Доналд Тръмп: Зеленски и Путин се мразят, но Украйна ще бъде принудена да сключи сделка с Русия
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Зеленски и Путин се мразят, но Украйна ще бъде принудена да сключи сделка с Русия

16 Септември, 2025 21:03 1 208 59

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Американският лидер заявява също, че европейските страни трябва да спрат да купуват петрол от Русия

Доналд Тръмп: Зеленски и Путин се мразят, но Украйна ще бъде принудена да сключи сделка с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде принуден да сключи споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава Clash Report, пише Фокус.

"Зеленски и Путин се мразят. Затова ми се струва, че ще трябва да седя с тях в една стая, защото те не могат да бъдат заедно, омразата им е твърде силна“, подчертава той.

Американският лидер заявява също, че европейските страни трябва да спрат да купуват петрол от Русия.

"Те (европейските страни) говорят за това, но трябва да спрат“, подчертава Тръмп.

По-рано Доналд Трамп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна. Както пише Politico, такова изявление демонстрира промяна в позицията му по отношение на Москва.

"Тази седмица загинаха 8000 войници от двете страни. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече“, подчерта президентът на САЩ.

Още новини от Украйна


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🔴🔴🔴🔴🔴

    24 6 Отговор
    ЖЕЧПОСПОЛИТА: Жилищната ни сграда беше ударена от ракета от F-16, а не от руски дрон
    Днес 15:46
    Резултати от работата на полската противовъздушна отбрана в Люблинското войводство. Снимка: Rzeczpospolita
    пълната версия на уебсайта
    Жилищна сграда в Полша е била ударена от ракета, изстреляна от изтребител F-16, а не от руски дрон. Това съобщи днес, 16 септември, вестник „Жечпосполита“, позовавайки се на източници.
    Според вестника, прокуратурата крие информация за „неидентифициран летящ обект“, чиито отломки са се разбили в къща във Вирики, Люблинско войводство. А неидентифицираният обект е ракета, изстреляна от изтребител F-16, който е бил използван за опит за сваляне на „руския дрон“.

    Коментиран от #14, #15, #26, #36, #40

    21:04 16.09.2025

  • 2 СДЕЛКАТА Е ЕДНА..........

    16 7 Отговор
    ......БЕЛИЯ ЧАРШАВ

    21:06 16.09.2025

  • 3 историк

    19 8 Отговор
    Ако така продължава войната ,от Украйна ще останат само фашистките парцали които носи зеленски !

    Коментиран от #8, #11

    21:07 16.09.2025

  • 4 Путин

    17 10 Отговор
    Кво да му мрази човек на просячето ?!!
    ТО буди само съжалиние,
    разсипа уКраИна и И преполови населението
    заради интересите на англосЪксонските параζити.

    Коментиран от #10

    21:07 16.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    6 11 Отговор
    Щом бай Дончо е казал, така ще стане.

    21:07 16.09.2025

  • 6 Първанов

    13 20 Отговор
    С терористи не се преговаря. Путин е фашист, диктатор на народа си!

    Коментиран от #28

    21:07 16.09.2025

  • 7 си дзън

    9 8 Отговор
    Абе май вече дедо Дончо е само в руските медии.

    21:08 16.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Доналд Тръмп

    9 13 Отговор
    след края на мандата си(ако не и по-рано), ще бъде с кариран костюм, Любен от чернокожи Inmates.....

    21:08 16.09.2025

  • 10 .......

    14 22 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Само през август украински дронове удариха над 67 000 руски обекта (нефтени рафинерии и други ключови съоръжения).Най-интересното е, че украинските въоръжени сили🇺🇦 все още държат част от Курска област🇷🇺. Територията е малка, но е от значение. Руснаците не успяват да ги прогонят оттам цяла година.Искаха „Киев за 3 дни“,а получиха Курска област за цяла година.Путин и неговата „Втора армия в света“ не могат да окупират Донецка област вече 12 години! Вариантите са два: или е най-лошият главнокомандващ в човешката история, или просто иска да унижи всички руски мъже за радост на Китай ,където мъжете са мнозинство.

    Коментиран от #18, #24

    21:09 16.09.2025

  • 11 Шарли Ебдо

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "историк":

    И твоите оаканиГащи

    21:09 16.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    8 9 Отговор
    Сделката ще е, руснаците да оставят на Зеленски тениската и на бай Дончо минерали. Всичко друго ще отмъкнат.

    21:10 16.09.2025

  • 13 А бе

    8 6 Отговор
    Сделка няма да има,именно защото Тръмп си мисли така.Досега нищо казано от него не се получи,освен наложени мита,които също обаче може да се разсъхнат ако не донесат очакваните ползи.

    21:10 16.09.2025

  • 14 Анна Мила

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":

    Подмокрих се

    21:11 16.09.2025

  • 15 Хмм

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":

    ето защо нашите взривяват дроновете и не се занимават с глупости, а за сградата местните казали, че е пострадала от буря, то на такова си и прилича, няма следи от взрив, чистичко, никакво опушване, само нападали керемиди и оголени греди.

    21:11 16.09.2025

  • 16 Маг

    8 5 Отговор
    Когато небето свети в червено ви лъжат че е северно сияние което е нормално на нашите ширини въпреки че и прадядовците ви ако са живи не са го виждали. Та когато започнете да го виждате много често и стане обичайно , бягайте в България , Сърбия и Черна гора ! И гледайте да сте поне на 30 км. навътре от морето. Тук скоро ще видите политическо убийство.

    21:11 16.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да ти припомня

    16 7 Отговор

    До коментар #10 от ".......":

    Че на третия ден танковете бяха в Киев .
    Всичко е политика,
    а териториалния термин уКраИна
    не го мисли,
    уКраИнската баница вече е нарязана 😉

    Коментиран от #25

    21:12 16.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Добре

    5 9 Отговор
    Как сделка с издирван от международния наказателен съд

    Коментиран от #35

    21:13 16.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тоа па

    8 5 Отговор
    Кви сделки бе, продавач на ниви и ливади?
    Няма са има никаква укра повече...
    Сделка? Пълни глупости...

    21:13 16.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Другаря Си

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от ".......":

    Ако неженените китайски мъже се оженят за рускини, Китай ще претопи Русия. Вероятно това е планът на СИ.

    21:14 16.09.2025

  • 25 .......

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "Да ти припомня":

    помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 3г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    Коментиран от #34

    21:14 16.09.2025

  • 26 Получи си 64-те рубли, за най-бърза

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":

    реакция.
    Сега трябва да намериш къде да ги смениш в София, за да може да си купиш пластмасово патронче от 200мл.- Савой Клуб

    21:14 16.09.2025

  • 27 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    ей...добре ли си...

    21:15 16.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тц,тц

    7 1 Отговор
    Не ми харесва думата "принудена"! Оранжевият отново шикалкави спрямо Путин! Изглежда му хареса да използва неговите методи на управление - съди,уволнява,обвинява,само където не е дал заповед за смъртно наказание.Но май и това ще му се наложи да направи след убийството на Кърк.

    21:16 16.09.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Руснаците изпратиха в Полша двадесетина дрона, направени от картон и дърво, без нищо в тях. НАТО успя да свали едва три от тях, като използва ракети струващи по 2 милиона долара едната. И като за капак гръмна една полска къща. Каква ще е сделката? Как мислите?

    21:16 16.09.2025

  • 31 Ама те ,, пичелят ,,

    6 2 Отговор
    Защо така .....

    21:17 16.09.2025

  • 32 Ддд

    5 4 Отговор
    Тръмпи пуска жълто като чуе за диктаторите по света.

    21:17 16.09.2025

  • 33 Симо

    5 1 Отговор
    Какво количество петрол купуват САЩ от Русия? Един въпрос на който не се дава отговор, а трябва. САЩ купуват още ядрено гориво за централите си, алуминий, редко земни метали, диаманти и какво ли още не. Руснаците им ги продават, без да разлайват кучетата. Естествено УСА иска да взема от всичко. Иска и се надява да може. За това са СИ назначили тези евтини номенклатурни марионетки, геь..ве, нарко...ма.ни, за да могат да манипулират мало..умни ците които сме ние. И го правят успешно. Не е луд тоя дето яде баницата.

    21:17 16.09.2025

  • 34 Не виждаш ли

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от ".......":

    Че това не е нормална война ?
    Как може три години фронтовата линия
    да е променена минимално
    и никой да не надделее !
    ВСВ за три годити са изминати
    хиляди километри в двете посоки
    с оная техника по него време.

    Коментиран от #39

    21:18 16.09.2025

  • 35 Да ,прав сте

    7 6 Отговор

    До коментар #20 от "Добре":

    Юредически не е възможно. Путин губи войната,на всеки и с малко ум му е ясно. Путин ще бъде разкъсан на Червения площад от тълпата. Просто тук копейките трябва да не мрънкат, а да се залавят и да работят

    21:18 16.09.2025

  • 36 А тоя клоун що не обсъжда че:

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":

    има да плаща милиони по дела, за които е осъден, и че го съдят в момента за измами по още 20+дела, няма ли да кажее нещо?
    А защо не обсъжда, че след мандата ще е в кауша с много от цветнокожи емигранти, които искат да го любят?

    21:19 16.09.2025

  • 37 Е това...

    3 0 Отговор
    ...колко пъти ще го повтаряте...?!
    Или вече се изчерпахте...?!

    21:19 16.09.2025

  • 38 Спецназ

    4 4 Отговор
    Римляните имат една мъдрост.

    "Мирен договор се сключва след края на Войната"

    Цисерон мисля че го е казал и са го СПАЗВАЛИ!
    И са били прави..

    Клоуна с белото по нослето от Киев много добре знае че
    спре ли войната той е нежилец.

    Ако е НЕ Президент няма да изкара нито дълъг,
    нито щастлив живот а старини въобще не му светят.

    Намесени са дебели пари, баце милиарди украдени от
    американците и европейците вкл. от МЕН и ТЕБ,

    приятел защото се разоръжихме а сега ще купуваме на
    петорни цени задокеански оръжия, нали

    както и ако продължи войната де пак има от 1 до 3 години макс...

    21:20 16.09.2025

  • 39 .......

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Не виждаш ли":

    сега се хвалите с 2 села. А трябваше да е " Киев за три дни" , нали така?! Един милион жертви за 20% Украйна. 😆😆Едва ли гнома в Кремъл така си е правил разчетите през 2022г.😡😡😡Малка Украйна се оказа голяма лъжица за руската уста .🙂

    Коментиран от #50

    21:20 16.09.2025

  • 40 Умрех от смех

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "🔴🔴🔴🔴🔴":

    "Жеч Посполита" навремето беше печатния орган на Полската комунистическа партия ! Вярваме на всичко публикувано там! Както на Работническо дело..

    Коментиран от #47

    21:21 16.09.2025

  • 41 Тръмпутин

    0 0 Отговор
    Тоест,да капитулират !

    21:21 16.09.2025

  • 42 66655

    3 1 Отговор
    Роналд Рейгън характеризира съветските лидери по този начин: „С тези хора трябва да се говорят психиатри, а аз трябва. " Сравнете това с позицията на настоящата американска администрация, която изпраща военните... поставете килим пред канибали.

    21:21 16.09.2025

  • 43 Тръмпито

    1 1 Отговор
    Имам предвид, аз ще я принудя да сключи сделка с Русия

    21:23 16.09.2025

  • 44 Първанов

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сус бе":

    Ама ти се ядоса нещо! Защо беГомно? Толкова ли сиПрост,че и две думи не схващаш. Браво сладур! Виж тъпотата не е грях,просто се живее тъпо,твоят избор

    21:23 16.09.2025

  • 45 Тръмп

    4 0 Отговор
    с всичкия ли е ? 2 милиона,въоръжени,пияни мужици,ако не се бият в Украйна,какво ще правят !

    21:24 16.09.2025

  • 46 Оръжие на Тръмп

    2 0 Отговор
    Трепе руснаци. Путин са ръкува с убиеца на руснаци

    21:24 16.09.2025

  • 47 Абе то ДВ беше едно

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "Умрех от смех":

    пък стана друго. Обърна резбата.

    21:25 16.09.2025

  • 48 Русофил

    2 0 Отговор
    И аз оставам без доходи !

    21:26 16.09.2025

  • 49 Тръмп да дава оръжия

    1 0 Отговор
    На Украйна. Другото е без значение.

    21:26 16.09.2025

  • 50 уКраински гамбит

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от ".......":

    СВО което започна Русия
    по денацификация и демилитаризация
    в териториалния термин уКраИна
    се превърна в прокси войната
    между Русия и НАТЮ, като в момента
    ползват КраИна за полигон
    както каза ония пеρко Борис ДжонсОн
    ...до последния уКраИнец 😁

    Коментиран от #55

    21:26 16.09.2025

  • 51 А Путин

    2 0 Отговор
    ще участва в Ергенът !

    Коментиран от #58

    21:27 16.09.2025

  • 52 Ами

    1 3 Отговор
    Няма да е точно споразумение, по-скоро ще е капитулация.
    Но това не е от голямо значение. Само не знам кой ще го подписва.
    Зеленски е с изтекъл мандат, а мераклиите едва ли ще се навият :)

    Коментиран от #57

    21:27 16.09.2025

  • 53 Готов за бой

    1 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    21:27 16.09.2025

  • 54 Ба мама му

    2 1 Отговор
    Нищо не пишете за погромите на Путин при Купянск, Покровск,Суми...що така бе.....ФАКТИ.

    Коментиран от #56

    21:27 16.09.2025

  • 55 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "уКраински гамбит":

    Украйна е полигон за трепане на руснаци от...НАТОВСКО ОРЪЖИЕ.

    21:29 16.09.2025

  • 56 То не пише

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ба мама му":

    За погромите на Путя над руското общество, ти искаш...

    21:30 16.09.2025

  • 57 Мъките Путинови

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ами":

    Са неистови..четири години путинягата са напиня в Украйна....

    21:30 16.09.2025

  • 58 А зеля ще е момата

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "А Путин":

    Пхахаха.

    21:32 16.09.2025

  • 59 Тръмп24

    0 0 Отговор
    целия мандат ще го разиграват!И митото му няма да се вдигне !

    21:32 16.09.2025