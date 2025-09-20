Новини
ЕС обмисля мерки срещу вноса на руски нефт през петролопровода "Дружба"

20 Септември, 2025 18:14, обновена 20 Септември, 2025 18:19

Москва все още снабдява по него Унгария и Словакия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЕС обмисля търговски мерки, които ще бъдат насочени към вноса на руски петрол, който Унгария и Словакия все още купуват. Bloomberg е съобщил за това от собствени източници, пише Украинформ, цитирана от ФОКУС.

Блокът разглежда въпроса за вноса на руски петрол през петролопровода "Дружба", който доставя петрол за Унгария и Словакия.

Тези планове не се отнасят за предложения за нов пакет от санкции, които ЕС представи в петък. Предложените ограничения включват забрана на руския втечнен газ и първо ще се прилагат за краткосрочни договори шест месеца след влизането в сила, а след това за дългосрочни споразумения от 1 януари 2027 г.

Посланиците към ЕС бяха информирани за предложенията за тези мерки в петък.

За разлика от санкциите, които изискват подкрепата на всички страни-членки, търговските мерки като митата се нуждаят само от подкрепата на повечето столици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Врачански пустиняк

    14 3 Отговор
    А па язе мисла че ми по изгодно да плащам по евтина руска газ и по евтин бензин от руски петрол отколкото еврокофтора да ме прекарва през американските мошеници със цените на горивата,ама нашите политици са женски полови органи и не им пука за нас които ги храниме

    Коментиран от #9

    18:22 20.09.2025

  • 2 Стига вече с тоя

    9 1 Отговор
    Украиноформ.
    Банални, противни и досадни станахте.

    18:23 20.09.2025

  • 3 Фрау фон SS – Урсуланка

    11 2 Отговор
    Я яд, че Унгария и Словакия
    получават по—евтини нефт и газ
    а за изпадналите в рецесия
    Германия, Франция.....
    започва да им идва скъпичко 😁

    18:24 20.09.2025

  • 4 Сандо

    13 3 Отговор
    Ега ти и Съюза,който воюва със собствените си членове в интерес на една изкуствена чужда държава с нацистка и расистка идеология.Отвсякъде в това образование се разнася смрад на демокрация,евроатлантически ценности и цивилизованост!

    18:25 20.09.2025

  • 5 обективен

    5 1 Отговор
    Да не се правят на луди ,защото всички държави от ЕС. купуват нефт и леки горива от Русия , и дори и дестинациите на корабите не си крият !

    18:28 20.09.2025

  • 6 Зелено жадно човече

    3 1 Отговор
    Да, много умно! Зелената енергия на Европа. И ние българите сме в Европа. Като останахме без вода тогава разбрах? Електрическите ни централи са ни произвели зелен екологичен ток? Ама вода за пиене няма. И колко от тази ВЕЦ са държавни и колко частни? И по колко стотинки са купували водата от язовирите? Имаме милиардери, вода, НЕ.

    18:29 20.09.2025

  • 7 Иво

    9 2 Отговор
    ЕС от икономически съюз, стана политически, после военен, а накрая съюз на постоянно заседаващите идиоти!

    18:31 20.09.2025

  • 8 Росен Желязото

    3 2 Отговор
    Това няма отношение към моя хотел с водопад!

    18:33 20.09.2025

  • 10 Дориана

    3 3 Отговор
    Лидерите от Европейския съюз тъпо и упорито поднасят санкции на Русия без да са постигнали никакъв резултат . Как не можаха да разберат, че Русия не може да бъде спряна, чрез санкции. Явно много им се иска на някои европейски лидери да включат собствените си народи във война та и те да се избият.

    18:39 20.09.2025

  • 11 селяк

    0 1 Отговор
    па рашките ка гледам ги е еня :Д ама ефрейте веднага ви рипнаа за сакнциите и меките китки клекнаа както винаги :Д ЕС посмещища

    18:56 20.09.2025

  • 12 Дийпфейк

    0 0 Отговор
    Три години настъпление и все са до Покровск ?

    18:57 20.09.2025

  • 13 Пецо

    0 0 Отговор
    Така де ще го купувате същия от Хамериканците на петорна цена , а те тайничко тайничко ще купуват от Рашите за стотинки :Д

    18:59 20.09.2025

  • 14 Аоо

    0 0 Отговор
    Урса обеща на Тръмп ЕС да купува руски газ и петрол само от Америка.

    19:00 20.09.2025