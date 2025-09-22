Новини
Тръмп и Зеленски ще се срещнат във вторник, Лавров ще разговаря с Рубио

Тръмп и Зеленски ще се срещнат във вторник, Лавров ще разговаря с Рубио

22 Септември, 2025 20:55, обновена 22 Септември, 2025 21:01

Американският президент е запознат с предложението на Путин да се запазят ограниченията по Новия СТАРТ за една година

Тръмп и Зеленски ще се срещнат във вторник, Лавров ще разговаря с Рубио - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе серия от двустранни срещи във вторник, включително с Володимир Зеленски.

„Президентът ще проведе и двустранни срещи с генералния секретар на ООН и лидерите на Аржентина и Европейския съюз“, каза Ливит на брифинг за пресата.

Тя каза, че по-късно същия ден Тръмп ще проведе многостранна среща с представители на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, ОАЕ и Йордания.

Тръмп е запознат с предложението на Путин да се запазят ограниченията по Новия СТАРТ за една година и възнамерява да го коментира лично, съобщиха от Белият дом.

Планирана е среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Дневният ред е обширен, заяви руския заместник-министър на външните работи Сергей Вершинин.

„Планира се и има голям дневен ред за това“, каза той пред репортери в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в отговор на въпрос за това. „Самата среща е важна.“


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Напудреното носле

    3 2 Отговор
    ТенкЙю, тенкЙю, тенкЙю.....

    Коментиран от #5, #14

    21:03 22.09.2025

  • 2 Иван

    4 0 Отговор
    Нарко Рубио.

    21:04 22.09.2025

  • 3 Тодор Станев

    1 5 Отговор
    Отдавна някои хора предвидиха какво ще се случи. Тогава им се смееха.

    21:07 22.09.2025

  • 4 Само питам

    8 2 Отговор
    Потника пак ли ще проси ?

    Коментиран от #12

    21:11 22.09.2025

  • 5 Видьо Видев

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Напудреното носле":

    Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
    Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!

    Коментиран от #8

    21:11 22.09.2025

  • 6 уточнение

    8 1 Отговор
    А европейските лидери ще ходят ли да го държат за ръчичката ? Ще висят ли пак пред кабинета ?!

    21:12 22.09.2025

  • 7 Дай , дай

    5 1 Отговор
    Бате дай ! Слава на кокаина !

    21:13 22.09.2025

  • 8 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Видьо Видев":

    А западните сили подкрепяли ли са Независимостта ? Или са ни тикали пак обратно в Турция ?!

    Коментиран от #11

    21:13 22.09.2025

  • 9 чичо Дончо кинти нема

    5 2 Отговор
    Потника ще дава пак подземните и Земните богатства !

    Коментиран от #16

    21:14 22.09.2025

  • 10 Коментар,моля

    0 0 Отговор
    Какъв е този Нов СТАРТ?

    Коментиран от #18

    21:23 22.09.2025

  • 11 Мехмед Али /Карл Дитрих/

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Аааааааа, няма такива работи...

    21:25 22.09.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Няма да проси.Прави го само Путин да му завижда. А Тръмп покачва цената за постланият червен килим в Аляска.

    21:29 22.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Напудреното носле":

    аз тъй викам на севернокорейски :)

    21:32 22.09.2025

  • 15 Категорично

    1 0 Отговор
    На тая нагла жена прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не може да се вярва. Всяко второ нейно изказване се оказва фейк.

    21:33 22.09.2025

  • 16 чичо Доктор.

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "чичо Дончо кинти нема":

    Да свалят потника на Путин да га натопят в оцет да го разтрият хубаво по цялото снажно тяло и след това да го увият около врата му. Само така ще свалят температурата която пот държи от пролетта на 2022 г.

    21:36 22.09.2025

  • 17 Отново тоя Тръмп

    1 1 Отговор
    Си придава важност а дори в собствената му партия вече има опозиция. Почва верно да става смехотворно. В ООН може и да го запукат с яйца и зарзават. Въобще не го изключвам

    21:39 22.09.2025

  • 18 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментар,моля":

    Договара "СТАРТ", е Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия.
    "Нов СТАРТ" е продължение на договара "СТАРТ". "Нов СТАРТ" изтича догодина през февруари.

    21:41 22.09.2025

  • 19 Военен от запаса

    10 2 Отговор
    Тръмп ще уговаря Зеленски да се съгласи на някакви отстъпки, защото фюрера Путлер се чувствал много унизен от факта, че башибозука му вече 3 години и половина не може да превземе 30% от Донбас.
    Русия е нацяло развенчана от ВСУ като сила от световен мащаб...
    Такъв брутален позор не може да се преглътне.

    Коментиран от #20

    21:44 22.09.2025

  • 20 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Военен от запаса":

    Милене , ти ли си бе ....

    21:59 22.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ще почва финалната загрузка на блатна вата, гойдаа копейки съдрани...

    22:11 22.09.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Само от млатене разбира алкохолизария клошар и копейките му‼️

    22:12 22.09.2025

  • 23 Отец Дионисий

    0 0 Отговор
    Господ да убие пияния агресор задунайските му раби!

    22:13 22.09.2025