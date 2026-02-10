Новини
Германия подготвя мащабни договори за дронове камикадзе

10 Февруари, 2026 11:55, обновена 10 Февруари, 2026 12:03 813 13

  • германия-
  • дронове-
  • камикадзе-
  • договори

Безпилотниците са част от рамкова сделка за 4,3 млрд. евро и ще подпомагат германски сили в Литва

Германия подготвя мащабни договори за дронове камикадзе - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Договорите за дронове камикадзе, които могат да се реят над потенциална зона на удар, преди да бъдат насочени към конкретни цели, са част от по-широка рамкова сделка на стойност 4,3 милиарда евро, предава News.bg.

Очаква се тези договори да получат одобрение от бюджетната комисия на долната камара на парламента.

Първоначално безпилотните системи ще бъдат използвани за поддръжка на 45-а танкова бригада на Германия, разположена на територията на Литва.

Споразуменията с двете компании са със срок от седем години, като се планира първата доставка да бъде осъществена до началото на 2027 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бомбаж

    4 2 Отговор
    А в бг кога ще отворят новия завод за компот?

    Коментиран от #5

    11:59 10.02.2026

  • 2 Пич

    4 3 Отговор
    Хахаха.....и на кой ще възложат производството?! На китайците...???!!!

    12:01 10.02.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 5 Отговор
    Последните няколко пъти, когато Германия произвеждаше оръжие, нещата не тръгнаха никак на добре, най-вече за Германия!

    Тия дронове не се ядат... а да ги подаряваш на укронацитата не е точно устойчиво бизнес решение!
    МНОГО ГЛАД ВИ ЧАКА ДОКАТО ВИ СЕ ИЗБИЕ ГЛУПОСТТА ОТ ГЛАВАТА!

    Коментиран от #7

    12:01 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ....

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бомбаж":

    Ако се осъществи, ще е много добре за нас. Печалбите са големи.

    12:11 10.02.2026

  • 6 БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД ЮБЕР АЛЛЕС ..

    3 2 Отговор
    Дръвения монголски КЕН еф... уйде

    12:15 10.02.2026

  • 7 Беги преди по соля

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Оная Пияната ше раздава прокиснал борш, скъсаняко.

    12:18 10.02.2026

  • 8 Втората световна

    4 2 Отговор
    Ако не бяха САЩ, Англия и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, сега Маскалия щеше да бъде зад Урал!

    Коментиран от #10

    12:25 10.02.2026

  • 9 ...

    2 1 Отговор
    Кажете фирмата да знаем къде да купуваме Акции.
    С Райн метал съм на 300% печалба, с Елбир на 17%, Leonardo 11%

    Коментиран от #12, #13

    12:34 10.02.2026

  • 10 Луфтвафе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Втората световна":

    Англичаните специално, щяха да си счупят краката да бягат след началото на войната. Едвам са се натоварили на корабите в Холандия и дим да ги няма. Мнсипрост.

    12:51 10.02.2026

  • 11 Анонимен

    2 1 Отговор
    Не се спряха.

    13:10 10.02.2026

  • 12 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    Кървави пари са това, не се хвали.

    13:12 10.02.2026

  • 13 дрон

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    Хелзинг и Старк Дефанс

    13:18 10.02.2026

Новини по държави:
