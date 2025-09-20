Четирима ранени при стрелба в нощен клуб в Бирмингам ВИДЕО

В събота, 20 септември, четирима души са били ранени при стрелба в нощен клуб в Бирмингам, съобщава Sky News, цитирана от ФОКУС.
Трима души на възраст между 20 и 30 години са арестувани за стрелбата.
Местните власти обявиха, че един мъж е в болница в критично състояние, докато трима други за с по-леки наранявания.
Заподозрените за стрелбата ще останат в ареста , докато разследването продължава.
