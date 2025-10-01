Германия спира строителството на нови магистрали?

Какво може и трябва да харчи държавата и за какви проекти? В Бундестага се обсъжда бюджетът за 2026 г. Проектът на вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл се дискутира от около два месеца, а в края на ноември трябва да бъде одобрен от депутатите.

Едно е ясно: много министерства ще трябва да работят със значително намален бюджет, защото данъчните приходи не са достатъчни, за да покрият държавните разходи. В същото време задълженията са огромни - по-висок германският дълг е бил само по време на пандемията от коронавирус, увери финансовият министър.

В министерството на транспорта обаче не се опасяват, че ще бъдат засегнати от мерките за икономии в бюджета, тъй като ремонтът на амортизираната инфраструктура е с най-голям приоритет. Така например наскоро правителството създаде специален фонд за инфраструктура и климатична защита на стойност 500 милиарда евро, финансиран с кредити.

Федералният министър на транспорта Патрик Шнидер всъщност очаква, че неговото министерство ще се възползва значително от този специален фонд. Транспортните артерии, т.е. пътища, релси и мостове, са част от инфраструктурата, а тя в Германия е в лошо състояние.

Разпадащи се пътища и мостове

Германските магистрали са с обща дължина от около 13 200 километра. Според транспортното министерство половината от тях са с в лошо състояние. Ако към тях се прибавят и федералните пътища, около 25 000 километра пътища се нуждаят от ремонт. Още по-критична е ситуацията с магистралните мостове: около 5 000 моста се нуждаят от спешен ремонт или трябва да бъдат построени наново. Железопътната мрежа на Дойче Бан пък е в толкова лошо състояние, че само всеки втори влак пристига навреме до крайната си дестинация.

Всъщност на Министерството на транспорта са отпуснати близо 12 милиарда евро от специалния фонд за текущата бюджетна година, а през 2026 г. сумата ще надхвърли 21 милиарда евро. Но в същото време бюджетът на това министерство е намален с 10 милиарда евро - до 28 милиарда евро, а опозицията обвинява финансовия министър, че със спестените милиарди иска да запълни дупките в бюджета. Правителството беше обещало, че кредитите от специалния фонд ще се използват изключително за допълнителни инвестиции.

Без нови пътища и разширения

От специалния фонд не могат да се финансират нови проекти и разширения с изключение на мостове по магистрали, които не могат да бъдат ремонтирани. За това е предвиден обичайният бюджет.

Но според министър Шнидер орязаният бюджет на неговото ведомство вече не е достатъчен за такива разходи. "В периода от 2026 до 2029 г. ще ни липсват около 15 милиарда евро", изчислява той. 74 проекта за изграждане и разширяване на магистрали и 99 проекта за федерални пътища, които вече са планирани, трябва да бъдат спрени или временно отложени.

Бюджетната комисия в Бундестага поиска от Министерството на транспорта списък на всички засегнати трасета. Шнидер го предостави и веднага добави в кои избирателни райони се намират те. По този начин всеки депутат от Бундестага може да види с един поглед какво означава дупката във финансовото планиране за него, неговите избиратели и местните граждани. Очевидно министърът на транспорта иска да окаже натиск. "Има още какво да се наваксва в текущите обсъждания на бюджета", каза той в интервю за "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг". "Бих се радвал, ако получим повече средства за ново строителство и разширяване."

Но финансовият министър Клингбайл отхвърля това. В писмо до Шнидер той му напомня, че федералното правителство е постигнало консенсус по отношение на планираните инвестиции в транспорта, както и че самият Шнидер е приел определения финансов рамков план. В нито една друга област не се инвестира повече, отколкото в транспортния сектор. До 2029 г. са предвидени общо 166 милиарда евро за инвестиции в транспорта. Клингбайл призовава Шнидер да определи приоритетите си и да използва ефективно средствата, които има на разположение.

Повече публично-частно партньорство?

В районите, засегнати от спирането на строителството, възмущението е голямо. Провинции настояват федералното правителство да продължи да финансира планираните проекти за ново строителство и разширяване. Това изисква и парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага. Когато е взет дълг от 500 милиарда евро, е трудно да се обясни, че готовите проекти за магистрали сега няма да бъдат финансирани, коментира парламентарният секретар на групата Щефен Билгер.

На заседание на фракцията канцлерът и лидер на ХДС Фридрих Мерц обеща, че ще бъде направено всичко възможно, за да се реализира максимален брой нови строителни проекти. Това ще бъде обсъдено и с коалиционните партньори от Социалдемократическата партия.

Но дебатът за новите магистрали и междуградски пътища няма да бъде единствената полемика в обсъжданията на бюджета. Особено след като Федералната сметна палата, която следи как държавата разходва парите, настоя правителството да положи по-големи усилия за икономии. Федералното правителство живее над възможностите си, се казва в доклад за бюджета за 2026 г. Затова има опасност от влизането в спирала на задлъжнялостта.

Междувременно канцлерът Мерц предложи нещо ново: "Само публичните инвестиции не могат да покрият нуждите на Германия и да наваксат пропуснатото през последните години в инвестициите в инфраструктурата ни". Има голям интерес от страна на частни компании да инвестират в германската инфраструктура. "Така че може да става дума и за съвместни проекти на публичния сектор и частни инвеститори. Планираме заедно с Министерството на транспорта да стартираме по-големи проекти с публично-частно партньорство", заяви Мерц.

Автор: Сабине Кинкарц