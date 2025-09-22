Тръмп и Зеленски ще се срещнат във вторник, Лавров ще разговаря с Рубио

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе серия от двустранни срещи във вторник, включително с Володимир Зеленски.
„Президентът ще проведе и двустранни срещи с генералния секретар на ООН и лидерите на Аржентина и Европейския съюз“, каза Ливит на брифинг за пресата.
Тя каза, че по-късно същия ден Тръмп ще проведе многостранна среща с представители на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, ОАЕ и Йордания.
Тръмп е запознат с предложението на Путин да се запазят ограниченията по Новия СТАРТ за една година и възнамерява да го коментира лично, съобщиха от Белият дом.
Планирана е среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Дневният ред е обширен, заяви руския заместник-министър на външните работи Сергей Вершинин.
„Планира се и има голям дневен ред за това“, каза той пред репортери в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в отговор на въпрос за това. „Самата среща е важна.“
1 Напудреното носле
Коментиран от #5, #14
21:03 22.09.2025
2 Иван
21:04 22.09.2025
3 Тодор Станев
21:07 22.09.2025
4 Само питам
Коментиран от #12
21:11 22.09.2025
5 Видьо Видев
До коментар #1 от "Напудреното носле":Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!
Коментиран от #8
21:11 22.09.2025
6 уточнение
21:12 22.09.2025
7 Дай , дай
21:13 22.09.2025
8 Само питам
До коментар #5 от "Видьо Видев":А западните сили подкрепяли ли са Независимостта ? Или са ни тикали пак обратно в Турция ?!
Коментиран от #11
21:13 22.09.2025
9 чичо Дончо кинти нема
Коментиран от #16
21:14 22.09.2025
10 Коментар,моля
Коментиран от #18
21:23 22.09.2025
11 Мехмед Али /Карл Дитрих/
До коментар #8 от "Само питам":Аааааааа, няма такива работи...
21:25 22.09.2025
12 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #4 от "Само питам":Няма да проси.Прави го само Путин да му завижда. А Тръмп покачва цената за постланият червен килим в Аляска.
21:29 22.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин
До коментар #1 от "Напудреното носле":аз тъй викам на севернокорейски :)
21:32 22.09.2025
15 Категорично
21:33 22.09.2025
16 чичо Доктор.
До коментар #9 от "чичо Дончо кинти нема":Да свалят потника на Путин да га натопят в оцет да го разтрият хубаво по цялото снажно тяло и след това да го увият около врата му. Само така ще свалят температурата която пот държи от пролетта на 2022 г.
21:36 22.09.2025
17 Отново тоя Тръмп
21:39 22.09.2025
18 Ами
До коментар #10 от "Коментар,моля":Договара "СТАРТ", е Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия.
"Нов СТАРТ" е продължение на договара "СТАРТ". "Нов СТАРТ" изтича догодина през февруари.
21:41 22.09.2025
19 Военен от запаса
Русия е нацяло развенчана от ВСУ като сила от световен мащаб...
Такъв брутален позор не може да се преглътне.
Коментиран от #20
21:44 22.09.2025
20 ха ха ха ...
До коментар #19 от "Военен от запаса":Милене , ти ли си бе ....
21:59 22.09.2025
21 Последния Софиянец
22:11 22.09.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
22:12 22.09.2025
23 Отец Дионисий
22:13 22.09.2025