Литовски министър подаде оставка заради скандал, свързан с Крим

Министърът на културата на Литва Игнотас Адомавичус подаде оставка след скандал, предизвикан от негови думи за принадлежността на Кримския полуостров. Той беше назначен на поста едва през втората половина на септември, но решението да се повери портфолиото на министър на културата на неговата дясна и популистка партия "Зората на Неман" предизвика възмущение сред културната общност на балтийската република, пише БТА.

Миналата седмица журналист от новинарския уебсайт "Лритас" проведе интервю с новоназначения министър Адомавичус и го попита на кого принадлежи анексирания незаконно от Русия полуостров Крим.

"Това са провокативни въпроси, така че нека дори не навлизаме в това, защото в случая Министерството на културата няма нищо общо", заяви министърът, цитиран от Литовската радио и телевизия. Министърът също така подчерта, че Украйна може да постигне победа по-бързо, ако се справи с корупцията. "Украйна би спечелила войната много по-бързо, ако корупцията там беше контролирана. Така тя би могла да отдели повече пари за отбрана, би се защитавала по-бързо, по-добре и по-стабилно", заяви Адомавичус. Той допълни, че борбата с корупцията е отговорност на Украйна, а не на Министерството на културата на Литва, макар страната му да може да помогне с информация, знания и финансиране.

Това не е единственото действие на новия министър, предизвикало недоумение: по-рано украинските знамена бяха премахнати от неговия личен кабинет, както и от пресцентъра на министерството. Институцията публикува изявление, в което заяви, че украинските знамена са били премахнати за кратко за почистване.

Междувременно ръководството на участващата в управляващата коалиция "Зората на Неман" и преди се е отличавала с антиукраински заявления. Така, когато бившият председател на парламента Саулюс Сквернялис призова лидера на "Зората" Ремигиюс Жемайтайтис да посети Украйна, за да се запознае със ситуацията на място, той заяви, че там "човек може да се научи единствено да взема подкупи, да бъде корумпиран и да продава оръжия". Преди партията му да стане част от управляващата коалиция Жемайтайтис също така публикува в социалните медии, че в случай на война ще е първият, евакуирал семейството си и ще даде координати за бомбардиране на домовете на "прасенцата от консервативното правителство", което беше на власт по това време.

Опозицията в литовския Сейм поиска от премиера Инга Ругинене да обясни решението да се даде поста министър на културата на представител на "Зората на Неман", предаде украинското издание "Европейска правда". Според опозицията въпреки общественото негодувание срещу подобно решение, премиерът "не реагира на ситуацията" и "изопачава исканията на протестиращите за отстраняване на "Зората на Неман" от културната сфера, представяйки ги като искане за отстраняване на партията от коалицията, което в крайна сметка ще доведе до разпад на коалицията. Също така бившият министър на отбраната на Литва Лауринас Кашунас заяви, че министерствата в страната "се превръщат в цирк" с назначаването на хора като Адомавичус.

Инга Ругинене на свой ред заяви, че очаква оставката на Адомавичус след "напълно неприемливото лично за мен и за цялата коалиция" интервю. Същевременно тя допълни, че ако той отстъпи поста си доброволно, няма да бъде необходимо свикване на коалиционен съвет.

Социалдемократическата партия на Литва, която е основната в управляващата коалиция, също изрази възмущение. "Партията отбеляза съмненията в обществото и в културната общност по отношение на дейността и комуникацията на културния министър Адомавичус. Имахме високи очаквания към него, затова е логично, че сега имаме въпроси около представянето му", заяви във "Фейсбук" партийният председател Миндаугас Синкевичус. "Социалдемократите, правителството и коалицията остават единни и ще положат всички усилия за победата на Украйна и сигурността на Литва", увери той.

По-късно президентската канцелария публикува изявление, според което позицията на Адомавичус е неприемлива и може да го направи негоден да бъде министър: "Тази позиция на член на литовското правителство е неразбираема, неприемлива и повдига легитимен въпрос дали този човек може да бъде член на правителството".

Адомавичус в крайна степен беше принуден да подаде оставка. На пресконференция в петък той заяви, че е взел решението поради нарастващия натиск, необходимостта да защити семейството си и понеже е решил да не вреди на правителството, а да му помогне да функционира. Той заяви, че неговата "Зората на Неман" се гордее, че културата е застанала в центъра на вниманието и благодари на премиера Ругинене, президента Науседа и партията му за доверието, предаде отразяващият информация от трите балтийски републики портал "Делфи". Вече след подадената оставка, той изясни позицията си за Крим: "Това е окупирана украинска територия, която сега е в Русия."

Интервюто и последвалата оставка предизвика значително обществено недоволство. Така културната общност на страната заплаши с протести и предупреди за ерозия на демократичните ценности, отбелязва Блумбърг в свой материал. Около 150 културни организации, вариращи от музеи до филмови и писателски асоциации, се присъединиха към протестното движение. Според тях популистката "Зората на Неман" представлява сериозна заплаха за демократичните ценности и може да се превърне в риск за свободата на словото в балтийската страна. Допълнително един от водещите фестивали в страната обяви за нежелано лице президента Науседа, който в крайна сметка одобри назначението на министъра на културата. Както Науседа, така и премиерът Ругиниене проведоха срещи с представители на културата в опит да разсеят нарастващото напрежение. Въпреки оставката на министъра, общността сигнализира, че няма да отстъпи. Активистите заявиха, че продължават с протестите, докато не получат окончателно обещание, че "Зората на Неман" няма да има никакъв контрол над министерството на културата.

"Зората на Неман" побърза да обяви, че ще намери наследник на Адомавичус, тъй като в рамките на коалиционното споразумение Министерството на културата ѝ принадлежи. Заместник-председателят на партията Роберт Пухович изключи възможността "Зората" да прехвърли портфолиото на министъра на културата на коалиционните партньори от Социалдемократическата партия или на Съюза на фермерите и зелените. Същевременно Пухович отрече министърът да е подал оставка поради изявленията за Украйна, а заради "огромния натиск" и "личностните нападки".

Хиляди хора, не само представители на културната общност, излязоха вчера по улиците на Вилнюс и на други литовски градове, за да протестират срещу решението на правителството да остави контрола над Министерството на културата на популистката партия "Зората на Неман", предаде "Евронюз". Протестиращи в цялата страна призоваха за защита на културата, демокрацията и свободата на словото. По време на демонстрацията беше прочетен и манифест, озаглавен "Това може да е последният път", в който се казва, че "може би за последно културата остава нашият общ език".

Жемайтайтис разкритикува протестиращите, наричайки ги "празнодумци" в публикация във "Фейсбук". "Хора на културата дойдоха на некултурен митинг! Нима културата и изкуството могат да се създават единствено с крясъци?", заяви той, като допълни, че "истинските творци продължават да създават изкуство, докато празнодумците и хората, които нямат нищо общо с културата, просто крещят".

Полският телевизионен канал Те Фау Пе отрази широко протеста в съседната страна, описвайки го като "предупреждение" от страна на културните среди. Организаторите заявиха, че планират да предприемат допълнителни действия, ако правителството не се откаже от решението си да остави министерството под контрола на "Зората на Неман", превръщайки институцията в "пешка в политическите преговори".