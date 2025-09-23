Bloomberg: Русия планира намеса в парламентарните избори в Молдова

Русия е разработила многостранна стратегия за намеса в парламентарните избори в Молдова на 28 септември, с цел да подкопае шансовете на проевропейската Партия на действието и солидарността (ПАС) на президента Мая Санду и да я отстрани от власт, съобщава Bloomberg, позовавайки се на вътрешни руски документи, предава News.bg.

Планът, координиран директно от Кремъл и финализиран през пролетта, включва наемане на молдовци в чужбина, включително в Русия, за да гласуват в избирателни секции в ЕС и други държави. Москва също планира масови дезинформационни кампании в TikTok, Telegram, Facebook и чрез кол центрове, както и вербуване на млади мъже от спортни клубове и престъпни групи за организиране на насилствени протести след вота.

Друг ключов елемент е използването на компрометиращи материали за оказване на натиск върху държавни служители с цел саботаж на изборния процес. Кампанията цели да създаде впечатление за конкурентен политически сблъсък, докато реално разпилява подкрепата за ПАС.

Молдова е геополитически ключова страна между Русия и ЕС, граничеща с Украйна и Румъния. Страната започна преговори за членство в ЕС миналата година, а ПАС обещава да ускори този процес. Последни проучвания показват, че партията може да загуби мнозинството си, което би довело до трудни коалиции.

Проруският блок, ръководен от бившия президент Игор Додон, е сред основните опоненти на Санду. Документи, разгледани от Bloomberg, показват, че по време на мандата си Додон е използвал разузнавателните служби за следене на политически съперници, включително и други проруски фигури. Додон заявява, че винаги е действал законно и в национален интерес.

Молдовската полиция вече предприе действия срещу предполагаеми операции за купуване на гласове и разпространение на фалшиви новини. Миналия месец властите поискаха блокирането на 443 акаунта в TikTok, а на 16 септември конфискуваха 5 млн. молдовски леи (около 302 000 долара) в акция срещу предполагаема мрежа за пране на пари.

Президентката Санду заяви пред Европейския парламент, че Русия е похарчила около 150 млн. евро, равностойността на 1% от БВП на Молдова, за влияние върху референдума за членство в ЕС миналата година и върху нейното преизбиране. Според европейски служители е „почти сигурно“, че подобни суми са насочени и към настоящите избори.

„Целта на Кремъл е ясна: да завладее Молдова чрез урните за гласуване, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в плацдарм за хибридни атаки срещу Европейския съюз“, заяви Санду на 9 септември в Страсбург.

Кремъл отказа коментар и отрече намеса в чужди избори. Русия многократно е обвинявана в подобни действия в региона, включително в Грузия и Румъния, където разследвания показват координирани кампании за влияние чрез социални мрежи и ботове с изкуствен интелект.