Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена

Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена

20 Септември, 2025 22:22, обновена 20 Септември, 2025 21:25

Това ще стане, ако страната не приеме обратно затворници и психично болни

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес Венецуела, че ще плати "неизмерима" цена, ако не приеме "затворници и пациенти от психиатрични болници", които по думите му, са били "изпратени" към САЩ от тази страна, с която Вашингтон нагнетява напрежението от няколко седмици, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и пациенти от психиатрични болници [...], които венецуелските лидери са изпратили насила към САЩ“, написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл", добавяйки с главни букви: „ИЗВЕДЕТЕ ГИ НЕЗАБАВНО ОТ НАШАТА СТРАНА, в противен случай цената, която ще платите, ще бъде неизмерима“.

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море, посочва АФП.


Венецуела
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европеец

    20 1 Отговор
    Бай Дончо как хубаво си е отворил устата...... За пореден път краварите се доказват като световен терорист номер 1.....

    21:27 20.09.2025

  • 2 Не е

    14 1 Отговор
    добре човекът на снимката и му личи.

    21:31 20.09.2025

  • 3 Тази карикатура

    10 1 Отговор
    С утенца, като кокошо дупенце сега пък Венецуела ли застъпи?
    Май наистина му има нещо.
    Ама защо още нямаме посланник в БГ? Той май ни е отписал вече като държава. И ще бъде прав.
    Синът му ние взел мерката, колко пари струваме с тези магнити и крадци.

    21:37 20.09.2025

  • 4 Като не махат визите за европейците

    4 4 Отговор
    Ще бъдат заляти от латиноси
    Америка е станала велика с европейци за сметка на индианците
    ит ис Рейнмен алилуя

    Коментиран от #9, #13

    21:38 20.09.2025

  • 5 минувач

    5 1 Отговор
    Миротворецът Тръмп ..........

    21:38 20.09.2025

  • 6 Чико

    9 0 Отговор
    Доню Рижия е по-зле от Бай Дън.

    21:38 20.09.2025

  • 7 Сталин

    12 2 Отговор
    Бай Дъмп ционистки клоун,днес не знае какво е казал вчера

    Коментиран от #16

    21:39 20.09.2025

  • 8 Ъъъъъъъъ

    7 1 Отговор
    "....в противен случай цената, която ще платите, ще бъде неизмерима“.

    И Мадуро си го премести.....Или "си ги премести". Не знам кое е по-прсвилнонв случая?🤔

    21:39 20.09.2025

  • 9 Не е това

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Като не махат визите за европейците":

    причината да бъдат заляти от латиноси. По-скоро някои (запознатите са наясно кои) искаха да ги използват като гласоподаватели ((и не само), но не им излезе сметката.

    21:42 20.09.2025

  • 10 онзи

    3 0 Отговор
    Тоя на моменти много прилича на бай ви Дън , само дето се ежи повече от него .

    21:42 20.09.2025

  • 11 трИТчко

    4 0 Отговор
    Тръмп в лицето е като шкурка Р60 (най-много)
    а в ума си е шкурка Р12 (най-много)

    21:43 20.09.2025

  • 12 Хипотетично

    5 0 Отговор
    За проблем с психари от Венецуела в САЩ "гледам и не вярвам на ушите си".

    21:44 20.09.2025

  • 14 ЗОРО

    6 1 Отговор
    Да му се даде Нобелова награда за мир на този за геноцида в Г а з а! Извратен свят!

    21:52 20.09.2025

  • 16 Всяка реплика и дуплика е

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Предпоследна

    21:54 20.09.2025

  • 17 Вова

    0 1 Отговор
    У Тръмп се сдоби с двойник !

    21:54 20.09.2025

  • 19 Да не съм луд да ходя в САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    Ще замина в Раша
    Милош Форман взе Оскар за
    Полет над кукувиче гнездо
    Тия приемат психари да си пробват новите лекарства

    21:59 20.09.2025

  • 20 Мъдуро

    1 0 Отговор
    Тръмп да внимава!Една стъпка на криво и Путин ще го смени !

    21:59 20.09.2025

  • 22 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Тръмп е пич:)Разсмива ме много...Да изпратят пациентите от психиатричните клиники в САЩ ха ха ха Ако е така,Венецуела да си ги прибира обратно.На Тръмп луди не му трябват .Малко ли са лудите в САЩ,ами да му карат още такива от чужбина ..

    22:04 20.09.2025

  • 23 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Икономистите предупреждават: доларът ще падне, защото Тръмп не може да постигне споразумение с Китай

    Очаква се доларът да падне рязко, ако споразуменията на Тръмп с Китай се окажат толкова формални, колкото срещата му с Путин в Аляска . За това предупреждават известни световни икономисти.

    Според икономистите, световните пазари вече са наясно с перспективата за многополюсен свят. Намерението на основните играчи да намалят рисковете за себе си, които са възможни в резултат на бъдещия спад на долара, е предизвикало верижна реакция. Тоест, процесът, който може да доведе до падането на долара, вече е стартиран. Могат да се разграничат два признака, които показват криза на американската валута в близко бъдеще:

    1. Обикновено валутният курс на долара се колебае циклично . Например, спадът се наблюдаваше през 1990-94 г. След това се повтори след кризата от 2008 г. Американската валута падаше до 2014 г. Тоест, нов цикъл, с продължителност 10-12 години, може да се случи съвсем скоро.
    2. Централните банки по света са формирали активи под формата на злато в своите резерви , чиято стойност вече съвпада с портфолиото от американски държавни облигации (Treasury Bonds), които притежават. Това означава, че(извън САЩ) те разбират, че доларът скоро ще падне и хеджират рисковете: тоест, слагат яйцата си в различни кошници. Проблемът е, че държавните облигации са изключително важни за бюджета на САЩ. Те покриват огромния национален дълг на Америка.
    Това е, което тл

    Коментиран от #24

    22:13 20.09.2025

  • 24 Хипотетично

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъъ":

    Обезценен щатски долар, 1.обезценява правителствения доларов дълг, 2.поевтинява стоките и така стимулира износа им.

    22:18 20.09.2025