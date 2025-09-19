Турция призова за създаване на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова за създаването на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток, подчертавайки нуждата от приоритизиране на регионалната отбрана наред с икономиката и технологичното сътрудничество, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.
„Турция, най-вече заедно с Египет и Саудитска Арабия, наистина трябва да постави на дневен ред въпроса за съвместната сигурност, наред с въпросите за икономиката, търговските отношения и технологиите“, заяви Фидан вчера в интервю за египетската телевизия „MBC Masr“.
По време на интервюто Фидан изрази оптимизъм относно създаването на единна платформа за сигурност за арабските и ислямските държави, позовавайки се на зрелите структури на националните държави в рамките на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и страните членки на Арабската лига. „Мисля, че това може да се случи. Защото, когато погледнем други примери по света, това е въпрос на политически системи. Става въпрос и за постигане на общ идеал“, коментира Фидан.
Турският външен министър също така подчерта трансформацията на регионалната динамика заради действията на Израел в последните месеци, като отбеляза по-специално скорошната атака срещу Катар. „Атаката срещу Катар промени много неща. По всичко личи, че Израел вече е пресметнал всичките си рискове и е превърнал регионалния експанзионизъм в политика отвъд палестинския въпрос“, отбеляза още Фидан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
22:09 19.09.2025
2 Да,бе
Коментиран от #5, #6
22:10 19.09.2025
3 Сатана Z
22:24 19.09.2025
4 Костадин Костадинов
22:27 19.09.2025
5 ганчо потуранчо
До коментар #2 от "Да,бе":турците ще правят шесто поколение изтребител,то е ясно.Но кажи ти ние кога ще почнем мартеници да правим , защото продължаваме да внасяме китайски мартеници за български обичай
Коментиран от #8
22:30 19.09.2025
6 Да Ма
До коментар #2 от "Да,бе":Най малко може да си го помисли и изявява желание а вие?
22:33 19.09.2025
7 Лумпен
Небойсе много сте..
Ке ги утепате...!
22:33 19.09.2025
8 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "ганчо потуранчо":Слава на Турция и Ердо!
22:34 19.09.2025
9 турция все повече ще пропада
Коментиран от #12
22:35 19.09.2025
10 Мдаааа
Коментиран от #11
22:36 19.09.2025
11 Горки
До коментар #10 от "Мдаааа":Да бъдещият президент на Турция.
Горко ви.
22:38 19.09.2025
12 права си
До коментар #9 от "турция все повече ще пропада":3 000 000 българи избягаха от България......колко процента е това от 9 000 000 българи? Май нещо повече от диктатура има и нас, след като близо половината са решили да избягат
22:47 19.09.2025