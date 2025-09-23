Новини
Bloomberg: Русия планира намеса в парламентарните избори в Молдова

23 Септември, 2025 10:48 490 15

Кремъл цели да подкопае проевропейската партия на Санду чрез дезинформация и купуване на гласове

Bloomberg: Русия планира намеса в парламентарните избори в Молдова - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е разработила многостранна стратегия за намеса в парламентарните избори в Молдова на 28 септември, с цел да подкопае шансовете на проевропейската Партия на действието и солидарността (ПАС) на президента Мая Санду и да я отстрани от власт, съобщава Bloomberg, позовавайки се на вътрешни руски документи, предава News.bg.

Планът, координиран директно от Кремъл и финализиран през пролетта, включва наемане на молдовци в чужбина, включително в Русия, за да гласуват в избирателни секции в ЕС и други държави. Москва също планира масови дезинформационни кампании в TikTok, Telegram, Facebook и чрез кол центрове, както и вербуване на млади мъже от спортни клубове и престъпни групи за организиране на насилствени протести след вота.

Друг ключов елемент е използването на компрометиращи материали за оказване на натиск върху държавни служители с цел саботаж на изборния процес. Кампанията цели да създаде впечатление за конкурентен политически сблъсък, докато реално разпилява подкрепата за ПАС.

Молдова е геополитически ключова страна между Русия и ЕС, граничеща с Украйна и Румъния. Страната започна преговори за членство в ЕС миналата година, а ПАС обещава да ускори този процес. Последни проучвания показват, че партията може да загуби мнозинството си, което би довело до трудни коалиции.

Проруският блок, ръководен от бившия президент Игор Додон, е сред основните опоненти на Санду. Документи, разгледани от Bloomberg, показват, че по време на мандата си Додон е използвал разузнавателните служби за следене на политически съперници, включително и други проруски фигури. Додон заявява, че винаги е действал законно и в национален интерес.

Молдовската полиция вече предприе действия срещу предполагаеми операции за купуване на гласове и разпространение на фалшиви новини. Миналия месец властите поискаха блокирането на 443 акаунта в TikTok, а на 16 септември конфискуваха 5 млн. молдовски леи (около 302 000 долара) в акция срещу предполагаема мрежа за пране на пари.

Президентката Санду заяви пред Европейския парламент, че Русия е похарчила около 150 млн. евро, равностойността на 1% от БВП на Молдова, за влияние върху референдума за членство в ЕС миналата година и върху нейното преизбиране. Според европейски служители е „почти сигурно“, че подобни суми са насочени и към настоящите избори.

„Целта на Кремъл е ясна: да завладее Молдова чрез урните за гласуване, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в плацдарм за хибридни атаки срещу Европейския съюз“, заяви Санду на 9 септември в Страсбург.

Кремъл отказа коментар и отрече намеса в чужди избори. Русия многократно е обвинявана в подобни действия в региона, включително в Грузия и Румъния, където разследвания показват координирани кампании за влияние чрез социални мрежи и ботове с изкуствен интелект.


Молдова (Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахаха

    17 0 Отговор
    Хептем изплискахте легена.

    10:50 23.09.2025

  • 2 честен ционист

    16 17 Отговор
    Молдовската Мая екато Хаджидимовската Мара. Нищо не става от тях.

    10:51 23.09.2025

  • 3 Трол

    10 1 Отговор
    Нашите приятели от ЕС няма да позволят подобна намеса и резултатите от изборите ще го потвърдят.

    10:52 23.09.2025

  • 4 хъхъ

    17 0 Отговор
    "Русия планира намеса в парламентарните избори в Молдова" - да се разбира така:
    Ако не спечелия правилния "евро-атлантически и русофобски" кандидат, изборите ще бъдат анулирани, защото Русия се е намесила.

    10:52 23.09.2025

  • 5 копейска му работа

    2 9 Отговор
    техния копейкин е по-сериозен

    10:55 23.09.2025

  • 6 Факт

    13 0 Отговор
    Молдоа отваря 2 секции в Русия и 200 в европа,та правете си извода кой какво подкопава

    Коментиран от #12

    10:55 23.09.2025

  • 7 Смешник

    13 0 Отговор
    Докога ще я търпят молдовците тая фашизоидна натура Мая Санду

    10:56 23.09.2025

  • 8 баба Ванга

    10 0 Отговор
    И как разбрахте, че Русия планира? Тия ги гони яко параноята, та чак мисли започнаха да четат.

    10:57 23.09.2025

  • 9 зззз

    10 0 Отговор
    Е, според либералната пропаганда, Путин е назначил президента на САЩ. С една Молдова ли няма да се справи?

    10:58 23.09.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    ТРТ:"израел планира чрез поставената си Републиканска партия в САЩ, намеса в парламентарните избори в България."

    10:58 23.09.2025

  • 11 Роден в НРБ

    11 0 Отговор
    Ауууу, страшно. Само ЕСсср може да се меси в изборите (както в Румъния)

    10:59 23.09.2025

  • 12 ала бала

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    Тя беше загубила изборите, но дойдоха едни 150 хиляди гласа от чужбина, които обърнаха резултата.

    11:04 23.09.2025

  • 13 Тома

    1 0 Отговор
    Както беше и в САЩ а после отрекоха защото се разбра кой пуска лъжи.

    11:04 23.09.2025

  • 14 Льо Мари

    1 0 Отговор
    Ами НПО-тата,дето гълтат милиони,кво правят?Да извикат комисарките с горбите и всичко 6.

    11:08 23.09.2025

  • 15 Санду е велика!

    0 1 Отговор
    Мачка тамошните копейки.

    11:09 23.09.2025