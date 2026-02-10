Германия подготвя мащабни договори за дронове камикадзе

Договорите за дронове камикадзе, които могат да се реят над потенциална зона на удар, преди да бъдат насочени към конкретни цели, са част от по-широка рамкова сделка на стойност 4,3 милиарда евро, предава News.bg.

Очаква се тези договори да получат одобрение от бюджетната комисия на долната камара на парламента.

Първоначално безпилотните системи ще бъдат използвани за поддръжка на 45-а танкова бригада на Германия, разположена на територията на Литва.

Споразуменията с двете компании са със срок от седем години, като се планира първата доставка да бъде осъществена до началото на 2027 г.