Махмуд Абас обеща избори и конституция след края на войната в Газа, 151 от 193 страни членки на ООН признават Палестина

Махмуд Абас обеща избори и конституция след края на войната в Газа, 151 от 193 страни членки на ООН признават Палестина

23 Септември, 2025 05:27, обновена 23 Септември, 2025 05:42 1 009 4

Делегациите на Израел и Съединените щати не присъстваха на конференцията за мирното уреждане на палестинската криза

Махмуд Абас обеща избори и конституция след края на войната в Газа, 151 от 193 страни членки на ООН признават Палестина - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинският президент Махмуд Абас пое ангажимент за произвеждане на парламентарни и президентски избори след края на войната в Газа и обяви, че до една година ще има изготвена конституция, предаде БНР.

Абас се включи чрез видеовръзка в Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави, след като американските власти отказаха визи на палестинските делегати.

Делегациите на Израел и Съединените щати не присъстваха на конференцията.

Махмуд Абас призова за подкрепа от страна на международната общност, "за да може Палестина да стане пълноправна страна членка на ООН" и добави: "Признали сме правото на Израел да съществува и продължаваме да го правим".

"Призовавам Израел да седне на масата за преговори и се обръщам към народа на Израел: Нашето и вашето бъдеще трябва да бъде съпътствано от мира", заяви палестинският президент.

От своя страна генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази разочарованието си, че палестинската делегация не е получила достъп до Общото събрание на ООН в Ню Йорк и не може да присъства лично там.

Той призова за незабавно спиране на огъня и незабавно освобождаване на заложниците в Газа и добави: "Ако няма две държави, няма да има и мир".

Палестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г., припомня БТА.

Според преброяване на Франс прес най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава.

В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Вчера подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

Русия, арабските страни и почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и мнозинството от страните от Азия, сред които Китай и Индия, са също в списъка на страните, признали Държавата Палестина.

Алжир беше първата страна, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г.

Най-малко 39 страни не признават Държавата Палестина. На първо място сред тях са Израел и САЩ. Миналата година израелският парламент прие резолюция срещу създаването на палестинска държава.

Япония, Южна Корея, Бутан, Непал, Мианма, Сингапур, Камерун, Еритрея, Панама и повечето страни от Океания също не са признали Държавата Палестина.

До 2010 г. единствените европейките страни, признали палестинската държава, бяха тези от бившия съветски блок плюс Турция, но без Чехия и Унгария.

През 2014 г. признание дойде от Швеция. Миналата година Норвегия, Испания, Ирландия и Словения последваха този пример.

Италия и Германия на този етап не обмислят да признават Държавата Палестина, допълва Франс прес

Френската медия „Се Нюз“ припомня, че все още няма признаване и от Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Швейцария, Нидерландия.

Международното право е много ясно по един въпрос – признаването на една държава не създава тази държава и същевременно липсата на признаване не пречи на една държава да съществува, казват експерти. Елементите на съществуване на една държава са територия, население и независимо правителство. Признаването на Държавата Палестина е символичен акт, но все пак чрез него три четвърти от страните от ООН казват, че според тях има нужните три условия за съществуването на подобна държава, допълват анализаторите, цитирани от Франс прес.

Премиерът на Египет Мостафа Мадбули обяви, че неговата страна ще бъде домакин на конференция за възстановяване на Газа веднага след като в опустошената от война палестинска територия влезе в сила прекратяване на огъня, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Египет ще бъде домакин, веднага след като бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня, на международна конференция за възстановяване на ивицата Газа, за да се мобилизират необходимите средства по арабо-ислямския план за възстановяване“, заяви египетския премиер по време на конференция в централата на ООН в Ню Йорк, посветена на решението с две държави на израело-палестинския конфликт.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Името Палиштина

    0 1 Отговор
    за първи път се появява в края на 3-то хилядилетие пр.н.е. дадено от асирийците по нашите предци пеласгите (палишту), наричани от Филохор и Страбон пеларги, разместен словоред на името пелгари (белгари). Засвидетелствано е в 9-и век като Пулгара лен (Pulgara land), също върху всички наши гербове с бик и орел. Евреите за първи път срещат българите в Палиштина по български корени палишти (палити), в частност пеласгиецът (българин) гигант Голиат. Изгонени са по-рано през 21-ва династия в Египет от мизийците - мешуеш (meshwesh), познати още като мазики (mazices) със столица в Анатолия - Мазака (Mazaca). Или кападокийски мoсочени (mosocheni) - месечини, още месеч (мешеч). Ние най-добре знаем, защото сме били живи свидетели и основатели. Голяма част от палестинците носят български гени. Името е по самите нас и има българска етимология. Носило е още името Балистан, по Баал, в случая Белус - Загреус (благия), съкращение Зеус. Или планина Олимп (олюпя), позната още с древното си име Белус (беля).

    05:59 23.09.2025

  • 2 ХубаваСтатия

    2 0 Отговор
    но не става ясно, България признава или не Палестина.
    Другото липсващо в статията е Украйна, Путин, НАТю.
    Статия без уклон каква статия е?

    Коментиран от #3, #4

    06:25 23.09.2025

  • 3 Какво означава

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХубаваСтатия":

    всички страни от бившия СССР, без Чехия и Унгария?

    06:31 23.09.2025

  • 4 Ето и още

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХубаваСтатия":

    През ноември 1988 г. българското правителство признава с декларация обявената от ООП Държава Палестина.

    06:34 23.09.2025