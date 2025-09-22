Новини
Тръмп: Чарли не мразеше опонентите си за разлика от мен; Вдовицата на Кърк: Прощавам на убиеца ВИДЕО

22 Септември, 2025 05:17, обновена 22 Септември, 2025 05:35 1 117 19

60 хиляди изпратиха убития активист на препълнен стадион в Аризона

Тръмп: Чарли не мразеше опонентите си за разлика от мен; Вдовицата на Кърк: Прощавам на убиеца ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп почете паметта на Чарли Кърк, определяйки като "гигант на своето поколение" политическия активист, убит на 10 септември, по време на церемония в чест на тази фигура на американската десница на препълнения стадион „Стейт Фарм“ в Глендейл, Аризона, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

"Преди по-малко от две седмици нашата страна загуби един от най-великите умове на нашето време, гигант на своето поколение и преди всичко съпруг, баща, син, християнин и отдаден патриот", заяви американският президент пред повече от 60 000 души близо до Финикс, в югозападната част на страната.

"Сега той е мъченик за свободата на Америка", подчерта Тръмп в речта си. "Знам, че говоря от името на всички тук днес, когато казвам, че никой от нас никога няма да забрави Чарли. И историята също няма да го забрави. Той беше мисионер с благородна и велика цел. Не мрази опонентите си и искаше най-доброто за тях. Не бях съгласен с Чарли по този въпрос. Мразя опонентите си и не им желая най-доброто“, каза американският лидер.

Тръмп добави, че Кърк се интересува от „убеждаването на всички в добри, правилни и истински идеи и принципи“.

Много високопоставени служители на американската администрация присъстваха на погребението на Кърк, заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, включително секретарят на Пентагона Пийт Хегсет, държавният секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио, директорът на националното разузнаване Тулси Габард, секретарят на здравеопазването и социалните услуги Робърт Кенеди-младши, началникът на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс и нейният заместник Стивън Милър.

Ерика Кърк, вдовицата на консервативния активист Чарли Кърк, който беше убит при опит за покушение, каза, че прощава на заподозрения за убийството на съпруга й.

„Прощавам му, защото Христос прости. И това би направил Чарли. Отговорът на омразата не е омраза“, каза тя.

"Съпругът ми Чарли искаше да спаси младите мъже, като този, който отне живота му".

"За Чарли ще запомним, че е по-добре да стоим на краката си и да защитаваме САЩ и истината, отколкото да умрем на колене", каза вицепрезидентът Ванс.

"Приятели, за Чарли трябва да запомним, че той е герой за Съединените американски щати. И той е мъченик за християнската вяра."

31-годишният Чарли Кърк беше убит на 10 септември с изстрел във врата, докато водеше дебат в университетски кампус в Юта, в западната част на страната, трагедия, която засили дълбокото политическо разделение в САЩ.

Кърк използваше милионите си последователи в социалните мрежи и изявите си в университетите, за да защитава Доналд Тръмп и да разпространява националистическите, християнски и традиционалистки идеи сред младежта.

Предполагаемият му убиец, 22-годишният Тайлър Робинсън, обяснил действието си пред близките си с "омразата", която според него разпространявал инфлуенсърът, разкриха местните власти.

Властите в Юта поискаха смъртно наказание за извършителя. Той е обвинен в седем престъпления, сред които и убийство, "за умишлено или съзнателно причиняване на смъртта на Чарли Кърк при обстоятелства, които са довели до голям риск от смърт за други хора", според местния прокурор.

Погребението на Кирк, на когото Тръмп приписва ключова роля в победата си на изборите през 2024 г., привлече десетки хиляди скърбящи, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс, други висши държавни служители и млади консерватори, повлияни от 31-годишния бунтовник.

Говорилите на паметното събитие подчертаха дълбоката вяра на Кирк и силното му убеждение, че младите консерватори трябва да се женят, да създават семейства и да предават своите ценности, за да продължат да изграждат своето движение. Те също така многократно повтаряха на консервативните активисти, понякога в конфронтационен тон, че най-добрият начин да почетат Кирк е да удвоят усилията си в мисията му да премести американската политика по-надясно.

"Мислехте, че можете да убиете Чарли Кирк? Вие го направихте безсмъртен", каза заместник-началникът на канцеларията на Белия дом Стивън Милър, цитиран от АП. "Нямате представа какъв дракон сте събудили, нямате представа колко решени сме да спасим тази цивилизация, да спасим Запада, да спасим тази република."


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стефан

    2 9 Отговор
    Фашиста умря като заклано пра се

    04:53 22.09.2025

  • 2 Жоро

    5 2 Отговор
    Левите психари незнаят какво направиха. Демонкратите няма да видят власт поне 20 години.

    05:02 22.09.2025

  • 3 Пламен

    3 5 Отговор
    Събрали се десетки хиляди на стадиона. А на останалите десетки милиони не им пука.
    На всичкото отгоре всички консерватори ( в това число и роднините на убиеца) , притежават средно по 10-15 оръжия на човек. . И когато се загатне, за по -добър контрол над тях, квичат като прасета.
    Както се казва : “ С техните камъни , по техните глави ! “.

    Коментиран от #9, #18

    05:21 22.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Значи

    2 0 Отговор
    няма да лежи ?

    05:48 22.09.2025

  • 6 Жоро

    4 2 Отговор
    Медиите пак лъжат. Тръмп не използва думата мразя. Медиите са враг на народа.

    Коментиран от #8

    05:48 22.09.2025

  • 7 Робин

    3 0 Отговор
    В древността, някъде по света,са помилвали убиеца,ако се ожени за вдовицата !

    05:50 22.09.2025

  • 8 Естествено

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    От къде да знае български ?

    05:51 22.09.2025

  • 9 Жоро

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Ти интернет имаш ли? Десетки милиони тъгуват по цял свят. И се кълнат да унищожат психари,като тебе.

    05:51 22.09.2025

  • 10 Значи тя го е поръчала!?

    1 0 Отговор
    "Вдовицата на Кърк: Прощавам на убиеца ВИДЕО" - без коментар!?

    05:51 22.09.2025

  • 11 Фанатици

    0 1 Отговор
    Сър !

    05:53 22.09.2025

  • 12 Застраховател

    1 0 Отговор
    Вдовицата,каква застраховка получава ?

    05:55 22.09.2025

  • 13 Професор

    3 2 Отговор
    Ганев, защо пропусна да споделиш, че убиецът живял на квартира с мъж транс? Или, обичаш истината, но не чак дотам?

    06:01 22.09.2025

  • 14 Професор

    5 2 Отговор
    Ганев, гледах церемонията и митинга на живо. Работя в САЩ и знам английски перфектно. Тръмп каза, буквално "Чарли харесваше опонентите си, аз -- не". Виж какво заглавие си сложил на статията си. А сега, ако обичаш, обясни на аудиторията защо. Сигурен съм, че някой те е накарал да го направиш. Помисли -- струва ли си да работиш за медия, която те кара да лъжеш? Хайде, за транс-връзката на убиеца не си написал -- да кажем, пропуснал си. Случва се, въпреки че добрите журналисти не би трябвало да пропускат подобни важни детайли. Но да преиначаваш думите на президента Тръмп? Защо бе, Ганев?

    06:11 22.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    П-ТЕ се осветиха с това убийство. Вече всички ПЕ-ЛИ са под знаменател,освен извратеняци, но и войнстващи такива. Настават нови времена -светът започва да разграничава либерал от АМБРИАЖ

    06:24 22.09.2025

  • 17 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Тръмп е мръ с ник и фашист. Според мен ще има гражданска война във ФАЩ!

    06:25 22.09.2025

  • 18 Кооо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Така ли мислиш грешнико?Аз съм Чарли Кърк и като мен са милиони.80% от българите са Чарли Кърк също.Вие сте малко и много объркани и вашето съществуване е безсмислено.Покайте се пред бога и молете за прошка

    06:26 22.09.2025

  • 19 Чух за него, когато го убиха

    0 1 Отговор
    Умря от това, което одобряваше, като Тръмп-притежаваното на оръжие.Отношението на Христос, наличан още княза на мира към оръжията е еднозначно и неодобрително.Все едно да казваш, че прелюбодейството е грях и същевлеменно да си за публичните домове.

    06:26 22.09.2025