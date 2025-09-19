Турция призова за създаване на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова за създаването на обща отбранителна платформа между страните от Близкия изток, подчертавайки нуждата от приоритизиране на регионалната отбрана наред с икономиката и технологичното сътрудничество, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

„Турция, най-вече заедно с Египет и Саудитска Арабия, наистина трябва да постави на дневен ред въпроса за съвместната сигурност, наред с въпросите за икономиката, търговските отношения и технологиите“, заяви Фидан вчера в интервю за египетската телевизия „MBC Masr“.

По време на интервюто Фидан изрази оптимизъм относно създаването на единна платформа за сигурност за арабските и ислямските държави, позовавайки се на зрелите структури на националните държави в рамките на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и страните членки на Арабската лига. „Мисля, че това може да се случи. Защото, когато погледнем други примери по света, това е въпрос на политически системи. Става въпрос и за постигане на общ идеал“, коментира Фидан.

Турският външен министър също така подчерта трансформацията на регионалната динамика заради действията на Израел в последните месеци, като отбеляза по-специално скорошната атака срещу Катар. „Атаката срещу Катар промени много неща. По всичко личи, че Израел вече е пресметнал всичките си рискове и е превърнал регионалния експанзионизъм в политика отвъд палестинския въпрос“, отбеляза още Фидан.