Водно бедствие в Каталуня! Река отнесе автомобил, има загинал и изчезнал

22 Септември, 2025 04:13, обновена 22 Септември, 2025 04:15 330 0

Силни дъждове предизвикаха евакуации и отменени полети на летището в Барселона

Водно бедствие в Каталуня! Река отнесе автомобил, има загинал и изчезнал - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Един човек загина, а спътникът му се издирва, след като автомобилът им е бил отнесен от река в Каталуния, предаде БНР.

Силни дъждове предизвикаха евакуации и отменени полети на летището в Барселона.

Пожарникари са открили тялото на загиналия след сигнал, че водата е отнесла превозно средство с двама души вътре в община Сант Кинти де Медиона, в провинция Барселона. Колата е открита, но другият човек, обявен за изчезнал не е бил вътре. 19 екипа продължават да претърсват района.

Проливните дъждове са предизвикали и свлачище в планината Монсерат. Това е наложило евакуацията на 27 души от фуникуляр. Пожарникари са спасили други 30 туристи, тръгнали на поход в природния парк.

Лошото време е предизвикало и отмяната на полети от и до летището в Барселона. Стотици пътници са останали блокирани в терминалите и не са успели да се качат на самолетите.

Натрупани са и много часове закъснения на полети.

Проливните дъждове усложниха и движението по каталунските пътища. На магистрала AP-7 се образуваха километрични задръствания, други пътища бяха частично затворени заради опасните метеорологични условия.


Испания
