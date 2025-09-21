Новини
Тръмп заплаши талибаните с "лоши неща", иска си военновъздушната база "Баграм" в Афганистан ВИДЕО

21 Септември, 2025 05:45, обновена 21 Септември, 2025 04:51 403 3

Обектът беше използван от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г.

Тръмп заплаши талибаните с "лоши неща", иска си военновъздушната база "Баграм" в Афганистан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Афганистан, че ако не върне на американската армия контрола върху военновъздушната база "Баграм", "ще се случат лоши неща", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако Афганистан не върне обратно военновъздушната база "Баграм" на тези, които са я построили – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Президентът републиканец в четвъртък заяви, че Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г. Вчера Тръмп заяви пред журналисти, че е говорил по този въпрос с афганистански представители.

Американската армия се изтегли от Афганистан през 2021 г., след което "Баграм" беше превзет от талибаните.

Официални лица от Афганистан възразиха срещу евентуалното подновяване на американското военно присъствие в страната. "Афганистан и САЩ трябва да си взаимодействат…. Без САЩ да поддържат каквото и да е военно присъствие в която и да е било част на Афганистан", написа в четвъртък в социалната мрежа "Екс" Закир Джалал, служител на външното министерство в Кабул.


САЩ
  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    А МЕЧКАТА ТИГЪРА И СЛОНА КВО КАЗАХА
    ПО ВЪПРОСА ?
    ЧЕ СЕГА ВЕЧЕ ИМА И ВОЕНЕН СЪЮЗ МЕЖДУ САУДИТСКА АРАБИЯ И ПАКИСТАН - ФАКТИЧЕСКИ
    ПАКИСТАНСКОТО ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ЩЕ ПАЗИ САУДИТИТЕ, А ТЕ ВМЕСТО ДА КУПУВАТ АМЕРИКАНСКИ ДЦК С ПЕТРОДОЛАРИ ЩЕ ИНВЕСТИРАТ В РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ :)

    Коментиран от #2

    04:56 21.09.2025

  • 2 Елементарно Уотсън

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Дончо няма да пита мишките...

    Коментиран от #3

    05:07 21.09.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън":

    ОСВЕН ДА ТЕ ВЗЕМЕ ДОБРОВОЛЕЦ В АРМИЯТА НА САЩ ЗА АФГАНИСТАН
    ..... ЧЕ ТЯ АРМИЯТА СЕГА Е ЗАЕТА С ИМИГРАНТИТЕ И ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В САЩ :)

    05:11 21.09.2025