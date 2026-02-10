Руска атака нанесе сериозни щети на енергиен обект в Одеска област

Руска атака е повредила енергиен обект в Одеска област в Южна Украйна, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Според енергийната компания ДТЕК щетите по съоръжението са значителни. „Щетите са обширни. Ремонтите ще отнемат много време, за да се възстанови работоспособността на оборудването“, посочиха от компанията.

По-рано областният управител Олег Кипер заяви, че вследствие на атаката някои населени места в региона са останали частично без електрозахранване. „През нощта врагът предприе поредна цинична атака срещу енергийната инфраструктура на Одеска област“, написа той в Telegram.

Кипер уточни, че обектите от критичната инфраструктура в момента работят с генератори и се извършват дейности по възстановяване на електрозахранването.

От октомври насам Москва засили ударите си срещу украинската електропреносна мрежа и друга енергийна инфраструктура, което остави милиони хора без ток и отопление при минусови температури.

Град Одеса и областта редовно са обект на подобни атаки.