Германия подготвя мащабни договори за дронове камикадзе

Договорите за дронове камикадзе, които могат да се реят над потенциална зона на удар, преди да бъдат насочени към конкретни цели, са част от по-широка рамкова сделка на стойност 4,3 милиарда евро, предава News.bg.
Очаква се тези договори да получат одобрение от бюджетната комисия на долната камара на парламента.
Първоначално безпилотните системи ще бъдат използвани за поддръжка на 45-а танкова бригада на Германия, разположена на територията на Литва.
Споразуменията с двете компании са със срок от седем години, като се планира първата доставка да бъде осъществена до началото на 2027 г.
1 Бомбаж
Коментиран от #5
11:59 10.02.2026
2 Пич
12:01 10.02.2026
3 ДрайвингПлежър
Тия дронове не се ядат... а да ги подаряваш на укронацитата не е точно устойчиво бизнес решение!
МНОГО ГЛАД ВИ ЧАКА ДОКАТО ВИ СЕ ИЗБИЕ ГЛУПОСТТА ОТ ГЛАВАТА!
Коментиран от #7
12:01 10.02.2026
5 ....
До коментар #1 от "Бомбаж":Ако се осъществи, ще е много добре за нас. Печалбите са големи.
12:11 10.02.2026
6 БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД ЮБЕР АЛЛЕС ..
12:15 10.02.2026
7 Беги преди по соля
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Оная Пияната ше раздава прокиснал борш, скъсаняко.
12:18 10.02.2026
8 Втората световна
Коментиран от #10
12:25 10.02.2026
9 ...
С Райн метал съм на 300% печалба, с Елбир на 17%, Leonardo 11%
Коментиран от #12, #13
12:34 10.02.2026
10 Луфтвафе
До коментар #8 от "Втората световна":Англичаните специално, щяха да си счупят краката да бягат след началото на войната. Едвам са се натоварили на корабите в Холандия и дим да ги няма. Мнсипрост.
12:51 10.02.2026
11 Анонимен
13:10 10.02.2026
12 Анонимен
До коментар #9 от "...":Кървави пари са това, не се хвали.
13:12 10.02.2026
13 дрон
До коментар #9 от "...":Хелзинг и Старк Дефанс
13:18 10.02.2026