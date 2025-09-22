Водно бедствие в Каталуня! Река отнесе автомобил, има загинал и изчезнал

Един човек загина, а спътникът му се издирва, след като автомобилът им е бил отнесен от река в Каталуния, предаде БНР.
Силни дъждове предизвикаха евакуации и отменени полети на летището в Барселона.
Пожарникари са открили тялото на загиналия след сигнал, че водата е отнесла превозно средство с двама души вътре в община Сант Кинти де Медиона, в провинция Барселона. Колата е открита, но другият човек, обявен за изчезнал не е бил вътре. 19 екипа продължават да претърсват района.
Проливните дъждове са предизвикали и свлачище в планината Монсерат. Това е наложило евакуацията на 27 души от фуникуляр. Пожарникари са спасили други 30 туристи, тръгнали на поход в природния парк.
Лошото време е предизвикало и отмяната на полети от и до летището в Барселона. Стотици пътници са останали блокирани в терминалите и не са успели да се качат на самолетите.
Натрупани са и много часове закъснения на полети.
Проливните дъждове усложниха и движението по каталунските пътища. На магистрала AP-7 се образуваха километрични задръствания, други пътища бяха частично затворени заради опасните метеорологични условия.
