ЕС обмисля търговски мерки, които ще бъдат насочени към вноса на руски петрол, който Унгария и Словакия все още купуват. Bloomberg е съобщил за това от собствени източници, пише Украинформ, цитирана от ФОКУС.
Блокът разглежда въпроса за вноса на руски петрол през петролопровода "Дружба", който доставя петрол за Унгария и Словакия.
Тези планове не се отнасят за предложения за нов пакет от санкции, които ЕС представи в петък. Предложените ограничения включват забрана на руския втечнен газ и първо ще се прилагат за краткосрочни договори шест месеца след влизането в сила, а след това за дългосрочни споразумения от 1 януари 2027 г.
Посланиците към ЕС бяха информирани за предложенията за тези мерки в петък.
За разлика от санкциите, които изискват подкрепата на всички страни-членки, търговските мерки като митата се нуждаят само от подкрепата на повечето столици.
ЕС обмисля мерки срещу вноса на руски нефт през петролопровода "Дружба"
20 Септември, 2025 18:14, обновена 20 Септември, 2025 18:19 688 14
Москва все още снабдява по него Унгария и Словакия
ЕС обмисля търговски мерки, които ще бъдат насочени към вноса на руски петрол, който Унгария и Словакия все още купуват. Bloomberg е съобщил за това от собствени източници, пише Украинформ, цитирана от ФОКУС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Врачански пустиняк
Коментиран от #9
18:22 20.09.2025
2 Стига вече с тоя
Банални, противни и досадни станахте.
18:23 20.09.2025
3 Фрау фон SS – Урсуланка
получават по—евтини нефт и газ
а за изпадналите в рецесия
Германия, Франция.....
започва да им идва скъпичко 😁
18:24 20.09.2025
4 Сандо
18:25 20.09.2025
5 обективен
18:28 20.09.2025
6 Зелено жадно човече
18:29 20.09.2025
7 Иво
18:31 20.09.2025
8 Росен Желязото
18:33 20.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дориана
18:39 20.09.2025
11 селяк
18:56 20.09.2025
12 Дийпфейк
18:57 20.09.2025
13 Пецо
18:59 20.09.2025
14 Аоо
19:00 20.09.2025