Германия спира строителството на нови магистрали?

Какво може и трябва да харчи държавата и за какви проекти? В Бундестага се обсъжда бюджетът за 2026 г. Проектът на вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл се дискутира от около два месеца, а в края на ноември трябва да бъде одобрен от депутатите.
Едно е ясно: много министерства ще трябва да работят със значително намален бюджет, защото данъчните приходи не са достатъчни, за да покрият държавните разходи. В същото време задълженията са огромни - по-висок германският дълг е бил само по време на пандемията от коронавирус, увери финансовият министър.
В министерството на транспорта обаче не се опасяват, че ще бъдат засегнати от мерките за икономии в бюджета, тъй като ремонтът на амортизираната инфраструктура е с най-голям приоритет. Така например наскоро правителството създаде специален фонд за инфраструктура и климатична защита на стойност 500 милиарда евро, финансиран с кредити.
Федералният министър на транспорта Патрик Шнидер всъщност очаква, че неговото министерство ще се възползва значително от този специален фонд. Транспортните артерии, т.е. пътища, релси и мостове, са част от инфраструктурата, а тя в Германия е в лошо състояние.
Разпадащи се пътища и мостове
Германските магистрали са с обща дължина от около 13 200 километра. Според транспортното министерство половината от тях са с в лошо състояние. Ако към тях се прибавят и федералните пътища, около 25 000 километра пътища се нуждаят от ремонт. Още по-критична е ситуацията с магистралните мостове: около 5 000 моста се нуждаят от спешен ремонт или трябва да бъдат построени наново. Железопътната мрежа на Дойче Бан пък е в толкова лошо състояние, че само всеки втори влак пристига навреме до крайната си дестинация.
Всъщност на Министерството на транспорта са отпуснати близо 12 милиарда евро от специалния фонд за текущата бюджетна година, а през 2026 г. сумата ще надхвърли 21 милиарда евро. Но в същото време бюджетът на това министерство е намален с 10 милиарда евро - до 28 милиарда евро, а опозицията обвинява финансовия министър, че със спестените милиарди иска да запълни дупките в бюджета. Правителството беше обещало, че кредитите от специалния фонд ще се използват изключително за допълнителни инвестиции.
Без нови пътища и разширения
От специалния фонд не могат да се финансират нови проекти и разширения с изключение на мостове по магистрали, които не могат да бъдат ремонтирани. За това е предвиден обичайният бюджет.
Но според министър Шнидер орязаният бюджет на неговото ведомство вече не е достатъчен за такива разходи. "В периода от 2026 до 2029 г. ще ни липсват около 15 милиарда евро", изчислява той. 74 проекта за изграждане и разширяване на магистрали и 99 проекта за федерални пътища, които вече са планирани, трябва да бъдат спрени или временно отложени.
Бюджетната комисия в Бундестага поиска от Министерството на транспорта списък на всички засегнати трасета. Шнидер го предостави и веднага добави в кои избирателни райони се намират те. По този начин всеки депутат от Бундестага може да види с един поглед какво означава дупката във финансовото планиране за него, неговите избиратели и местните граждани. Очевидно министърът на транспорта иска да окаже натиск. "Има още какво да се наваксва в текущите обсъждания на бюджета", каза той в интервю за "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". "Бих се радвал, ако получим повече средства за ново строителство и разширяване."
Но финансовият министър Клингбайл отхвърля това. В писмо до Шнидер той му напомня, че федералното правителство е постигнало консенсус по отношение на планираните инвестиции в транспорта, както и че самият Шнидер е приел определения финансов рамков план. В нито една друга област не се инвестира повече, отколкото в транспортния сектор. До 2029 г. са предвидени общо 166 милиарда евро за инвестиции в транспорта. Клингбайл призовава Шнидер да определи приоритетите си и да използва ефективно средствата, които има на разположение.
Повече публично-частно партньорство?
В районите, засегнати от спирането на строителството, възмущението е голямо. Провинции настояват федералното правителство да продължи да финансира планираните проекти за ново строителство и разширяване. Това изисква и парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага. Когато е взет дълг от 500 милиарда евро, е трудно да се обясни, че готовите проекти за магистрали сега няма да бъдат финансирани, коментира парламентарният секретар на групата Щефен Билгер.
На заседание на фракцията канцлерът и лидер на ХДС Фридрих Мерц обеща, че ще бъде направено всичко възможно, за да се реализира максимален брой нови строителни проекти. Това ще бъде обсъдено и с коалиционните партньори от Социалдемократическата партия.
Но дебатът за новите магистрали и междуградски пътища няма да бъде единствената полемика в обсъжданията на бюджета. Особено след като Федералната сметна палата, която следи как държавата разходва парите, настоя правителството да положи по-големи усилия за икономии. Федералното правителство живее над възможностите си, се казва в доклад за бюджета за 2026 г. Затова има опасност от влизането в спирала на задлъжнялостта.
Междувременно канцлерът Мерц предложи нещо ново: "Само публичните инвестиции не могат да покрият нуждите на Германия и да наваксат пропуснатото през последните години в инвестициите в инфраструктурата ни". Има голям интерес от страна на частни компании да инвестират в германската инфраструктура. "Така че може да става дума и за съвместни проекти на публичния сектор и частни инвеститори. Планираме заедно с Министерството на транспорта да стартираме по-големи проекти с публично-частно партньорство", заяви Мерц.
Автор: Сабине Кинкарц
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
укрите ще бъдат произведедни, че мостът ги чака.
Коментиран от #13
07:07 01.10.2025
3 Защо
07:08 01.10.2025
5 Бат Боко от Б.
07:09 01.10.2025
7 Ние
07:09 01.10.2025
8 Васко
07:10 01.10.2025
9 дойче зеле
Икономическата ситуация в Германия доведе 400-годишна корабостроителна компания до фалит.
Корабостроителницата Pella Sietas в Хамбург е спомената за първи път в документ, датиращ от 1635 г., и остава семейна собственост в продължение на девет поколения. Но безумните политики на германското правителство успяха да обърнат това.
Коментиран от #30
07:11 01.10.2025
10 Тити
07:11 01.10.2025
11 Като им е
Коментиран от #15, #22
07:12 01.10.2025
13 Европеец
До коментар #1 от "си дзън":Е видно е, че русофобията и помощта за Украйна се отразява зле и пагубно на германците и държавите населяващи полуостров в Европа, който е част от големия континент Евразия.....
Коментиран от #17
07:13 01.10.2025
14 Бай Х
07:13 01.10.2025
15 Европеец
До коментар #11 от "Като им е":Е видно е какво построихме за 45 години социализъм и какво разрушихме за 35 години демокрация....
Коментиран от #25
07:16 01.10.2025
16 Хайо
07:19 01.10.2025
17 си дзън
До коментар #13 от "Европеец":Видно е друго - в бензиностанцията нема бензин бе. И паре нема.
07:20 01.10.2025
18 Глупости
07:22 01.10.2025
19 Обективни истини
07:28 01.10.2025
20 хаха
07:29 01.10.2025
21 Пълен смях
07:29 01.10.2025
22 хаха
До коментар #11 от "Като им е":Остави газа. Те спряха АЕЦ и ТЕЦ и от там се налага да внасят ток на безумни цени. Имаха 2024 пик 800 евро на мегават на борсата. След акцизи, ДДС, пренос става примерно 3лв/квч. Ама "пазят природата" от храната на растенията.
07:31 01.10.2025
23 ужасТ
07:33 01.10.2025
24 МЕРЦ ШПЕРЦ
07:33 01.10.2025
25 Бригадир Аспарухоф
До коментар #15 от "Европеец":Всичко построено при социализъма е построено с безплатния труд и на бригадирите и на робите от Строителни войски.
07:35 01.10.2025
26 Pyccкий Карлик 😄
Току-що една бабичка пред мен почина от глад на опашката за хляб и кефир 😁
07:35 01.10.2025
27 редник
07:40 01.10.2025
28 НЕМА СТРАШНО
07:42 01.10.2025
29 ВАЖНОТО Е
07:43 01.10.2025
30 Анти-копейка
До коментар #9 от "дойче зеле":Бърза проверка за 2 мин. дава следната информация:
Компанията е на 386 години (не 400),пуснали са документи за несъстоятелност още 2011та и повторно 2021ва. Така че с тия наративи за разпадащия се Запад някъде другаде.
07:44 01.10.2025
31 Артилерист
07:46 01.10.2025
32 решението е лесно
07:48 01.10.2025
33 в цяла Европа
07:50 01.10.2025
35 да питам
Коментиран от #41
07:54 01.10.2025
36 Трифонов
Коментиран от #38
07:55 01.10.2025
37 Переспектива
08:01 01.10.2025
38 Два цента
До коментар #36 от "Трифонов":Какво бълнуваш за отминалия влак?
Казваш че е времето на корпорациите за тебе?
Ост-индийската корпорация която притежаваше огромни земи какво направи?
Милиони индийци мряха от глад като мухи.
Цялата територия беше ограбена изцяло от тази корпорация.
08:14 01.10.2025
39 Георгиев
08:16 01.10.2025
40 куна
08:29 01.10.2025
41 Некой си
До коментар #35 от "да питам":Питай гибралтарците. Що смърдиш тук?
08:29 01.10.2025