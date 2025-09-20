Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и пациенти от психиатрични болници [...], които венецуелските лидери са изпратили насила към САЩ“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки с главни букви: „ИЗВЕДЕТЕ ГИ НЕЗАБАВНО ОТ НАШАТА СТРАНА, в противен случай цената, която ще платите, ще бъде неизмерима“.
Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море, посочва АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
21:27 20.09.2025
2 Не е
21:31 20.09.2025
3 Тази карикатура
Май наистина му има нещо.
Ама защо още нямаме посланник в БГ? Той май ни е отписал вече като държава. И ще бъде прав.
Синът му ние взел мерката, колко пари струваме с тези магнити и крадци.
21:37 20.09.2025
4 Като не махат визите за европейците
Америка е станала велика с европейци за сметка на индианците
ит ис Рейнмен алилуя
Коментиран от #9, #13
21:38 20.09.2025
5 минувач
21:38 20.09.2025
6 Чико
21:38 20.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #16
21:39 20.09.2025
8 Ъъъъъъъъ
И Мадуро си го премести.....Или "си ги премести". Не знам кое е по-прсвилнонв случая?🤔
21:39 20.09.2025
9 Не е това
До коментар #4 от "Като не махат визите за европейците":причината да бъдат заляти от латиноси. По-скоро някои (запознатите са наясно кои) искаха да ги използват като гласоподаватели ((и не само), но не им излезе сметката.
21:42 20.09.2025
10 онзи
21:42 20.09.2025
11 трИТчко
а в ума си е шкурка Р12 (най-много)
21:43 20.09.2025
12 Хипотетично
21:44 20.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ЗОРО
21:52 20.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Всяка реплика и дуплика е
До коментар #7 от "Сталин":Предпоследна
21:54 20.09.2025
17 Вова
21:54 20.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да не съм луд да ходя в САЩ
До коментар #13 от "демократ":Ще замина в Раша
Милош Форман взе Оскар за
Полет над кукувиче гнездо
Тия приемат психари да си пробват новите лекарства
21:59 20.09.2025
20 Мъдуро
21:59 20.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Атина Палада
22:04 20.09.2025
23 Ъъъъъъъъъ
Очаква се доларът да падне рязко, ако споразуменията на Тръмп с Китай се окажат толкова формални, колкото срещата му с Путин в Аляска . За това предупреждават известни световни икономисти.
Според икономистите, световните пазари вече са наясно с перспективата за многополюсен свят. Намерението на основните играчи да намалят рисковете за себе си, които са възможни в резултат на бъдещия спад на долара, е предизвикало верижна реакция. Тоест, процесът, който може да доведе до падането на долара, вече е стартиран. Могат да се разграничат два признака, които показват криза на американската валута в близко бъдеще:
1. Обикновено валутният курс на долара се колебае циклично . Например, спадът се наблюдаваше през 1990-94 г. След това се повтори след кризата от 2008 г. Американската валута падаше до 2014 г. Тоест, нов цикъл, с продължителност 10-12 години, може да се случи съвсем скоро.
2. Централните банки по света са формирали активи под формата на злато в своите резерви , чиято стойност вече съвпада с портфолиото от американски държавни облигации (Treasury Bonds), които притежават. Това означава, че(извън САЩ) те разбират, че доларът скоро ще падне и хеджират рисковете: тоест, слагат яйцата си в различни кошници. Проблемът е, че държавните облигации са изключително важни за бюджета на САЩ. Те покриват огромния национален дълг на Америка.
Това е, което тл
Коментиран от #24
22:13 20.09.2025
24 Хипотетично
До коментар #23 от "Ъъъъъъъъъ":Обезценен щатски долар, 1.обезценява правителствения доларов дълг, 2.поевтинява стоките и така стимулира износа им.
22:18 20.09.2025