиите едва ли ще се навият :)
Коментиран от #57
21:27 16.09.2025
53 Готов за бой
21:27 16.09.2025
54 Ба мама му
Коментиран от #56
21:27 16.09.2025
55 Така де
До коментар #50 от "уКраински гамбит":Украйна е полигон за трепане на руснаци от...НАТОВСКО ОРЪЖИЕ.
21:29 16.09.2025
56 То не пише
До коментар #54 от "Ба мама му":За погромите на Путя над руското общество, ти искаш...
21:30 16.09.2025
57 Мъките Путинови
До коментар #52 от "Ами":Са неистови..четири години путинягата са напиня в Украйна....
21:30 16.09.2025
58 А зеля ще е момата
До коментар #51 от "А Путин":Пхахаха.
21:32 16.09.2025
59 Тръмп24
21:32 16.09.2025