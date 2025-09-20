Новини
Свят »
Великобритания »
Четирима ранени при стрелба в нощен клуб в Бирмингам ВИДЕО

20 Септември, 2025 20:26, обновена 20 Септември, 2025 19:30 588 2

Един от пострадалите е в критично състояние

Четирима ранени при стрелба в нощен клуб в Бирмингам ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В събота, 20 септември, четирима души са били ранени при стрелба в нощен клуб в Бирмингам, съобщава Sky News, цитирана от ФОКУС.

Трима души на възраст между 20 и 30 години са арестувани за стрелбата.

Местните власти обявиха, че един мъж е в болница в критично състояние, докато трима други за с по-леки наранявания.

Заподозрените за стрелбата ще останат в ареста , докато разследването продължава.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Нападателят вероятно е с мюсюлманин.

    20:20 20.09.2025

