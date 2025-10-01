Новини
Свят »
Германия »
Германия спира строителството на нови магистрали?

Германия спира строителството на нови магистрали?

1 Октомври, 2025 07:02 1 717 41

  • германци-
  • германия-
  • магистрали-
  • строителство-
  • пътища

Страната трудно може да си позволи тези разходи и затова е принудена да замрази всички нови проекти

Германия спира строителството на нови магистрали? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Какво може и трябва да харчи държавата и за какви проекти? В Бундестага се обсъжда бюджетът за 2026 г. Проектът на вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл се дискутира от около два месеца, а в края на ноември трябва да бъде одобрен от депутатите.

Едно е ясно: много министерства ще трябва да работят със значително намален бюджет, защото данъчните приходи не са достатъчни, за да покрият държавните разходи. В същото време задълженията са огромни - по-висок германският дълг е бил само по време на пандемията от коронавирус, увери финансовият министър.

В министерството на транспорта обаче не се опасяват, че ще бъдат засегнати от мерките за икономии в бюджета, тъй като ремонтът на амортизираната инфраструктура е с най-голям приоритет. Така например наскоро правителството създаде специален фонд за инфраструктура и климатична защита на стойност 500 милиарда евро, финансиран с кредити.

Федералният министър на транспорта Патрик Шнидер всъщност очаква, че неговото министерство ще се възползва значително от този специален фонд. Транспортните артерии, т.е. пътища, релси и мостове, са част от инфраструктурата, а тя в Германия е в лошо състояние.

Разпадащи се пътища и мостове

Германските магистрали са с обща дължина от около 13 200 километра. Според транспортното министерство половината от тях са с в лошо състояние. Ако към тях се прибавят и федералните пътища, около 25 000 километра пътища се нуждаят от ремонт. Още по-критична е ситуацията с магистралните мостове: около 5 000 моста се нуждаят от спешен ремонт или трябва да бъдат построени наново. Железопътната мрежа на Дойче Бан пък е в толкова лошо състояние, че само всеки втори влак пристига навреме до крайната си дестинация.

Всъщност на Министерството на транспорта са отпуснати близо 12 милиарда евро от специалния фонд за текущата бюджетна година, а през 2026 г. сумата ще надхвърли 21 милиарда евро. Но в същото време бюджетът на това министерство е намален с 10 милиарда евро - до 28 милиарда евро, а опозицията обвинява финансовия министър, че със спестените милиарди иска да запълни дупките в бюджета. Правителството беше обещало, че кредитите от специалния фонд ще се използват изключително за допълнителни инвестиции.

Без нови пътища и разширения

От специалния фонд не могат да се финансират нови проекти и разширения с изключение на мостове по магистрали, които не могат да бъдат ремонтирани. За това е предвиден обичайният бюджет.

Но според министър Шнидер орязаният бюджет на неговото ведомство вече не е достатъчен за такива разходи. "В периода от 2026 до 2029 г. ще ни липсват около 15 милиарда евро", изчислява той. 74 проекта за изграждане и разширяване на магистрали и 99 проекта за федерални пътища, които вече са планирани, трябва да бъдат спрени или временно отложени.

Бюджетната комисия в Бундестага поиска от Министерството на транспорта списък на всички засегнати трасета. Шнидер го предостави и веднага добави в кои избирателни райони се намират те. По този начин всеки депутат от Бундестага може да види с един поглед какво означава дупката във финансовото планиране за него, неговите избиратели и местните граждани. Очевидно министърът на транспорта иска да окаже натиск. "Има още какво да се наваксва в текущите обсъждания на бюджета", каза той в интервю за "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". "Бих се радвал, ако получим повече средства за ново строителство и разширяване."

Но финансовият министър Клингбайл отхвърля това. В писмо до Шнидер той му напомня, че федералното правителство е постигнало консенсус по отношение на планираните инвестиции в транспорта, както и че самият Шнидер е приел определения финансов рамков план. В нито една друга област не се инвестира повече, отколкото в транспортния сектор. До 2029 г. са предвидени общо 166 милиарда евро за инвестиции в транспорта. Клингбайл призовава Шнидер да определи приоритетите си и да използва ефективно средствата, които има на разположение.

Повече публично-частно партньорство?

В районите, засегнати от спирането на строителството, възмущението е голямо. Провинции настояват федералното правителство да продължи да финансира планираните проекти за ново строителство и разширяване. Това изисква и парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага. Когато е взет дълг от 500 милиарда евро, е трудно да се обясни, че готовите проекти за магистрали сега няма да бъдат финансирани, коментира парламентарният секретар на групата Щефен Билгер.

На заседание на фракцията канцлерът и лидер на ХДС Фридрих Мерц обеща, че ще бъде направено всичко възможно, за да се реализира максимален брой нови строителни проекти. Това ще бъде обсъдено и с коалиционните партньори от Социалдемократическата партия.

Но дебатът за новите магистрали и междуградски пътища няма да бъде единствената полемика в обсъжданията на бюджета. Особено след като Федералната сметна палата, която следи как държавата разходва парите, настоя правителството да положи по-големи усилия за икономии. Федералното правителство живее над възможностите си, се казва в доклад за бюджета за 2026 г. Затова има опасност от влизането в спирала на задлъжнялостта.

Междувременно канцлерът Мерц предложи нещо ново: "Само публичните инвестиции не могат да покрият нуждите на Германия и да наваксат пропуснатото през последните години в инвестициите в инфраструктурата ни". Има голям интерес от страна на частни компании да инвестират в германската инфраструктура. "Така че може да става дума и за съвместни проекти на публичния сектор и частни инвеститори. Планираме заедно с Министерството на транспорта да стартираме по-големи проекти с публично-частно партньорство", заяви Мерц.

Автор: Сабине Кинкарц


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    22 7 Отговор
    Правилно решение. С парите от магистрали и социални помощи бая Тауруси за
    укрите ще бъдат произведедни, че мостът ги чака.

    Коментиран от #13

    07:07 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Защо

    40 2 Отговор
    Постоянно пишете "Германия", вместо правилното Германистан!

    07:08 01.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бат Боко от Б.

    29 1 Отговор
    викнете мен, шъ режа ленти и само кеш за мис гащи

    07:09 01.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ние

    38 2 Отговор
    пък влизаме в "клуба на богатите" !

    07:09 01.10.2025

  • 8 Васко

    27 2 Отговор
    Санкций е работы.

    07:10 01.10.2025

  • 9 дойче зеле

    43 2 Отговор
    400-годишна немска корабостроителница фалира.
    Икономическата ситуация в Германия доведе 400-годишна корабостроителна компания до фалит.
    Корабостроителницата Pella Sietas в Хамбург е спомената за първи път в документ, датиращ от 1635 г., и остава семейна собственост в продължение на девет поколения. Но безумните политики на германското правителство успяха да обърнат това.

    Коментиран от #30

    07:11 01.10.2025

  • 10 Тити

    30 1 Отговор
    Ама нали пълнят гушите на бежанците а те седят и не бачкат

    07:11 01.10.2025

  • 11 Като им е

    36 2 Отговор
    Толкова акъла на германските политици. Няма евтина газ икономиката умря. Сам да се простреляш си е мазохизъм. Да вземат пример от нас, където една магистрала я строим 50 години, от които 35 демократични.

    Коментиран от #15, #22

    07:12 01.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Е видно е, че русофобията и помощта за Украйна се отразява зле и пагубно на германците и държавите населяващи полуостров в Европа, който е част от големия континент Евразия.....

    Коментиран от #17

    07:13 01.10.2025

  • 14 Бай Х

    5 2 Отговор
    Целта е да откажат хората от колите. Политика на Глобалистите.

    07:13 01.10.2025

  • 15 Европеец

    35 4 Отговор

    До коментар #11 от "Като им е":

    Е видно е какво построихме за 45 години социализъм и какво разрушихме за 35 години демокрация....

    Коментиран от #25

    07:16 01.10.2025

  • 16 Хайо

    31 3 Отговор
    Германците трябва да спрат и да ядат .Нужно е оръжие за Украйна :)))

    07:19 01.10.2025

  • 17 си дзън

    8 9 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Видно е друго - в бензиностанцията нема бензин бе. И паре нема.

    07:20 01.10.2025

  • 18 Глупости

    9 1 Отговор
    Прибират по половин млрд на ден от пътни такси, и глоби

    07:22 01.10.2025

  • 19 Обективни истини

    24 3 Отговор
    Важното е да се дават на тази корумпирана страна Украйна пари, нали? Защото видете ли, тя защитавала Европа, що за балъци биха повярвали на тези нелепости.

    07:28 01.10.2025

  • 20 хаха

    18 2 Отговор
    E, дават 500 милиарда за климатичен фонд, заради зелените измами държат енергията безумно скъпа, дерат хората и фирмите с данъци и от там разходите са огромни(всеки залага повече, за да избие данъците). Какво очакват? А допреди под 10г Германия беше пример за точност, качество, икономика. Зелени и социта могат да съсипят всичко за нула време.

    07:29 01.10.2025

  • 21 Пълен смях

    7 2 Отговор
    Ще станат като нас! После ще поканят Боко да строи.Не е лошо ама скъпо е при нас, но качествено.

    07:29 01.10.2025

  • 22 хаха

    13 2 Отговор

    До коментар #11 от "Като им е":

    Остави газа. Те спряха АЕЦ и ТЕЦ и от там се налага да внасят ток на безумни цени. Имаха 2024 пик 800 евро на мегават на борсата. След акцизи, ДДС, пренос става примерно 3лв/квч. Ама "пазят природата" от храната на растенията.

    07:31 01.10.2025

  • 23 ужасТ

    4 5 Отговор
    И кервани от разочаровани германци по тези пътища са се запътили да емигрират за Русия. Путин им дава по два декара земя. В Сибирь.

    07:33 01.10.2025

  • 24 МЕРЦ ШПЕРЦ

    8 3 Отговор
    Продава Германия на БлекРок. Тази затова го сложиха.

    07:33 01.10.2025

  • 25 Бригадир Аспарухоф

    3 11 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Всичко построено при социализъма е построено с безплатния труд и на бригадирите и на робите от Строителни войски.

    07:35 01.10.2025

  • 26 Pyccкий Карлик 😄

    4 8 Отговор
    То щото в Губернията всичко е ток и жица.
    Току-що една бабичка пред мен почина от глад на опашката за хляб и кефир 😁

    07:35 01.10.2025

  • 27 редник

    1 0 Отговор
    Предлагам лесно и евтино решение - магистралите стават скоростни пътища, слагат ограничения 100-120 км и те така...

    07:40 01.10.2025

  • 28 НЕМА СТРАШНО

    10 1 Отговор
    Германците си вкараха 5 милиона тъмни "индженере". Като си изпият кафето ще им построят и магистралите.

    07:42 01.10.2025

  • 29 ВАЖНОТО Е

    7 1 Отговор
    Че има интерес от големи американски корпорации да вземат Германия на концесия.

    07:43 01.10.2025

  • 30 Анти-копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "дойче зеле":

    Бърза проверка за 2 мин. дава следната информация:
    Компанията е на 386 години (не 400),пуснали са документи за несъстоятелност още 2011та и повторно 2021ва. Така че с тия наративи за разпадащия се Запад някъде другаде.

    07:44 01.10.2025

  • 31 Артилерист

    9 2 Отговор
    "...данъчните приходи не са достатъчни..., а задълженията са огромни". Това е картината в процъфтяваща и локомотив на Европа само преди 3-4 години Германия. И жалкото за германците е, че положението ще се влошава заради скъпата енергия, фалиращите и напускащи предприятия, милитаризацията и тн.

    07:46 01.10.2025

  • 32 решението е лесно

    4 0 Отговор
    Да викнат руснаците да им оправят пътищата.

    07:48 01.10.2025

  • 33 в цяла Европа

    4 0 Отговор
    все още се използват бетонни пътища построени преди 80 години от Хитлер. Ама пропагандата си е пропаганда.

    07:50 01.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 да питам

    0 2 Отговор
    Какво стана с безаналоговата руска подводница беряща душа при Гибралтар?

    Коментиран от #41

    07:54 01.10.2025

  • 36 Трифонов

    2 1 Отговор
    Да, всичко се промени. Но не защото някой реши да стане това, което стана. 1990г. човешката популация беше 4.8 млрд. души. Т.е. за 250 хил. години станахме 5 млрд. Днес, само 35 години по-късно, гоним 9 млрд.В същото време научно-техническият прогрес ни дава днес за първи път в човешката история, възможността да отидем бързо, лесно и относително евтино почти до всяка точка на света. Разберете, в миналото не е имало такава миграция не защото някой много мъдър европеец е спирал насилствено потоците от напиращи мигранти, а просто, защото не е имало такива потоци. Колкото по-назад във времето се връщаме, толкова по-трудно ще откриваме, че е било местенето дори на елементарни разстояния. Тези, които са можели да си позволят да пътуват са били малцинство, това е било свръх лукс. И ще открием това само преди век. Днес почти всеки може, ако реши, да отиде, където си реши - отнема малко време и съвсем не непосилна сума пари дори за човек със скромни доходи. И тази тенденция ще продължи с научно-техническият ни прогрес. Ето защо времето на организацията на хората на териториален принцип отминава, идва времето на организацията ни по предмет. Времето на националната държава отминава. Идва времето на корпорациите! Това е научно-технически прогрес и не може да бъде спрян. Можем само да опитваме да го забавим, но... в крайна сметка ще се провалим.

    Коментиран от #38

    07:55 01.10.2025

  • 37 Переспектива

    2 0 Отговор
    като говорим за германска политика, нещата са малко по-различни от нашите. За справка: публичният дълг е спаднал в последните години като % от бвп (2022: 68%, 2024: 62%). Понеже са консерви и нямат драма да се дракат за истински политики, не щат да вземат нов дълг за да финансират пушки, а режат разходи… аз бих гледал нас си, преди да плача за германците, колко са зле…

    08:01 01.10.2025

  • 38 Два цента

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Трифонов":

    Какво бълнуваш за отминалия влак?
    Казваш че е времето на корпорациите за тебе?

    Ост-индийската корпорация която притежаваше огромни земи какво направи?
    Милиони индийци мряха от глад като мухи.
    Цялата територия беше ограбена изцяло от тази корпорация.

    08:14 01.10.2025

  • 39 Георгиев

    2 0 Отговор
    Навремето, при подготовка на Германия за войни, преди 2939 г, Хитлер е правил пътища. Забрави бетонни, широки, за движение на тежката техника. Сега спират магистралите. Защото нямали пари. Аз мисля, че въздухът е безплатен и там ще е интензивното движение. Затова се инвестира във въздушни оръжия и противооръжия. Видя се на полигона Окрайнина.

    08:16 01.10.2025

  • 40 куна

    0 0 Отговор
    Украйна ще им отпусне заеми,

    08:29 01.10.2025

  • 41 Некой си

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "да питам":

    Питай гибралтарците. Що смърдиш тук?

    08:29 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания